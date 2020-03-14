Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|-22,12
|-9,14
|Acıpayam Selüloz
|4,59
|-28,06
|-27,94
|Adana Çimento (A)
|7,44
|-16,03
|-23,38
|Adana Çimento (B)
|6,05
|-6,20
|-15,15
|Adana Çimento (C)
|1,94
|-2,51
|-13,00
|Adel Kalemcilik
|9,83
|-27,08
|-37,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,09
|-28,29
|-23,69
|Afyon Çimento
|4,83
|-23,94
|-23,09
|Ak Enerji
|0,73
|-29,13
|-33,03
|Akbank
|6,45
|-11,52
|-20,47
|Akçansa
|7,32
|-19,38
|-27,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,33
|-31,44
|-36,97
|Akfen GMYO
|2,30
|-38,01
|-43,21
|Akın Tekstil
|8,62
|-35,19
|-37,49
|Akiş GMYO
|3,04
|-20,83
|-24,75
|Akmerkez GMYO
|22,20
|-10,99
|-6,25
|Aksa
|6,82
|-10,85
|-12,88
|Aksa Enerji
|3,41
|-14,54
|-10,26
|Aksigorta
|5,16
|-12,25
|-4,76
|Aksu Enerji
|6,83
|-33,37
|-54,07
|Alarko Carrıer
|38,00
|-25,20
|-36,67
|Alarko GMYO
|9,94
|-28,13
|-34,53
|Alarko Holding
|3,97
|-23,65
|-33,28
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.228,10
|0,06
|0,59
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.163,00
|0,06
|0,62
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.177,40
|0,06
|0,62
|Albaraka Türk
|1,16
|-16,55
|-24,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,60
|-44,54
|4,65
|Alkim Kağıt
|5,27
|-15,68
|-5,56
|Alkim Kimya
|48,44
|-5,85
|26,41
|Altınyağ
|0,55
|-22,54
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|6,39
|-35,97
|-36,04
|Anadolu Cam
|2,80
|-24,93
|-35,78
|Anadolu Efes
|19,08
|-17,76
|-17,33
|Anadolu Grubu Holding
|13,15
|-21,12
|-25,24
|Anadolu Hayat Emek.
|7,26
|-3,20
|6,14
|Anadolu Isuzu
|8,45
|-26,52
|-30,57
|Anadolu Sigorta
|4,84
|-2,81
|10,00
|Anel Elektrik
|2,60
|-14,19
|-19,00
|Arçelik
|15,25
|-14,99
|-26,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,47
|-25,71
|Arena Bilgisayar
|8,34
|-23,77
|10,76
|Armada Bilgisayar
|14,45
|-35,20
|-11,84
|Arsan Tekstil
|2,75
|-44,78
|-23,18
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-8,24
|-3,70
|Aselsan
|25,46
|-14,68
|21,59
|Aslan Çimento
|35,02
|-1,52
|-12,36
|Ata GMYO
|3,64
|-5,70
|-19,65
|Atakule GMYO
|1,16
|-36,96
|-39,58
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|-8,15
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|-29,09
|-18,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|-7,11
|1,15
|Avrasya GMYO
|1,25
|-33,86
|-17,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,22
|-34,05
|-32,97
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,70
|0,04
|2,63
|Avrupa Yatırım Holding
|1,07
|-22,46
|-30,52
|Ayen Enerji
|2,22
|-35,09
|-36,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|-22,18
|-8,68
|Aygaz
|9,88
|-15,05
|-23,05
|Bagfaş
|10,62
|-21,33
|-36,86
|Bak Ambalaj
|4,90
|-21,60
|-33,33
|Balatacılar Balatacılık
|2,14
|-27,95
|72,58
|Bantaş Ambalaj
|1,83
|-32,22
|-27,38
|Banvit
|16,21
|-8,93
|-12,71
|Baştaş Başkent Çimento
|2,63
|-8,68
|1,54
|Batı Çimento
|2,27
|-32,64
|-31,42
|Batısöke Çimento
|0,84
|-32,26
|-35,88
|Bera Holding
|2,52
|-29,01
|-34,55
|Berkosan Yalıtım
|2,40
|-32,20
|-12,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|-35,88
|-31,43
|Beyaz Filo
|2,76
|-20,46
|-12,66
|Bilici Yatırım
|6,83
|-13,21
|56,29
|Bim Mağazalar
|50,45
|-4,45
|8,12
|Birko Mensucat
|0,26
|-25,71
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,07
|-13,01
|-6,14
|Bizim Mağazaları
|7,83
|-10,41
|-29,90
|Bolu Çimento
|3,44
|-16,71
|-26,81
|Bomonti Elektrik
|1,10
|-19,12
|-14,06
|Borusan Mannesmann
|7,53
|-23,94
|-34,24
|Borusan Yat. Paz.
