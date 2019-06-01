Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Binali Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim