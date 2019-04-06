Yatırımcı Rehberi (8)
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|6,45
|-15,38
|ABD Dolar BYF
|542,00
|-0,39
|5,78
|Acıpayam Selüloz
|3,80
|0,26
|16,56
|Adana Çimento (A)
|6,85
|2,39
|13,22
|Adana Çimento (B)
|4,89
|2,73
|18,98
|Adana Çimento (C)
|1,20
|4,35
|-14,89
|Adel Kalemcilik
|11,28
|2,45
|2,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|11,23
|-11,11
|Afyon Çimento
|4,45
|1,83
|-3,05
|Ak Enerji
|0,57
|1,79
|-9,52
|Akbank
|6,58
|4,11
|11,81
|Akçansa
|6,54
|0,62
|-0,03
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,30
|8,49
|14,43
|Akfen GMYO
|1,51
|4,86
|-8,48
|Akın Tekstil
|9,12
|2,47
|-3,49
|Akiş GMYO
|2,54
|-3,05
|-0,78
|Akmerkez GMYO
|18,03
|0,39
|10,14
|Aksa
|10,02
|9,15
|34,32
|Aksa Enerji
|2,49
|1,63
|-7,09
|Aksigorta
|4,62
|7,19
|47,16
|Aksu Enerji
|9,09
|5,57
|17,75
|Alarko Carrıer
|38,48
|-3,70
|-2,24
|Alarko GMYO
|41,76
|-0,24
|-7,03
|Alarko Holding
|2,60
|2,36
|25,60
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.179,50
|0,07
|1,18
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.114,30
|0,09
|1,25
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.128,50
|0,07
|1,22
|Albaraka Türk
|1,52
|-1,94
|24,59
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,00
|5,26
|21,53
|Alkim Kağıt
|4,39
|6,04
|5,78
|Alkim Kimya
|24,36
|0,25
|2,78
|Altınyağ
|0,45
|2,27
|2,27
|Altınyunus Çeşme
|4,21
|3,69
|1,45
|Anadolu Cam
|3,00
|0,00
|11,94
|Anadolu Efes
|19,80
|13,08
|-3,88
|Anadolu Grubu Holding
|12,74
|7,51
|24,41
|Anadolu Hayat Emek.
|5,50
|-0,36
|-3,42
|Anadolu Isuzu
|7,47
|6,26
|20,87
|Anadolu Sigorta
|4,17
|5,57
|6,22
|Anel Elektrik
|1,68
|5,66
|3,70
|Arçelik
|18,28
|8,17
|15,77
|Arena Bilgisayar
|3,47
|0,87
|-21,32
|Armada Bilgisayar
|9,79
|2,51
|5,38
|Arsan Tekstil
|1,62
|0,62
|0,00
|Artı Yatırım Holding
|1,22
|11,93
|40,23
|Aselsan
|21,82
|2,54
|-9,39
|Aslan Çimento
|25,18
|2,94
|-10,58
|Ata GMYO
|3,86
|0,26
|-3,74
|Atakule GMYO
|1,20
|3,45
|-8,80
|Atlantis Yatırım Holding
|0,46
|4,55
|155,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-19,77
|60,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,64
|0,42
|30,29
|Avrasya GMYO
|1,17
|1,74
|32,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,15
|2,68
|6,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.262,80
|0,09
|1,32
|Avrupa Yatırım Holding
|2,59
|-2,26
|6,58
|Ayen Enerji
|2,67
|8,54
|13,62
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|1,33
|7,04
|Aygaz
|9,64
|0,10
|-3,06
|Bagfaş
|5,63
|13,05
|16,80
|Bak Ambalaj
|4,95
|1,64
|-2,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|-8,11
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-0,65
|22,71
|Banvit
|10,61
|7,06
|-1,67
|Baştaş Başkent Çimento
|1,83
|0,00
|-9,41
|Batı Çimento
|2,29
|1,78
|-4,98
|Batısöke Çimento
|0,96
|1,05
|-11,93
|Bera Holding
|1,80
|4,65
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|-0,56
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|5,71
|-8,64
|Beyaz Filo
|3,96
|6,45
|45,05
|Bilici Yatırım
|1,72
|1,18
|26,47
|Bim Mağazalar
|81,70
|7,22
|-6,09
|Birko Mensucat
|0,26
|8,33
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,75
|5,63
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,01
|8,24
|17,79
|Bizim Portföy Altın BYF
|211,50
|-1,95
|6,31
|Bolu Çimento
|3,13
|0,97
|-8,75
|Bomonti Elektrik
|0,91
|13,75
|89,58
|Borusan Mannesmann
|9,98
|4,50
|27,95
|Borusan Yat. Paz.
|36,98
|4,18
|2,08
|Bosch Fren Sistemleri
|166,00
|3,56
|2,47
|Bossa
|4,47
|4,68
|6,32
|Boyner Perakende Yat.
