Yatırımcı Rehberi (8)
43 dakika önce
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,18
|-13,83
|68,99
|ABD Dolar BYF
|509,80
|-0,78
|38,31
|Acıpayam Selüloz
|3,25
|0,31
|25,45
|Adana Çimento (A)
|6,00
|-0,99
|12,03
|Adana Çimento (B)
|4,08
|0,49
|8,62
|Adana Çimento (C)
|1,39
|-1,42
|77,21
|Adel Kalemcilik
|10,99
|-0,72
|-29,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,22
|-49,08
|11,56
|Afyon Çimento
|4,57
|-1,30
|-41,26
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-31,87
|Akbank
|6,84
|-0,58
|-27,57
|Akçansa
|7,14
|-0,42
|-30,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,99
|-3,86
|-62,48
|Akfen GMYO
|1,56
|-0,64
|-35,27
|Akın Tekstil
|9,31
|-1,59
|-34,02
|Akiş GMYO
|2,53
|-2,69
|-9,38
|Akmerkez GMYO
|16,40
|-1,20
|-12,06
|Aksa
|7,44
|0,68
|-37,92
|Aksa Enerji
|2,71
|-3,56
|-34,38
|Aksigorta
|3,70
|0,82
|22,00
|Aksu Enerji
|7,76
|-2,02
|46,43
|Alarko Carrıer
|39,42
|-1,05
|-31,47
|Alarko GMYO
|45,36
|-3,90
|-7,81
|Alarko Holding
|2,02
|-4,72
|-42,41
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.165,70
|0,17
|5,47
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.100,50
|0,18
|5,68
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.114,90
|0,18
|5,64
|Albaraka Türk
|1,22
|-3,17
|-18,86
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,79
|-0,86
|-27,44
|Alkim Kağıt
|4,06
|-4,47
|-12,42
|Alkim Kimya
|23,00
|-2,54
|-2,99
|Altınyağ
|0,41
|-43,84
|-65,72
|Altınyunus Çeşme
|4,15
|-1,19
|-17,82
|Anadolu Cam
|2,57
|2,39
|0,67
|Anadolu Efes
|20,48
|-1,35
|-13,98
|Anadolu Grubu Holding
|10,53
|-6,48
|-55,36
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|1,04
|-25,16
|Anadolu Isuzu
|6,16
|-5,81
|-32,31
|Anadolu Sigorta
|4,15
|-2,12
|37,82
|Anel Elektrik
|1,57
|-3,09
|-55,38
|Arçelik
|15,50
|0,00
|-25,38
|Arena Bilgisayar
|4,32
|4,60
|2,13
|Armada Bilgisayar
|9,09
|-1,62
|34,07
|Arsan Tekstil
|1,59
|-1,85
|-9,14
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|-1,12
|-6,38
|Aselsan
|23,90
|-1,65
|-24,60
|Aslan Çimento
|27,90
|-2,04
|-25,76
|Ata GMYO
|3,97
|-0,50
|-17,12
|Atakule GMYO
|1,47
|-3,29
|-28,29
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|-43,17
|Atlantis Yatırım Holding
|0,18
|-21,74
|-63,27
|Atlas Yat. Ort.
|0,80
|-18,37
|-18,37
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,59
|-0,78
|-34,60
|Avrasya GMYO
|0,86
|-4,44
|-45,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,08
|-3,57
|-35,71
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.244,20
|0,38
|
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|26,34
|92,62
|Ayen Enerji
|2,49
|-5,32
|-48,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,48
|-0,67
|-9,66
|Aygaz
|11,41
|0,26
|-21,29
|Bagfaş
|4,81
|-0,82
|-54,19
|Bak Ambalaj
|5,04
|9,33
|3,53
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|6,06
|-37,50
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|2,67
|-62,35
|Banvit
|10,69
|1,33
|-50,09
|Baştaş Başkent Çimento
|2,02
|1,00
|-14,65
|Batı Çimento
|2,42
|-3,20
|-44,89
|Batısöke Çimento
|1,10
|-3,51
|-33,71
|Bera Holding
|2,06
|2,49
|-33,55
|Berkosan Yalıtım
|1,85
|5,11
|-17,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,60
|-2,44
|-60,88
|Beyaz Filo
|2,74
|3,40
|-91,85
|Bilici Yatırım
|1,35
|-2,17
|-8,86
|Bim Mağazalar
|85,40
|-2,62
|12,31
|Bimeks
|0,07
|16,67
|-75,00
|Birko Mensucat
|0,28
|-9,68
|-31,71
|Birlik Mensucat
|1,05
|8,25
|-25,53
|Bizim Mağazaları
|6,58
|1,23
|-14,55
|Bizim Portföy Altın BYF
|198,20
|0,94
|34,74
|Bolu Çimento
|3,41
|-0,29
|-28,51
|Bomonti Elektrik
|0,48
|-2,04
|-55,56
|Borusan Mannesmann
|7,76
|-0,39
|-29,73
|Borusan Yat. Paz.
