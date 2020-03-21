Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (8)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,38 -18,34 -25,81
Acıpayam Selüloz 4,00 -12,85 -37,21
Adana Çimento (A) 6,80 -8,60 -29,97
Adana Çimento (B) 5,11 -15,54 -28,33
Adana Çimento (C) 2,00 3,09 -10,31
Adel Kalemcilik 8,86 -9,87 -43,57
Adese Alışveriş Ticaret 0,84 -22,94 -41,19
Afyon Çimento 4,13 -14,49 -34,24
Ak Enerji 0,65 -10,96 -40,37
Akbank 5,52 -14,42 -31,94
Akçansa 6,62 -9,56 -34,06
Akdenız Güvenlık Hız. 1,25 -6,02 -40,76
Akfen GMYO 1,82 -20,87 -55,06
Akın Tekstil 7,17 -16,82 -48,01
Akiş GMYO 2,41 -20,72 -40,35
Akmerkez GMYO 21,26 -4,23 -10,22
Aksa 6,20 -9,09 -20,80
Aksa Enerji 3,24 -4,99 -14,74
Aksigorta 4,31 -16,47 -20,45
Aksu Enerji 5,79 -15,23 -61,06
Alarko Carrıer 33,10 -12,89 -44,83
Alarko GMYO 10,30 3,62 -32,16
Alarko Holding 3,73 -6,05 -37,31
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.228,80 0,06 0,65
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.163,70 0,06 0,68
Albaraka PY One Tower GMYF 1.178,10 0,06 0,68
Albaraka Türk 1,08 -6,90 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 11,19 -11,19 -7,06
Alkim Kağıt 4,96 -5,88 -11,11
Alkim Kimya 44,60 -7,93 16,39
Altınyağ 0,50 -9,09 21,95
Altınyunus Çeşme 6,72 5,16 -32,73
Anadolu Cam 2,48 -11,43 -43,12
Anadolu Efes 17,71 -7,18 -23,27
Anadolu Grubu Holding 12,01 -8,67 -31,72
Anadolu Hayat Emek. 5,51 -24,10 -19,44
Anadolu Isuzu 7,59 -10,18 -37,63
Anadolu Sigorta 4,62 -4,55 5,00
Anel Elektrik 2,60 0,00 -19,00
Arçelik 13,27 -12,98 -36,32
ARD Bilişim Teknolojileri 11,69 1,92
Arena Bilgisayar 7,90 -5,28 4,91
Armada Bilgisayar 11,86 -17,92 -27,64
Arsan Tekstil 2,44 -11,27 -31,84
Artı Yatırım Holding 0,64 -17,95 -20,99
Aselsan 21,40 -15,95 2,20
Aslan Çimento 34,06 -2,74 -14,76
Ata GMYO 3,43 -5,77 -24,28
Atakule GMYO 1,03 -11,21 -46,35
Atlantis Yatırım Holding 1,13 -8,87 13,00
Atlas Yat. Ort. 0,99 -15,38 -31,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,99 -14,96 -13,99
Avrasya GMYO 1,00 -20,00 -33,77
Avrasya Petrol ve Tur. 1,00 -18,03 -45,05
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,20 0,04 2,67
Avrupa Yatırım Holding 0,90 -15,89 -41,56
Ayen Enerji 2,00 -9,91 -42,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -10,00 -17,81
Aygaz 7,95 -14,94 -34,55
Bagfaş 10,38 -2,26 -38,29
Bak Ambalaj 4,45 -9,18 -39,46
Balatacılar Balatacılık 1,56 -27,10 25,81
Bantaş Ambalaj 1,78 -2,73 -29,37
Banvit 14,61 -9,87 -21,32
Baştaş Başkent Çimento 2,49 -5,32 -3,86
Batı Çimento 1,91 -15,86 -42,30
Batısöke Çimento 0,72 -14,29 -45,04
Bera Holding 2,08 -17,46 -45,97
Berkosan Yalıtım 2,12 -11,67 -22,63
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -13,69 -40,82
Beyaz Filo 2,50 -9,42 -20,89
Bilici Yatırım 6,27 -8,20 43,48
Bim Mağazalar 49,82 -1,25 6,77
Birko Mensucat 0,24 -7,69 -22,58
Birlik Mensucat 0,92 -14,02 -19,30
Bizim Mağazaları 8,25 5,36 -26,14
Bolu Çimento 3,07 -10,76 -34,68
Bomonti Elektrik 1,06 -3,64 -17,19
Borusan Mannesmann 6,85 -9,03 -40,17
Borusan Yat. Paz. 45,48 -8,12 -26,47
Bosch Fren Sistemleri 161,80 -11,63 -44,19
Bossa 5,33 -22,08 -33,87
Brisa 6,50 -13,33 -31,65
Burçelik 4,50 -11,76 -22,55
Burçelik Vana 12,50 -3,10 28,73
Bursa Çimento 2,67 -9,80 -33,31
Carrefoursa 4,87 -18,70 3,40
Casa Emtia Petrol 7,48 -20,26 -20,34
Ceo Event Medya 5,03 -5,09 -38,96
Coca Cola İçecek 34,26 -12,82 -11,47
Cosmos Yat. Holding 1,83 -5,18 -10,29
Credıtwest Faktorıng 1,99 -13,10 -30,90
Çelebi 51,00 -25,22 -50,05
Çelik Halat 6,90 20,63 6,15
Çemaş Döküm 0,69 -12,66 -44,95
Çemtaş 4,71 -9,94 -43,12
Çimbeton 25,48 -9,90 -38,25
