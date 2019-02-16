Yatırımcı Rehberi (8)
56 dakika önce
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|-8,24
|-20,00
|ABD Dolar BYF
|510,40
|0,73
|-0,39
|Acıpayam Selüloz
|3,55
|2,01
|8,90
|Adana Çimento (A)
|6,11
|0,16
|0,99
|Adana Çimento (B)
|4,22
|0,96
|2,68
|Adana Çimento (C)
|1,46
|-2,67
|3,55
|Adel Kalemcilik
|11,85
|0,59
|7,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|-14,44
|-1,28
|Afyon Çimento
|4,65
|-0,21
|1,31
|Ak Enerji
|0,64
|-1,54
|1,59
|Akbank
|6,72
|-0,15
|14,19
|Akçansa
|7,96
|0,89
|8,30
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|-0,44
|13,43
|Akfen GMYO
|1,76
|1,15
|6,67
|Akın Tekstil
|9,29
|0,76
|-1,69
|Akiş GMYO
|2,71
|1,50
|5,86
|Akmerkez GMYO
|15,92
|0,13
|-2,75
|Aksa
|9,09
|0,00
|21,85
|Aksa Enerji
|2,73
|-5,86
|1,87
|Aksigorta
|4,14
|4,55
|13,11
|Aksu Enerji
|8,25
|0,00
|6,87
|Alarko Carrıer
|46,84
|0,30
|19,00
|Alarko GMYO
|46,28
|-5,55
|3,03
|Alarko Holding
|2,61
|5,67
|26,09
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.172,70
|0,09
|0,60
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.107,30
|0,09
|0,62
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.121,70
|0,09
|0,61
|Albaraka Türk
|1,85
|12,12
|51,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,76
|4,00
|17,36
|Alkim Kağıt
|4,02
|-7,37
|-3,13
|Alkim Kimya
|26,06
|5,59
|9,96
|Altınyağ
|0,29
|-3,33
|-34,09
|Altınyunus Çeşme
|4,50
|9,49
|8,43
|Anadolu Cam
|3,24
|0,00
|20,90
|Anadolu Efes
|19,79
|-10,86
|-3,93
|Anadolu Grubu Holding
|12,54
|0,56
|22,46
|Anadolu Hayat Emek.
|5,90
|0,68
|-1,83
|Anadolu Isuzu
|6,25
|-2,19
|1,13
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-2,30
|2,91
|Anel Elektrik
|1,82
|-6,67
|12,35
|Arçelik
|20,40
|2,67
|29,20
|Arena Bilgisayar
|3,49
|2,05
|-20,86
|Armada Bilgisayar
|8,42
|0,72
|-9,36
|Arsan Tekstil
|1,77
|-0,56
|9,26
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|6,32
|16,09
|Aselsan
|24,34
|2,61
|1,08
|Aslan Çimento
|27,80
|-1,63
|-1,28
|Ata GMYO
|3,84
|1,05
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,28
|2,40
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|
|
|Atlantis Yatırım Holding
|0,50
|35,14
|177,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|9,52
|87,21
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,28
|-1,31
|7,95
|Avrasya GMYO
|1,25
|13,64
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|0,00
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.254,50
|0,10
|0,66
|Avrupa Yatırım Holding
|2,86
|15,79
|17,70
|Ayen Enerji
|2,43
|-0,82
|3,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|1,28
|11,27
|Aygaz
|10,94
|-7,99
|-3,44
|Bagfaş
|5,67
|-0,18
|17,63
|Bak Ambalaj
|4,75
|-0,63
|-6,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|0,00
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,33
|3,91
|5,98
|Banvit
|10,87
|-0,73
|0,74
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|-0,50
|-1,49
|Batı Çimento
|2,54
|-5,22
|5,39
|Batısöke Çimento
|1,02
|-2,86
|-6,42
|Bera Holding
|1,81
|-9,05
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|0,00
|-2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|-4,95
|6,79
|Beyaz Filo
|4,21
|4,47
|54,21
|Bilici Yatırım
|1,86
|8,77
|36,76
|Bim Mağazalar
|94,10
|1,35
|8,16
|Bimeks
|0,06
|-14,29
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,80
|-9,09
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|7,49
|0,27
|10,15
|Bizim Portföy Altın BYF
|203,10
|1,04
|2,09
|Bolu Çimento
|3,54
|-1,39
|3,21
|Bomonti Elektrik
|0,97
|-11,01
|102,08
|Borusan Mannesmann
|8,34
|2,96
|6,92
|Borusan Yat. Paz.
|37,90
|0,85
|0,74
|Bosch Fren Sistemleri
|168,60
|0,12
|4,07
|Bossa
|8,06
|3,60
|13,20
|Boyner Perakende Yat.
