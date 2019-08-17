Yatırımcı rehberi (8)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:09 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|-0,61
|-15,90
|ABD Dolar BYF
|536,50
|1,36
|4,70
|Acıpayam Selüloz
|3,74
|-1,58
|17,07
|Adana Çimento (A)
|5,54
|-1,95
|16,48
|Adana Çimento (B)
|3,93
|-2,24
|21,84
|Adana Çimento (C)
|1,04
|-3,70
|-15,52
|Adel Kalemcilik
|10,99
|-2,48
|-0,09
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,02
|12,09
|-56,41
|Afyon Çimento
|3,82
|-1,04
|-16,78
|Ak Enerji
|0,50
|-1,96
|-20,63
|Akbank
|6,93
|-8,82
|17,76
|Akçansa
|5,68
|-8,53
|-13,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|-3,82
|-24,88
|Akfen GMYO
|2,19
|9,50
|32,73
|Akın Tekstil
|8,59
|-3,48
|-5,24
|Akiş GMYO
|2,18
|-3,11
|-4,34
|Akmerkez GMYO
|19,74
|0,61
|27,94
|Aksa
|8,20
|-4,21
|23,60
|Aksa Enerji
|2,57
|1,98
|-4,10
|Aksigorta
|4,89
|3,38
|55,76
|Aksu Enerji
|8,16
|-0,73
|5,70
|Alarko Carrıer
|32,90
|-1,26
|-16,41
|Alarko GMYO
|41,20
|-0,53
|-2,43
|Alarko Holding
|3,76
|5,32
|92,79
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.201,90
|0,13
|3,11
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.136,60
|0,12
|3,28
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.151,00
|0,12
|3,24
|Albaraka Türk
|1,13
|-5,04
|-7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,01
|-5,06
|4,34
|Alkim Kağıt
|3,51
|-1,13
|-2,34
|Alkim Kimya
|26,60
|-1,12
|23,49
|Altınyağ
|0,40
|-2,44
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,89
|-1,70
|-6,81
|Anadolu Cam
|2,35
|-7,48
|-8,37
|Anadolu Efes
|23,26
|-3,41
|15,88
|Anadolu Grubu Holding
|13,29
|2,31
|31,14
|Anadolu Hayat Emek.
|4,94
|-0,20
|-13,25
|Anadolu Isuzu
|8,11
|-2,64
|31,23
|Anadolu Sigorta
|4,01
|-0,25
|2,15
|Anel Elektrik
|1,70
|-2,30
|4,94
|Arçelik
|16,70
|-0,54
|5,76
|Arena Bilgisayar
|3,48
|-7,69
|-21,09
|Armada Bilgisayar
|9,63
|-0,52
|3,66
|Arsan Tekstil
|2,04
|0,49
|25,93
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|-1,15
|-1,15
|Aselsan
|16,90
|-1,80
|-29,62
|Aslan Çimento
|24,88
|2,73
|-11,65
|Ata GMYO
|3,99
|-0,50
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,12
|-5,88
|-14,88
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|2,70
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,66
|0,81
|17,04
|Avrasya GMYO
|1,30
|1,56
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|0,87
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.273,60
|0,02
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|1,94
|1,57
|-20,16
|Ayen Enerji
|1,89
|3,28
|4,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|4,71
|29,42
|Aygaz
|9,20
|-5,15
|-7,48
|Bagfaş
|7,70
|8,30
|59,75
|Bak Ambalaj
|5,19
|-1,70
|10,23
|Balatacılar Balatacılık
|0,28
|0,00
|-15,15
|Bantaş Ambalaj
|1,48
|-1,33
|17,93
|Banvit
|16,11
|-0,62
|49,30
|Baştaş Başkent Çimento
|1,71
|-5,00
|-15,35
|Batı Çimento
|2,52
|-3,08
|4,56
|Batısöke Çimento
|0,97
|-5,83
|-11,01
|Bera Holding
|1,80
|0,56
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,65
|-2,94
|-8,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,46
|-0,68
|-9,88
|Beyaz Filo
|2,88
|0,70
|5,49
|Bilici Yatırım
|2,35
|0,43
|85,84
|Bim Mağazalar
|50,10
|3,94
|16,96
|Birko Mensucat
|0,25
|-13,79
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,75
|0,00
|-35,90
|Bizim Mağazaları
|8,63
|-0,46
|26,91
|Bizim Portföy Altın BYF
|239,90
|1,95
|20,58
|Bolu Çimento
|2,14
|-4,04
|-30,69
|Bomonti Elektrik
|1,20
|3,45
|150,00
|Borusan Mannesmann
|7,93
|-3,29
|13,13
|Borusan Yat. Paz.
|33,82
|-6,06
|-6,65
|Bosch Fren Sistemleri
|180,20
|-2,44
|17,95
|Bossa
|3,90
|-2,99
|-7,23
|Boyner Perakende Yat.
