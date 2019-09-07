Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|5,77
|-15,38
|ABD Dolar BYF
|550,30
|-2,08
|7,40
|Acıpayam Selüloz
|4,35
|3,33
|36,16
|Adana Çimento (A)
|5,45
|2,64
|14,58
|Adana Çimento (B)
|3,87
|-2,76
|19,98
|Adana Çimento (C)
|1,14
|2,70
|-7,40
|Adel Kalemcilik
|12,57
|7,25
|14,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|25,85
|-20,94
|Afyon Çimento
|4,29
|3,87
|-6,54
|Ak Enerji
|0,55
|12,24
|-12,70
|Akbank
|7,14
|2,88
|21,33
|Akçansa
|5,80
|2,47
|-11,34
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|-6,75
|-24,38
|Akfen GMYO
|2,21
|-7,92
|33,94
|Akın Tekstil
|9,50
|8,82
|4,80
|Akiş GMYO
|2,46
|2,07
|7,94
|Akmerkez GMYO
|20,22
|1,20
|31,06
|Aksa
|9,25
|7,31
|39,42
|Aksa Enerji
|2,63
|0,00
|-1,87
|Aksigorta
|5,02
|-1,18
|59,90
|Aksu Enerji
|8,39
|2,07
|8,68
|Alarko Carrıer
|35,60
|0,11
|-9,55
|Alarko GMYO
|43,96
|1,52
|4,11
|Alarko Holding
|4,23
|1,20
|116,89
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.206,10
|0,13
|3,47
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.140,80
|0,14
|3,66
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.155,20
|0,14
|3,61
|Albaraka Türk
|1,23
|6,96
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,62
|7,12
|14,93
|Alkim Kağıt
|3,95
|5,90
|9,90
|Alkim Kimya
|26,42
|1,23
|22,65
|Altınyağ
|0,44
|10,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|2,91
|1,39
|-6,17
|Anadolu Cam
|2,65
|-0,38
|3,32
|Anadolu Efes
|23,72
|-7,27
|18,17
|Anadolu Grubu Holding
|14,00
|9,37
|38,14
|Anadolu Hayat Emek.
|4,99
|1,42
|-12,37
|Anadolu Isuzu
|8,64
|6,14
|39,81
|Anadolu Sigorta
|4,23
|7,63
|7,75
|Anel Elektrik
|1,80
|2,27
|11,11
|Arçelik
|17,93
|4,92
|13,55
|Arena Bilgisayar
|3,76
|2,17
|-14,74
|Armada Bilgisayar
|9,80
|-0,61
|5,49
|Arsan Tekstil
|2,33
|-1,27
|43,83
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|19,20
|5,26
|-20,04
|Aslan Çimento
|32,50
|9,21
|15,41
|Ata GMYO
|3,92
|-1,26
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,31
|5,65
|-0,44
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,89
|5,95
|3,49
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,18
|2,80
|24,07
|Avrasya GMYO
|1,29
|-3,73
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|11,67
|24,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.275,10
|0,05
|2,31
|Avrupa Yatırım Holding
|1,90
|5,56
|-21,81
|Ayen Enerji
|2,26
|10,78
|25,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|2,94
|27,24
|Aygaz
|9,93
|0,91
|-0,14
|Bagfaş
|10,69
|8,31
|121,78
|Bak Ambalaj
|5,64
|5,42
|19,79
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|10,34
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,68
|9,80
|33,86
|Banvit
|14,89
|-5,82
|38,00
|Baştaş Başkent Çimento
|1,75
|2,94
|-13,37
|Batı Çimento
|2,66
|1,53
|10,37
|Batısöke Çimento
|0,99
|3,13
|-9,17
|Bera Holding
|2,02
|9,78
|-1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,80
|2,86
|-0,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|3,82
|0,62
|Beyaz Filo
|3,36
|17,48
|23,08
|Beymen Perakende Yat.
|8,11
|-2,17
|105,84
|Bilici Yatırım
|2,42
|0,00
|91,37
|Bim Mağazalar
|47,94
|1,96
|11,92
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,84
|5,00
|-28,21
|Bizim Mağazaları
|8,30
|3,75
|22,06
|Bizim Portföy Altın BYF
|252,00
|-3,89
|26,66
|Bolu Çimento
|2,37
|6,28
|-23,25
|Bomonti Elektrik
|2,75
|90,97
|472,92
|Borusan Mannesmann
|8,56
|4,90
|22,12
|Borusan Yat. Paz.
