Yatırımcı Rehberi (8)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,50
|-1,32
|-23,08
|ABD Dolar BYF
|554,00
|5,02
|8,12
|Acıpayam Selüloz
|4,09
|4,07
|25,46
|Adana Çimento (A)
|6,85
|-0,87
|13,22
|Adana Çimento (B)
|4,89
|0,41
|18,98
|Adana Çimento (C)
|1,25
|-6,72
|-11,35
|Adel Kalemcilik
|11,20
|-4,68
|1,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|-4,50
|-9,40
|Afyon Çimento
|4,61
|-2,54
|0,44
|Ak Enerji
|0,58
|-6,45
|-7,94
|Akbank
|6,36
|-4,93
|8,07
|Akçansa
|7,41
|-1,20
|0,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|0,91
|10,45
|Akfen GMYO
|1,51
|-13,22
|-8,48
|Akın Tekstil
|8,99
|-8,45
|-4,87
|Akiş GMYO
|2,60
|-2,62
|1,56
|Akmerkez GMYO
|18,11
|5,05
|10,63
|Aksa
|9,00
|-4,36
|20,64
|Aksa Enerji
|2,60
|-12,75
|-2,99
|Aksigorta
|4,38
|-6,61
|39,52
|Aksu Enerji
|8,99
|5,15
|16,45
|Alarko Carrıer
|41,78
|1,16
|6,15
|Alarko GMYO
|46,00
|-3,89
|2,40
|Alarko Holding
|2,74
|-4,53
|32,37
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.177,70
|0,08
|1,03
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.112,30
|0,09
|1,07
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.126,70
|0,09
|1,06
|Albaraka Türk
|1,85
|16,35
|51,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,19
|-2,57
|24,83
|Alkim Kağıt
|4,16
|-3,26
|0,24
|Alkim Kimya
|25,46
|-1,09
|7,43
|Altınyağ
|0,48
|-7,69
|9,09
|Altınyunus Çeşme
|4,16
|-1,89
|0,24
|Anadolu Cam
|3,11
|-1,58
|16,04
|Anadolu Efes
|20,18
|-2,13
|-2,04
|Anadolu Grubu Holding
|12,65
|-0,08
|23,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|0,17
|-4,16
|Anadolu Isuzu
|7,49
|-3,97
|21,20
|Anadolu Sigorta
|4,24
|1,44
|2,91
|Anel Elektrik
|1,64
|-5,75
|1,23
|Arçelik
|18,58
|-4,23
|17,67
|Arena Bilgisayar
|3,42
|-5,26
|-22,45
|Armada Bilgisayar
|9,26
|3,81
|-0,32
|Arsan Tekstil
|1,61
|-4,73
|-0,62
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|-4,00
|10,34
|Aselsan
|22,22
|-4,14
|-7,72
|Aslan Çimento
|26,50
|-3,28
|-5,89
|Ata GMYO
|3,86
|-0,52
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,24
|-2,36
|-5,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,48
|-2,04
|166,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|-7,35
|119,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,10
|13,87
|31,68
|Avrasya GMYO
|1,20
|-8,40
|36,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,14
|-8,80
|5,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.260,50
|0,10
|1,14
|Avrupa Yatırım Holding
|2,70
|4,25
|11,11
|Ayen Enerji
|2,64
|-13,16
|12,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,54
|2,67
|8,45
|Aygaz
|11,10
|-7,35
|-2,03
|Bagfaş
|5,16
|-5,15
|7,05
|Bak Ambalaj
|5,21
|-6,96
|2,76
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|-4,88
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,65
|7,84
|31,47
|Banvit
|10,34
|-1,62
|-4,17
|Baştaş Başkent Çimento
|1,88
|-1,57
|-6,93
|Batı Çimento
|2,37
|0,85
|-1,66
|Batısöke Çimento
|1,02
|-2,86
|-6,42
|Bera Holding
|1,82
|-8,54
|-11,65
|Berkosan Yalıtım
|1,82
|5,81
|0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,53
|-3,77
|-5,56
|Beyaz Filo
|3,80
|-5,71
|39,19
|Bilici Yatırım
|1,78
|1,14
|30,88
|Bim Mağazalar
|80,80
|-5,33
|-7,13
|Birko Mensucat
|0,26
|-7,14
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,77
|-3,75
|-34,19
|Bizim Mağazaları
|8,02
|-2,79
|17,94
|Bizim Portföy Altın BYF
|216,00
|3,65
|8,57
|Bolu Çimento
|3,29
|-1,50
|-4,08
|Bomonti Elektrik
|0,84
|-7,69
|75,00
|Borusan Mannesmann
|9,83
|-1,21
|26,03
|Borusan Yat. Paz.
|37,28
|-2,82
|-0,90
|Bosch Fren Sistemleri
|170,00
|-3,85
|4,94
|Bossa
|4,53
|-3,82
|7,75
|Boyner Perakende Yat.
