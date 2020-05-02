Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,63
|26,44
|41,40
|Acıpayam Selüloz
|7,65
|22,01
|20,09
|Adana Çimento (A)
|9,64
|6,99
|-0,72
|Adana Çimento (B)
|6,86
|9,41
|-3,79
|Adana Çimento (C)
|2,07
|13,74
|-7,17
|Adel Kalemcilik
|12,53
|1,29
|-20,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|15,87
|2,22
|Afyon Çimento
|2,68
|6,35
|17,63
|Ak Enerji
|1,02
|0,99
|-6,42
|Akbank
|5,89
|2,61
|-27,37
|Akçansa
|8,39
|15,25
|-13,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,71
|6,21
|-18,96
|Akfen GMYO
|2,96
|1,02
|-26,91
|Akın Tekstil
|12,30
|23,37
|-10,80
|Akiş GMYO
|3,24
|4,85
|-19,80
|Akmerkez GMYO
|25,00
|8,79
|11,58
|Aksa
|6,33
|2,93
|-9,61
|Aksa Enerji
|3,81
|2,70
|0,26
|Aksigorta
|5,95
|1,71
|9,82
|Aksu Enerji
|9,87
|10,53
|-33,62
|Alarko Carrıer
|52,10
|5,51
|-13,17
|Alarko GMYO
|14,38
|4,43
|-5,28
|Alarko Holding
|4,53
|3,19
|-23,87
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,80
|0,00
|0,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,60
|0,00
|0,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,10
|0,00
|0,93
|Albaraka Türk
|1,27
|4,10
|-16,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,13
|-5,11
|58,89
|Alkim Kağıt
|6,74
|-4,94
|24,36
|Alkim Kimya
|58,20
|5,94
|54,68
|Altınyağ
|0,86
|19,44
|109,76
|Altınyunus Çeşme
|27,50
|44,58
|175,28
|Anadolu Cam
|4,11
|9,60
|-5,73
|Anadolu Efes
|18,38
|1,83
|-20,36
|Anadolu Grubu Holding
|16,60
|10,67
|-5,63
|Anadolu Hayat Emek.
|6,46
|2,70
|6,16
|Anadolu Isuzu
|11,74
|0,26
|-3,53
|Anadolu Sigorta
|5,06
|4,76
|21,82
|Anel Elektrik
|3,58
|-2,45
|11,53
|Arçelik
|16,40
|7,47
|-21,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,90
|-1,69
|Arena Bilgisayar
|14,01
|12,98
|92,31
|Armada Bilgisayar
|22,98
|-10,23
|40,21
|Arsan Tekstil
|4,04
|17,44
|12,85
|Artı Yatırım Holding
|2,00
|35,14
|146,91
|Aselsan
|27,14
|1,72
|29,61
|Aslan Çimento
|37,24
|6,16
|-6,81
|Ata GMYO
|3,62
|-5,48
|-20,09
|Atakule GMYO
|1,59
|3,25
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,47
|-5,77
|47,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|6,15
|-4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,40
|1,52
|-0,04
|Avrasya GMYO
|1,65
|1,23
|9,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|9,95
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,36
|1,49
|-11,69
|Ayen Enerji
|3,17
|7,82
|-8,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,20
|3,77
|0,46
|Aygaz
|10,31
|0,59
|-15,12
|Bagfaş
|16,65
|2,40
|-1,01
|Bak Ambalaj
|8,17
|-6,09
|11,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,44
|-2,40
|96,77
|Bantaş Ambalaj
|2,97
|-1,33
|17,86
|Banvit
|26,36
|19,82
|41,95
|Baştaş Başkent Çimento
|2,86
|-3,05
|10,42
|Batı Çimento
|2,87
|9,96
|-13,29
|Batısöke Çimento
|1,18
|11,32
|-9,92
|Bera Holding
|3,86
|15,22
|0,26
|Berkosan Yalıtım
|3,58
|10,84
|30,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,14
|1,90
|-12,65
|Beyaz Filo
|3,60
|10,43
|13,92
|Bilici Yatırım
|7,00
|1,89
|60,18
|Bim Mağazalar
|55,35
|-1,16
|18,62
|Birko Mensucat
|0,34
|17,24
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,49
|-0,67
|30,70
|Bizim Mağazaları
|12,90
|-7,66
|15,49
|Bolu Çimento
|4,46
|7,21
|-5,11
|Bomonti Elektrik
|3,24
|-7,43
|153,13
|Borusan Mannesmann
|9,59
|5,85
|-16,24
|Borusan Yat. Paz.