Çimentaş 9,35 -12,86 -37,67
Çimsa 6,06 -10,49 -33,26
Çuhadaroğlu Metal 1,83 -14,88 -42,63
Dagi Giyim 1,42 -19,77 -43,20
Dagi Yatırım Holding 1,85 -11,48 -18,14
Dardanel 3,11 -27,67 -17,94
Datagate Bilgisayar 5,34 -12,75 -31,63
Demısaş Döküm 2,32 -8,30 -33,33
Denge Holding 0,85 -15,00 -37,96
Deniz GMYO 2,75 -9,84 -45,54
Denizli Cam 5,11 -11,44 -38,73
Derimod 3,10 -29,06 -56,58
Derlüks Deri 1,92 -11,52 -52,94
Desa Deri 2,20 -23,88 -51,54
Despec Bilgisayar 3,29 -25,73 -22,41
Deva Holding 8,50 -11,18 -5,45
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -1,56 -19,23
Ditaş Doğan 8,50 9,11 -11,09
DO-CO 254,10 -16,06 -54,95
Doğan Burda 2,87 -3,37 -52,72
Doğan Holding 1,44 0,00 -21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 -13,11 -35,76
Doğusan 1,10 -19,71 -47,12
Doğuş GMYO 3,20 -23,44 -29,36
Doğuş Otomotiv 5,20 -31,13 -45,38
Döktaş Dökümcülük 12,97 -33,52 -59,01
Duran Doğan Basım 14,32 11,18 1,99
Dyo Boya 3,10 -8,82 -36,73
Eczacıbaşı İlaç 3,32 -18,23 -10,51
Eczacıbaşı Yatırım 7,82 -20,29 -22,65
Edip Gayrimenkul 1,00 -20,63 -28,06
Ege Endüstri 413,80 -20,25 -28,72
Ege Gübre 33,74 -8,71 -32,25
Ege Profil 8,33 -11,10 -30,41
Ege Seramik 2,65 -23,63 -28,57
Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 -12,00 -31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 0,00 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 -17,39 -5,00
Egeplast 9,98 -15,71 -20,16
Ekiz Kimya 0,80 -11,11 31,15
Emek Elektrik 1,01 -22,90 -36,48
Eminiş Ambalaj 1,66 -19,02 9,21
Emlak Konut GMYO 1,11 -7,50 -23,97
Enerjisa Enerji 6,78 -5,17 -8,25
Enka İnşaat 5,68 -3,73 -11,53
Erbosan 14,87 -14,44 -40,47
Ereğli Demir Çelik 7,86 -2,24 -13,05
Ersu Gıda 1,81 -33,70 -12,56
Escort Teknoloji 1,33 -25,70 -4,32
Etiler Gıda 1,72 1,78 -29,80
Euro Kapital Yat. Ort. 0,85 -16,67 -49,10
Euro Trend Yat. Ort. 0,74 -11,90 -40,80
Euro Yat. Ort. 0,74 -12,94 -37,29
Euro Yatırım Holding 0,76 -24,75 -49,33
Fenerbahçe Futbol 7,17 -7,96 -50,45
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 -0,78 -44,42
F-M İzmit Piston 37,72 -2,03 -24,38
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,86 -5,45 -36,80
Ford Otosan 46,68 -25,61 -34,11
Formet Çelik Kapı 1,80 -10,00 -40,00
Frigo Pak Gıda 7,12 -10,44 -45,06
Galatasaray Sportif 1,43 -29,90 -29,56
Garanti Bankası 7,46 -17,20 -33,03
Garanti Faktoring 3,24 -9,50 -16,28
Garanti Yat. Ort. 1,00 -11,50 -7,41
Gedik Y. Men. Değ. 13,20 -0,90 135,71
Gedik Yatırım Holding 13,38 -4,43 73,99
Gediz Ambalaj 5,28 -11,85 -21,89
Gentaş 1,79 -17,51 -18,26
Gersan Elektrik 1,81 -14,22 -43,26
Global Men. Değ. 1,26 -17,11 -32,98
Global Yat. Holding 2,23 -22,03 -54,21
Good-Year 2,86 -17,82 -29,38
Göltaş Çimento 10,07 -9,52 -43,40
Gözde Girişim 2,31 -19,79 -55,06
GSD Denizcilik 1,51 -9,04 -41,02
GSD Holding 0,92 -15,60 -38,26
Gübre Fabrik. 13,20 -14,51 46,02
Güler Yat. Holding 1,82 27,27 -10,34
Güneş Sigorta 1,72 -8,02 -21,10
Halk GMYO 1,10 -9,84 -9,84
Halk Sigorta 2,32 -11,79 17,17
Hatay Tekstil 4,76 -22,60 -30,71
Hedef Girişim 1,48 -12,43 -43,30
Hektaş 8,08 -8,70 0,75
HUB Girişim 12,40 -28,57 32,07
Hürriyet Gzt. 0,78 -13,33 -31,58
ICBC Turkey Bank 3,00 -10,45 -43,07
İdealist Danışmanlık 2,02 -14,41 -39,16
İdealist GMYO 2,02 -4,27 -33,99
İhlas Ev Aletleri 1,78 -22,61 -43,13
İhlas Gayrimenkul 0,75 -21,05 -37,50
İhlas Gazetecilik 3,56 -8,01 -47,72
İhlas Holding 0,42 -22,22 -53,85
İhlas Yayın Holding 0,48 -27,27 -52,94
İndeks Bilgisayar 6,14 -19,00 -36,70
Info Yatırım 8,40 -1,18 -5,62
İntema 5,98 -22,84 -35,42
İpek Doğal Enerji 6,24 -9,96 -19,17
İskenderun Demir Çelik 6,29 -4,70 -21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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