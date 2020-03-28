Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 17,39 -12,90
Acıpayam Selüloz 5,06 26,50 -20,57
Adana Çimento (A) 7,08 4,12 -27,09
Adana Çimento (B) 5,50 7,63 -22,86
Adana Çimento (C) 1,72 -14,00 -22,87
Adel Kalemcilik 9,50 7,22 -39,49
Adese Alışveriş Ticaret 0,97 15,48 -32,09
Afyon Çimento 4,76 15,25 -24,20
Ak Enerji 0,72 10,77 -33,94
Akbank 5,53 0,18 -31,81
Akçansa 6,90 7,95 -28,82
Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 8,00 -36,02
Akfen GMYO 2,07 13,74 -48,89
Akın Tekstil 8,25 15,06 -40,17
Akiş GMYO 2,40 -0,41 -40,59
Akmerkez GMYO 21,30 0,19 -10,05
Aksa 6,19 -0,16 -20,93
Aksa Enerji 3,23 -0,31 -15,00
Aksigorta 4,20 -2,55 -22,48
Aksu Enerji 7,26 25,39 -51,18
Alarko Carrıer 37,50 13,29 -37,50
Alarko GMYO 10,19 -1,07 -32,88
Alarko Holding 3,94 5,63 -33,78
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.229,50 0,06 0,70
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.164,40 0,06 0,74
Albaraka PY One Tower GMYF 1.178,80 0,06 0,73
Albaraka Türk 1,08 0,00 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 17,03 52,19 41,45
Alkim Kağıt 5,20 4,84 -6,81
Alkim Kimya 48,46 8,65 26,46
Altınyağ 0,51 2,00 24,39
Altınyunus Çeşme 9,64 43,45 -3,50
Anadolu Cam 2,77 11,69 -36,47
Anadolu Efes 17,40 -1,75 -24,61
Anadolu Grubu Holding 13,98 16,40 -20,52
Anadolu Hayat Emek. 5,21 6,29 -14,38
Anadolu Isuzu 8,10 6,72 -33,44
Anadolu Sigorta 4,56 4,56 9,79
Anel Elektrik 2,82 8,46 -12,15
Arçelik 13,40 0,98 -35,70
ARD Bilişim Teknolojileri 12,00 2,65
Arena Bilgisayar 9,27 17,34 23,11
Armada Bilgisayar 16,77 41,40 2,32
Arsan Tekstil 2,69 10,25 -24,86
Artı Yatırım Holding 0,72 12,50 -11,11
Aselsan 23,12 8,04 10,41
Aslan Çimento 32,18 -5,52 -19,47
Ata GMYO 3,53 2,92 -22,08
Atakule GMYO 1,12 8,74 -41,67
Atlantis Yatırım Holding 1,22 7,96 22,00
Atlas Yat. Ort. 1,03 4,04 -28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,89 11,79 -3,85
Avrasya GMYO 1,03 3,00 -31,79
Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 7,00 -41,21
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,70 0,04 2,71
Avrupa Yatırım Holding 0,90 0,00 -41,56
Ayen Enerji 2,27 13,50 -34,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 1,11 -16,89
Aygaz 8,32 4,65 -31,50
Bagfaş 11,19 7,80 -33,47
Bak Ambalaj 6,86 54,16 -6,67
Balatacılar Balatacılık 1,75 12,18 41,13
Bantaş Ambalaj 2,42 35,96 -3,97
Banvit 16,10 10,20 -13,30
Baştaş Başkent Çimento 2,42 -2,81 -6,56
Batı Çimento 1,92 0,52 -41,99
Batısöke Çimento 0,74 2,78 -43,51
Bera Holding 2,55 22,60 -33,77
Berkosan Yalıtım 2,67 25,94 -2,55
Beşiktaş Futbol Yat. 1,86 28,28 -24,08
Beyaz Filo 2,63 5,20 -16,77
Bilici Yatırım 6,28 0,16 43,71
Bim Mağazalar 50,00 0,36 7,16
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,95 3,26 -16,67
Bizim Mağazaları 9,16 11,03 -17,99
Bolu Çimento 3,28 6,84 -30,21
Bomonti Elektrik 1,02 -3,77 -20,31
Borusan Mannesmann 7,18 4,82 -37,29
Borusan Yat. Paz. 52,25 14,89 -15,52
Bosch Fren Sistemleri 181,10 11,93 -37,53
Bossa 6,80 27,58 -15,63
Brisa 7,24 12,94 -22,81
Burçelik 4,72 4,89 -18,76
Burçelik Vana 12,50 0,00 28,73
Bursa Çimento 2,92 9,36 -27,06
Carrefoursa 6,52 33,88 38,43
Casa Emtia Petrol 8,64 15,51 -7,99
Ceo Event Medya 5,35 6,36 -35,07
Coca Cola İçecek 34,74 1,40 -10,23
Cosmos Yat. Holding 2,20 20,22 7,84
Credıtwest Faktorıng 2,04 2,51 -29,17
Çelebi 59,95 17,55 -41,28
Çelik Halat 6,51 -5,65 0,15
Çemaş Döküm 0,71 2,90 -43,36
Çemtaş 5,06 7,43 -38,89
Çimbeton 27,54 8,08 -33,25
Çimentaş 10,28 9,95 -31,47
