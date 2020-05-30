Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,54 3,21 90,32 Acıpayam Selüloz 9,69 -10,61 52,12 Adel Kalemcilik 12,32 2,75 -21,53 Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,96 9,22 Afyon Çimento 2,75 -0,36 20,71 Ak Enerji 1,13 0,00 3,67 Akbank 5,69 3,08 -29,84 Akçansa 7,99 1,52 -17,58 Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 0,53 -10,43 Akfen GMYO 3,19 2,24 -21,23 Akın Tekstil 14,40 -1,37 4,42 Akiş GMYO 3,54 3,51 -12,38 Akmerkez GMYO 26,70 -1,11 19,17 Aksa 6,45 -0,77 -7,90 Aksa Enerji 4,65 2,20 22,37 Aksigorta 6,37 -0,47 17,57 Aksu Enerji 9,72 0,00 -34,63 Alarko Carrıer 64,65 1,97 7,75 Alarko GMYO 14,64 -1,41 -3,57 Alarko Holding 5,08 -2,31 -14,62 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.231,80 0,00 0,89 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.166,60 0,00 0,93 Albaraka PY One Tower GMYF 1.181,10 0,00 0,93 Albaraka Türk 1,37 3,01 -10,46 Alcatel Lucent Teletaş 19,38 0,05 60,96 Alkim Kağıt 9,55 -9,31 76,21 Alkim Kimya 11,69 -9,38 88,49 Altınyağ 1,06 -24,29 158,54 Altınyunus Çeşme 27,08 -16,93 171,07 Anadolu Cam 4,23 1,29 -0,80 Anadolu Efes 18,54 3,52 -19,67 Anadolu Grubu Holding 17,52 3,98 -0,40 Anadolu Hayat Emek. 6,40 -3,90 5,18 Anadolu Isuzu 11,47 -0,52 -5,75 Anadolu Sigorta 5,70 -0,52 37,23 Anel Elektrik 3,82 3,52 19,00 Arçelik 15,77 1,61 -24,33 ARD Bilişim Teknolojileri 29,62 -8,01 Arena Bilgisayar 15,99 5,06 119,49 Armada Bilgisayar 22,02 -3,59 34,35 Arsan Tekstil 4,86 11,47 35,75 Artı Yatırım Holding 2,21 -1,78 172,84 Aselsan 30,18 3,07 44,13 Ata GMYO 3,36 3,38 -25,83 Atakule GMYO 1,68 2,44 -12,50 Atlantis Yatırım Holding 1,55 1,31 55,00 Atlas Yat. Ort. 1,60 -1,23 11,11 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,22 -0,60 -1,38 Avrasya GMYO 2,26 18,95 49,67 Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 -14,74 17,58 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,50 0,02 11,09 Avrupa Yatırım Holding 1,69 -6,11 9,74 Ayen Enerji 3,28 -0,91 -5,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,93 -0,68 33,79 Aygaz 10,72 -0,28 -11,74 Bagfaş 18,58 2,14 10,46 Bak Ambalaj 8,58 -3,49 16,73 Balatacılar Balatacılık 2,35 -7,84 89,52 Bantaş Ambalaj 3,20 -0,93 26,98 Banvit 25,30 -2,01 36,24 Baştaş Başkent Çimento 3,40 -6,85 31,27 Batı Çimento 2,97 1,71 -10,27 Batısöke Çimento 1,27 -5,22 -3,05 Bera Holding 4,27 13,87 10,91 Berkosan Yalıtım 3,65 -1,35 33,21 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 14,95 0,41 Beyaz Filo 3,77 0,80 19,30 Bilici Yatırım 7,70 2,67 76,20 Bim Mağazalar 65,10 3,01 40,88 Birko Mensucat 0,43 -14,00 38,71 Birlik Mensucat 1,44 -2,04 26,32 Bizim Mağazaları 13,62 7,75 21,93 Bomonti Elektrik 4,26 3,90 232,81 Borusan Mannesmann 10,45 2,65 -8,73 Borusan Yat. Paz. 68,00 5,43 13,50 Bosch Fren Sistemleri 274,90 0,15 -4,48 Bossa 9,38 0,86 16,38 Brisa 11,13 -0,98 18,67 Burçelik 8,10 -3,11 39,41 Burçelik Vana 17,16 -2,61 76,73 Bursa Çimento 4,05 -1,70 1,16 Carrefoursa 7,44 -1,46 57,96 Casa Emtia Petrol 22,58 0,98 140,47 Ceo Event Medya 3,60 2,27 -1,70 Coca Cola İçecek 40,52 2,42 7,03 Cosmos Yat. Holding 2,82 -6,93 38,24 Credıtwest Faktorıng 3,27 -2,97 13,54 Çelebi 88,05 1,27 -13,76 Çelik Halat 9,90 -4,44 52,31 Çemaş Döküm 1,15 5,50 -8,26 Çemtaş 7,52 0,40 -7,49 Çimbeton 73,15 -14,94 77,29 Çimentaş 28,52 -27,06 90,13 Çimsa 7,94 2,72 -12,56 Çuhadaroğlu Metal 3,20 -0,62 0,31 Dagi Giyim 