Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

6 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,43 -7,60 30,65
Acıpayam Selüloz 7,58 -0,92 19,00
Adana Çimento (A) 9,85 2,18 1,44
Adana Çimento (B) 7,00 2,04 -1,82
Adana Çimento (C) 2,00 -3,38 -10,31
Adel Kalemcilik 11,86 -5,35 -24,46
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 0,00 2,22
Afyon Çimento 2,85 6,34 25,09
Ak Enerji 1,01 -0,98 -7,34
Akbank 5,56 -5,60 -31,44
Akçansa 7,65 -8,82 -21,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,78 4,09 -15,64
Akfen GMYO 2,91 -1,69 -28,15
Akın Tekstil 13,38 8,78 -2,97
Akiş GMYO 3,27 0,93 -19,06
Akmerkez GMYO 28,40 13,60 26,76
Aksa 6,15 -2,84 -12,18
Aksa Enerji 4,02 5,51 5,79
Aksigorta 5,85 -1,68 7,98
Aksu Enerji 9,56 -3,14 -35,71
Alarko Carrıer 52,80 1,34 -12,00
Alarko GMYO 14,35 -0,21 -5,48
Alarko Holding 4,54 0,22 -23,70
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93
Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93
Albaraka Türk 1,28 0,79 -16,34
Alcatel Lucent Teletaş 18,70 -2,25 55,32
Alkim Kağıt 9,44 40,06 74,18
Alkim Kimya 13,18 37,39 112,51
Altınyağ 1,34 55,81 226,83
Altınyunus Çeşme 25,80 -6,18 158,26
Anadolu Cam 4,05 -1,46 -7,11
Anadolu Efes 17,04 -7,29 -26,17
Anadolu Grubu Holding 15,90 -4,22 -9,61
Anadolu Hayat Emek. 6,41 -0,77 5,34
Anadolu Isuzu 11,26 -4,09 -7,48
Anadolu Sigorta 4,99 -1,38 20,14
Anel Elektrik 3,61 0,84 12,46
Arçelik 15,40 -6,10 -26,10
ARD Bilişim Teknolojileri 34,08 22,15
Arena Bilgisayar 15,58 11,21 113,86
Armada Bilgisayar 22,20 -3,39 35,45
Arsan Tekstil 3,98 -1,49 11,17
Artı Yatırım Holding 2,66 33,00 228,40
Aselsan 26,50 -2,36 26,55
Aslan Çimento 37,00 -0,64 -7,41
Ata GMYO 3,55 -1,93 -21,63
Atakule GMYO 1,55 -2,52 -19,27
Atlantis Yatırım Holding 1,48 0,68 48,00
Atlas Yat. Ort. 1,41 2,17 -2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 -4,48 -4,52
Avrasya GMYO 1,75 6,06 15,89
Avrasya Petrol ve Tur. 2,18 3,81 19,78
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 -0,06 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,46 7,35 -5,19
Ayen Enerji 3,17 0,00 -8,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,40 9,09 9,59
Aygaz 10,05 -2,52 -17,26
Bagfaş 16,17 -2,88 -3,86
Bak Ambalaj 8,50 4,04 15,65
Balatacılar Balatacılık 2,22 -9,02 79,03
Bantaş Ambalaj 3,04 2,36 20,63
Banvit 26,00 -1,37 40,01
Baştaş Başkent Çimento 2,84 -0,70 9,65
Batı Çimento 2,75 -4,18 -16,92
Batısöke Çimento 1,16 -1,69 -11,45
Bera Holding 3,76 -2,59 -2,34
Berkosan Yalıtım 3,40 -5,03 24,09
Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 -1,40 -13,88
Beyaz Filo 3,63 0,83 14,87
Bilici Yatırım 7,00 0,00 60,18
Bim Mağazalar 51,00 -7,86 9,30
Birko Mensucat 0,45 32,35 45,16
Birlik Mensucat 1,48 -0,67 29,82
Bizim Mağazaları 12,70 -1,55 13,70
Bolu Çimento 4,61 3,36 -1,91
Bomonti Elektrik 4,67 44,14 264,84
Borusan Mannesmann 9,05 -5,63 -20,96
Borusan Yat. Paz. 58,90 -6,14 -1,69
Bosch Fren Sistemleri 265,40 -2,64 -7,78
Bossa 9,08 0,33 12,66
Brisa 8,70 -8,03 -7,24
Burçelik 7,24 -2,82 24,61
Burçelik Vana 18,12 -6,60 86,61
Bursa Çimento 3,85 -1,79 -3,83
Carrefoursa 7,47 -5,56 58,60
Casa Emtia Petrol 16,48 12,34 75,51
Ceo Event Medya 3,69 14,60 0,76
Coca Cola İçecek 36,30 -1,41 -6,20
Cosmos Yat. Holding 3,22 14,18 57,84
Credıtwest Faktorıng 2,35 3,98 -18,40
Çelebi 89,15 -1,82 -12,68
Çelik Halat 9,48 -2,37 45,85
Çemaş Döküm 1,04 -1,89 -17,03
Çemtaş 6,84 -3,66 -15,86
Çimbeton 48,90 4,58 18,52
Çimentaş 20,94 21,96 39,60
Çimsa 7,55 -2,83 -16,85
Çuhadaroğlu Metal 2,88 3,60 -9,72
Dagi Giyim 2,70 6,30 8,00