|37,52
|-1,00
|-13,04
|Bosch Fren Sistemleri
|161,90
|-1,22
|-11,62
|Bossa
|6,81
|8,79
|68,15
|Boyner Perakende Yat.
|3,93
|0,77
|-10,36
|Brisa
|6,22
|0,00
|-14,44
|Burçelik
|3,09
|-4,04
|-19,74
|Burçelik Vana
|1,46
|-8,18
|-16,57
|Bursa Çimento
|4,40
|-0,90
|-13,11
|Carrefoursa
|3,49
|-0,85
|-37,46
|Coca Cola İçecek
|30,10
|-0,99
|-10,13
|Cosmos Yat. Holding
|0,96
|7,87
|-17,95
|Credıtwest Faktorıng
|1,00
|3,80
|15,46
|Çelebi
|62,60
|7,10
|83,74
|Çelik Halat
|5,86
|11,62
|56,70
|Çemaş Döküm
|0,75
|-1,32
|-59,46
|Çemtaş
|5,80
|-7,05
|43,61
|Çimbeton
|31,26
|5,97
|-15,33
|Çimentaş
|13,06
|30,73
|12,68
|Çimsa
|7,43
|-2,24
|-43,69
|Çuhadaroğlu Metal
|1,77
|-1,67
|-39,59
|Dagi Giyim
|1,27
|-3,05
|-44,05
|Dagi Yatırım Holding
|1,01
|-5,61
|-29,37
|Dardanel
|1,13
|3,67
|-42,05
|Datagate Bilgisayar
|3,94
|-1,99
|-59,47
|Demirören Gazetecilik
|10,10
|-20,35
|284,76
|Demısaş Döküm
|2,47
|-5,73
|77,89
|Denge Holding
|1,09
|-5,22
|-42,39
|Deniz GMYO
|3,00
|-1,96
|11,11
|Denizbank
|18,22
|24,37
|396,46
|Denizli Cam
|11,48
|-2,55
|-3,29
|Derimod
|8,64
|-1,82
|15,05
|Desa Deri
|1,82
|-2,67
|80,20
|Despec Bilgisayar
|3,16
|-4,24
|-11,98
|Deva Holding
|3,26
|-2,69
|-25,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-4,05
|-39,32
|Ditaş Doğan
|5,43
|-1,09
|-9,44
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|31,65
|-1,40
|-19,81
|DO-CO
|478,70
|-4,26
|131,67
|Doğan Burda
|3,01
|-4,75
|-9,34
|Doğan Holding
|1,01
|-3,81
|16,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|-13,57
|-66,76
|Doğusan
|2,41
|-0,41
|65,07
|Doğuş GMYO
|2,12
|-4,93
|-34,57
|Doğuş Otomotiv
|4,25
|2,91
|-43,63
|Döktaş Dökümcülük
|8,34
|-4,03
|-24,18
|Duran Doğan Basım
|5,00
|-0,99
|32,63
|Dyo Boya
|2,86
|-2,39
|-62,42
|Eczacıbaşı İlaç
|2,72
|-3,55
|-34,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,16
|-1,51
|-28,61
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-35,59
|Ege Endüstri
|339,50
|-2,05
|13,20
|Ege Gübre
|21,60
|-2,61
|-15,36
|Ege Profil
|8,86
|-1,88
|-8,31
|Ege Seramik
|3,29
|-0,60
|-24,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,12
|0,00
|-82,61
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,23
|0,00
|-51,06
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,09
|0,00
|-55,00
|Egeplast
|3,94
|-1,99
|-15,81
|Ekiz Kimya
|0,34
|17,24
|-40,35
|Emek Elektrik
|0,97
|-1,02
|-38,44
|Eminiş Ambalaj
|1,17
|-7,87
|-74,78
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|-3,18
|-41,48
|Enerjisa Enerji
|5,01
|-4,39
|
|Enka İnşaat
|4,49
|1,35
|-16,45
|Erbosan
|62,05
|-2,74
|-21,77
|Ereğli Demir Çelik
|7,11
|-4,18
|-23,87
|Ersu Gıda
|0,89
|-4,30
|-32,06
|Escort Teknoloji
|0,75
|-3,85
|-40,48
|Etiler Gıda
|2,15
|-1,38
|-54,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,69
|-8,00
|-37,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,63
|-5,97
|-32,44
|Euro Yat. Ort.
