Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,93 10,29 3,76
Acıpayam Selüloz 5,82 -0,17 -8,63
Adana Çimento (A) 8,70 14,17 -10,40
Adana Çimento (B) 6,20 0,16 -13,04
Adana Çimento (C) 1,81 1,69 -18,83
Adel Kalemcilik 11,81 0,25 -24,78
Adese Alışveriş Ticaret 1,23 7,89 -13,88
Afyon Çimento 2,65 21,54 16,32
Ak Enerji 0,94 5,62 -13,76
Akbank 5,79 -5,39 -28,61
Akçansa 7,01 -6,16 -27,69
Akdenız Güvenlık Hız. 1,57 3,29 -25,59
Akfen GMYO 2,78 8,17 -31,36
Akın Tekstil 10,55 11,64 -23,50
Akiş GMYO 2,89 -0,34 -28,47
Akmerkez GMYO 23,24 4,26 3,73
Aksa 6,17 0,16 -11,90
Aksa Enerji 3,38 -3,70 -11,05
Aksigorta 5,26 9,81 -2,91
Aksu Enerji 8,47 -4,94 -43,04
Alarko Carrıer 48,46 8,41 -19,23
Alarko GMYO 13,12 -1,43 -13,58
Alarko Holding 4,26 -2,52 -28,40
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,50 0,06 0,87
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,30 0,06 0,91
Albaraka PY One Tower GMYF 1.180,80 0,06 0,91
Albaraka Türk 1,19 0,00 -22,22
Alcatel Lucent Teletaş 17,20 -5,91 42,86
Alkim Kağıt 6,45 10,45 15,59
Alkim Kimya 49,78 0,89 29,91
Altınyağ 0,66 6,45 60,98
Altınyunus Çeşme 17,54 7,61 75,58
Anadolu Cam 3,54 8,92 -18,81
Anadolu Efes 18,41 -1,02 -20,23
Anadolu Grubu Holding 15,76 8,99 -10,40
Anadolu Hayat Emek. 5,90 3,69 -3,04
Anadolu Isuzu 10,97 19,24 -9,86
Anadolu Sigorta 4,67 1,52 12,43
Anel Elektrik 3,52 11,75 9,66
Arçelik 15,41 1,38 -26,06
ARD Bilişim Teknolojileri 19,41 5,49
Arena Bilgisayar 11,43 0,18 56,90
Armada Bilgisayar 22,60 16,55 37,89
Arsan Tekstil 3,36 6,67 -6,15
Artı Yatırım Holding 1,02 6,25 25,93
Aselsan 27,12 8,05 29,51
Aslan Çimento 34,84 0,69 -12,81
Ata GMYO 4,03 7,47 -11,04
Atakule GMYO 1,43 7,52 -25,52
Atlantis Yatırım Holding 1,37 5,38 37,00
Atlas Yat. Ort. 1,29 3,20 -10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,70 2,01 -5,26
Avrasya GMYO 1,59 13,57 5,30
Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 41,04 3,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,26 7,69 -18,18
Ayen Enerji 2,76 -1,08 -20,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,02 3,59 -7,76
Aygaz 10,29 5,32 -15,28
Bagfaş 14,85 9,84 -11,71
Bak Ambalaj 7,00 4,79 -4,76
Balatacılar Balatacılık 2,20 20,22 77,42
Bantaş Ambalaj 2,76 0,36 9,52
Banvit 19,00 13,57 2,32
Baştaş Başkent Çimento 2,93 2,81 13,13
Batı Çimento 2,54 1,60 -23,26
Batısöke Çimento 0,98 7,69 -25,19
Bera Holding 3,22 2,22 -16,36
Berkosan Yalıtım 2,95 9,26 7,66
Beşiktaş Futbol Yat. 1,94 -6,28 -20,82
Beyaz Filo 3,15 0,32 -0,32
Bilici Yatırım 7,50 1,35 71,62
Bim Mağazalar 55,75 7,94 19,48
Birko Mensucat 0,28 7,69 -9,68
Birlik Mensucat 1,25 9,65 9,65
Bizim Mağazaları 11,12 16,20 -0,45
Bolu Çimento 4,00 12,36 -14,89
Bomonti Elektrik 2,71 53,98 111,72
Borusan Mannesmann 8,80 -3,40 -23,14
Borusan Yat. Paz. 58,25 1,39 -2,78
Bosch Fren Sistemleri 247,00 -10,54 -14,80
Bossa 7,55 0,13 -6,33
Brisa 7,32 -1,74 -21,95
Burçelik 6,45 -1,53 11,02
Burçelik Vana 18,73 -2,65 92,89
Bursa Çimento 3,33 -3,76 -16,82
Carrefoursa 7,49 22,59 59,02
Casa Emtia Petrol 12,50 20,42 33,12
Ceo Event Medya 6,72 17,48 -18,45
Coca Cola İçecek 37,66 3,80 -2,69
Cosmos Yat. Holding 2,05 -5,09 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,24 -2,61 -22,22
Çelebi 78,85 -0,32 -22,77
Çelik Halat 8,50 -0,23 30,77
Çemaş Döküm 1,01 7,45 -19,43
Çemtaş 6,80 6,92 -17,87
Çimbeton 33,16 2,16 -19,63
Çimentaş 14,09 2,10 -6,07
Çimsa 7,06 1,88 -22,25
Çuhadaroğlu Metal 2,70 9,31 -15,36
Dagi Giyim 2,63 20,09 5,20
Dagi Yatırım Holding 3,22 11,81 42,48
Dardanel 6,95 5,46 83,38
