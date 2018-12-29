Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (8)

Yatırımcı Rehberi (8)

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Yatırımcı Rehberi (8), System.String[]
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,18 -13,83 68,99
ABD Dolar BYF 509,80 -0,78 38,31
Acıpayam Selüloz 3,25 0,31 25,45
Adana Çimento (A) 6,00 -0,99 12,03
Adana Çimento (B) 4,08 0,49 8,62
Adana Çimento (C) 1,39 -1,42 77,21
Adel Kalemcilik 10,99 -0,72 -29,21
Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -49,08 11,56
Afyon Çimento 4,57 -1,30 -41,26
Ak Enerji 0,62 0,00 -31,87
Akbank 6,84 -0,58 -27,57
Akçansa 7,14 -0,42 -30,25
Akdenız Güvenlık Hız. 1,99 -3,86 -62,48
Akfen GMYO 1,56 -0,64 -35,27
Akın Tekstil 9,31 -1,59 -34,02
Akiş GMYO 2,53 -2,69 -9,38
Akmerkez GMYO 16,40 -1,20 -12,06
Aksa 7,44 0,68 -37,92
Aksa Enerji 2,71 -3,56 -34,38
Aksigorta 3,70 0,82 22,00
Aksu Enerji 7,76 -2,02 46,43
Alarko Carrıer 39,42 -1,05 -31,47
Alarko GMYO 45,36 -3,90 -7,81
Alarko Holding 2,02 -4,72 -42,41
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.165,70 0,17 5,47
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.100,50 0,18 5,68
Albaraka PY One Tower GMYF 1.114,90 0,18 5,64
Albaraka Türk 1,22 -3,17 -18,86
Alcatel Lucent Teletaş 5,79 -0,86 -27,44
Alkim Kağıt 4,06 -4,47 -12,42
Alkim Kimya 23,00 -2,54 -2,99
Altınyağ 0,41 -43,84 -65,72
Altınyunus Çeşme 4,15 -1,19 -17,82
Anadolu Cam 2,57 2,39 0,67
Anadolu Efes 20,48 -1,35 -13,98
Anadolu Grubu Holding 10,53 -6,48 -55,36
Anadolu Hayat Emek. 5,85 1,04 -25,16
Anadolu Isuzu 6,16 -5,81 -32,31
Anadolu Sigorta 4,15 -2,12 37,82
Anel Elektrik 1,57 -3,09 -55,38
Arçelik 15,50 0,00 -25,38
Arena Bilgisayar 4,32 4,60 2,13
Armada Bilgisayar 9,09 -1,62 34,07
Arsan Tekstil 1,59 -1,85 -9,14
Artı Yatırım Holding 0,88 -1,12 -6,38
Aselsan 23,90 -1,65 -24,60
Aslan Çimento 27,90 -2,04 -25,76
Ata GMYO 3,97 -0,50 -17,12
Atakule GMYO 1,47 -3,29 -28,29
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,18 -21,74 -63,27
Atlas Yat. Ort. 0,80 -18,37 -18,37
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,59 -0,78 -34,60
Avrasya GMYO 0,86 -4,44 -45,57
Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 -3,57 -35,71
Avrasya Stratejik GMYF 1.244,20 0,38
Avrupa Yatırım Holding 2,35 26,34 92,62
Ayen Enerji 2,49 -5,32 -48,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,48 -0,67 -9,66
Aygaz 11,41 0,26 -21,29
Bagfaş 4,81 -0,82 -54,19
Bak Ambalaj 5,04 9,33 3,53
Balatacılar Balatacılık 0,35 6,06 -37,50
Bantaş Ambalaj 1,54 2,67 -62,35
Banvit 10,69 1,33 -50,09
Baştaş Başkent Çimento 2,02 1,00 -14,65
Batı Çimento 2,42 -3,20 -44,89
Batısöke Çimento 1,10 -3,51 -33,71
Bera Holding 2,06 2,49 -33,55
Berkosan Yalıtım 1,85 5,11 -17,04
Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 -2,44 -60,88
Beyaz Filo 2,74 3,40 -91,85
Bilici Yatırım 1,35 -2,17 -8,86
Bim Mağazalar 85,40 -2,62 12,31
Bimeks 0,07 16,67 -75,00
Birko Mensucat 0,28 -9,68 -31,71
Birlik Mensucat 1,05 8,25 -25,53
Bizim Mağazaları 6,58 1,23 -14,55
Bizim Portföy Altın BYF 198,20 0,94 34,74
Bolu Çimento 3,41 -0,29 -28,51
Bomonti Elektrik 0,48 -2,04 -55,56
Borusan Mannesmann 7,76 -0,39 -29,73
Borusan Yat. Paz. 37,52 -1,00 -13,04
Bosch Fren Sistemleri 161,90 -1,22 -11,62
Bossa 6,81 8,79 68,15
Boyner Perakende Yat. 3,93 0,77 -10,36
Brisa 6,22 0,00 -14,44
Burçelik 3,09 -4,04 -19,74
Burçelik Vana 1,46 -8,18 -16,57
Bursa Çimento 4,40 -0,90 -13,11
Carrefoursa 3,49 -0,85 -37,46
Coca Cola İçecek 30,10 -0,99 -10,13
Cosmos Yat. Holding 0,96 7,87 -17,95
Credıtwest Faktorıng 1,00 3,80 15,46
Çelebi 62,60 7,10 83,74
Çelik Halat 5,86 11,62 56,70
Çemaş Döküm 0,75 -1,32 -59,46
Çemtaş 5,80 -7,05 43,61
Çimbeton 31,26 5,97 -15,33
Çimentaş 13,06 30,73 12,68
Çimsa 7,43 -2,24 -43,69
Çuhadaroğlu Metal 1,77 -1,67 -39,59
Dagi Giyim 1,27 -3,05 -44,05
Dagi Yatırım Holding 1,01 -5,61 -29,37
Dardanel 1,13 3,67 -42,05
Datagate Bilgisayar 3,94 -1,99 -59,47