|62,75
|8,10
|4,73
|Bosch Fren Sistemleri
|272,60
|3,28
|-5,27
|Bossa
|9,05
|10,10
|12,28
|Brisa
|9,46
|18,84
|0,86
|Burçelik
|7,45
|17,14
|28,23
|Burçelik Vana
|19,40
|10,54
|99,79
|Bursa Çimento
|3,92
|11,68
|-2,08
|Carrefoursa
|7,91
|-0,13
|67,94
|Casa Emtia Petrol
|14,67
|-19,79
|56,23
|Ceo Event Medya
|3,22
|3,21
|-12,08
|Coca Cola İçecek
|36,82
|-2,95
|-4,86
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|11,02
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|2,26
|-0,88
|-21,53
|Çelebi
|90,80
|8,68
|-11,07
|Çelik Halat
|9,71
|13,57
|49,38
|Çemaş Döküm
|1,06
|4,95
|-15,44
|Çemtaş
|7,10
|0,44
|-12,66
|Çimbeton
|46,76
|29,60
|13,33
|Çimentaş
|17,17
|22,64
|14,47
|Çimsa
|7,77
|7,32
|-14,43
|Çuhadaroğlu Metal
|2,78
|5,70
|-12,85
|Dagi Giyim
|2,54
|3,25
|1,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,17
|2,92
|40,27
|Dardanel
|7,11
|-13,82
|87,60
|Datagate Bilgisayar
|9,10
|4,12
|16,52
|Demısaş Döküm
|3,80
|22,98
|9,20
|Denge Holding
|1,32
|3,94
|-3,65
|Deniz GMYO
|4,00
|1,01
|-20,79
|Denizli Cam
|7,43
|4,65
|-10,91
|Derimod
|7,00
|5,42
|-1,96
|Derlüks Deri
|3,62
|11,38
|-11,27
|Desa Deri
|4,41
|4,75
|-2,86
|Despec Bilgisayar
|5,57
|1,09
|31,37
|Deva Holding
|16,20
|12,97
|81,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,81
|1,25
|3,85
|Ditaş Doğan
|16,00
|-6,10
|68,15
|DO-CO
|355,70
|3,10
|-36,93
|Doğan Burda
|7,90
|23,63
|30,15
|Doğan Holding
|1,80
|-0,55
|0,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,65
|9,27
|0,00
|Doğusan
|2,07
|2,48
|-0,48
|Doğuş GMYO
|5,13
|12,50
|13,25
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|19,86
|10,92
|Döktaş Dökümcülük
|26,40
|-4,00
|-16,58
|Duran Doğan Basım
|18,26
|-4,60
|30,06
|Dyo Boya
|4,99
|17,14
|1,84
|Eczacıbaşı İlaç
|4,78
|-0,83
|30,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|-2,63
|3,82
|Edip Gayrimenkul
|1,84
|-4,66
|32,37
|Ege Endüstri
|550,90
|-1,71
|-2,07
|Ege Gübre
|53,75
|0,09
|7,93
|Ege Profil
|12,05
|7,59
|0,67
|Ege Seramik
|3,94
|5,91
|6,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,72
|44,00
|125,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,68
|41,67
|74,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|41,94
|120,00
|Egeplast
|14,08
|-0,64
|12,64
|Ekiz Kimya
|9,76
|45,89
|1500,00
|Emek Elektrik
|1,86
|9,41
|16,98
|Eminiş Ambalaj
|2,45
|-2,78
|61,18
|Emlak Konut GMYO
|1,25
|2,46
|-14,38
|Enerjisa Enerji
|7,70
|11,59
|14,31
|Enka İnşaat
|6,05
|-3,97
|-3,23
|Erbosan
|19,12
|8,51
|-23,46
|Ereğli Demir Çelik
|8,09
|1,63
|-10,51
|Ersu Gıda
|5,89
|19,72
|184,54
|Escort Teknoloji
|3,86
|5,46
|177,70
|Etiler Gıda
|3,01
|38,71
|22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,89
|2,72
|13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,43
|9,16
|14,40
|Euro Yat. Ort.
|1,72
|18,62
|45,76
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|10,00
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,29
|0,29
|-28,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,60
|6,51
|-21,23
|F-M İzmit Piston
|49,94
|7,17
|5,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,62
|1,58
|25,10
|Ford Otosan
|63,30
|7,84
|-4,26
|Formet Çelik Kapı
|3,65
|2,82
|21,67
|Frigo Pak Gıda
|12,90
|-14,00
|-0,46
|Galatasaray Sportif
|2,58
|0,78
|27,09
|Garanti Bankası
|8,34
|2,71
|-25,13
|Garanti Faktoring
|4,39
|2,81
|13,44
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,50
|4,05
|230,36
|Gedik Yatırım Holding
|18,48
|1,26
|140,31
|Gediz Ambalaj
|7,91
|0,51
|17,01
|Gentaş
|2,17
|5,85
|-0,91
|Gersan Elektrik
|3,16
|0,32
|-0,94
|Global Men. Değ.
|2,14
|-0,47
|13,83
|Global Yat. Holding
|3,27
|6,86
|-32,85
|Good-Year
|4,87
|17,92
|20,25
|Göltaş Çimento
|15,62
|18,24
|-12,20
|Gözde Girişim
|3,88
|-3,72
|-24,51
|GSD Denizcilik
|2,51
|3,29
|-1,95
|GSD Holding
|1,48
|2,07
|-0,67
|Gübre Fabrik.
|16,00
|5,40
|76,99
|Güler Yat. Holding
|10,40
|46,27
|412,32
|Güneş Sigorta
|2,99
|-3,55
|37,16
|Halk GMYO
|1,41
|8,46
|15,57
|Halk Sigorta
|4,54
|19,47
|129,29
|Hatay Tekstil
|8,82
|13,95
|28,38
|Hedef Girişim
|2,26
|6,60
|-13,41
|Hektaş
|13,60
|9,68
|69,58
|HUB Girişim
|21,74
|3,62
|131,56
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|2,44
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|2,84
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|3,11
|4,36
|-6,33
|İdealist GMYO
|3,26
|1,24
|6,54
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|1,17
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|-21,82
|-43,17
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|0,00
|-15,69
|İndeks Bilgisayar
|9,69
|-5,00
|-0,10
|Info Yatırım
|5,82
|4,49
|-34,61
|İntema
|8,81
|3,28
|-4,86
|İpek Doğal Enerji
|12,30
|10,41
|59,33
|İskenderun Demir Çelik
|6,87
|-0,43
|-14,23
(Sürecek)