|4,15
|-1,19
|5,33
|Brisa
|7,50
|-1,96
|18,48
|Burçelik
|3,21
|-5,31
|0,00
|Burçelik Vana
|1,59
|-1,24
|7,43
|Bursa Çimento
|4,73
|-1,05
|7,50
|Carrefoursa
|3,59
|0,28
|3,16
|Coca Cola İçecek
|32,60
|-4,68
|5,57
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-4,04
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,13
|-6,61
|8,65
|Çelebi
|70,70
|2,54
|11,51
|Çelik Halat
|5,79
|0,00
|-3,50
|Çemaş Döküm
|0,75
|-3,85
|-1,32
|Çemtaş
|5,83
|-3,16
|-4,11
|Çimbeton
|32,06
|10,25
|12,10
|Çimentaş
|16,84
|51,03
|32,60
|Çimsa
|7,18
|0,28
|-4,90
|Çuhadaroğlu Metal
|1,95
|-3,47
|9,55
|Dagi Giyim
|1,38
|-9,21
|11,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,61
|5,92
|59,41
|Dardanel
|1,05
|-2,78
|-4,55
|Datagate Bilgisayar
|8,06
|-2,77
|88,32
|Demısaş Döküm
|3,17
|3,59
|27,82
|Denge Holding
|3,48
|21,68
|200,00
|Deniz GMYO
|3,05
|-2,24
|0,33
|Denizbank
|14,70
|0,00
|-23,04
|Denizli Cam
|10,64
|-2,65
|-7,64
|Derimod
|8,78
|-2,98
|1,27
|Desa Deri
|1,87
|-1,58
|8,09
|Despec Bilgisayar
|3,65
|4,89
|11,28
|Deva Holding
|4,29
|0,70
|30,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,70
|6,06
|-10,26
|Ditaş Doğan
|5,97
|-0,17
|8,94
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|35,23
|-3,13
|10,40
|DO-CO
|477,50
|5,69
|-0,27
|Doğan Burda
|2,83
|-5,67
|-5,98
|Doğan Holding
|1,18
|-7,09
|15,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|-3,48
|-9,02
|Doğusan
|1,68
|-4,00
|-30,29
|Doğuş GMYO
|2,24
|2,75
|6,16
|Doğuş Otomotiv
|4,92
|-3,91
|13,36
|Döktaş Dökümcülük
|9,56
|-2,05
|17,30
|Duran Doğan Basım
|6,25
|-8,49
|22,55
|Dyo Boya
|3,00
|-1,64
|3,45
|Eczacıbaşı İlaç
|2,92
|-7,01
|6,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,00
|-4,31
|11,11
|Edip Gayrimenkul
|0,71
|-12,35
|-7,79
|Ege Endüstri
|471,00
|-2,28
|36,92
|Ege Gübre
|24,94
|-5,67
|14,93
|Ege Profil
|12,01
|-10,64
|35,40
|Ege Seramik
|3,40
|-3,68
|1,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|0,00
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,03
|2,54
|4,95
|Ekiz Kimya
|0,29
|-3,33
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,86
|-5,49
|-12,24
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|-3,92
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|-6,51
|5,33
|Enerjisa Enerji
|5,73
|1,60
|12,35
|Enka İnşaat
|4,89
|-0,81
|6,77
|Erbosan
|63,90
|-5,12
|2,40
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|-6,58
|21,88
|Ersu Gıda
|0,87
|0,00
|-5,43
|Escort Teknoloji
|0,64
|-4,48
|-15,79
|Etiler Gıda
|1,99
|0,00
|-6,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,70
|-2,78
|-1,41
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,64
|1,59
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,66
|-7,04
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|6,58
|-3,38
|-4,91
|Finans Portföy Altın BYF
|21,70
|4,98
|10,32
|Finans Portföy Gümüş BYF
|18,45
|3,77
|6,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|-4,21
|11,28
|F-M İzmit Piston
|18,79
|6,58
|8,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,91
|-9,24
|43,57
|Ford Otosan
|49,56
|-2,82
|-0,88
|Formet Çelik Kapı
|5,50
|0,92
|333,07
|Frigo Pak Gıda
|1,80
|2,86
|5,88
|Galatasaray Sportif
|1,27
|-5,22
|2,42
|Garanti Bankası
|9,18
|0,55
|15,33
|Garanti Faktoring
|3,25
|-19,15
|64,14
|Garanti Yat. Ort.
|0,63
|-5,97
|-20,25
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,60
|-4,26
|11,80
|Gedik Yatırım Holding
|3,08
|-5,23
|31,06
|Gediz Ambalaj
|4,50
|-3,85
|8,43
|Gentaş
|1,92
|-6,34
|8,47
|Gersan Elektrik
|2,22
|-9,39
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,49
|-3,92
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,50
|-1,69
|17,06
|Good-Year
|3,37
|-6,13
|-2,03
|Göltaş Çimento
|11,15
|-2,28
|-10,30
|Gözde Girişim
|3,54
|4,42
|32,58
|GSD Denizcilik
|1,44
|-10,00
|25,22
|GSD Holding
|1,01
|-8,18
|26,25
|Gübre Fabrik.
|2,86
|-6,23
|-3,38
|Güler Yat. Holding
|1,14
|-1,72
|6,54
|Güneş Sigorta
|1,51
|-6,79
|0,67
|Halk GMYO
|0,74
|-1,33
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|-0,89
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,97
|-5,70
|0,51
|Hedef Girişim
|1,15
|-4,17
|-0,86
|Hektaş
|10,89
|-5,71
|17,48
|HUB Girişim
|2,15
|-8,90
|14,36
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|-6,38
|-5,38
|ICBC Turkey Bank
|3,90
|-3,23
|-20,89
|İdealist Danışmanlık
|18,30
|-2,66
|69,44
|İdealist GMYO
|1,66
|-26,87
|1,84
|İhlas Ev Aletleri
|0,89
|0,00
|169,70
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-5,56
|-9,53
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|17,91
|29,51
|İhlas Holding
|0,40
|-2,44
|25,00
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|-1,96
|51,52
|İndeks Bilgisayar
|7,85
|-4,38
|31,49
|Info Yatırım
|1,68
|3,07
|63,11
|İntema
|7,94
|-3,05
|32,41
|İpek Doğal Enerji
|4,64
|-1,07
|-13,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|-4,53
|26,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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