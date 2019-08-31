Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|1,30
|-20,00
|ABD Dolar BYF
|562,00
|1,66
|9,68
|Acıpayam Selüloz
|4,21
|6,58
|31,78
|Adana Çimento (A)
|5,31
|0,38
|11,64
|Adana Çimento (B)
|3,98
|4,19
|23,39
|Adana Çimento (C)
|1,11
|3,74
|-9,84
|Adel Kalemcilik
|11,72
|4,09
|6,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|50,00
|-37,18
|Afyon Çimento
|4,13
|1,98
|-10,02
|Ak Enerji
|0,49
|0,00
|-22,22
|Akbank
|6,94
|-0,14
|17,93
|Akçansa
|5,66
|5,99
|-13,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,63
|5,16
|-18,91
|Akfen GMYO
|2,40
|6,67
|45,45
|Akın Tekstil
|8,73
|2,11
|-3,70
|Akiş GMYO
|2,41
|6,17
|5,75
|Akmerkez GMYO
|19,98
|-0,05
|29,50
|Aksa
|8,62
|0,94
|29,93
|Aksa Enerji
|2,63
|3,95
|-1,87
|Aksigorta
|5,08
|9,01
|61,81
|Aksu Enerji
|8,22
|2,75
|6,48
|Alarko Carrıer
|35,56
|8,41
|-9,65
|Alarko GMYO
|43,30
|3,10
|2,55
|Alarko Holding
|4,18
|7,18
|114,33
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.204,50
|0,10
|3,33
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.139,20
|0,11
|3,52
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.153,60
|0,10
|3,47
|Albaraka Türk
|1,15
|-0,86
|-5,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,18
|0,98
|7,29
|Alkim Kağıt
|3,73
|2,19
|3,78
|Alkim Kimya
|26,10
|-4,67
|21,17
|Altınyağ
|0,40
|-4,76
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,87
|-0,69
|-7,46
|Anadolu Cam
|2,66
|4,31
|3,71
|Anadolu Efes
|25,58
|4,07
|27,43
|Anadolu Grubu Holding
|12,80
|1,11
|26,30
|Anadolu Hayat Emek.
|4,92
|-1,01
|-13,60
|Anadolu Isuzu
|8,14
|0,87
|31,72
|Anadolu Sigorta
|3,93
|-0,76
|0,11
|Anel Elektrik
|1,76
|2,92
|8,64
|Arçelik
|17,09
|-0,06
|8,23
|Arena Bilgisayar
|3,68
|4,84
|-16,55
|Armada Bilgisayar
|9,86
|1,86
|6,14
|Arsan Tekstil
|2,36
|6,79
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|18,24
|3,28
|-24,04
|Aslan Çimento
|29,76
|7,75
|5,68
|Ata GMYO
|3,97
|0,00
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,24
|5,08
|-5,76
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,84
|3,70
|-2,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,93
|2,76
|20,69
|Avrasya GMYO
|1,34
|4,69
|52,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|0,00
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.274,50
|0,03
|2,26
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|0,00
|-25,93
|Ayen Enerji
|2,04
|7,94
|13,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|3,03
|23,61
|Aygaz
|9,84
|0,51
|-1,05
|Bagfaş
|9,87
|11,78
|104,77
|Bak Ambalaj
|5,35
|3,08
|13,63
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,53
|2,68
|21,91
|Banvit
|15,81
|0,13
|46,52
|Baştaş Başkent Çimento
|1,70
|-1,16
|-15,84
|Batı Çimento
|2,62
|1,55
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,96
|-2,04
|-11,93
|Bera Holding
|1,84
|2,79
|-10,68
|Berkosan Yalıtım
|1,75
|1,16
|-3,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|7,53
|-3,09
|Beyaz Filo
|2,86
|-0,69
|4,76
|Beymen Perakende Yat.
|8,29
|1,72
|110,41
|Bilici Yatırım
|2,42
|7,08
|91,37
|Bim Mağazalar
|47,02
|-5,05
|9,77
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,80
|5,26
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|8,00
|-6,98
|17,65
|Bizim Portföy Altın BYF
|262,20
|4,46
|31,79
|Bolu Çimento
|2,23
|4,69
|-27,78
|Bomonti Elektrik
|1,44
|3,60
|200,00
|Borusan Mannesmann
|8,16
|1,24
|16,42
|Borusan Yat. Paz.