|0,62
|-4,62
|-25,58
|Euro Yatırım Holding
|0,54
|-1,82
|-11,48
|Fenerbahçe Futbol
|6,82
|-1,02
|-58,19
|Finans Por. Banka HY BYF
|11,97
|-0,75
|-32,60
|Finans Por. BIST30 HY BYF
|46,80
|-1,56
|-18,21
|Finans Portföy Altın BYF
|19,55
|0,67
|34,83
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,22
|3,92
|24,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|6,67
|-80,30
|F-M İzmit Piston
|17,19
|1,18
|37,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,28
|-7,87
|-33,33
|Ford Otosan
|50,65
|-3,89
|-10,84
|Formet Çelik Kapı
|1,29
|-8,51
|
|Frigo Pak Gıda
|1,73
|9,49
|82,11
|FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,60
|1,18
|-1,08
|Galatasaray Sportif
|1,22
|0,00
|-41,84
|Garanti Bankası
|7,96
|-1,85
|-22,54
|Garanti Faktoring
|1,98
|-3,41
|-39,26
|Garanti Yat. Ort.
|0,79
|14,49
|12,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,18
|-3,05
|26,19
|Gedik Yatırım Holding
|2,30
|-7,26
|66,67
|Gediz Ambalaj
|4,11
|-3,29
|13,69
|Gentaş
|1,78
|-2,20
|18,66
|Gersan Elektrik
|3,08
|0,65
|-34,61
|Global Men. Değ.
|0,47
|0,00
|4,44
|Global Yat. Holding
|2,99
|-0,99
|-17,17
|Good-Year
|3,40
|-1,45
|-18,23
|Göltaş Çimento
|12,47
|-9,18
|-51,50
|Gözde Girişim
|2,67
|-0,37
|-52,83
|GSD Denizcilik
|1,15
|-11,54
|-14,81
|GSD Holding
|0,79
|-3,66
|9,72
|Gübre Fabrik.
|3,00
|-2,60
|-29,08
|Güler Yat. Holding
|1,07
|0,00
|-7,76
|Güneş Sigorta
|1,48
|-1,99
|-10,30
|Halk GMYO
|0,69
|-2,82
|-24,40
|Halk Sigorta
|1,14
|6,54
|-14,39
|Hatay Tekstil
|3,83
|-4,25
|-22,94
|Hedef Girişim
|1,13
|-5,83
|-43,12
|Hektaş
|9,18
|1,32
|31,14
|HUB Girişim
|1,88
|1,62
|57,98
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|-3,12
|-30,60
|ICBC Turkey Bank
|4,91
|-2,58
|7,68
|İdealist Danışmanlık
|10,60
|-4,50
|76,67
|İdealist GMYO
|1,63
|1,24
|-20,10
|İhlas Ev Aletleri
|0,31
|-8,82
|-39,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-18,60
|-46,43
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|-22,37
|-50,00
|İhlas Holding
|0,32
|-5,88
|-39,62
|İhlas Yayın Holding
|0,33
|-2,94
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|5,63
|1,62
|-44,91
|Info Yatırım
|1,03
|-1,90
|-12,71
|İntema
|18,61
|-2,05
|-23,54
|İpek Doğal Enerji
|5,28
|-1,68
|-1,68
|İskenderun Demir Çelik
|5,64
|-3,42
|15,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:05 Kaynak: AA
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