Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,75
|3,55
|-5,91
|Acıpayam Selüloz
|5,83
|11,26
|-8,48
|Adana Çimento (A)
|7,62
|6,42
|-21,52
|Adana Çimento (B)
|6,19
|2,31
|-13,18
|Adana Çimento (C)
|1,78
|1,71
|-20,18
|Adel Kalemcilik
|11,78
|4,25
|-24,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,14
|7,55
|-20,18
|Afyon Çimento
|6,01
|10,48
|-4,30
|Ak Enerji
|0,89
|12,66
|-18,35
|Akbank
|6,12
|12,92
|-24,54
|Akçansa
|7,47
|8,10
|-22,95
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|5,56
|-27,96
|Akfen GMYO
|2,57
|9,36
|-36,54
|Akın Tekstil
|9,45
|13,58
|-31,47
|Akiş GMYO
|2,90
|8,21
|-28,22
|Akmerkez GMYO
|23,56
|6,22
|-0,51
|Aksa
|6,16
|1,11
|-12,04
|Aksa Enerji
|3,51
|5,09
|-7,63
|Aksigorta
|4,79
|8,37
|-11,59
|Aksu Enerji
|8,91
|25,32
|-40,08
|Alarko Carrıer
|44,70
|8,50
|-25,50
|Alarko GMYO
|13,31
|2,70
|-12,33
|Alarko Holding
|4,37
|0,00
|-26,55
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.230,80
|0,06
|0,81
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.165,60
|0,06
|0,85
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.180,10
|0,06
|0,85
|Albaraka Türk
|1,19
|10,19
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,28
|2,81
|51,83
|Alkim Kağıt
|5,84
|5,04
|4,66
|Alkim Kimya
|49,34
|-2,78
|28,76
|Altınyağ
|0,62
|1,64
|51,22
|Altınyunus Çeşme
|16,30
|18,89
|63,16
|Anadolu Cam
|3,25
|3,83
|-25,46
|Anadolu Efes
|18,60
|3,85
|-19,41
|Anadolu Grubu Holding
|14,46
|5,39
|-17,79
|Anadolu Hayat Emek.
|5,69
|8,38
|-6,49
|Anadolu Isuzu
|9,20
|7,60
|-24,40
|Anadolu Sigorta
|4,60
|1,55
|10,75
|Anel Elektrik
|3,15
|7,14
|-1,87
|Arçelik
|15,20
|10,14
|-27,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|18,40
|35,29
|Arena Bilgisayar
|11,41
|21,21
|56,62
|Armada Bilgisayar
|19,39
|21,42
|18,30
|Arsan Tekstil
|3,15
|13,31
|-12,01
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|31,51
|18,52
|Aselsan
|25,10
|8,19
|19,87
|Aslan Çimento
|34,60
|2,61
|-13,41
|Ata GMYO
|3,75
|1,63
|-17,22
|Atakule GMYO
|1,33
|7,26
|-30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|3,17
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|8,70
|-13,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,45
|-0,56
|-7,13
|Avrasya GMYO
|1,40
|12,90
|-7,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|8,06
|-26,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|7,87
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,17
|5,41
|-24,03
|Ayen Enerji
|2,79
|8,98
|-19,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,95
|5,98
|-10,96
|Aygaz
|9,77
|9,65
|-19,56
|Bagfaş
|13,52
|6,71
|-19,62
|Bak Ambalaj
|6,68
|4,54
|-9,12
|Balatacılar Balatacılık
|1,83
|7,65
|47,58
|Bantaş Ambalaj
|2,75
|4,96
|9,13
|Banvit
|16,73
|3,98
|-9,91
|Baştaş Başkent Çimento
|2,85
|7,55
|10,04
|Batı Çimento
|2,50
|13,64
|-24,47
|Batısöke Çimento
|0,91
|5,81
|-30,53
|Bera Holding
|3,15
|17,98
|-18,18
|Berkosan Yalıtım
|2,70
|13,45
|-1,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,07
|21,05
|-15,51
|Beyaz Filo
|3,14
|15,87
|-0,63
|Bilici Yatırım
|7,40
|15,63
|69,34
|Bim Mağazalar
|51,65
|2,89
|10,69
|Birko Mensucat
|0,26
|8,33
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,14
|8,57
|0,00
|Bizim Mağazaları
|9,57
|3,46
|-14,32
|Bolu Çimento
|3,56
|5,64
|-24,26
|Bomonti Elektrik
|1,76
|29,41
|37,50
|Borusan Mannesmann
|9,11
|20,03
|-20,44
|Borusan Yat. Paz.