Dagi Yatırım Holding 3,40 7,26 50,44
Dardanel 7,75 9,00 104,49
Datagate Bilgisayar 8,19 -10,00 4,87
Demısaş Döküm 3,88 2,11 11,49
Denge Holding 1,41 6,82 2,92
Deniz GMYO 4,09 2,25 -19,01
Denizli Cam 7,36 -0,94 -11,75
Derimod 6,76 -3,43 -5,32
Derlüks Deri 3,95 9,12 -3,19
Desa Deri 4,34 -1,59 -4,41
Despec Bilgisayar 5,38 -3,41 26,89
Deva Holding 14,40 -11,11 61,29
Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 24,69 29,49
Ditaş Doğan 16,34 2,12 71,73
DO-CO 332,70 -6,47 -41,01
Doğan Burda 9,49 20,13 56,34
Doğan Holding 1,88 4,44 4,71
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 8,48 8,48
Doğusan 2,06 -0,48 -0,96
Doğuş GMYO 5,02 -2,14 10,82
Doğuş Otomotiv 9,17 -13,16 -3,68
Döktaş Dökümcülük 25,24 -4,39 -20,24
Duran Doğan Basım 17,80 -2,52 26,78
Dyo Boya 4,63 -7,21 -5,51
Eczacıbaşı İlaç 4,49 -6,07 22,99
Eczacıbaşı Yatırım 9,62 -3,80 -0,13
Edip Gayrimenkul 1,88 2,17 35,25
Ege Endüstri 526,70 -4,39 -6,38
Ege Gübre 52,55 -2,23 5,52
Ege Profil 12,50 3,73 4,43
Ege Seramik 3,96 0,51 6,74
Egeli & Co Tarım Girişim 1,13 56,94 253,12
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,06 55,88 171,79
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 54,55 240,00
Egeplast 13,20 -6,25 5,60
Ekiz Kimya 15,69 60,76 2472,13
Emek Elektrik 1,79 -3,76 12,58
Eminiş Ambalaj 2,55 4,08 67,76
Emlak Konut GMYO 1,22 -2,40 -16,44
Enerjisa Enerji 7,46 -3,12 10,75
Enka İnşaat 6,21 2,64 -0,67
Erbosan 18,13 -5,18 -27,42
Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,49 -10,95
Ersu Gıda 5,25 -10,87 153,62
Escort Teknoloji 4,00 3,63 187,77
Etiler Gıda 2,92 -2,99 19,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,80 -4,76 7,78
Euro Trend Yat. Ort. 1,48 3,50 18,40
Euro Yat. Ort. 1,68 -2,33 42,37
Euro Yatırım Holding 1,42 -0,70 -5,33
Fenerbahçe Futbol 10,32 0,29 -28,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,56 -1,11 -22,10
F-M İzmit Piston 50,10 0,32 5,78
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,02 4,16 30,30
Ford Otosan 54,85 -13,35 -17,04
Formet Çelik Kapı 4,25 16,44 41,67
Frigo Pak Gıda 13,36 3,57 3,09
Galatasaray Sportif 2,54 -1,55 25,12
Garanti Bankası 7,86 -5,76 -29,44
Garanti Faktoring 4,27 -2,73 10,34
Garanti Yat. Ort. 1,45 0,69 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 20,40 10,27 264,29
Gedik Yatırım Holding 26,66 44,26 246,68
Gediz Ambalaj 8,27 4,55 22,34
Gentaş 2,04 -5,99 -6,85
Gersan Elektrik 3,35 6,01 5,02
Global Men. Değ. 3,08 43,93 63,83
Global Yat. Holding 3,13 -4,28 -35,73
Good-Year 4,40 -9,65 8,64
Göltaş Çimento 14,65 -6,21 -17,65
Gözde Girişim 3,77 -2,84 -26,65
GSD Denizcilik 2,46 -1,99 -3,91
GSD Holding 1,60 8,11 7,38
Gübre Fabrik. 15,92 -0,50 76,11
Güler Yat. Holding 16,73 60,87 724,14
Güneş Sigorta 3,05 2,01 39,91
Halk GMYO 1,42 0,71 16,39
Halk Sigorta 3,99 -12,11 101,52
Hatay Tekstil 9,20 4,31 33,92
Hedef Girişim 2,39 5,75 -8,43
Hektaş 12,80 -5,88 59,60
HUB Girişim 21,88 0,64 133,05
Hürriyet Gzt. 1,42 12,70 24,56
ICBC Turkey Bank 4,21 -3,00 -20,11
İdealist Danışmanlık 3,23 3,86 -2,71
İdealist GMYO 3,27 0,31 6,86
İhlas Ev Aletleri 1,74 0,58 -44,41
İhlas Gayrimenkul 1,10 2,80 -8,33
İhlas Gazetecilik 3,75 -3,10 -44,93
İhlas Holding 0,66 1,54 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,96 11,63 -5,88
İndeks Bilgisayar 8,88 -8,36 -8,45
Info Yatırım 5,77 -0,86 -35,17
İntema 9,09 3,18 -1,84
İpek Doğal Enerji 12,93 5,12 67,49
İskenderun Demir Çelik 6,90 0,44 -13,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:08 Kaynak: AA


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