Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,11
|19,89
|13,44
|Acıpayam Selüloz
|6,66
|7,59
|4,55
|Adana Çimento (A)
|9,30
|0,54
|-4,22
|Adana Çimento (B)
|6,82
|3,18
|-4,35
|Adana Çimento (C)
|2,13
|0,47
|-4,48
|Adel Kalemcilik
|15,73
|5,29
|0,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|3,76
|0,52
|Afyon Çimento
|6,73
|4,18
|7,17
|Ak Enerji
|1,13
|5,61
|3,67
|Akbank
|8,82
|1,50
|8,75
|Akçansa
|9,88
|-0,20
|-1,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,10
|3,96
|-0,47
|Akfen GMYO
|4,17
|0,24
|2,96
|Akın Tekstil
|14,54
|0,14
|5,44
|Akiş GMYO
|4,07
|0,74
|0,74
|Akmerkez GMYO
|26,44
|6,70
|11,66
|Aksa
|13,71
|-1,86
|0,07
|Aksa Enerji
|4,00
|3,90
|5,26
|Aksigorta
|6,86
|11,54
|12,64
|Aksu Enerji
|13,83
|-11,91
|-6,99
|Alarko Carrıer
|64,65
|-9,96
|7,75
|Alarko GMYO
|89,95
|-6,35
|-2,02
|Alarko Holding
|5,93
|0,34
|-0,34
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.222,40
|0,05
|0,12
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.157,30
|0,05
|0,13
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.171,80
|0,06
|0,14
|Albaraka Türk
|1,71
|0,59
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,05
|5,15
|0,08
|Alkim Kağıt
|6,50
|17,33
|16,49
|Alkim Kimya
|43,32
|13,23
|13,05
|Altınyağ
|0,61
|41,86
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|9,65
|-1,73
|-3,40
|Anadolu Cam
|4,66
|7,62
|6,88
|Anadolu Efes
|25,58
|8,30
|10,83
|Anadolu Grubu Holding
|20,10
|10,93
|14,27
|Anadolu Hayat Emek.
|7,12
|6,75
|4,09
|Anadolu Isuzu
|12,15
|2,45
|-0,16
|Anadolu Sigorta
|4,74
|3,49
|7,73
|Anel Elektrik
|3,22
|-2,72
|0,31
|Arçelik
|22,02
|2,61
|5,66
|Arena Bilgisayar
|9,85
|4,79
|30,81
|Armada Bilgisayar
|16,80
|7,07
|2,50
|Arsan Tekstil
|3,86
|2,93
|7,82
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|-2,91
|23,46
|Aselsan
|22,92
|0,97
|9,46
|Aslan Çimento
|37,80
|0,21
|-5,41
|Ata GMYO
|4,14
|-6,33
|-8,61
|Atakule GMYO
|1,98
|-1,00
|3,13
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|0,96
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|2,76
|3,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|1,16
|0,07
|Avrasya GMYO
|1,56
|4,00
|3,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|3,87
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,70
|0,04
|2,32
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|6,49
|6,49
|Ayen Enerji
|4,13
|13,46
|19,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,41
|12,09
|10,05
|Aygaz
|14,00
|2,26
|9,03
|Bagfaş
|19,73
|5,68
|17,30
|Bak Ambalaj
|7,20
|3,15
|-2,04
|Balatacılar Balatacılık
|2,97
|25,85
|139,52
|Bantaş Ambalaj
|3,82
|57,20
|51,59
|Banvit
|18,04
|-0,28
|-2,85
|Baştaş Başkent Çimento
|2,73
|5,00
|5,41
|Batı Çimento
|3,64
|-2,41
|9,97
|Batısöke Çimento
|1,40
|-1,41
|6,87
|Bera Holding
|3,84
|6,67
|-0,26
|Berkosan Yalıtım
|3,06
|13,75
|11,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,57
|1,98
|4,90
|Beyaz Filo
|3,12
|1,63
|-1,27
|Bilici Yatırım
|5,67
|3,85
|29,75
|Bim Mağazalar
|49,54
|2,02
|6,17
|Birko Mensucat
|0,35
|6,06
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,29
|8,40
|13,16
|Bizim Mağazaları
|11,96
|8,33
|7,07
|Bolu Çimento
|4,41
|0,23
|-6,17
|Bomonti Elektrik
|1,71
|31,54
|33,59
|Borusan Mannesmann
|12,75
|9,44
|11,35
|Borusan Yat. Paz.