|4,27
|-8,57
|8,38
|Brisa
|7,01
|-2,23
|10,74
|Burçelik
|3,28
|-2,67
|2,18
|Burçelik Vana
|1,56
|-2,50
|5,41
|Bursa Çimento
|4,43
|-7,13
|0,68
|Carrefoursa
|3,71
|-5,36
|6,61
|Coca Cola İçecek
|33,56
|-1,47
|8,68
|Cosmos Yat. Holding
|0,93
|-5,10
|-4,12
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|-2,00
|-5,77
|Çelebi
|58,25
|-5,21
|-8,12
|Çelik Halat
|5,88
|-0,68
|-2,00
|Çemaş Döküm
|0,75
|-3,85
|-1,32
|Çemtaş
|5,54
|-5,78
|-8,88
|Çimbeton
|29,56
|0,34
|3,36
|Çimentaş
|11,50
|-0,52
|-9,45
|Çimsa
|7,92
|0,89
|4,90
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|1,09
|4,49
|Dagi Giyim
|1,34
|2,29
|8,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,12
|-8,20
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|5,03
|12,53
|17,52
|Demirören Gazetecilik
|14,50
|
|51,04
|Demısaş Döküm
|2,61
|-9,38
|5,24
|Denge Holding
|1,84
|39,39
|58,62
|Deniz GMYO
|3,20
|-0,31
|5,26
|Denizbank
|15,73
|-1,81
|-17,64
|Denizli Cam
|10,53
|-1,96
|-8,59
|Derimod
|9,18
|0,11
|5,88
|Desa Deri
|1,95
|-11,76
|12,72
|Despec Bilgisayar
|3,12
|5,76
|-4,88
|Deva Holding
|3,54
|0,57
|7,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,64
|-0,53
|2,92
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|36,38
|0,94
|14,01
|DO-CO
|485,20
|-1,96
|1,34
|Doğan Burda
|3,06
|2,34
|1,66
|Doğan Holding
|1,10
|-4,35
|7,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|0,00
|-6,56
|Doğusan
|1,73
|-5,46
|-28,22
|Doğuş GMYO
|2,12
|-3,20
|0,47
|Doğuş Otomotiv
|4,65
|0,43
|7,14
|Döktaş Dökümcülük
|9,65
|-2,13
|18,40
|Duran Doğan Basım
|6,28
|-8,19
|23,14
|Dyo Boya
|2,83
|-2,08
|-2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|1,34
|10,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,15
|0,99
|13,19
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|3,13
|-14,29
|Ege Endüstri
|401,00
|-0,05
|16,57
|Ege Gübre
|25,40
|3,50
|17,05
|Ege Profil
|10,75
|0,94
|21,20
|Ege Seramik
|3,52
|-4,09
|5,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|-2,86
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,53
|-2,49
|-8,07
|Ekiz Kimya
|0,34
|-2,86
|3,03
|Emek Elektrik
|0,97
|0,00
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|0,00
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,40
|-4,76
|-6,67
|Enerjisa Enerji
|5,68
|2,71
|11,37
|Enka İnşaat
|4,81
|-2,24
|5,02
|Erbosan
|66,50
|3,42
|6,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|3,37
|18,98
|Ersu Gıda
|0,89
|-1,11
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,74
|2,78
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,12
|1,44
|-0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|-6,17
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|-4,41
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|2,94
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,27
|-2,94
|5,06
|Finans Portföy Altın BYF
|20,17
|0,85
|2,54
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,58
|-0,40
|1,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,15
|5,35
|18,42
|F-M İzmit Piston
|16,91
|-9,43
|-1,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,55
|1,14
|3,80
|Ford Otosan
|53,10
|-6,76
|6,20
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|15,52
|151,97
|Frigo Pak Gıda
|1,58
|-1,86
|-7,06
|Galatasaray Sportif
|1,49
|3,47
|20,16
|Garanti Bankası
|8,87
|-0,11
|11,43
|Garanti Faktoring
|2,80
|0,36
|41,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,55
|0,57
|10,25
|Gedik Yatırım Holding
|2,81
|0,00
|19,57
|Gediz Ambalaj
|4,18
|-12,00
|0,72
|Gentaş
|1,90
|1,06
|7,34
|Gersan Elektrik
|2,43
|-0,42
|-0,42
|Global Men. Değ.
|0,46
|2,22
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,80
|-0,26
|27,09
|Good-Year
|3,58
|-1,38
|4,07
|Göltaş Çimento
|11,28
|-2,08
|-9,25
|Gözde Girişim
|3,47
|4,52
|29,96
|GSD Denizcilik
|1,28
|7,56
|11,30
|GSD Holding
|0,94
|9,30
|17,50
|Gübre Fabrik.
|3,19
|-0,62
|7,77
|Güler Yat. Holding
|1,04
|0,97
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,56
|-7,14
|4,00
|Halk GMYO
|0,74
|-2,63
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,91
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,15
|0,73
|5,06
|Hedef Girişim
|1,14
|-3,39
|-1,72
|Hektaş
|10,90
|-0,37
|17,58
|HUB Girişim
|1,86
|0,00
|-1,06
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,00
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|-1,19
|-15,62
|İdealist Danışmanlık
|15,37
|-4,53
|42,31
|İdealist GMYO
|1,65
|0,61
|1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|12,80
|14,95
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|0,00
|-3,28
|İhlas Holding
|0,33
|3,13
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|-2,63
|12,12
|İndeks Bilgisayar
|6,74
|2,12
|12,90
|Info Yatırım
|1,17
|3,54
|13,59
|İntema
|8,91
|-4,81
|48,58
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|1,74
|-1,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,57
|-1,94
|16,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA
Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması
Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
Beşiktaş'ta Yüzler Gülüyor