Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,43 31,42 84,41 Acıpayam Selüloz 10,84 8,40 70,17 Adel Kalemcilik 11,99 2,65 -23,63 Adese Alışveriş Ticaret 1,53 2,68 7,12 Afyon Çimento 2,76 1,47 21,14 Ak Enerji 1,13 10,78 3,67 Akbank 5,52 1,47 -31,94 Akçansa 7,87 3,83 -18,82 Akdenız Güvenlık Hız. 1,88 1,62 -10,90 Akfen GMYO 3,12 1,96 -22,96 Akın Tekstil 14,60 9,69 5,87 Akiş GMYO 3,42 4,27 -15,35 Akmerkez GMYO 27,00 0,00 20,51 Aksa 6,50 0,31 -7,19 Aksa Enerji 4,55 -2,57 19,74 Aksigorta 6,40 9,03 18,13 Aksu Enerji 9,72 0,00 -34,63 Alarko Carrıer 63,40 14,44 5,67 Alarko GMYO 14,85 1,99 -2,19 Alarko Holding 5,20 8,56 -12,61 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93 Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93 Albaraka Türk 1,33 0,00 -13,07 Alcatel Lucent Teletaş 19,37 1,57 60,88 Alkim Kağıt 10,53 -6,48 94,29 Alkim Kimya 12,90 -9,15 108,00 Altınyağ 1,40 -2,78 241,46 Altınyunus Çeşme 32,60 30,40 226,33 Anadolu Cam 4,27 7,02 -2,06 Anadolu Efes 17,91 5,73 -22,40 Anadolu Grubu Holding 16,85 6,85 -4,21 Anadolu Hayat Emek. 6,66 -1,19 9,45 Anadolu Isuzu 11,53 3,87 -5,26 Anadolu Sigorta 5,73 12,35 37,96 Anel Elektrik 3,69 0,82 14,95 Arçelik 15,52 4,58 -25,53 ARD Bilişim Teknolojileri 32,20 -10,90 Arena Bilgisayar 15,22 1,26 108,92 Armada Bilgisayar 22,84 2,70 39,35 Arsan Tekstil 4,36 5,31 21,79 Artı Yatırım Holding 2,25 -21,60 177,78 Aselsan 29,28 1,46 39,83 Ata GMYO 3,25 -7,41 -28,26 Atakule GMYO 1,64 5,81 -14,58 Atlantis Yatırım Holding 1,53 1,32 53,00 Atlas Yat. Ort. 1,62 11,72 12,50 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 7,61 -0,79 Avrasya GMYO 1,90 4,97 25,83 Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 17,29 37,91 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,20 0,04 11,07 Avrupa Yatırım Holding 1,80 -3,23 16,88 Ayen Enerji 3,31 1,85 -4,61 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,95 -0,67 34,70 Aygaz 10,75 5,70 -11,49 Bagfaş 18,19 0,00 8,15 Bak Ambalaj 8,89 -0,78 20,95 Balatacılar Balatacılık 2,55 1,19 105,65 Bantaş Ambalaj 3,23 4,53 28,17 Banvit 25,82 5,47 39,04 Baştaş Başkent Çimento 3,65 5,80 40,93 Batı Çimento 2,92 3,55 -11,78 Batısöke Çimento 1,34 12,61 2,29 Bera Holding 3,75 0,81 -2,60 Berkosan Yalıtım 3,70 0,27 35,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 3,38 -12,65 Beyaz Filo 3,74 -5,08 18,35 Bilici Yatırım 7,50 4,31 71,62 Bim Mağazalar 63,20 11,86 36,77 Birko Mensucat 0,50 4,17 61,29 Birlik Mensucat 1,47 -2,65 28,95 Bizim Mağazaları 12,64 0,96 13,16 Bomonti Elektrik 4,10 -0,24 220,31 Borusan Mannesmann 10,18 3,35 -11,09 Borusan Yat. Paz. 64,50 3,53 7,66 Bosch Fren Sistemleri 274,50 2,39 -4,61 Bossa 9,30 0,43 15,38 Brisa 11,24 17,94 19,84 Burçelik 8,36 15,15 43,89 Burçelik Vana 17,62 6,08 81,46 Bursa Çimento 4,12 0,24 2,91 Carrefoursa 7,55 -2,33 60,30 Casa Emtia Petrol 22,36 12,59 138,13 Ceo Event Medya 3,52 0,28 -3,88 Coca Cola İçecek 40,44 11,59 4,50 Cosmos Yat. Holding 3,03 -2,26 48,53 Credıtwest Faktorıng 3,37 34,80 17,01 Çelebi 86,95 0,40 -14,84 Çelik Halat 10,36 2,07 59,38 Çemaş Döküm 1,09 2,83 -13,04 Çemtaş 7,49 0,67 -7,86 Çimbeton 86,00 9,35 108,43 Çimentaş 39,10 46,22 160,67 Çimsa 7,73 2,79 -14,87 Çuhadaroğlu Metal 3,22 -1,23 0,94 Dagi Giyim 3,83 -11,34 53,20 Dagi Yatırım Holding 6,43 17,77 184,51 Dardanel 10,05 11,92 165,17 Datagate Bilgisayar 9,30 2,54 19,08 