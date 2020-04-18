Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,93
|10,29
|3,76
|Acıpayam Selüloz
|5,82
|-0,17
|-8,63
|Adana Çimento (A)
|8,70
|14,17
|-10,40
|Adana Çimento (B)
|6,20
|0,16
|-13,04
|Adana Çimento (C)
|1,81
|1,69
|-18,83
|Adel Kalemcilik
|11,81
|0,25
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,23
|7,89
|-13,88
|Afyon Çimento
|2,65
|21,54
|16,32
|Ak Enerji
|0,94
|5,62
|-13,76
|Akbank
|5,79
|-5,39
|-28,61
|Akçansa
|7,01
|-6,16
|-27,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,57
|3,29
|-25,59
|Akfen GMYO
|2,78
|8,17
|-31,36
|Akın Tekstil
|10,55
|11,64
|-23,50
|Akiş GMYO
|2,89
|-0,34
|-28,47
|Akmerkez GMYO
|23,24
|4,26
|3,73
|Aksa
|6,17
|0,16
|-11,90
|Aksa Enerji
|3,38
|-3,70
|-11,05
|Aksigorta
|5,26
|9,81
|-2,91
|Aksu Enerji
|8,47
|-4,94
|-43,04
|Alarko Carrıer
|48,46
|8,41
|-19,23
|Alarko GMYO
|13,12
|-1,43
|-13,58
|Alarko Holding
|4,26
|-2,52
|-28,40
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,50
|0,06
|0,87
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,30
|0,06
|0,91
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.180,80
|0,06
|0,91
|Albaraka Türk
|1,19
|0,00
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,20
|-5,91
|42,86
|Alkim Kağıt
|6,45
|10,45
|15,59
|Alkim Kimya
|49,78
|0,89
|29,91
|Altınyağ
|0,66
|6,45
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|17,54
|7,61
|75,58
|Anadolu Cam
|3,54
|8,92
|-18,81
|Anadolu Efes
|18,41
|-1,02
|-20,23
|Anadolu Grubu Holding
|15,76
|8,99
|-10,40
|Anadolu Hayat Emek.
|5,90
|3,69
|-3,04
|Anadolu Isuzu
|10,97
|19,24
|-9,86
|Anadolu Sigorta
|4,67
|1,52
|12,43
|Anel Elektrik
|3,52
|11,75
|9,66
|Arçelik
|15,41
|1,38
|-26,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|19,41
|5,49
|Arena Bilgisayar
|11,43
|0,18
|56,90
|Armada Bilgisayar
|22,60
|16,55
|37,89
|Arsan Tekstil
|3,36
|6,67
|-6,15
|Artı Yatırım Holding
|1,02
|6,25
|25,93
|Aselsan
|27,12
|8,05
|29,51
|Aslan Çimento
|34,84
|0,69
|-12,81
|Ata GMYO
|4,03
|7,47
|-11,04
|Atakule GMYO
|1,43
|7,52
|-25,52
|Atlantis Yatırım Holding
|1,37
|5,38
|37,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|3,20
|-10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,70
|2,01
|-5,26
|Avrasya GMYO
|1,59
|13,57
|5,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|41,04
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,01
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,26
|7,69
|-18,18
|Ayen Enerji
|2,76
|-1,08
|-20,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,02
|3,59
|-7,76
|Aygaz
|10,29
|5,32
|-15,28
|Bagfaş
|14,85
|9,84
|-11,71
|Bak Ambalaj
|7,00
|4,79
|-4,76
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|20,22
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|2,76
|0,36
|9,52
|Banvit
|19,00
|13,57
|2,32
|Baştaş Başkent Çimento
|2,93
|2,81
|13,13
|Batı Çimento
|2,54
|1,60
|-23,26
|Batısöke Çimento
|0,98
|7,69
|-25,19
|Bera Holding
|3,22
|2,22
|-16,36
|Berkosan Yalıtım
|2,95
|9,26
|7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,94
|-6,28
|-20,82
|Beyaz Filo
|3,15
|0,32
|-0,32
|Bilici Yatırım
|7,50
|1,35
|71,62
|Bim Mağazalar
|55,75
|7,94
|19,48
|Birko Mensucat
|0,28
|7,69
|-9,68
|Birlik Mensucat
|1,25
|9,65
|9,65
|Bizim Mağazaları
|11,12
|16,20
|-0,45
|Bolu Çimento
|4,00
|12,36
|-14,89
|Bomonti Elektrik
|2,71
|53,98
|111,72
|Borusan Mannesmann
|8,80
|-3,40
|-23,14
|Borusan Yat. Paz.