3,87 1,04 54,80 Dagi Yatırım Holding 6,80 5,75 200,88 Dardanel 10,50 4,48 177,04 Datagate Bilgisayar 8,78 -5,59 12,42 Demısaş Döküm 3,82 1,06 9,77 Denge Holding 1,50 -0,66 9,49 Deniz GMYO 3,93 -1,50 -22,18 Denizli Cam 7,41 -0,40 -11,15 Derimod 6,80 -3,41 -4,76 Derlüks Deri 4,20 -9,68 3,81 Desa Deri 4,63 3,58 1,98 Despec Bilgisayar 6,83 0,59 61,08 Deva Holding 18,78 5,80 110,36 Diriteks Diriliş Tekstil 1,30 -1,52 66,67 Ditaş Doğan 17,04 3,71 79,08 DO-CO 378,80 9,99 -32,84 Doğan Burda 12,92 -4,30 112,85 Doğan Holding 1,91 0,53 6,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,94 3,74 17,58 Doğusan 2,27 0,44 9,13 Doğuş GMYO 5,31 2,71 17,22 Doğuş Otomotiv 10,72 5,51 12,61 Döktaş Dökümcülük 24,40 -2,87 -22,90 Duran Doğan Basım 16,05 -4,86 14,32 Dyo Boya 5,23 1,55 6,73 Eczacıbaşı İlaç 5,62 -1,40 53,95 Eczacıbaşı Yatırım 12,29 -0,41 27,59 Edip Gayrimenkul 1,92 -1,54 38,13 Ege Endüstri 570,00 3,26 1,32 Ege Gübre 66,40 16,08 33,33 Ege Profil 14,93 -3,11 24,73 Ege Seramik 4,64 9,69 25,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 -25,64 171,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,70 -15,66 79,49 Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 -20,00 140,00 Egeplast 16,52 1,29 32,16 Ekiz Kimya 8,10 -27,03 1227,87 Emek Elektrik 2,05 -2,84 28,93 Eminiş Ambalaj 3,37 -3,99 121,71 Emlak Konut GMYO 1,47 8,09 0,68 Enerjisa Enerji 8,12 0,87 20,55 Enka İnşaat 5,49 0,14 -1,65 Erbosan 19,94 -1,48 -20,18 Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,12 -10,95 Ersu Gıda 5,02 -7,04 142,51 Escort Teknoloji 3,89 -0,51 179,86 Etiler Gıda 2,75 -14,60 12,24 Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 0,00 8,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,45 -2,68 16,00 Euro Yat. Ort. 1,58 -1,86 33,90 Euro Yatırım Holding 1,61 9,52 7,33 Fenerbahçe Futbol 11,83 13,21 -18,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,92 -1,26 -14,22 F-M İzmit Piston 51,85 -1,98 9,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,36 -0,67 34,72 Ford Otosan 61,85 2,23 -6,45 Formet Çelik Kapı 4,69 -2,29 56,33 Frigo Pak Gıda 13,48 6,14 4,01 Galatasaray Sportif 3,39 26,02 67,00 Garanti Bankası 7,82 3,71 -29,80 Garanti Faktoring 4,87 4,51 25,84 Garanti Yat. Ort. 1,66 2,47 53,70 Gedik Y. Men. Değ. 9,55 -13,24 203,66 Gedik Yatırım Holding 21,90 -14,12 184,79 Gediz Ambalaj 9,39 -0,63 38,91 Gentaş 2,24 -0,44 2,28 Gersan Elektrik 3,81 -2,31 19,44 Global Men. Değ. 4,91 32,70 161,17 Global Yat. Holding 3,64 2,25 -25,26 Good-Year 5,08 0,40 25,43 Göltaş Çimento 15,43 -2,09 -13,27 Gözde Girişim 4,10 2,76 -20,23 GSD Denizcilik 3,88 18,65 51,56 GSD Holding 1,70 -3,41 14,09 Gübre Fabrik. 22,58 13,70 149,78 Güler Yat. Holding 10,57 -27,00 420,69 Güneş Sigorta 3,36 2,44 54,13 Halk GMYO 1,83 22,82 50,00 Halk Sigorta 3,90 -2,50 96,97 Hatay Tekstil 9,29 -6,35 35,23 Hedef Girişim 2,42 4,31 -7,28 Hektaş 14,80 -1,33 84,54 HUB Girişim 22,56 1,17 140,29 Hürriyet Gzt. 1,67 3,09 46,49 ICBC Turkey Bank 4,59 2,46 -12,90 İdealist Danışmanlık 3,38 -4,25 1,81 İdealist GMYO 4,41 5,25 44,12 İhlas Ev Aletleri 1,75 -1,69 -44,09 İhlas Gayrimenkul 1,23 2,50 2,50 İhlas Gazetecilik 3,71 6,00 -45,52 İhlas Holding 0,68 0,00 -25,27 İhlas Yayın Holding 1,05 3,96 2,94 İndeks Bilgisayar 10,80 -3,74 11,34 Info Yatırım 7,04 2,18 -20,90 İntema 9,68 -4,06 4,54 İpek Doğal Enerji 14,75 4,24 91,06 İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,56 -11,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)