Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,54
|3,21
|90,32
|Acıpayam Selüloz
|9,69
|-10,61
|52,12
|Adel Kalemcilik
|12,32
|2,75
|-21,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,56
|1,96
|9,22
|Afyon Çimento
|2,75
|-0,36
|20,71
|Ak Enerji
|1,13
|0,00
|3,67
|Akbank
|5,69
|3,08
|-29,84
|Akçansa
|7,99
|1,52
|-17,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,89
|0,53
|-10,43
|Akfen GMYO
|3,19
|2,24
|-21,23
|Akın Tekstil
|14,40
|-1,37
|4,42
|Akiş GMYO
|3,54
|3,51
|-12,38
|Akmerkez GMYO
|26,70
|-1,11
|19,17
|Aksa
|6,45
|-0,77
|-7,90
|Aksa Enerji
|4,65
|2,20
|22,37
|Aksigorta
|6,37
|-0,47
|17,57
|Aksu Enerji
|9,72
|0,00
|-34,63
|Alarko Carrıer
|64,65
|1,97
|7,75
|Alarko GMYO
|14,64
|-1,41
|-3,57
|Alarko Holding
|5,08
|-2,31
|-14,62
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,80
|0,00
|0,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,60
|0,00
|0,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,10
|0,00
|0,93
|Albaraka Türk
|1,37
|3,01
|-10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,38
|0,05
|60,96
|Alkim Kağıt
|9,55
|-9,31
|76,21
|Alkim Kimya
|11,69
|-9,38
|88,49
|Altınyağ
|1,06
|-24,29
|158,54
|Altınyunus Çeşme
|27,08
|-16,93
|171,07
|Anadolu Cam
|4,23
|1,29
|-0,80
|Anadolu Efes
|18,54
|3,52
|-19,67
|Anadolu Grubu Holding
|17,52
|3,98
|-0,40
|Anadolu Hayat Emek.
|6,40
|-3,90
|5,18
|Anadolu Isuzu
|11,47
|-0,52
|-5,75
|Anadolu Sigorta
|5,70
|-0,52
|37,23
|Anel Elektrik
|3,82
|3,52
|19,00
|Arçelik
|15,77
|1,61
|-24,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,62
|-8,01
|Arena Bilgisayar
|15,99
|5,06
|119,49
|Armada Bilgisayar
|22,02
|-3,59
|34,35
|Arsan Tekstil
|4,86
|11,47
|35,75
|Artı Yatırım Holding
|2,21
|-1,78
|172,84
|Aselsan
|30,18
|3,07
|44,13
|Ata GMYO
|3,36
|3,38
|-25,83
|Atakule GMYO
|1,68
|2,44
|-12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|1,55
|1,31
|55,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-1,23
|11,11
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,22
|-0,60
|-1,38
|Avrasya GMYO
|2,26
|18,95
|49,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,14
|-14,74
|17,58
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,50
|0,02
|11,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-6,11
|9,74
|Ayen Enerji
|3,28
|-0,91
|-5,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,93
|-0,68
|33,79
|Aygaz
|10,72
|-0,28
|-11,74
|Bagfaş
|18,58
|2,14
|10,46
|Bak Ambalaj
|8,58
|-3,49
|16,73
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|-7,84
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|3,20
|-0,93
|26,98
|Banvit
|25,30
|-2,01
|36,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,40
|-6,85
|31,27
|Batı Çimento
|2,97
|1,71
|-10,27
|Batısöke Çimento
|1,27
|-5,22
|-3,05
|Bera Holding
|4,27
|13,87
|10,91
|Berkosan Yalıtım
|3,65
|-1,35
|33,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,46
|14,95
|0,41
|Beyaz Filo
|3,77
|0,80
|19,30
|Bilici Yatırım
|7,70
|2,67
|76,20
|Bim Mağazalar
|65,10
|3,01
|40,88
|Birko Mensucat
|0,43
|-14,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|1,44
|-2,04
|26,32
|Bizim Mağazaları
|13,62
|7,75
|21,93
|Bomonti Elektrik
|4,26
|3,90
|232,81
|Borusan Mannesmann
|10,45
|2,65
|-8,73
|Borusan Yat. Paz.
