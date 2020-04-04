Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 4,32 -9,14
Acıpayam Selüloz 5,24 3,56 -17,74
Adana Çimento (A) 7,16 1,13 -26,26
Adana Çimento (B) 6,05 10,00 -15,15
Adana Çimento (C) 1,75 1,74 -21,52
Adel Kalemcilik 11,30 18,95 -28,03
Adese Alışveriş Ticaret 1,06 9,28 -25,79
Afyon Çimento 5,44 14,29 -13,38
Ak Enerji 0,79 9,72 -27,52
Akbank 5,42 -1,99 -33,17
Akçansa 6,91 0,14 -28,72
Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 6,67 -31,75
Akfen GMYO 2,35 13,53 -41,98
Akın Tekstil 8,32 0,85 -39,67
Akiş GMYO 2,68 11,67 -33,66
Akmerkez GMYO 22,18 4,13 -6,33
Aksa 6,81 10,02 -13,01
Aksa Enerji 3,34 3,41 -12,11
Aksigorta 4,42 5,24 -18,42
Aksu Enerji 7,11 -2,07 -52,19
Alarko Carrıer 41,20 9,87 -31,33
Alarko GMYO 12,96 27,18 -14,64
Alarko Holding 4,37 10,91 -26,55
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.230,10 0,05 0,75
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.164,90 0,04 0,79
Albaraka PY One Tower GMYF 1.179,40 0,05 0,79
Albaraka Türk 1,08 0,00 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 17,78 4,40 47,67
Alkim Kağıt 5,56 6,92 -0,36
Alkim Kimya 50,75 4,73 32,44
Altınyağ 0,61 19,61 48,78
Altınyunus Çeşme 13,71 42,22 37,24
Anadolu Cam 3,13 13,00 -28,21
Anadolu Efes 17,91 2,93 -22,40
Anadolu Grubu Holding 13,72 -1,86 -22,00
Anadolu Hayat Emek. 5,25 0,77 -13,72
Anadolu Isuzu 8,55 5,56 -29,75
Anadolu Sigorta 4,53 -0,66 9,06
Anel Elektrik 2,94 4,26 -8,41
Arçelik 13,80 2,99 -33,78
ARD Bilişim Teknolojileri 13,60 13,33
Arena Bilgisayar 9,73 4,96 29,22
Armada Bilgisayar 15,97 -4,77 -2,56
Arsan Tekstil 2,78 3,35 -22,35
Artı Yatırım Holding 0,73 1,39 -9,88
Aselsan 23,20 0,35 10,79
Aslan Çimento 33,72 4,79 -15,62
Ata GMYO 3,69 4,53 -18,54
Atakule GMYO 1,24 10,71 -35,42
Atlantis Yatırım Holding 1,26 3,28 26,00
Atlas Yat. Ort. 1,15 11,65 -20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,52 -2,87 -6,61
Avrasya GMYO 1,24 20,39 -17,88
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 15,89 -31,87
Avrasya Stratejik GMYF 1.323,40 0,20 2,92
Avrupa Yatırım Holding 1,11 23,33 -27,92
Ayen Enerji 2,56 12,78 -26,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,84 1,10 -15,98
Aygaz 8,91 7,09 -26,64
Bagfaş 12,67 13,23 -24,67
Bak Ambalaj 6,39 -6,85 -13,06
Balatacılar Balatacılık 1,70 -2,86 37,10
Bantaş Ambalaj 2,62 8,26 3,97
Banvit 16,09 -0,06 -13,35
Baştaş Başkent Çimento 2,65 9,50 2,32
Batı Çimento 2,20 14,58 -33,53
Batısöke Çimento 0,86 16,22 -34,35
Bera Holding 2,67 4,71 -30,65
Berkosan Yalıtım 2,38 -10,86 -13,14
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -8,06 -30,20
Beyaz Filo 2,71 3,04 -14,24
Bilici Yatırım 6,40 1,91 46,45
Bim Mağazalar 50,20 0,40 7,59
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 1,05 10,53 -7,89
Bizim Mağazaları 9,25 0,98 -17,19
Bolu Çimento 3,37 2,74 -28,30
Bomonti Elektrik 1,36 33,33 6,25
Borusan Mannesmann 7,59 5,71 -33,71
Borusan Yat. Paz. 48,84 -6,53 -21,03
Bosch Fren Sistemleri 182,90 0,99 -36,91
Bossa 6,87 1,03 -14,76
Brisa 7,02 -3,04 -25,15
Burçelik 5,07 7,42 -12,74
Burçelik Vana 13,10 4,80 34,91
Bursa Çimento 3,12 6,85 -22,07
Carrefoursa 5,96 -8,59 26,54
Casa Emtia Petrol 9,96 15,28 6,07
Ceo Event Medya 5,80 8,41 -29,61
Coca Cola İçecek 35,00 0,75 -9,56
Cosmos Yat. Holding 2,17 -1,36 6,37
Credıtwest Faktorıng 2,10 2,94 -27,08
Çelebi 56,95 -5,00 -44,22
Çelik Halat 7,05 8,29 8,46
Çemaş Döküm 0,79 11,27 -36,98
Çemtaş 6,33 25,10 -23,55
Çimbeton 28,74 4,36 -30,34
Çimentaş 11,91 15,86 -20,60