|74,75
|-6,21
|20,86
|Bosch Fren Sistemleri
|317,50
|-1,85
|9,52
|Bossa
|8,14
|0,12
|0,99
|Brisa
|9,06
|-1,20
|-4,73
|Burçelik
|6,24
|5,23
|7,40
|Burçelik Vana
|17,80
|51,49
|83,32
|Bursa Çimento
|6,35
|1,11
|1,93
|Carrefoursa
|5,67
|8,00
|20,38
|Ceo Event Medya
|8,51
|3,28
|3,28
|Coca Cola İçecek
|44,06
|10,54
|13,85
|Cosmos Yat. Holding
|2,01
|3,61
|-1,47
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|-1,99
|-14,58
|Çelebi
|105,40
|3,33
|3,23
|Çelik Halat
|8,00
|6,52
|23,08
|Çemaş Döküm
|1,52
|6,29
|0,00
|Çemtaş
|8,16
|2,51
|-1,45
|Çimbeton
|47,18
|0,17
|14,35
|Çimentaş
|14,98
|2,96
|-0,13
|Çimsa
|9,48
|2,93
|4,41
|Çuhadaroğlu Metal
|3,30
|4,76
|3,45
|Dagi Giyim
|3,03
|11,40
|21,20
|Dagi Yatırım Holding
|5,49
|81,79
|142,92
|Dardanel
|4,55
|-6,57
|20,05
|Datagate Bilgisayar
|8,98
|8,32
|14,98
|Demısaş Döküm
|3,51
|3,24
|0,86
|Denge Holding
|1,47
|10,53
|7,30
|Deniz GMYO
|5,42
|0,37
|7,33
|Denizli Cam
|9,39
|13,82
|12,59
|Derimod
|9,18
|34,41
|28,57
|Derlüks Deri
|4,09
|3,54
|0,25
|Desa Deri
|4,33
|2,61
|-4,63
|Despec Bilgisayar
|4,70
|8,55
|10,85
|Deva Holding
|9,20
|4,31
|2,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|0,00
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,71
|1,46
|1,57
|DO-CO
|570,30
|0,23
|1,12
|Doğan Burda
|6,24
|9,28
|2,80
|Doğan Holding
|1,95
|-2,01
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|5,99
|7,27
|Doğusan
|2,38
|17,24
|14,42
|Doğuş GMYO
|4,73
|4,19
|4,42
|Doğuş Otomotiv
|10,83
|8,63
|13,76
|Döktaş Dökümcülük
|55,00
|-5,17
|1,95
|Duran Doğan Basım
|19,50
|12,52
|38,89
|Dyo Boya
|5,26
|6,26
|7,35
|Eczacıbaşı İlaç
|3,97
|1,28
|7,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,77
|1,99
|6,53
|Edip Gayrimenkul
|1,58
|14,49
|13,67
|Ege Endüstri
|598,00
|3,44
|3,01
|Ege Gübre
|53,95
|-5,35
|8,33
|Ege Profil
|12,48
|5,05
|4,26
|Ege Seramik
|3,85
|2,94
|3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|4,35
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|28,57
|80,00
|Egeplast
|15,39
|-16,13
|23,12
|Ekiz Kimya
|1,08
|56,52
|77,05
|Emek Elektrik
|1,75
|8,70
|10,06
|Eminiş Ambalaj
|1,84
|2,22
|21,05
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|7,89
|12,33
|Enerjisa Enerji
|7,72
|-1,91
|4,47
|Enka İnşaat
|6,52
|1,40
|1,56
|Erbosan
|25,56
|-1,92
|2,32
|Ereğli Demir Çelik
|9,50
|2,37
|5,09
|Ersu Gıda
|2,28
|15,74
|10,14
|Escort Teknoloji
|1,71
|25,74
|23,02
|Etiler Gıda
|2,55
|3,66
|4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|13,75
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,36
|9,68
|8,80
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|8,62
|6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|9,66
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,89
|7,44
|9,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,42
|-1,34
|-3,28
|F-M İzmit Piston
|57,00
|-8,06
|14,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,30
|13,69
|20,94
|Ford Otosan
|76,00
|4,18
|7,27
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-1,64
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|11,50
|-7,26
|-11,27
|Galatasaray Sportif
|2,23
|4,21
|9,85
|Garanti Bankası
|12,20
|1,92
|9,52
|Garanti Faktoring
|4,90
|30,32
|26,61
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|5,83
|0,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,13
|22,07
|45,18
|Gedik Yatırım Holding
|15,86
|59,72
|106,24
|Gediz Ambalaj
|8,32
|0,24
|23,08
|Gentaş
|2,40
|3,90
|9,59
|Gersan Elektrik
|3,41
|10,00
|6,90
|Global Men. Değ.
|2,22
|-2,20
|18,09
|Global Yat. Holding
|4,74
|-2,67
|-2,67
|Good-Year
|4,26
|-0,70
|5,19
|Göltaş Çimento
|18,15
|5,65
|2,02
|Gözde Girişim
|5,17
|-4,26
|0,58
|GSD Denizcilik
|3,36
|24,91
|31,25
|GSD Holding
|1,83
|12,27
|22,82
|Gübre Fabrik.
|8,48
|-4,18
|-6,19
|Güler Yat. Holding
|2,00
|2,04
|-1,48
|Güneş Sigorta
|2,43
|14,08
|11,47
|Halk GMYO
|1,48
|18,40
|21,31
|Halk Sigorta
|2,13
|7,58
|7,58
|Hatay Tekstil
|7,50
|12,44
|9,17
|Hedef Girişim
|2,67
|0,38
|2,30
|Hektaş
|9,92
|13,76
|23,69
|HUB Girişim
|25,38
|20,63
|82,85
|Hürriyet Gzt.
|1,24
|-4,62
|8,77
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|0,19
|-0,57
|İdealist Danışmanlık
|3,20
|-0,62
|-3,61
|İdealist GMYO
|3,22
|9,90
|5,23
|İhlas Ev Aletleri
|2,85
|-1,04
|-8,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,79
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,75
|-6,50
|-30,25
|İhlas Holding
|0,85
|-1,16
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|-5,10
|-8,82
|İndeks Bilgisayar
|11,76
|20,00
|21,24
|Info Yatırım
|5,90
|-15,59
|-33,71
|İntema
|10,21
|12,82
|10,26
|İpek Doğal Enerji
|8,76
|1,51
|13,47
|İskenderun Demir Çelik
|7,90
|0,89
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)