Demirören Gazetecilik 10,10 -20,35 284,76
Demısaş Döküm 2,47 -5,73 77,89
Denge Holding 1,09 -5,22 -42,39
Deniz GMYO 3,00 -1,96 11,11
Denizbank 18,22 24,37 396,46
Denizli Cam 11,48 -2,55 -3,29
Derimod 8,64 -1,82 15,05
Desa Deri 1,82 -2,67 80,20
Despec Bilgisayar 3,16 -4,24 -11,98
Deva Holding 3,26 -2,69 -25,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -4,05 -39,32
Ditaş Doğan 5,43 -1,09 -9,44
DJ İstanbul 20 HY BYF 31,65 -1,40 -19,81
DO-CO 478,70 -4,26 131,67
Doğan Burda 3,01 -4,75 -9,34
Doğan Holding 1,01 -3,81 16,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 -13,57 -66,76
Doğusan 2,41 -0,41 65,07
Doğuş GMYO 2,12 -4,93 -34,57
Doğuş Otomotiv 4,25 2,91 -43,63
Döktaş Dökümcülük 8,34 -4,03 -24,18
Duran Doğan Basım 5,00 -0,99 32,63
Dyo Boya 2,86 -2,39 -62,42
Eczacıbaşı İlaç 2,72 -3,55 -34,93
Eczacıbaşı Yatırım 7,16 -1,51 -28,61
Edip Gayrimenkul 0,76 1,33 -35,59
Ege Endüstri 339,50 -2,05 13,20
Ege Gübre 21,60 -2,61 -15,36
Ege Profil 8,86 -1,88 -8,31
Ege Seramik 3,29 -0,60 -24,73
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00
Egeplast 3,94 -1,99 -15,81
Ekiz Kimya 0,34 17,24 -40,35
Emek Elektrik 0,97 -1,02 -38,44
Eminiş Ambalaj 1,17 -7,87 -74,78
Emlak Konut GMYO 1,52 -3,18 -41,48
Enerjisa Enerji 5,01 -4,39
Enka İnşaat 4,49 1,35 -16,45
Erbosan 62,05 -2,74 -21,77
Ereğli Demir Çelik 7,11 -4,18 -23,87
Ersu Gıda 0,89 -4,30 -32,06
Escort Teknoloji 0,75 -3,85 -40,48
Etiler Gıda 2,15 -1,38 -54,16
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -8,00 -37,10
Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -5,97 -32,44
Euro Yat. Ort. 0,62 -4,62 -25,58
Euro Yatırım Holding 0,54 -1,82 -11,48
Fenerbahçe Futbol 6,82 -1,02 -58,19
Finans Por. Banka HY BYF 11,97 -0,75 -32,60
Finans Por. BIST30 HY BYF 46,80 -1,56 -18,21
Finans Portföy Altın BYF 19,55 0,67 34,83
Finans Portföy Gümüş BYF 17,22 3,92 24,87
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 6,67 -80,30
F-M İzmit Piston 17,19 1,18 37,20
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 -7,87 -33,33
Ford Otosan 50,65 -3,89 -10,84
Formet Çelik Kapı 1,29 -8,51
Frigo Pak Gıda 1,73 9,49 82,11
FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,60 1,18 -1,08
Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84
Garanti Bankası 7,96 -1,85 -22,54
Garanti Faktoring 1,98 -3,41 -39,26
Garanti Yat. Ort. 0,79 14,49 12,62
Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -3,05 26,19
Gedik Yatırım Holding 2,30 -7,26 66,67
Gediz Ambalaj 4,11 -3,29 13,69
Gentaş 1,78 -2,20 18,66
Gersan Elektrik 3,08 0,65 -34,61
Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44
Global Yat. Holding 2,99 -0,99 -17,17
Good-Year 3,40 -1,45 -18,23
Göltaş Çimento 12,47 -9,18 -51,50
Gözde Girişim 2,67 -0,37 -52,83
GSD Denizcilik 1,15 -11,54 -14,81
GSD Holding 0,79 -3,66 9,72
Gübre Fabrik. 3,00 -2,60 -29,08
Güler Yat. Holding 1,07 0,00 -7,76
Güneş Sigorta 1,48 -1,99 -10,30
Halk GMYO 0,69 -2,82 -24,40
Halk Sigorta 1,14 6,54 -14,39
Hatay Tekstil 3,83 -4,25 -22,94
Hedef Girişim 1,13 -5,83 -43,12
Hektaş 9,18 1,32 31,14
HUB Girişim 1,88 1,62 57,98
Hürriyet Gzt. 0,93 -3,12 -30,60
ICBC Turkey Bank 4,91 -2,58 7,68
İdealist Danışmanlık 10,60 -4,50 76,67
İdealist GMYO 1,63 1,24 -20,10
İhlas Ev Aletleri 0,31 -8,82 -39,22
İhlas Gayrimenkul 1,05 -18,60 -46,43
İhlas Gazetecilik 0,59 -22,37 -50,00
İhlas Holding 0,32 -5,88 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,63 1,62 -44,91
Info Yatırım 1,03 -1,90 -12,71
İntema 18,61 -2,05 -23,54
İpek Doğal Enerji 5,28 -1,68 -1,68
İskenderun Demir Çelik 5,64 -3,42 15,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:05 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu

Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak Fenerbahçe'nin İstediği Futbolcular, Cazip Tekliflere Rağmen İmza Atmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 11:48:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (8)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]