|68,00
|5,43
|13,50
|Bosch Fren Sistemleri
|274,90
|0,15
|-4,48
|Bossa
|9,38
|0,86
|16,38
|Brisa
|11,13
|-0,98
|18,67
|Burçelik
|8,10
|-3,11
|39,41
|Burçelik Vana
|17,16
|-2,61
|76,73
|Bursa Çimento
|4,05
|-1,70
|1,16
|Carrefoursa
|7,44
|-1,46
|57,96
|Casa Emtia Petrol
|22,58
|0,98
|140,47
|Ceo Event Medya
|3,60
|2,27
|-1,70
|Coca Cola İçecek
|40,52
|2,42
|7,03
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|-6,93
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|3,27
|-2,97
|13,54
|Çelebi
|88,05
|1,27
|-13,76
|Çelik Halat
|9,90
|-4,44
|52,31
|Çemaş Döküm
|1,15
|5,50
|-8,26
|Çemtaş
|7,52
|0,40
|-7,49
|Çimbeton
|73,15
|-14,94
|77,29
|Çimentaş
|28,52
|-27,06
|90,13
|Çimsa
|7,94
|2,72
|-12,56
|Çuhadaroğlu Metal
|3,20
|-0,62
|0,31
|Dagi Giyim
|3,87
|1,04
|54,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,80
|5,75
|200,88
|Dardanel
|10,50
|4,48
|177,04
|Datagate Bilgisayar
|8,78
|-5,59
|12,42
|Demısaş Döküm
|3,82
|1,06
|9,77
|Denge Holding
|1,50
|-0,66
|9,49
|Deniz GMYO
|3,93
|-1,50
|-22,18
|Denizli Cam
|7,41
|-0,40
|-11,15
|Derimod
|6,80
|-3,41
|-4,76
|Derlüks Deri
|4,20
|-9,68
|3,81
|Desa Deri
|4,63
|3,58
|1,98
|Despec Bilgisayar
|6,83
|0,59
|61,08
|Deva Holding
|18,78
|5,80
|110,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,30
|-1,52
|66,67
|Ditaş Doğan
|17,04
|3,71
|79,08
|DO-CO
|378,80
|9,99
|-32,84
|Doğan Burda
|12,92
|-4,30
|112,85
|Doğan Holding
|1,91
|0,53
|6,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,94
|3,74
|17,58
|Doğusan
|2,27
|0,44
|9,13
|Doğuş GMYO
|5,31
|2,71
|17,22
|Doğuş Otomotiv
|10,72
|5,51
|12,61
|Döktaş Dökümcülük
|24,40
|-2,87
|-22,90
|Duran Doğan Basım
|16,05
|-4,86
|14,32
|Dyo Boya
|5,23
|1,55
|6,73
|Eczacıbaşı İlaç
|5,62
|-1,40
|53,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,29
|-0,41
|27,59
|Edip Gayrimenkul
|1,92
|-1,54
|38,13
|Ege Endüstri
|570,00
|3,26
|1,32
|Ege Gübre
|66,40
|16,08
|33,33
|Ege Profil
|14,93
|-3,11
|24,73
|Ege Seramik
|4,64
|9,69
|25,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,87
|-25,64
|171,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,70
|-15,66
|79,49
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,48
|-20,00
|140,00
|Egeplast
|16,52
|1,29
|32,16
|Ekiz Kimya
|8,10
|-27,03
|1227,87
|Emek Elektrik
|2,05
|-2,84
|28,93
|Eminiş Ambalaj
|3,37
|-3,99
|121,71
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|8,09
|0,68
|Enerjisa Enerji
|8,12
|0,87
|20,55
|Enka İnşaat
|5,49
|0,14
|-1,65
|Erbosan
|19,94
|-1,48
|-20,18
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|-0,12
|-10,95
|Ersu Gıda
|5,02
|-7,04
|142,51
|Escort Teknoloji
|3,89
|-0,51
|179,86
|Etiler Gıda
|2,75
|-14,60
|12,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|0,00
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,45
|-2,68
|16,00
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|-1,86
|33,90
|Euro Yatırım Holding
|1,61
|9,52
|7,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,83
|13,21
|-18,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,92
|-1,26
|-14,22
|F-M İzmit Piston
|51,85
|-1,98
|9,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,36
|-0,67
|34,72
|Ford Otosan
|61,85
|2,23
|-6,45
|Formet Çelik Kapı
|4,69
|-2,29
|56,33
|Frigo Pak Gıda
|13,48
|6,14
|4,01
|Galatasaray Sportif
|3,39
|26,02
|67,00
|Garanti Bankası
|7,82
|3,71
|-29,80
|Garanti Faktoring
|4,87
|4,51
|25,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,66
|2,47
|53,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,55
|-13,24
|203,66
|Gedik Yatırım Holding
|21,90
|-14,12
|184,79
|Gediz Ambalaj
|9,39
|-0,63
|38,91
|Gentaş
|2,24
|-0,44
|2,28
|Gersan Elektrik
|3,81
|-2,31
|19,44
|Global Men. Değ.
|4,91
|32,70
|161,17
|Global Yat. Holding
|3,64
|2,25
|-25,26
|Good-Year
|5,08
|0,40
|25,43
|Göltaş Çimento
|15,43
|-2,09
|-13,27
|Gözde Girişim
|4,10
|2,76
|-20,23
|GSD Denizcilik
|3,88
|18,65
|51,56
|GSD Holding
|1,70
|-3,41
|14,09
|Gübre Fabrik.
|22,58
|13,70
|149,78
|Güler Yat. Holding
|10,57
|-27,00
|420,69
|Güneş Sigorta
|3,36
|2,44
|54,13
|Halk GMYO
|1,83
|22,82
|50,00
|Halk Sigorta
|3,90
|-2,50
|96,97
|Hatay Tekstil
|9,29
|-6,35
|35,23
|Hedef Girişim
|2,42
|4,31
|-7,28
|Hektaş
|14,80
|-1,33
|84,54
|HUB Girişim
|22,56
|1,17
|140,29
|Hürriyet Gzt.
|1,67
|3,09
|46,49
|ICBC Turkey Bank
|4,59
|2,46
|-12,90
|İdealist Danışmanlık
|3,38
|-4,25
|1,81
|İdealist GMYO
|4,41
|5,25
|44,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|-1,69
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|2,50
|2,50
|İhlas Gazetecilik
|3,71
|6,00
|-45,52
|İhlas Holding
|0,68
|0,00
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|3,96
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|10,80
|-3,74
|11,34
|Info Yatırım
|7,04
|2,18
|-20,90
|İntema
|9,68
|-4,06
|4,54
|İpek Doğal Enerji
|14,75
|4,24
|91,06
|İskenderun Demir Çelik
|7,07
|-0,56
|-11,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)