|49,50
|-23,96
|-19,97
|Bosch Fren Sistemleri
|183,10
|-25,08
|-36,84
|Bossa
|6,84
|-27,23
|-15,14
|Brisa
|7,50
|-11,56
|-21,14
|Burçelik
|5,10
|-35,28
|-12,22
|Burçelik Vana
|12,90
|-20,86
|32,85
|Bursa Çimento
|2,96
|-15,67
|-26,06
|Carrefoursa
|5,99
|-10,86
|27,18
|Casa Emtia Petrol
|9,38
|-10,50
|-0,11
|Ceo Event Medya
|5,30
|-19,94
|-35,68
|Coca Cola İçecek
|39,30
|-9,24
|1,55
|Cosmos Yat. Holding
|1,93
|-17,52
|-5,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,29
|-2,55
|-20,49
|Çelebi
|68,20
|-19,10
|-33,20
|Çelik Halat
|5,72
|-32,39
|-12,00
|Çemaş Döküm
|0,79
|-34,17
|-36,98
|Çemtaş
|5,23
|-15,65
|-36,84
|Çimbeton
|28,28
|-24,39
|-31,46
|Çimentaş
|10,73
|-23,30
|-28,47
|Çimsa
|6,77
|-24,78
|-25,44
|Çuhadaroğlu Metal
|2,15
|-29,74
|-32,60
|Dagi Giyim
|1,77
|-32,95
|-29,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,09
|-34,28
|-7,52
|Dardanel
|4,30
|-17,62
|13,46
|Datagate Bilgisayar
|6,12
|-26,27
|-21,64
|Demısaş Döküm
|2,53
|-28,93
|-27,30
|Denge Holding
|1,00
|-20,00
|-27,01
|Deniz GMYO
|3,05
|-31,92
|-39,60
|Denizli Cam
|5,77
|-24,38
|-30,82
|Derimod
|4,37
|-41,58
|-38,80
|Derlüks Deri
|2,17
|-35,61
|-46,81
|Desa Deri
|2,89
|-41,85
|-36,34
|Despec Bilgisayar
|4,43
|-12,80
|4,48
|Deva Holding
|9,57
|-0,62
|6,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-12,33
|-17,95
|Ditaş Doğan
|7,79
|-32,67
|-18,51
|DO-CO
|302,70
|-34,47
|-46,33
|Doğan Burda
|2,97
|-29,95
|-51,07
|Doğan Holding
|1,44
|-16,28
|-21,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,22
|-36,79
|-26,06
|Doğusan
|1,37
|-31,16
|-34,13
|Doğuş GMYO
|4,18
|-30,45
|-7,73
|Doğuş Otomotiv
|7,55
|-19,85
|-20,69
|Döktaş Dökümcülük
|19,51
|-22,02
|-38,35
|Duran Doğan Basım
|12,88
|-23,29
|-8,26
|Dyo Boya
|3,40
|-34,99
|-30,61
|Eczacıbaşı İlaç
|4,06
|5,45
|9,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,81
|-10,82
|-2,97
|Edip Gayrimenkul
|1,26
|-35,05
|-9,35
|Ege Endüstri
|518,90
|-16,58
|-10,61
|Ege Gübre
|36,96
|-20,52
|-25,78
|Ege Profil
|9,37
|-24,19
|-21,72
|Ege Seramik
|3,47
|-21,85
|-6,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,25
|-30,56
|-21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|-29,09
|0,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,23
|-30,30
|15,00
|Egeplast
|11,84
|-19,18
|-5,28
|Ekiz Kimya
|0,90
|-27,42
|47,54
|Emek Elektrik
|1,31
|-32,82
|-17,61
|Eminiş Ambalaj
|2,05
|-14,58
|34,87
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-16,67
|-17,81
|Enerjisa Enerji
|7,15
|-11,07
|-3,25
|Enka İnşaat
|5,90
|-12,98
|-8,10
|Erbosan
|17,38
|-14,30
