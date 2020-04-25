Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,08
|7,77
|11,83
|Acıpayam Selüloz
|6,27
|7,73
|-1,57
|Adana Çimento (A)
|9,01
|3,56
|-7,21
|Adana Çimento (B)
|6,27
|1,13
|-12,06
|Adana Çimento (C)
|1,82
|0,55
|-18,39
|Adel Kalemcilik
|12,37
|4,74
|-21,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,26
|2,44
|-11,78
|Afyon Çimento
|2,52
|-4,91
|10,61
|Ak Enerji
|1,01
|7,45
|-7,34
|Akbank
|5,74
|-0,86
|-29,22
|Akçansa
|7,28
|3,85
|-24,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,61
|2,55
|-23,70
|Akfen GMYO
|2,93
|5,40
|-27,65
|Akın Tekstil
|9,97
|-5,50
|-27,70
|Akiş GMYO
|3,09
|6,92
|-23,51
|Akmerkez GMYO
|22,98
|-1,12
|2,57
|Aksa
|6,15
|-0,32
|-12,18
|Aksa Enerji
|3,71
|9,76
|-2,37
|Aksigorta
|5,85
|11,22
|7,98
|Aksu Enerji
|8,93
|5,43
|-39,95
|Alarko Carrıer
|49,38
|1,90
|-17,70
|Alarko GMYO
|13,77
|4,95
|-9,30
|Alarko Holding
|4,39
|3,05
|-26,22
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,80
|0,02
|0,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,60
|0,03
|0,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,10
|0,03
|0,93
|Albaraka Türk
|1,22
|2,52
|-20,26
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,16
|17,21
|67,44
|Alkim Kağıt
|7,30
|13,18
|30,82
|Alkim Kimya
|55,95
|12,39
|46,01
|Altınyağ
|0,72
|9,09
|75,61
|Altınyunus Çeşme
|19,02
|8,44
|90,39
|Anadolu Cam
|3,75
|5,93
|-13,99
|Anadolu Efes
|18,05
|-1,96
|-21,79
|Anadolu Grubu Holding
|15,00
|-4,82
|-14,72
|Anadolu Hayat Emek.
|6,29
|6,61
|3,37
|Anadolu Isuzu
|11,71
|6,75
|-3,78
|Anadolu Sigorta
|4,83
|3,43
|16,29
|Anel Elektrik
|3,67
|4,26
|14,33
|Arçelik
|15,26
|-0,97
|-26,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,38
|46,21
|Arena Bilgisayar
|12,40
|8,49
|70,21
|Armada Bilgisayar
|25,60
|13,27
|56,19
|Arsan Tekstil
|3,44
|2,38
|-3,91
|Artı Yatırım Holding
|1,48
|45,10
|82,72
|Aselsan
|26,68
|-1,62
|27,41
|Aslan Çimento
|35,08
|0,69
|-12,21
|Ata GMYO
|3,83
|-4,96
|-15,45
|Atakule GMYO
|1,54
|7,69
|-19,79
|Atlantis Yatırım Holding
|1,56
|13,87
|56,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,78
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,20
|3,94
|-1,53
|Avrasya GMYO
|1,63
|2,52
|7,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|1,06
|4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,90
|0,02
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,34
|6,35
|-12,99
|Ayen Enerji
|2,94
|6,52
|-15,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,12
|4,95
|-3,20
|Aygaz
|10,25
|-0,39
|-15,61
|Bagfaş
|16,26
|9,49
|-3,33
|Bak Ambalaj
|8,70
|24,29
|18,37
|Balatacılar Balatacılık
|2,50
|13,64
|101,61
|Bantaş Ambalaj
|3,01
|9,06
|19,44
|Banvit
|22,00
|15,79
|18,47
|Baştaş Başkent Çimento
|2,95
|0,68
|13,90
|Batı Çimento
|2,61
|2,76
|-21,15
|Batısöke Çimento
|1,06
|8,16
|-19,08
|Bera Holding
|3,35
|4,04
|-12,99
|Berkosan Yalıtım
|3,23
|9,49
|17,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|8,25
|-14,29
|Beyaz Filo
|3,26
|3,49
|3,16
|Bilici Yatırım
|6,87
|-8,40
|57,21
|Bim Mağazalar
|56,00
|0,45
|20,02
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,50
|20,00
|31,58
|Bizim Mağazaları
|13,97
|25,63
|25,07
|Bolu Çimento
|4,16
|4,00
|-11,49
|Bomonti Elektrik
|3,50
|29,15
|173,44
|Borusan Mannesmann
|9,06
|2,95
|-20,87
|Borusan Yat. Paz.