|57,45
|21,43
|-4,11
|Bosch Fren Sistemleri
|276,10
|50,96
|-4,76
|Bossa
|7,54
|9,75
|-6,45
|Brisa
|7,45
|6,13
|-20,57
|Burçelik
|6,55
|29,19
|12,74
|Burçelik Vana
|19,24
|46,87
|98,15
|Bursa Çimento
|3,46
|10,90
|-13,57
|Carrefoursa
|6,11
|2,52
|29,72
|Casa Emtia Petrol
|10,38
|4,22
|10,54
|Ceo Event Medya
|5,72
|-1,38
|-30,58
|Coca Cola İçecek
|36,28
|3,66
|-6,25
|Cosmos Yat. Holding
|2,16
|-0,46
|5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,30
|9,52
|-20,14
|Çelebi
|79,10
|38,89
|-22,53
|Çelik Halat
|8,52
|20,85
|31,08
|Çemaş Döküm
|0,94
|18,99
|-25,01
|Çemtaş
|6,36
|0,47
|-23,19
|Çimbeton
|32,46
|12,94
|-21,33
|Çimentaş
|13,80
|15,87
|-8,00
|Çimsa
|6,93
|8,62
|-23,68
|Çuhadaroğlu Metal
|2,47
|11,76
|-22,57
|Dagi Giyim
|2,19
|1,86
|-12,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,88
|3,60
|27,43
|Dardanel
|6,59
|18,10
|73,88
|Datagate Bilgisayar
|7,39
|8,04
|-5,38
|Demısaş Döküm
|2,92
|11,88
|-16,09
|Denge Holding
|0,95
|3,26
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,78
|19,62
|-25,15
|Denizli Cam
|6,45
|7,14
|-22,66
|Derimod
|4,81
|2,34
|-32,63
|Derlüks Deri
|2,76
|7,81
|-32,35
|Desa Deri
|3,65
|14,42
|-19,60
|Despec Bilgisayar
|4,95
|13,53
|16,75
|Deva Holding
|10,12
|1,00
|12,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|3,23
|-17,95
|Ditaş Doğan
|12,30
|11,64
|29,27
|DO-CO
|382,30
|50,81
|-32,22
|Doğan Burda
|3,88
|5,15
|-36,08
|Doğan Holding
|1,57
|10,20
|-12,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,41
|11,02
|-14,55
|Doğusan
|1,68
|9,80
|-19,23
|Doğuş GMYO
|4,56
|19,69
|0,66
|Doğuş Otomotiv
|7,71
|15,59
|-19,01
|Döktaş Dökümcülük
|22,60
|39,25
|-28,58
|Duran Doğan Basım
|16,80
|6,26
|19,66
|Dyo Boya
|4,24
|13,07
|-13,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,49
|0,67
|21,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,99
|6,28
|-1,19
|Edip Gayrimenkul
|1,63
|12,41
|17,27
|Ege Endüstri
|567,00
|17,39
|-2,33
|Ege Gübre
|43,32
|4,13
|-13,01
|Ege Profil
|10,89
|7,19
|-9,02
|Ege Seramik
|3,50
|11,11
|-5,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|-10,53
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,45
|-13,46
|15,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|-6,25
|50,00
|Egeplast
|12,25
|13,64
|-2,00
|Ekiz Kimya
|2,87
|59,44
|370,49
|Emek Elektrik
|1,63
|17,27
|2,52
|Eminiş Ambalaj
|2,56
|30,61
|68,42
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|6,09
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,32
|-1,56
|-6,18
|Enka İnşaat
|6,50
|9,06
|1,25
|Erbosan
|17,35
|4,58
|-30,54
|Ereğli Demir Çelik
|7,61
|-0,13
|-15,82
|Ersu Gıda
|3,31
|11,07
|59,90
|Escort Teknoloji
|2,85
|10,04
|105,04
|Etiler Gıda
|1,87
|6,25
|-23,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|10,48
|-17,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,42
|10,08
|13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,14
|5,56
|-3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,21
|12,04
|-19,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,44
|17,27
|-34,76
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|10,43
|-32,82
|F-M İzmit Piston
|44,98
|10,30
|-5,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,95
|26,41
|16,38
|Ford Otosan
|56,90
|3,45
|-13,94
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|6,19
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|10,67
|18,95
|-17,67
|Galatasaray Sportif
|2,54
|27,00
|25,12
|Garanti Bankası
|8,63
|14,46
|-22,53
|Garanti Faktoring
|3,97
|10,89
|2,58
|Garanti Yat. Ort.
|1,51
|39,81
|39,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,24
|-5,80
|190,00
|Gedik Yatırım Holding
|17,80
|-3,42
|131,47
|Gediz Ambalaj
|7,05
|6,02
|4,29
|Gentaş
|2,04
|5,15
|-6,85
|Gersan Elektrik
|2,63
|16,37
|-17,55
|Global Men. Değ.
|1,92
|2,13
|2,13
|Global Yat. Holding
|2,88
|13,83
|-40,86
|Good-Year
|3,90
|16,42
|-3,70
|Göltaş Çimento
|12,56
|9,03
|-29,40
|Gözde Girişim
|3,47
|20,91
|-32,49
|GSD Denizcilik
|2,35
|26,34
|-8,20
|GSD Holding
|1,37
|16,10
|-8,05
|Gübre Fabrik.
|15,20
|6,97
|68,14
|Güler Yat. Holding
|3,05
|53,27
|50,25
|Güneş Sigorta
|2,34
|11,43
|7,34
|Halk GMYO
|1,24
|4,20
|1,64
|Halk Sigorta
|3,20
|16,36
|61,62
|Hatay Tekstil
|7,15
|4,99
|4,08
|Hedef Girişim
|2,02
|16,09
|-22,61
|Hektaş
|10,36
|6,69
|29,18
|HUB Girişim
|19,92
|8,50
|112,17
|Hürriyet Gzt.
|1,08
|14,89
|-5,26
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|11,86
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|2,64
|25,12
|-20,48
|İdealist GMYO
|2,83
|6,39
|-7,52
|İhlas Ev Aletleri
|2,77
|38,50
|-11,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|5,00
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|5,40
|20,00
|-20,70
|İhlas Holding
|0,62
|24,00
|-31,87
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|6,76
|-22,55
|İndeks Bilgisayar
|8,59
|15,30
|-11,44
|Info Yatırım
|5,49
|-14,08
|-38,31
|İntema
|8,59
|9,85
|-7,24
|İpek Doğal Enerji
|9,71
|23,85
|25,78
|İskenderun Demir Çelik
|6,43
|1,58
|-19,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)