|58,25
|1,39
|-2,78
|Bosch Fren Sistemleri
|247,00
|-10,54
|-14,80
|Bossa
|7,55
|0,13
|-6,33
|Brisa
|7,32
|-1,74
|-21,95
|Burçelik
|6,45
|-1,53
|11,02
|Burçelik Vana
|18,73
|-2,65
|92,89
|Bursa Çimento
|3,33
|-3,76
|-16,82
|Carrefoursa
|7,49
|22,59
|59,02
|Casa Emtia Petrol
|12,50
|20,42
|33,12
|Ceo Event Medya
|6,72
|17,48
|-18,45
|Coca Cola İçecek
|37,66
|3,80
|-2,69
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|-5,09
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,24
|-2,61
|-22,22
|Çelebi
|78,85
|-0,32
|-22,77
|Çelik Halat
|8,50
|-0,23
|30,77
|Çemaş Döküm
|1,01
|7,45
|-19,43
|Çemtaş
|6,80
|6,92
|-17,87
|Çimbeton
|33,16
|2,16
|-19,63
|Çimentaş
|14,09
|2,10
|-6,07
|Çimsa
|7,06
|1,88
|-22,25
|Çuhadaroğlu Metal
|2,70
|9,31
|-15,36
|Dagi Giyim
|2,63
|20,09
|5,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,22
|11,81
|42,48
|Dardanel
|6,95
|5,46
|83,38
|Datagate Bilgisayar
|7,55
|2,17
|-3,33
|Demısaş Döküm
|2,98
|2,05
|-14,37
|Denge Holding
|0,97
|2,11
|-29,20
|Deniz GMYO
|3,75
|-0,79
|-25,74
|Denizli Cam
|7,12
|10,39
|-14,63
|Derimod
|5,96
|23,91
|-16,53
|Derlüks Deri
|2,95
|6,88
|-27,70
|Desa Deri
|3,97
|8,77
|-12,56
|Despec Bilgisayar
|4,97
|0,40
|17,22
|Deva Holding
|10,86
|7,31
|20,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|-1,56
|-19,23
|Ditaş Doğan
|15,32
|24,55
|61,01
|DO-CO
|376,00
|-1,65
|-33,33
|Doğan Burda
|5,65
|45,62
|-6,92
|Doğan Holding
|1,62
|3,18
|-9,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,46
|3,55
|-11,52
|Doğusan
|1,74
|3,57
|-16,35
|Doğuş GMYO
|4,49
|-1,54
|-0,88
|Doğuş Otomotiv
|7,85
|1,82
|-17,54
|Döktaş Dökümcülük
|24,06
|6,46
|-23,97
|Duran Doğan Basım
|18,99
|13,04
|35,26
|Dyo Boya
|4,27
|0,71
|-12,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,57
|3,44
|25,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,95
|4,54
|3,30
|Edip Gayrimenkul
|1,82
|11,66
|30,94
|Ege Endüstri
|568,00
|0,18
|-2,15
|Ege Gübre
|49,50
|14,27
|-0,60
|Ege Profil
|10,78
|-1,01
|-9,94
|Ege Seramik
|3,71
|6,00
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|5,88
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|4,44
|20,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|50,00
|Egeplast
|14,72
|20,16
|17,76
|Ekiz Kimya
|4,59
|59,93
|652,46
|Emek Elektrik
|1,72
|5,52
|8,18
|Eminiş Ambalaj
|2,35
|-8,20
|54,61
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|-0,82
|-17,12
|Enerjisa Enerji
|6,37
|0,79
|-5,43
|Enka İnşaat
|6,48
|2,37
|3,65
|Erbosan
|17,00
|-2,02
|-31,95
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|8,15
|-8,96
|Ersu Gıda
|3,38
|2,11
|63,29
|Escort Teknoloji
|2,84
|-0,35
|104,32
|Etiler Gıda
|1,96
|4,81
|-20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,45
|5,84
|-13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,30
|-8,45
|4,00
|Euro Yat. Ort.
|1,48
|29,82
|25,42
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|4,96
|-15,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,51
|0,74
|-34,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,11
|1,30
|-31,95
|F-M İzmit Piston
|43,32
|-3,69
|-8,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,59
|-4,02
|11,70
|Ford Otosan
|57,90
|1,76
|-12,42
|Formet Çelik Kapı
|2,44
|1,67
|-18,67
|Frigo Pak Gıda
|12,83
|20,24
|-1,00
|Galatasaray Sportif
|2,30
|-9,45
|13,30
|Garanti Bankası
|8,39
|-2,78
|-24,69
|Garanti Faktoring
|3,99
|0,50
|3,10
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|-3,97
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,82
|3,57
|200,36
|Gedik Yatırım Holding
|17,35
|-2,53
|125,62
|Gediz Ambalaj
|7,34
|4,11
|8,58
|Gentaş
|2,04
|0,00
|-6,85
|Gersan Elektrik
|3,28
|24,71
|2,82
|Global Men. Değ.
|1,91
|-0,52
|1,60
|Global Yat. Holding
|2,93
|1,74
|-39,84
|Good-Year
|4,05
|3,85
|0,00
|Göltaş Çimento
|12,67
|0,88
|-28,78
|Gözde Girişim
|3,73
|7,49
|-27,43
|GSD Denizcilik
|2,31
|-1,70
|-9,77
|GSD Holding
|1,41
|2,92
|-5,37
|Gübre Fabrik.
|14,50
|-4,61
|60,40
|Güler Yat. Holding
|4,88
|60,00
|140,39
|Güneş Sigorta
|2,78
|18,80
|27,52
|Halk GMYO
|1,27
|2,42
|4,10
|Halk Sigorta
|3,68
|15,00
|85,86
|Hatay Tekstil
|7,44
|4,06
|8,30
|Hedef Girişim
|2,02
|0,00
|-22,61
|Hektaş
|11,37
|9,75
|41,77
|HUB Girişim
|18,97
|-4,77
|102,05
|Hürriyet Gzt.
|1,15
|6,48
|0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|-3,46
|-20,49
|İdealist Danışmanlık
|2,65
|0,38
|-20,18
|İdealist GMYO
|3,30
|16,61
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|-34,66
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,00
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-16,67
|-33,92
|İhlas Holding
|0,65
|4,84
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|11,39
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|9,20
|7,10
|-5,15
|Info Yatırım
|5,19
|-5,46
|-41,69
|İntema
|8,62
|0,35
|-6,91
|İpek Doğal Enerji
|10,41
|7,21
|34,84
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|4,04
|-16,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)