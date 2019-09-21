Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,58
|-4,82
|-18,97
|Acıpayam Selüloz
|4,89
|12,93
|53,06
|Adana Çimento (A)
|5,52
|1,47
|16,05
|Adana Çimento (B)
|3,94
|1,55
|22,15
|Adana Çimento (C)
|1,24
|3,33
|0,72
|Adel Kalemcilik
|12,49
|-2,73
|13,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|4,28
|-16,67
|Afyon Çimento
|4,28
|-1,15
|-6,75
|Ak Enerji
|0,57
|-3,39
|-9,52
|Akbank
|7,36
|-3,92
|25,07
|Akçansa
|6,50
|7,97
|-0,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,43
|-8,92
|-28,86
|Akfen GMYO
|2,27
|-0,87
|37,58
|Akın Tekstil
|9,48
|-5,86
|4,58
|Akiş GMYO
|2,62
|-1,13
|14,96
|Akmerkez GMYO
|20,20
|-0,59
|30,93
|Aksa
|9,26
|-1,49
|39,57
|Aksa Enerji
|2,66
|-2,56
|-0,75
|Aksigorta
|5,07
|3,68
|61,50
|Aksu Enerji
|8,09
|-3,46
|4,79
|Alarko Carrıer
|36,70
|0,71
|-6,76
|Alarko GMYO
|48,02
|7,09
|13,73
|Alarko Holding
|4,44
|0,00
|127,66
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.208,70
|0,12
|3,69
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.143,60
|0,12
|3,92
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.158,00
|0,12
|3,87
|Albaraka Türk
|1,31
|-4,38
|7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,89
|-0,29
|19,62
|Alkim Kağıt
|3,98
|-2,45
|10,74
|Alkim Kimya
|25,82
|-2,71
|19,87
|Altınyağ
|0,44
|-2,22
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|3,06
|2,00
|-1,33
|Anadolu Cam
|2,95
|5,73
|15,02
|Anadolu Efes
|22,26
|-2,79
|10,89
|Anadolu Grubu Holding
|15,40
|4,27
|51,96
|Anadolu Hayat Emek.
|5,09
|-1,36
|-10,62
|Anadolu Isuzu
|9,38
|-1,57
|51,78
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,00
|6,73
|Anel Elektrik
|1,97
|3,68
|21,60
|Arçelik
|18,52
|2,60
|17,29
|Arena Bilgisayar
|4,28
|6,47
|-2,95
|Armada Bilgisayar
|9,96
|1,63
|7,21
|Arsan Tekstil
|2,34
|-1,68
|44,44
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|18,74
|-5,96
|-21,76
|Aslan Çimento
|28,70
|-9,81
|1,92
|Ata GMYO
|3,98
|1,79
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,35
|0,00
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|-7,00
|8,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,98
|-1,75
|21,37
|Avrasya GMYO
|1,14
|-4,20
|29,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|-5,76
|21,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.276,10
|0,04
|2,39
|Avrupa Yatırım Holding
|2,23
|-0,45
|-8,23
|Ayen Enerji
|2,26
|-1,31
|25,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,78
|27,24
|Aygaz
|10,82
|3,44
|8,81
|Bagfaş
|10,10
|-4,72
|109,54
|Bak Ambalaj
|5,97
|-1,65
|26,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|-6,06
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|2,04
|6,25
|62,55
|Banvit
|14,62
|-0,95
|35,50
|Baştaş Başkent Çimento
|1,79
|1,70
|-11,39
|Batı Çimento
|2,77
|1,09
|14,94
|Batısöke Çimento
|1,03
|-0,96
|-5,50
|Bera Holding
|2,10
|-7,89
|1,94
|Berkosan Yalıtım
|1,95
|1,56
|7,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|-6,04
|5,56
|Beyaz Filo
|3,39
|-2,31
|24,18
|Beymen Perakende Yat.
|8,11
|-0,49
|105,84
|Bilici Yatırım
|2,63
|0,00
|107,98
|Bim Mağazalar
|49,00
|1,03
|14,39
|Birko Mensucat
|0,30
|-6,25
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,92
|0,00
|-21,37
|Bizim Mağazaları
|8,18
|-3,20
|20,29
|Bolu Çimento
|2,48
|-0,40
|-19,68
|Bomonti Elektrik
|2,17
|0,46
|352,08
|Borusan Mannesmann
|8,96
|-2,61
|27,83
|Borusan Yat. Paz.