|32,94
|1,60
|-9,08
|Bosch Fren Sistemleri
|172,30
|1,47
|12,78
|Bossa
|3,93
|1,29
|-6,52
|Brisa
|5,36
|1,90
|-15,32
|Burçelik
|3,65
|0,83
|13,71
|Burçelik Vana
|3,67
|11,21
|147,97
|Bursa Çimento
|4,08
|2,00
|-7,27
|Carrefoursa
|3,30
|13,01
|-5,17
|Ceo Event Medya
|6,31
|8,23
|Coca Cola İçecek
|34,46
|-3,47
|16,55
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|-0,95
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,47
|-3,92
|41,35
|Çelebi
|94,50
|4,02
|61,96
|Çelik Halat
|3,93
|2,34
|-27,26
|Çemaş Döküm
|0,71
|1,43
|-6,58
|Çemtaş
|5,23
|1,75
|-12,30
|Çimbeton
|27,26
|2,33
|-4,69
|Çimentaş
|11,21
|4,57
|-11,73
|Çimsa
|6,39
|5,62
|-15,36
|Çuhadaroğlu Metal
|2,07
|1,47
|16,29
|Dagi Giyim
|1,47
|0,00
|18,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,42
|-2,74
|40,59
|Dardanel
|1,19
|11,21
|8,18
|Datagate Bilgisayar
|5,37
|0,19
|25,47
|Demısaş Döküm
|2,32
|0,87
|0,97
|Denge Holding
|1,65
|17,86
|42,24
|Deniz GMYO
|3,22
|0,00
|5,92
|Denizbank
|19,05
|-0,78
|-0,26
|Denizli Cam
|9,76
|1,04
|-15,28
|Derimod
|11,22
|-1,58
|29,41
|Derlüks Deri
|1,91
|-3,54
|Desa Deri
|2,29
|2,69
|32,37
|Despec Bilgisayar
|2,78
|1,09
|1,78
|Deva Holding
|6,20
|-0,80
|88,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|5,62
|20,51
|Ditaş Doğan
|5,08
|0,59
|-0,76
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,69
|-1,31
|8,71
|DO-CO
|556,50
|5,00
|17,42
|Doğan Burda
|3,04
|-7,60
|1,00
|Doğan Holding
|1,32
|-2,22
|41,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|2,11
|-20,49
|Doğusan
|1,39
|6,92
|-35,78
|Doğuş GMYO
|2,47
|6,93
|17,06
|Doğuş Otomotiv
|5,24
|3,56
|20,74
|Döktaş Dökümcülük
|36,48
|39,45
|347,61
|Duran Doğan Basım
|9,12
|13,86
|78,82
|Dyo Boya
|3,32
|5,06
|14,48
|Eczacıbaşı İlaç
|2,61
|6,10
|7,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,47
|4,19
|1,06
|Edip Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-1,30
|Ege Endüstri
|463,30
|-3,98
|48,90
|Ege Gübre
|33,54
|13,01
|62,13
|Ege Profil
|8,85
|-1,88
|2,49
|Ege Seramik
|2,88
|1,77
|-2,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|4,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|4,62
|-6,29
|20,31
|Ekiz Kimya
|0,46
|-16,36
|39,39
|Emek Elektrik
|1,09
|11,22
|11,22
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|3,45
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|0,85
|-18,99
|Enerjisa Enerji
|5,89
|-0,84
|25,09
|Enka İnşaat
|5,80
|4,50
|30,51
|Erbosan
|18,44
|8,03
|21,28
|Ereğli Demir Çelik
|6,41
|0,31
|5,05
|Ersu Gıda
|1,22
|4,27
|32,61
|Escort Teknoloji
|0,67
|0,00
|-11,84
|Etiler Gıda
|3,94
|5,07
|84,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,17
|-1,68
|66,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,79
|3,95
|24,42
|Euro Yat. Ort.
|0,80
|3,90
|27,67
|Euro Yatırım Holding
|1,48
|-11,90
|169,09
|Fenerbahçe Futbol
|9,20
|20,58
|32,95
|Finans Portföy Altın BYF
|25,89
|2,98
|31,62
|Finans Portföy Gümüş BYF
|23,80
|12,80
|37,25
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,67
|1,52
|0,38
|F-M İzmit Piston
|16,08
|-0,50
|4,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,12
|2,63
|102,73
|Ford Otosan
|58,75
|-0,42
|23,66
|Formet Çelik Kapı
|5,46
|-4,21
|329,92
|Frigo Pak Gıda
|7,76
|-13,59
|356,47
|Galatasaray Sportif
|1,54
|0,65
|24,19
|Garanti Bankası
|8,90
|-1,66
|11,81
|Garanti Faktoring
|2,95
|-1,67
|48,99
|Garanti Yat. Ort.
|0,79
|27,42
|7,87
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,94
|-1,50
|29,04
|Gedik Yatırım Holding
|3,63
|3,12
|54,47
|Gediz Ambalaj
|5,33
|0,00
|31,79
|Gentaş
|1,36
|0,74
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,16
|1,89
|-11,49
|Global Men. Değ.
|0,88
|7,32
|87,23
|Global Yat. Holding
|3,99
|-5,45
|33,44
|Good-Year
|2,64
|4,35
|-20,44
|Göltaş Çimento
|10,52
|5,94
|-14,09
|Gözde Girişim
|2,89
|15,60
|8,24
|GSD Denizcilik
|1,49
|-0,67
|29,57
|GSD Holding
|0,82
|0,00
|2,50
|Gübre Fabrik.
|4,13
|1,72
|39,53
|Güler Yat. Holding
|1,33
|0,00
|24,30
|Güneş Sigorta
|1,39
|8,59
|-0,87
|Halk GMYO
|0,88
|4,76
|36,79
|Halk Sigorta
|0,96
|-1,03
|8,78
|Hatay Tekstil
|3,97
|5,31
|15,13
|Hedef Girişim
|1,57
|3,97
|35,34
|Hektaş
|15,23
|3,32
|64,29
|HUB Girişim
|2,66
|0,38
|41,49
|Hürriyet Gzt.
|0,72
|1,41
|-22,58
|ICBC Turkey Bank
|3,41
|2,71
|-30,83
|İdealist Danışmanlık
|7,09
|1,14
|-34,35
|İdealist GMYO
|2,71
|-7,19
|66,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,45
|9,85
|343,93
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|2,44
|-10,60
|İhlas Gazetecilik
|2,10
|-4,11
|244,26
|İhlas Holding
|0,49
|-3,92
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,59
|-4,84
|78,79
|İndeks Bilgisayar
|7,20
|-1,50
|29,30
|Info Yatırım
|3,26
|18,98
|216,50
|İntema
|6,71
|0,75
|11,89
|İpek Doğal Enerji
|6,09
|4,28
|13,41
|İskenderun Demir Çelik
|6,05
|-1,31
|29,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)