|32,72
|-0,67
|-9,68
|Bosch Fren Sistemleri
|174,10
|1,04
|13,96
|Bossa
|4,26
|8,40
|1,33
|Brisa
|5,64
|5,22
|-10,90
|Burçelik
|3,72
|1,92
|15,89
|Burçelik Vana
|4,53
|23,43
|206,08
|Bursa Çimento
|4,21
|3,19
|-4,32
|Carrefoursa
|3,39
|2,73
|-2,59
|Ceo Event Medya
|6,22
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|36,76
|6,67
|24,33
|Cosmos Yat. Holding
|1,02
|-1,92
|5,15
|Credıtwest Faktorıng
|1,48
|0,68
|42,31
|Çelebi
|101,70
|7,62
|74,30
|Çelik Halat
|4,00
|1,78
|-25,97
|Çemaş Döküm
|1,08
|52,11
|42,11
|Çemtaş
|5,34
|2,10
|-10,46
|Çimbeton
|27,82
|2,05
|-2,73
|Çimentaş
|11,24
|0,27
|-11,50
|Çimsa
|6,70
|4,85
|-11,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,20
|6,28
|23,60
|Dagi Giyim
|1,52
|3,40
|22,58
|Dagi Yatırım Holding
|1,50
|5,63
|48,51
|Dardanel
|1,17
|-1,68
|6,36
|Datagate Bilgisayar
|5,66
|5,40
|32,24
|Demısaş Döküm
|2,41
|3,88
|4,89
|Denge Holding
|1,98
|20,00
|70,69
|Deniz GMYO
|3,30
|2,48
|8,55
|Denizbank
|20,66
|8,45
|8,17
|Denizli Cam
|11,05
|13,22
|-4,08
|Derimod
|11,23
|0,09
|29,53
|Derlüks Deri
|1,95
|2,09
|Desa Deri
|2,27
|-0,87
|31,21
|Despec Bilgisayar
|2,84
|2,16
|3,97
|Deva Holding
|6,42
|3,55
|95,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,87
|-7,45
|11,54
|Ditaş Doğan
|5,14
|1,18
|0,41
|DJ İstanbul 20 HY BYF
|34,60
|-0,26
|8,43
|DO-CO
|545,10
|-2,05
|15,02
|Doğan Burda
|3,18
|4,61
|5,65
|Doğan Holding
|1,38
|4,55
|48,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,02
|5,15
|-16,39
|Doğusan
|1,46
|5,04
|-32,55
|Doğuş GMYO
|2,47
|0,00
|17,06
|Doğuş Otomotiv
|6,10
|16,41
|40,55
|Döktaş Dökümcülük
|33,92
|-7,02
|316,20
|Duran Doğan Basım
|9,06
|-0,66
|77,65
|Dyo Boya
|3,50
|5,42
|20,69
|Eczacıbaşı İlaç
|2,64
|1,15
|8,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,88
|6,34
|7,46
|Edip Gayrimenkul
|0,86
|13,16
|11,69
|Ege Endüstri
|487,00
|5,12
|56,52
|Ege Gübre
|34,12
|1,73
|64,94
|Ege Profil
|9,12
|3,05
|5,62
|Ege Seramik
|2,92
|1,39
|-1,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|7,69
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|4,75
|2,81
|23,70
|Ekiz Kimya
|0,44
|-4,35
|33,33
|Emek Elektrik
|1,12
|2,75
|14,29
|Eminiş Ambalaj
|0,98
|8,89
|-16,24
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|3,39
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,15
|4,41
|30,62
|Enka İnşaat
|5,67
|-2,24
|27,58
|Erbosan
|18,19
|-1,36
|19,64
|Ereğli Demir Çelik
|6,57
|2,50
|7,67
|Ersu Gıda
|1,26
|3,28
|36,96
|Escort Teknoloji
|0,80
|19,40
|5,26
|Etiler Gıda
|3,39
|-13,96
|59,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,19
|1,71
|69,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|3,80
|29,14
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|6,25
|35,65
|Euro Yatırım Holding
|1,55
|4,73
|181,82
|Fenerbahçe Futbol
|9,36
|1,74
|35,26
|Finans Portföy Altın BYF
|25,14
|-2,90
|27,81
|Finans Portföy Gümüş BYF
|24,90
|4,62
|43,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,30
|23,60
|24,06
|F-M İzmit Piston
|17,11
|6,41
|11,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,22
|3,21
|109,23
|Ford Otosan
|58,50
|-0,43
|23,13
|Formet Çelik Kapı
|6,30
|15,38
|396,06
|Frigo Pak Gıda
|8,13
|4,77
|378,24
|Galatasaray Sportif
|1,64
|6,49
|32,26
|Garanti Bankası
|9,16
|2,92
|15,08
|Garanti Faktoring
|3,06
|3,73
|54,55
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|30,38
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,97
|0,76
|30,02
|Gedik Yatırım Holding
|3,68
|1,38
|56,60
|Gediz Ambalaj
|5,46
|2,44
|35,00
|Gentaş
|1,36
|0,00
|-0,92
|Gersan Elektrik
|2,22
|2,78
|-9,03
|Global Men. Değ.
|0,83
|-5,68
|76,60
|Global Yat. Holding
|3,66
|-8,27
|22,41
|Good-Year
|2,72
|3,03
|-18,03
|Göltaş Çimento
|11,71
|11,31
|-4,37
|Gözde Girişim
|3,10
|7,27
|16,10
|GSD Denizcilik
|1,56
|4,70
|35,65
|GSD Holding
|0,85
|3,66
|6,25
|Gübre Fabrik.
|4,25
|2,91
|43,58
|Güler Yat. Holding
|1,31
|-1,50
|22,43
|Güneş Sigorta
|1,44
|3,60
|2,70
|Halk GMYO
|0,91
|3,41
|41,46
|Halk Sigorta
|1,00
|4,17
|13,31
|Hatay Tekstil
|3,90
|-1,76
|13,10
|Hedef Girişim
|1,54
|-1,91
|32,76
|Hektaş
|15,73
|3,28
|69,69
|HUB Girişim
|2,56
|-3,76
|36,17
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|4,17
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,55
|4,11
|-27,99
|İdealist Danışmanlık
|7,18
|1,27
|-33,52
|İdealist GMYO
|2,52
|-7,01
|54,60
|İhlas Ev Aletleri
|1,35
|-6,90
|313,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|3,57
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|2,20
|4,76
|260,66
|İhlas Holding
|0,50
|2,04
|56,25
|İhlas Yayın Holding
|0,61
|3,39
|84,85
|İndeks Bilgisayar
|7,25
|0,69
|30,19
|Info Yatırım
|4,17
|27,91
|304,85
|İntema
|6,73
|0,30
|12,23
|İpek Doğal Enerji
|5,93
|-2,63
|10,43
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|0,33
|29,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)