|35,36
|0,68
|-2,40
|Bosch Fren Sistemleri
|186,50
|-0,27
|22,08
|Bossa
|4,36
|-2,68
|3,71
|Brisa
|5,75
|-2,04
|-9,16
|Burçelik
|3,73
|-2,61
|16,20
|Burçelik Vana
|4,85
|7,78
|227,70
|Bursa Çimento
|4,51
|-1,74
|2,50
|Carrefoursa
|3,53
|0,86
|1,44
|Ceo Event Medya
|7,22
|7,76
|Coca Cola İçecek
|34,00
|-2,30
|15,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|4,67
|15,46
|Credıtwest Faktorıng
|1,38
|-6,76
|32,69
|Çelebi
|98,55
|1,49
|68,90
|Çelik Halat
|4,37
|8,44
|-19,12
|Çemaş Döküm
|1,20
|17,65
|57,89
|Çemtaş
|5,19
|-4,42
|-12,97
|Çimbeton
|28,76
|0,84
|0,56
|Çimentaş
|11,73
|1,56
|-7,64
|Çimsa
|7,10
|0,28
|-5,96
|Çuhadaroğlu Metal
|2,27
|-1,30
|27,53
|Dagi Giyim
|1,70
|2,41
|37,10
|Dagi Yatırım Holding
|1,53
|-1,29
|51,49
|Dardanel
|1,57
|5,37
|42,73
|Datagate Bilgisayar
|5,59
|-6,52
|30,61
|Demısaş Döküm
|2,34
|-3,70
|1,84
|Denge Holding
|1,73
|-5,46
|49,14
|Deniz GMYO
|3,54
|4,73
|16,45
|Denizbank
|20,90
|0,48
|9,42
|Denizli Cam
|5,80
|11,37
|11,37
|Derimod
|12,98
|8,89
|49,71
|Derlüks Deri
|2,09
|-0,48
|Desa Deri
|2,45
|-1,61
|41,62
|Despec Bilgisayar
|2,95
|-1,34
|8,00
|Deva Holding
|6,96
|1,02
|111,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|-3,30
|12,82
|Ditaş Doğan
|5,41
|1,31
|5,69
|DO-CO
|521,00
|-1,51
|9,93
|Doğan Burda
|3,19
|0,00
|5,98
|Doğan Holding
|1,42
|2,16
|52,47
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|-5,45
|-14,75
|Doğusan
|1,56
|-0,64
|-27,93
|Doğuş GMYO
|2,54
|-3,05
|20,38
|Doğuş Otomotiv
|6,30
|-3,96
|45,16
|Döktaş Dökümcülük
|26,14
|-12,87
|220,74
|Duran Doğan Basım
|10,23
|1,79
|100,59
|Dyo Boya
|3,75
|3,88
|29,31
|Eczacıbaşı İlaç
|2,85
|1,06
|17,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,42
|1,23
|15,89
|Edip Gayrimenkul
|0,93
|2,20
|20,78
|Ege Endüstri
|465,60
|-2,41
|49,64
|Ege Gübre
|34,70
|3,46
|67,74
|Ege Profil
|9,24
|2,16
|10,03
|Ege Seramik
|2,97
|-1,66
|0,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,28
|-3,45
|16,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|5,45
|2,25
|41,93
|Ekiz Kimya
|0,43
|-2,27
|30,30
|Emek Elektrik
|1,20
|1,69
|22,45
|Eminiş Ambalaj
|0,95
|-2,06
|-18,80
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|1,55
|-10,07
|Enerjisa Enerji
|6,02
|-0,17
|27,86
|Enka İnşaat
|5,60
|-1,75
|26,01
|Erbosan
|18,72
|0,97
|23,12
|Ereğli Demir Çelik
|6,78
|-4,37
|11,12
|Ersu Gıda
|1,24
|-6,77
|34,78
|Escort Teknoloji
|0,89
|5,95
|17,11
|Etiler Gıda
|3,71
|0,27
|74,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|78,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,85
|-3,41
|33,87
|Euro Yat. Ort.
|0,88
|-2,22
|40,44
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|-16,99
|130,91
|Fenerbahçe Futbol
|12,41
|19,56
|79,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|-4,13
|13,53
|F-M İzmit Piston
|18,04
|0,00
|17,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,09
|-1,59
|100,78
|Ford Otosan
|58,45
|-3,31
|23,03
|Formet Çelik Kapı
|6,07
|-1,30
|377,95
|Frigo Pak Gıda
|8,28
|-1,43
|387,06
|Galatasaray Sportif
|1,66
|-5,68
|33,87
|Garanti Bankası
|9,27
|-3,84
|16,46
|Garanti Faktoring
|3,55
|7,58
|79,29
|Garanti Yat. Ort.
|0,80
|-23,81
|9,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,15
|1,72
|35,92
|Gedik Yatırım Holding
|4,00
|8,40
|70,21
|Gediz Ambalaj
|6,04
|3,78
|49,35
|Gentaş
|1,41
|-2,76
|2,72
|Gersan Elektrik
|2,21
|-8,68
|-9,44
|Global Men. Değ.
|0,82
|0,00
|74,47
|Global Yat. Holding
|3,83
|0,26
|28,09
|Good-Year
|2,71
|-5,57
|-18,33
|Göltaş Çimento
|12,35
|-0,80
|0,86
|Gözde Girişim
|3,41
|3,33
|27,72
|GSD Denizcilik
|1,62
|1,25
|40,87
|GSD Holding
|0,91
|-4,21
|13,75
|Gübre Fabrik.
|4,91
|8,63
|65,88
|Güler Yat. Holding
|1,32
|-0,75
|23,36
|Güneş Sigorta
|1,52
|-1,30
|8,40
|Halk GMYO
|0,93
|-5,10
|44,56
|Halk Sigorta
|0,96
|-5,88
|8,78
|Hatay Tekstil
|4,05
|-3,57
|17,45
|Hedef Girişim
|1,59
|-2,45
|37,07
|Hektaş
|15,71
|2,68
|69,47
|HUB Girişim
|3,71
|30,63
|97,34
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|0,00
|-15,05
|ICBC Turkey Bank
|3,63
|-3,46
|-26,37
|İdealist Danışmanlık
|4,13
|-7,19
|-29,34
|İdealist GMYO
|2,89
|1,76
|77,30
|İhlas Ev Aletleri
|1,43
|-2,72
|337,81
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|2,47
|7,39
|304,92
|İhlas Holding
|0,49
|-3,92
|53,13
|İhlas Yayın Holding
|0,62
|1,64
|87,88
|İndeks Bilgisayar
|7,43
|-3,51
|33,43
|Info Yatırım
|5,00
|9,41
|385,44
|İntema
|7,22
|1,26
|20,40
|İpek Doğal Enerji
|6,21
|1,14
|15,64
|İskenderun Demir Çelik
|6,00
|-4,46
|27,97
(Sürecek)