Demısaş Döküm 3,78 3,00 8,62 Denge Holding 1,51 -3,21 10,22 Deniz GMYO 3,99 -0,25 -20,99 Denizli Cam 7,44 1,78 -10,79 Derimod 7,04 -3,56 -1,40 Derlüks Deri 4,65 2,42 14,93 Desa Deri 4,47 2,05 -1,54 Despec Bilgisayar 6,79 7,61 60,14 Deva Holding 17,75 -6,08 98,82 Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 -2,94 69,23 Ditaş Doğan 16,43 -1,32 72,67 DO-CO 344,40 9,33 -38,94 Doğan Burda 13,50 2,74 122,41 Doğan Holding 1,90 -0,52 5,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 0,54 13,33 Doğusan 2,26 4,15 8,65 Doğuş GMYO 5,17 1,77 14,13 Doğuş Otomotiv 10,16 5,28 6,72 Döktaş Dökümcülük 25,12 -0,32 -20,62 Duran Doğan Basım 16,87 -1,98 20,16 Dyo Boya 5,15 7,07 5,10 Eczacıbaşı İlaç 5,70 -1,21 56,14 Eczacıbaşı Yatırım 12,34 3,61 28,11 Edip Gayrimenkul 1,95 4,28 40,29 Ege Endüstri 552,00 -1,81 -1,88 Ege Gübre 57,20 -0,35 14,86 Ege Profil 15,41 1,52 28,74 Ege Seramik 4,23 2,17 14,02 Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -18,75 265,62 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,83 -27,19 112,82 Egeli&Co Yatırım Holding 0,60 -30,23 200,00 Egeplast 16,31 -5,50 30,48 Ekiz Kimya 11,10 -34,36 1719,67 Emek Elektrik 2,11 11,05 32,70 Eminiş Ambalaj 3,51 -7,39 130,92 Emlak Konut GMYO 1,36 8,80 -6,85 Enerjisa Enerji 8,05 2,68 19,51 Enka İnşaat 6,14 -0,81 -1,79 Erbosan 20,24 5,25 -18,98 Ereğli Demir Çelik 8,06 1,90 -10,84 Ersu Gıda 5,40 1,12 160,87 Escort Teknoloji 3,91 0,00 181,29 Etiler Gıda 3,22 2,22 31,43 Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 -2,69 8,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,49 2,76 19,20 Euro Yat. Ort. 1,61 -4,73 36,44 Euro Yatırım Holding 1,47 2,08 -2,00 Fenerbahçe Futbol 10,45 5,13 -27,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,97 0,00 -13,13 F-M İzmit Piston 52,90 -0,47 11,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,43 -1,14 35,63 Ford Otosan 60,50 4,31 -8,49 Formet Çelik Kapı 4,80 6,90 60,00 Frigo Pak Gıda 12,70 1,60 -2,01 Galatasaray Sportif 2,69 8,47 32,51 Garanti Bankası 7,54 -2,08 -32,32 Garanti Faktoring 4,66 5,19 20,41 Garanti Yat. Ort. 1,62 5,19 50,00 Gedik Y. Men. Değ. 19,60 2,08 250,00 Gedik Yatırım Holding 25,50 -4,99 231,60 Gediz Ambalaj 9,45 6,18 39,79 Gentaş 2,25 0,00 2,74 Gersan Elektrik 3,90 -4,18 22,26 Global Men. Değ. 3,70 19,74 96,81 Global Yat. Holding 3,56 9,20 -26,90 Good-Year 5,06 2,85 24,94 Göltaş Çimento 15,76 3,75 -11,41 Gözde Girişim 3,99 2,57 -22,37 GSD Denizcilik 3,27 10,10 27,73 GSD Holding 1,76 4,14 18,12 Gübre Fabrik. 19,86 8,52 119,69 Güler Yat. Holding 14,48 -19,73 613,30 Güneş Sigorta 3,28 10,81 50,46 Halk GMYO 1,49 2,76 22,13 Halk Sigorta 4,00 -2,20 102,02 Hatay Tekstil 9,92 -0,50 44,40 Hedef Girişim 2,32 1,31 -11,11 Hektaş 15,00 14,59 87,03 HUB Girişim 22,30 -7,62 137,52 Hürriyet Gzt. 1,62 12,50 42,11 ICBC Turkey Bank 4,48 0,90 -14,99 İdealist Danışmanlık 3,53 -5,87 6,33 İdealist GMYO 4,19 -7,10 36,93 İhlas Ev Aletleri 1,78 2,89 -43,13 İhlas Gayrimenkul 1,20 4,35 0,00 İhlas Gazetecilik 3,50 -1,13 -48,60 İhlas Holding 0,68 1,49 -25,27 İhlas Yayın Holding 1,01 -0,98 -0,98 İndeks Bilgisayar 11,22 1,54 15,67 Info Yatırım 6,89 -4,31 -22,58 İntema 10,09 10,76 8,96 İpek Doğal Enerji 14,15 1,80 83,29 İskenderun Demir Çelik 7,11 2,89 -11,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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