|8,25
|0,98
|109,39
|Brisa
|5,25
|-4,55
|-17,06
|Burçelik
|3,42
|-3,12
|6,54
|Burçelik Vana
|2,22
|-4,31
|50,00
|Bursa Çimento
|4,00
|-4,99
|-9,09
|Carrefoursa
|2,91
|-3,96
|-16,38
|Ceo Event Medya
|5,47
|-0,55
|
|Coca Cola İçecek
|33,12
|-6,60
|12,02
|Cosmos Yat. Holding
|1,05
|0,00
|8,25
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|3,50
|42,31
|Çelebi
|91,05
|-3,91
|56,05
|Çelik Halat
|3,75
|-2,09
|-30,59
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,00
|-6,58
|Çemtaş
|5,00
|1,21
|-16,16
|Çimbeton
|27,00
|-2,39
|-5,59
|Çimentaş
|10,53
|-2,50
|-17,09
|Çimsa
|6,07
|-1,62
|-19,60
|Çuhadaroğlu Metal
|1,94
|3,19
|8,99
|Dagi Giyim
|1,44
|-2,04
|16,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,42
|-0,70
|40,59
|Dardanel
|0,95
|4,40
|-13,64
|Datagate Bilgisayar
|5,86
|-1,51
|36,92
|Demısaş Döküm
|2,30
|-14,81
|0,10
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|21,55
|Deniz GMYO
|3,12
|-0,32
|2,63
|Denizbank
|19,50
|0,05
|2,09
|Denizli Cam
|9,48
|-1,46
|-17,71
|Derimod
|11,81
|-6,93
|36,22
|Derlüks Deri
|1,96
|-5,31
|
|Desa Deri
|2,30
|-1,29
|32,95
|Despec Bilgisayar
|2,88
|-0,69
|5,44
|Deva Holding
|5,42
|2,85
|64,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|-1,10
|15,38
|Ditaş Doğan
|5,24
|-0,38
|2,37
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,70
|-3,15
|8,74
|DO-CO
|495,00
|-1,24
|4,45
|Doğan Burda
|3,10
|3,33
|2,99
|Doğan Holding
|1,29
|0,00
|38,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,95
|-3,06
|-22,13
|Doğusan
|1,30
|-0,76
|-39,94
|Doğuş GMYO
|2,20
|-2,22
|4,27
|Doğuş Otomotiv
|4,70
|-4,47
|8,29
|Döktaş Dökümcülük
|26,10
|4,40
|220,25
|Duran Doğan Basım
|7,59
|11,13
|48,82
|Dyo Boya
|3,37
|-1,17
|16,21
|Eczacıbaşı İlaç
|2,31
|-1,70
|-4,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,11
|-0,65
|-4,57
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|-2,67
|-5,19
|Ege Endüstri
|456,70
|-12,38
|46,78
|Ege Gübre
|28,92
|2,19
|39,80
|Ege Profil
|8,80
|0,34
|1,92
|Ege Seramik
|2,77
|-1,77
|-6,46
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,27
|3,85
|12,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,29
|-5,54
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,34
|-2,86
|3,03
|Emek Elektrik
|1,08
|4,85
|10,20
|Eminiş Ambalaj
|0,82
|-3,53
|-29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|-3,33
|-20,37
|Enerjisa Enerji
|5,97
|-1,16
|26,79
|Enka İnşaat
|5,43
|-1,63
|22,18
|Erbosan
|16,03
|-4,64
|5,43
|Ereğli Demir Çelik
|6,21
|-7,73
|1,77
|Ersu Gıda
|1,03
|0,00
|11,96
|Escort Teknoloji
|0,73
|-9,88
|-3,95
|Etiler Gıda
|3,19
|19,48
|49,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,06
|-6,19
|50,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,73
|-5,19
|14,97
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|-2,63
|18,10
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|1,32
|180,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,41
|-0,40
|7,08
|Finans Portföy Altın BYF
|24,24
|1,76
|23,23
|Finans Portföy Gümüş BYF
|20,14
|0,25
|16,15
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|0,00
|-0,38
|F-M İzmit Piston
|16,51
|2,42
|7,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,05
|-6,15
|98,18
|Ford Otosan
|60,25
|5,15
|26,82
|Formet Çelik Kapı
|5,75
|5,70
|352,76
|Frigo Pak Gıda
|7,38
|8,69
|334,12
|Galatasaray Sportif
|1,51
|1,34
|21,77
|Garanti Bankası
|8,93
|-8,60
|12,19
|Garanti Faktoring
|2,67
|1,91
|34,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,64
|-1,54
|-12,61
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,95
|-3,89
|29,37
|Gedik Yatırım Holding
|3,57
|-3,77
|51,91
|Gediz Ambalaj
|5,19
|-4,42
|28,33
|Gentaş
|1,35
|-2,17
|-1,65
|Gersan Elektrik
|2,10
|-2,33
|-13,95
|Global Men. Değ.
|1,01
|-3,81
|114,89
|Global Yat. Holding
|4,13
|2,74
|38,13
|Good-Year
|2,47
|-2,37
|-25,57
|Göltaş Çimento
|10,08
|-2,33
|-18,91
|Gözde Girişim
|2,56
|-2,66
|-4,12
|GSD Denizcilik
|1,44
|-4,00
|25,22
|GSD Holding
|0,83
|-1,19
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,70
|-4,64
|25,00
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,00
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,20
|-0,83
|-14,42
|Halk GMYO
|0,85
|-3,41
|32,13
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,83
|-4,25
|11,07
|Hedef Girişim
|1,64
|7,89
|41,38
|Hektaş
|14,34
|3,84
|54,69
|HUB Girişim
|2,77
|-5,78
|47,34
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|-4,11
|-24,73
|ICBC Turkey Bank
|3,16
|-2,77
|-35,90
|İdealist Danışmanlık
|7,06
|4,75
|-34,63
|İdealist GMYO
|2,74
|22,32
|68,10
|İhlas Ev Aletleri
|1,14
|-0,87
|249,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,89
|14,95
|İhlas Gazetecilik
|2,21
|6,76
|262,30
|İhlas Holding
|0,52
|-1,89
|62,50
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|-1,56
|90,91
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|-0,50
|43,12
|Info Yatırım
|2,84
|4,03
|175,73
|İntema
|6,60
|-0,30
|10,06
|İpek Doğal Enerji
|6,02
|1,86
|12,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,01
|-6,53
|28,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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