Datagate Bilgisayar 7,55 2,17 -3,33
Demısaş Döküm 2,98 2,05 -14,37
Denge Holding 0,97 2,11 -29,20
Deniz GMYO 3,75 -0,79 -25,74
Denizli Cam 7,12 10,39 -14,63
Derimod 5,96 23,91 -16,53
Derlüks Deri 2,95 6,88 -27,70
Desa Deri 3,97 8,77 -12,56
Despec Bilgisayar 4,97 0,40 17,22
Deva Holding 10,86 7,31 20,80
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -1,56 -19,23
Ditaş Doğan 15,32 24,55 61,01
DO-CO 376,00 -1,65 -33,33
Doğan Burda 5,65 45,62 -6,92
Doğan Holding 1,62 3,18 -9,77
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 3,55 -11,52
Doğusan 1,74 3,57 -16,35
Doğuş GMYO 4,49 -1,54 -0,88
Doğuş Otomotiv 7,85 1,82 -17,54
Döktaş Dökümcülük 24,06 6,46 -23,97
Duran Doğan Basım 18,99 13,04 35,26
Dyo Boya 4,27 0,71 -12,86
Eczacıbaşı İlaç 4,57 3,44 25,18
Eczacıbaşı Yatırım 9,95 4,54 3,30
Edip Gayrimenkul 1,82 11,66 30,94
Ege Endüstri 568,00 0,18 -2,15
Ege Gübre 49,50 14,27 -0,60
Ege Profil 10,78 -1,01 -9,94
Ege Seramik 3,71 6,00 0,00
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 5,88 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 4,44 20,51
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 0,00 50,00
Egeplast 14,72 20,16 17,76
Ekiz Kimya 4,59 59,93 652,46
Emek Elektrik 1,72 5,52 8,18
Eminiş Ambalaj 2,35 -8,20 54,61
Emlak Konut GMYO 1,21 -0,82 -17,12
Enerjisa Enerji 6,37 0,79 -5,43
Enka İnşaat 6,48 2,37 3,65
Erbosan 17,00 -2,02 -31,95
Ereğli Demir Çelik 8,23 8,15 -8,96
Ersu Gıda 3,38 2,11 63,29
Escort Teknoloji 2,84 -0,35 104,32
Etiler Gıda 1,96 4,81 -20,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,45 5,84 -13,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,30 -8,45 4,00
Euro Yat. Ort. 1,48 29,82 25,42
Euro Yatırım Holding 1,27 4,96 -15,33
Fenerbahçe Futbol 9,51 0,74 -34,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 1,30 -31,95
F-M İzmit Piston 43,32 -3,69 -8,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,59 -4,02 11,70
Ford Otosan 57,90 1,76 -12,42
Formet Çelik Kapı 2,44 1,67 -18,67
Frigo Pak Gıda 12,83 20,24 -1,00
Galatasaray Sportif 2,30 -9,45 13,30
Garanti Bankası 8,39 -2,78 -24,69
Garanti Faktoring 3,99 0,50 3,10
Garanti Yat. Ort. 1,45 -3,97 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 16,82 3,57 200,36
Gedik Yatırım Holding 17,35 -2,53 125,62
Gediz Ambalaj 7,34 4,11 8,58
Gentaş 2,04 0,00 -6,85
Gersan Elektrik 3,28 24,71 2,82
Global Men. Değ. 1,91 -0,52 1,60
Global Yat. Holding 2,93 1,74 -39,84
Good-Year 4,05 3,85 0,00
Göltaş Çimento 12,67 0,88 -28,78
Gözde Girişim 3,73 7,49 -27,43
GSD Denizcilik 2,31 -1,70 -9,77
GSD Holding 1,41 2,92 -5,37
Gübre Fabrik. 14,50 -4,61 60,40
Güler Yat. Holding 4,88 60,00 140,39
Güneş Sigorta 2,78 18,80 27,52
Halk GMYO 1,27 2,42 4,10
Halk Sigorta 3,68 15,00 85,86
Hatay Tekstil 7,44 4,06 8,30
Hedef Girişim 2,02 0,00 -22,61
Hektaş 11,37 9,75 41,77
HUB Girişim 18,97 -4,77 102,05
Hürriyet Gzt. 1,15 6,48 0,88
ICBC Turkey Bank 4,19 -3,46 -20,49
İdealist Danışmanlık 2,65 0,38 -20,18
İdealist GMYO 3,30 16,61 7,84
İhlas Ev Aletleri 1,81 -34,66 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,05 0,00 -12,50
İhlas Gazetecilik 4,50 -16,67 -33,92
İhlas Holding 0,65 4,84 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,88 11,39 -13,73
İndeks Bilgisayar 9,20 7,10 -5,15
Info Yatırım 5,19 -5,46 -41,69
İntema 8,62 0,35 -6,91
İpek Doğal Enerji 10,41 7,21 34,84
İskenderun Demir Çelik 6,69 4,04 -16,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:16 Kaynak: AA

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