Çimsa 6,17 1,82 -32,05
Çuhadaroğlu Metal 2,13 16,39 -33,23
Dagi Giyim 1,63 14,79 -34,80
Dagi Yatırım Holding 2,28 23,24 0,88
Dardanel 4,08 31,19 7,65
Datagate Bilgisayar 6,43 20,41 -17,67
Demısaş Döküm 2,38 2,59 -31,61
Denge Holding 0,91 7,06 -33,58
Deniz GMYO 2,87 4,36 -43,17
Denizli Cam 5,30 3,72 -36,45
Derimod 4,36 40,65 -38,94
Derlüks Deri 2,28 18,75 -44,12
Desa Deri 3,49 58,64 -23,13
Despec Bilgisayar 4,47 35,87 5,42
Deva Holding 11,17 31,41 24,25
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 3,17 -16,67
Ditaş Doğan 8,80 3,53 -7,95
DO-CO 279,00 9,80 -50,53
Doğan Burda 3,13 9,06 -48,43
Doğan Holding 1,46 1,39 -20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 8,49 -30,30
Doğusan 1,39 26,36 -33,17
Doğuş GMYO 3,50 9,37 -22,74
Doğuş Otomotiv 6,90 32,69 -27,52
Döktaş Dökümcülük 14,59 12,49 -53,90
Duran Doğan Basım 16,53 15,43 17,74
Dyo Boya 3,78 21,94 -22,86
Eczacıbaşı İlaç 5,08 53,01 36,93
Eczacıbaşı Yatırım 11,30 44,50 11,77
Edip Gayrimenkul 1,29 29,00 -7,19
Ege Endüstri 464,00 12,13 -20,07
Ege Gübre 41,20 22,11 -17,27
Ege Profil 9,18 10,20 -23,31
Ege Seramik 3,07 15,85 -17,25
Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 31,82 -9,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 25,64 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 36,84 30,00
Egeplast 10,99 10,12 -12,08
Ekiz Kimya 1,24 55,00 103,28
Emek Elektrik 1,22 20,79 -23,27
Eminiş Ambalaj 2,18 31,33 43,42
Emlak Konut GMYO 1,13 1,80 -22,60
Enerjisa Enerji 6,21 -8,41 -15,97
Enka İnşaat 5,69 0,18 -11,37
Erbosan 15,65 5,25 -37,35
Ereğli Demir Çelik 7,33 -6,74 -18,92
Ersu Gıda 2,88 59,12 39,13
Escort Teknoloji 2,12 59,40 52,52
Etiler Gıda 1,89 9,88 -22,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 25,88 -35,93
Euro Trend Yat. Ort. 0,87 17,57 -30,40
Euro Yat. Ort. 0,91 22,97 -22,88
Euro Yatırım Holding 0,87 14,47 -42,00
Fenerbahçe Futbol 8,68 21,06 -40,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 8,27 -39,82
F-M İzmit Piston 39,70 10,84 -16,18
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,10 46,09 -7,67
Ford Otosan 48,70 11,80 -26,34
Formet Çelik Kapı 2,00 11,11 -33,33
Frigo Pak Gıda 8,46 18,82 -34,72
Galatasaray Sportif 1,93 34,97 -4,93
Garanti Bankası 7,88 5,63 -29,26
Garanti Faktoring 3,34 3,09 -13,70
Garanti Yat. Ort. 0,99 -1,00 -8,33
Gedik Y. Men. Değ. 15,79 19,62 181,96
Gedik Yatırım Holding 18,54 38,57 141,09
Gediz Ambalaj 7,51 42,23 11,09
Gentaş 1,86 3,91 -15,07
Gersan Elektrik 2,03 12,15 -36,36
Global Men. Değ. 1,64 30,16 -12,77
Global Yat. Holding 2,42 8,52 -50,31
Good-Year 3,13 9,44 -22,72
Göltaş Çimento 10,50 4,27 -40,98
Gözde Girişim 2,51 8,66 -51,17
GSD Denizcilik 1,68 11,26 -34,38
GSD Holding 1,00 8,70 -32,89
Gübre Fabrik. 14,18 7,42 56,86
Güler Yat. Holding 2,40 31,87 18,23
Güneş Sigorta 1,92 11,63 -11,93
Halk GMYO 1,19 8,18 -2,46
Halk Sigorta 2,27 -2,16 14,65
Hatay Tekstil 6,29 32,14 -8,44
Hedef Girişim 1,69 14,19 -35,25
Hektaş 9,40 16,34 17,21
HUB Girişim 18,98 53,06 102,16
Hürriyet Gzt. 0,85 8,97 -25,44
ICBC Turkey Bank 3,38 12,67 -35,86
İdealist Danışmanlık 2,06 1,98 -37,95
İdealist GMYO 2,31 14,36 -24,51
İhlas Ev Aletleri 2,05 15,17 -34,50
İhlas Gayrimenkul 0,90 20,00 -25,00
İhlas Gazetecilik 4,15 16,57 -39,06
İhlas Holding 0,47 11,90 -48,35
İhlas Yayın Holding 0,60 25,00 -41,18
İndeks Bilgisayar 7,38 20,20 -23,92
Info Yatırım 8,70 3,57 -2,25
İntema 6,52 9,03 -29,59
İpek Doğal Enerji 7,58 21,47 -1,81
İskenderun Demir Çelik 6,29 0,00 -21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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