|58,05
|-0,34
|-3,11
|Bosch Fren Sistemleri
|265,90
|7,65
|-8,28
|Bossa
|8,22
|8,87
|1,99
|Brisa
|7,96
|8,74
|-15,13
|Burçelik
|6,36
|-1,40
|9,47
|Burçelik Vana
|17,55
|-6,30
|80,74
|Bursa Çimento
|3,51
|5,41
|-12,32
|Carrefoursa
|7,92
|5,74
|68,15
|Casa Emtia Petrol
|18,29
|46,32
|94,78
|Ceo Event Medya
|3,12
|4,46
|-14,81
|Coca Cola İçecek
|37,94
|0,74
|-1,96
|Cosmos Yat. Holding
|2,54
|23,90
|24,51
|Credıtwest Faktorıng
|2,28
|1,79
|-20,83
|Çelebi
|83,55
|5,96
|-18,17
|Çelik Halat
|8,55
|0,59
|31,54
|Çemaş Döküm
|1,01
|0,00
|-19,43
|Çemtaş
|7,20
|5,88
|-13,04
|Çimbeton
|36,08
|8,81
|-12,55
|Çimentaş
|14,00
|-0,64
|-6,67
|Çimsa
|7,24
|2,55
|-20,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,63
|-2,59
|-17,55
|Dagi Giyim
|2,46
|-6,46
|-1,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,08
|-4,35
|36,28
|Dardanel
|8,25
|18,71
|117,68
|Datagate Bilgisayar
|8,74
|15,76
|11,91
|Demısaş Döküm
|3,09
|3,69
|-11,21
|Denge Holding
|1,27
|30,93
|-7,30
|Deniz GMYO
|3,96
|5,60
|-21,58
|Denizli Cam
|7,10
|-0,28
|-14,87
|Derimod
|6,64
|11,41
|-7,00
|Derlüks Deri
|3,25
|10,17
|-20,34
|Desa Deri
|4,21
|6,05
|-7,27
|Despec Bilgisayar
|5,51
|10,87
|29,95
|Deva Holding
|14,44
|32,97
|60,62
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|26,98
|2,56
|Ditaş Doğan
|17,04
|11,23
|79,08
|DO-CO
|345,00
|-8,24
|-38,83
|Doğan Burda
|6,39
|13,10
|5,27
|Doğan Holding
|1,81
|11,73
|0,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,51
|3,42
|-8,48
|Doğusan
|2,02
|16,09
|-2,88
|Doğuş GMYO
|4,56
|1,56
|0,66
|Doğuş Otomotiv
|8,81
|12,23
|-7,46
|Döktaş Dökümcülük
|27,50
|14,30
|-13,10
|Duran Doğan Basım
|19,14
|0,79
|36,32
|Dyo Boya
|4,26
|-0,23
|-13,06
|Eczacıbaşı İlaç
|4,82
|5,47
|32,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,27
|3,22
|6,62
|Edip Gayrimenkul
|1,93
|6,04
|38,85
|Ege Endüstri
|560,50
|1,83
|-0,37
|Ege Gübre
|53,70
|8,48
|7,83
|Ege Profil
|11,20
|3,90
|-6,43
|Ege Seramik
|3,72
|0,27
|0,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,50
|38,89
|56,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|2,13
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,31
|3,33
|55,00
|Egeplast
|14,17
|-3,74
|13,36
|Ekiz Kimya
|6,69
|45,75
|996,72
|Emek Elektrik
|1,70
|-1,16
|6,92
|Eminiş Ambalaj
|2,52
|7,23
|65,79
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,83
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,90
|8,32
|2,43
|Enka İnşaat
|6,30
|-2,78
|0,77
|Erbosan
|17,62
|3,65
|-29,46
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|-3,28
|-11,95
|Ersu Gıda
|4,92
|45,56
|137,68
|Escort Teknoloji
|3,66
|28,87
|163,31
|Etiler Gıda
|2,17
|10,71
|-11,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|26,90
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|0,77
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,45
|-2,03
|22,88
|Euro Yatırım Holding
|1,30
|2,36
|-13,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,26
|7,89
|-29,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,38
|8,68
|-26,04
|F-M İzmit Piston
|46,60
|7,57
|-1,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,47
|10,24
|23,15
|Ford Otosan
|58,70
|1,38
|-11,21
|Formet Çelik Kapı
|3,55
|45,49
|18,33
|Frigo Pak Gıda
|15,00
|16,91
|15,74
|Galatasaray Sportif
|2,56
|11,30
|26,11
|Garanti Bankası
|8,12
|-3,22
|-27,11
|Garanti Faktoring
|4,27
|7,02
|10,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,78
|5,71
|217,50
|Gedik Yatırım Holding
|18,25
|5,19
|137,32
|Gediz Ambalaj
|7,87
|7,22
|16,42
|Gentaş
|2,05
|0,49
|-6,39
|Gersan Elektrik
|3,15
|-3,96
|-1,25
|Global Men. Değ.
|2,15
|12,57
|14,36
|Global Yat. Holding
|3,06
|4,44
|-37,17
|Good-Year
|4,13
|1,98
|1,98
|Göltaş Çimento
|13,21
|4,26
|-25,74
|Gözde Girişim
|4,03
|8,04
|-21,60
|GSD Denizcilik
|2,43
|5,19
|-5,08
|GSD Holding
|1,45
|2,84
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|15,18
|4,69
|67,92
|Güler Yat. Holding
|7,11
|45,70
|250,25
|Güneş Sigorta
|3,10
|11,51
|42,20
|Halk GMYO
|1,30
|2,36
|6,56
|Halk Sigorta
|3,80
|3,26
|91,92
|Hatay Tekstil
|7,74
|4,03
|12,66
|Hedef Girişim
|2,12
|4,95
|-18,77
|Hektaş
|12,40
|9,06
|54,61
|HUB Girişim
|20,98
|10,60
|123,46
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|6,96
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|4,22
|0,72
|-19,92
|İdealist Danışmanlık
|2,98
|12,45
|-10,24
|İdealist GMYO
|3,22
|-2,42
|5,23
|İhlas Ev Aletleri
|1,71
|-5,52
|-45,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|0,00
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,95
|10,00
|-27,31
|İhlas Holding
|0,66
|1,54
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|-2,27
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|10,20
|10,87
|5,15
|Info Yatırım
|5,57
|7,32
|-37,42
|İntema
|8,53
|-1,04
|-7,88
|İpek Doğal Enerji
|11,14
|7,01
|44,30
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|3,14
|-13,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)