|-30,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,04
|-9,66
|-11,06
|Ersu Gıda
|2,73
|-12,78
|31,88
|Escort Teknoloji
|1,79
|-42,63
|28,78
|Etiler Gıda
|1,69
|-18,36
|-31,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,02
|-32,89
|-38,92
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|-29,41
|-32,80
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|-28,57
|-27,97
|Euro Yatırım Holding
|1,01
|-30,34
|-32,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,79
|-32,44
|-46,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,56
|-32,81
|-43,98
|F-M İzmit Piston
|38,50
|-13,68
|-22,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,14
|-32,01
|-33,16
|Ford Otosan
|62,75
|-18,61
|-11,43
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|-6,98
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|7,95
|-27,40
|-38,66
|Galatasaray Sportif
|2,04
|-42,21
|0,49
|Garanti Bankası
|9,01
|-10,17
|-19,12
|Garanti Faktoring
|3,58
|-23,34
|-7,49
|Garanti Yat. Ort.
|1,13
|-30,25
|4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,32
|-9,45
|137,86
|Gedik Yatırım Holding
|14,00
|-29,15
|82,05
|Gediz Ambalaj
|5,99
|-15,75
|-11,39
|Gentaş
|2,17
|-6,06
|-0,91
|Gersan Elektrik
|2,11
|-31,27
|-33,86
|Global Men. Değ.
|1,52
|-38,46
|-19,15
|Global Yat. Holding
|2,86
|-18,29
|-41,27
|Good-Year
|3,48
|-23,68
|-14,07
|Göltaş Çimento
|11,13
|-19,41
|-37,44
|Gözde Girişim
|2,88
|-19,78
|-43,97
|GSD Denizcilik
|1,66
|-30,25
|-35,16
|GSD Holding
|1,09
|-24,83
|-26,85
|Gübre Fabrik.
|15,44
|-17,52
|70,80
|Güler Yat. Holding
|1,43
|-12,27
|-29,56
|Güneş Sigorta
|1,87
|-25,79
|-14,22
|Halk GMYO
|1,22
|-21,29
|0,00
|Halk Sigorta
|2,63
|-26,74
|32,83
|Hatay Tekstil
|6,15
|-32,19
|-10,48
|Hedef Girişim
|1,69
|-24,55
|-35,25
|Hektaş
|8,85
|-8,29
|10,35
|HUB Girişim
|17,36
|-34,04
|84,90
|Hürriyet Gzt.
|0,90
|-28,57
|-21,05
|ICBC Turkey Bank
|3,35
|-21,55
|-36,43
|İdealist Danışmanlık
|2,36
|-21,85
|-28,92
|İdealist GMYO
|2,11
|-31,49
|-31,05
|İhlas Ev Aletleri
|2,30
|-42,50
|-26,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|-26,92
|-20,83
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|-0,77
|-43,17
|İhlas Holding
|0,54
|-30,77
|-40,66
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|-37,14
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|7,58
|-26,41
|-21,86
|Info Yatırım
|8,50
|7,46
|-4,49
|İntema
|7,75
|-22,58
|-16,31
|İpek Doğal Enerji
|6,93
|-25,40
|-10,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|-10,20
|-17,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)