Çimsa 6,38 3,40 -29,74
Çuhadaroğlu Metal 2,21 3,76 -30,72
Dagi Giyim 2,15 31,90 -14,00
Dagi Yatırım Holding 2,78 21,93 23,01
Dardanel 5,58 36,76 47,23
Datagate Bilgisayar 6,84 6,38 -12,42
Demısaş Döküm 2,61 9,66 -25,00
Denge Holding 0,92 1,10 -32,85
Deniz GMYO 3,16 10,10 -37,43
Denizli Cam 6,02 13,58 -27,82
Derimod 4,70 7,80 -34,17
Derlüks Deri 2,56 12,28 -37,25
Desa Deri 3,19 -8,60 -29,74
Despec Bilgisayar 4,36 -2,46 2,83
Deva Holding 10,02 -10,30 11,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -4,62 -20,51
Ditaş Doğan 11,07 25,80 15,79
DO-CO 253,50 -9,14 -55,05
Doğan Burda 3,69 17,89 -39,21
Doğan Holding 1,46 0,00 -20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 10,43 -23,03
Doğusan 1,53 10,07 -26,44
Doğuş GMYO 3,81 8,86 -15,89
Doğuş Otomotiv 6,67 -3,33 -29,94
Döktaş Dökümcülük 16,23 11,24 -48,71
Duran Doğan Basım 15,81 -4,36 12,61
Dyo Boya 3,75 -0,79 -23,47
Eczacıbaşı İlaç 4,46 -12,20 20,22
Eczacıbaşı Yatırım 9,40 -16,81 -7,02
Edip Gayrimenkul 1,45 12,40 4,32
Ege Endüstri 483,00 4,09 -16,80
Ege Gübre 41,60 0,97 -16,47
Ege Profil 10,16 10,68 -15,12
Ege Seramik 3,15 2,61 -15,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 31,03 18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 6,12 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 23,08 60,00
Egeplast 10,78 -1,91 -13,76
Ekiz Kimya 1,80 45,16 195,08
Emek Elektrik 1,39 13,93 -12,58
Eminiş Ambalaj 1,96 -10,09 28,95
Emlak Konut GMYO 1,15 1,77 -21,23
Enerjisa Enerji 6,42 13,42 -4,69
Enka İnşaat 5,96 4,75 -7,17
Erbosan 16,59 6,01 -33,59
Ereğli Demir Çelik 7,62 3,96 -15,71
Ersu Gıda 2,98 3,47 43,96
Escort Teknoloji 2,59 22,17 86,33
Etiler Gıda 1,76 -6,88 -28,16
Euro Kapital Yat. Ort. 1,24 15,89 -25,75
Euro Trend Yat. Ort. 1,29 48,28 3,20
Euro Yat. Ort. 1,08 18,68 -8,47
Euro Yatırım Holding 1,08 24,14 -28,00
Fenerbahçe Futbol 8,05 -7,26 -44,37
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 1,09 -39,17
F-M İzmit Piston 40,78 2,72 -13,90
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,08 -0,28 -7,93
Ford Otosan 55,00 12,94 -16,81
Formet Çelik Kapı 2,26 13,00 -24,67
Frigo Pak Gıda 8,97 6,03 -30,79
Galatasaray Sportif 2,00 3,63 -1,48
Garanti Bankası 7,54 -4,31 -32,32
Garanti Faktoring 3,58 7,19 -7,49
Garanti Yat. Ort. 1,08 9,09 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 17,24 9,18 207,86
Gedik Yatırım Holding 18,43 -0,59 139,66
Gediz Ambalaj 6,65 -11,45 -1,63
Gentaş 1,94 4,30 -11,42
Gersan Elektrik 2,26 11,33 -29,15
Global Men. Değ. 1,88 14,63 0,00
Global Yat. Holding 2,53 4,55 -48,05
Good-Year 3,35 7,03 -17,28
Göltaş Çimento 11,52 9,71 -35,24
Gözde Girişim 2,87 14,34 -44,16
GSD Denizcilik 1,86 10,71 -27,34
GSD Holding 1,18 18,00 -20,81
Gübre Fabrik. 14,21 0,21 57,19
Güler Yat. Holding 1,99 -17,08 -1,97
Güneş Sigorta 2,10 9,38 -3,67
Halk GMYO 1,19 0,00 -2,46
Halk Sigorta 2,75 21,15 38,89
Hatay Tekstil 6,81 8,27 -0,87
Hedef Girişim 1,74 2,96 -33,33
Hektaş 9,71 3,30 21,07
HUB Girişim 18,36 -3,27 95,56
Hürriyet Gzt. 0,94 10,59 -17,54
ICBC Turkey Bank 3,88 14,79 -26,38
İdealist Danışmanlık 2,11 2,43 -36,45
İdealist GMYO 2,66 15,15 -13,07
İhlas Ev Aletleri 2,00 -2,44 -36,10
İhlas Gayrimenkul 1,00 11,11 -16,67
İhlas Gazetecilik 4,50 8,43 -33,92
İhlas Holding 0,50 6,38 -45,05
İhlas Yayın Holding 0,74 23,33 -27,45
İndeks Bilgisayar 7,45 0,95 -23,20
Info Yatırım 6,39 -26,55 -28,20
İntema 7,82 19,94 -15,55
İpek Doğal Enerji 7,84 3,43 1,55
İskenderun Demir Çelik 6,33 0,64 -20,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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