|4,38
|8,68
|11,17
|Brisa
|7,04
|-2,63
|11,22
|Burçelik
|3,14
|1,95
|-2,18
|Burçelik Vana
|1,56
|4,70
|5,41
|Bursa Çimento
|4,54
|1,79
|3,18
|Carrefoursa
|3,44
|2,38
|-1,15
|Coca Cola İçecek
|31,20
|2,83
|1,04
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|2,17
|-3,09
|Credıtwest Faktorıng
|1,11
|1,83
|6,73
|Çelebi
|67,95
|-0,51
|7,18
|Çelik Halat
|5,70
|5,17
|-5,00
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,00
|-1,32
|Çemtaş
|5,74
|3,42
|-5,59
|Çimbeton
|30,52
|0,86
|6,71
|Çimentaş
|17,99
|7,08
|41,65
|Çimsa
|6,87
|3,31
|-9,01
|Çuhadaroğlu Metal
|2,02
|9,19
|13,48
|Dagi Giyim
|1,38
|3,76
|11,29
|Dagi Yatırım Holding
|1,67
|-2,91
|65,35
|Dardanel
|1,09
|1,87
|-0,91
|Datagate Bilgisayar
|8,09
|7,72
|89,02
|Demısaş Döküm
|3,09
|0,65
|24,60
|Denge Holding
|2,26
|-56,20
|94,83
|Deniz GMYO
|3,06
|0,99
|0,66
|Denizbank
|15,10
|-8,43
|-20,94
|Denizli Cam
|10,50
|0,57
|-8,85
|Derimod
|8,79
|1,50
|1,38
|Desa Deri
|2,13
|18,33
|23,12
|Despec Bilgisayar
|3,69
|7,27
|12,50
|Deva Holding
|4,43
|2,07
|34,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|4,55
|-11,54
|Ditaş Doğan
|5,77
|4,15
|5,29
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|35,35
|6,35
|10,78
|DO-CO
|476,00
|4,16
|-0,58
|Doğan Burda
|2,75
|2,61
|-8,64
|Doğan Holding
|1,17
|2,63
|14,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|9,17
|-2,46
|Doğusan
|1,61
|1,90
|-33,20
|Doğuş GMYO
|2,27
|5,58
|7,58
|Doğuş Otomotiv
|4,75
|6,26
|9,45
|Döktaş Dökümcülük
|9,18
|1,77
|12,64
|Duran Doğan Basım
|5,86
|3,72
|14,90
|Dyo Boya
|3,42
|17,53
|17,93
|Eczacıbaşı İlaç
|2,84
|5,19
|4,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,70
|2,26
|6,94
|Edip Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-9,09
|Ege Endüstri
|468,70
|3,42
|36,25
|Ege Gübre
|24,52
|2,59
|13,00
|Ege Profil
|13,71
|4,18
|54,57
|Ege Seramik
|3,42
|3,64
|2,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|7,14
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|-3,33
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|4,09
|2,25
|6,51
|Ekiz Kimya
|0,29
|7,41
|-12,12
|Emek Elektrik
|0,80
|0,00
|-18,37
|Eminiş Ambalaj
|0,97
|15,48
|-17,09
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-1,96
|0,00
|Enerjisa Enerji
|5,30
|11,25
|12,56
|Enka İnşaat
|4,87
|6,10
|6,33
|Erbosan
|67,45
|6,39
|8,09
|Ereğli Demir Çelik
|9,39
|2,96
|30,06
|Ersu Gıda
|0,84
|2,44
|-8,70
|Escort Teknoloji
|0,64
|4,92
|-15,79
|Etiler Gıda
|2,01
|1,52
|-5,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,73
|7,35
|2,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|3,33
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,61
|1,67
|-3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,82
|22,39
|49,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,78
|24,48
|12,43
|Finans Portföy Altın BYF
|20,95
|-1,55
|6,51
|Finans Portföy Gümüş BYF
|17,90
|-1,38
|3,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|6,36
|13,16
|F-M İzmit Piston
|15,85
|-0,18
|3,11
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,18
|10,45
|51,46
|Ford Otosan
|51,10
|10,25
|7,56
|Formet Çelik Kapı
|6,45
|-4,44
|407,87
|Frigo Pak Gıda
|1,85
|-0,54
|8,82
|Galatasaray Sportif
|1,30
|7,44
|4,84
|Garanti Bankası
|9,01
|8,03
|13,19
|Garanti Faktoring
|2,86
|-2,72
|44,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|3,33
|-21,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,60
|-1,10
|11,80
|Gedik Yatırım Holding
|3,15
|2,61
|34,04
|Gediz Ambalaj
|4,68
|4,70
|12,77
|Gentaş
|1,93
|3,21
|9,04
|Gersan Elektrik
|2,15
|8,59
|-11,90
|Global Men. Değ.
|0,49
|-5,77
|4,26
|Global Yat. Holding
|3,12
|-1,89
|4,35
|Good-Year
|3,25
|0,00
|-5,52
|Göltaş Çimento
|10,56
|3,63
|-15,04
|Gözde Girişim
|3,48
|0,87
|30,34
|GSD Denizcilik
|1,46
|7,35
|26,96
|GSD Holding
|0,94
|5,62
|17,50
|Gübre Fabrik.
|2,86
|4,76
|-3,38
|Güler Yat. Holding
|1,09
|0,93
|1,87
|Güneş Sigorta
|1,56
|7,59
|4,00
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,00
|0,91
|Hatay Tekstil
|3,99
|4,72
|1,01
|Hedef Girişim
|1,22
|10,91
|5,17
|Hektaş
|10,80
|2,37
|16,50
|HUB Girişim
|2,19
|-1,35
|16,49
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|3,66
|-8,60
|ICBC Turkey Bank
|3,73
|0,81
|-24,34
|İdealist Danışmanlık
|27,08
|13,40
|150,74
|İdealist GMYO
|1,56
|1,96
|-4,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,82
|2,50
|148,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|-6,90
|-13,79
|İhlas Gazetecilik
|0,69
|-8,00
|13,11
|İhlas Holding
|0,37
|-2,63
|15,62
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|0,00
|48,48
|İndeks Bilgisayar
|7,77
|10,37
|30,15
|Info Yatırım
|1,85
|8,19
|79,61
|İntema
|7,24
|-1,76
|20,73
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|5,58
|-11,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|2,80
|29,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:04 Kaynak: AA
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