Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,36
|-15,58
|80,65
|Acıpayam Selüloz
|9,25
|-5,23
|46,48
|Adel Kalemcilik
|15,50
|-0,83
|-1,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|-0,48
|45,63
|Afyon Çimento
|3,72
|-2,36
|63,28
|Ak Enerji
|1,94
|10,23
|77,98
|Akbank
|5,75
|-2,54
|-29,10
|Akçansa
|13,25
|3,68
|36,68
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,94
|-0,68
|39,34
|Akfen GMYO
|3,75
|-9,86
|-7,41
|Akın Tekstil
|13,17
|-3,80
|-4,50
|Akiş GMYO
|3,13
|-8,48
|-0,08
|Akmerkez GMYO
|35,72
|-1,16
|59,43
|Aksa
|7,14
|-3,51
|1,95
|Aksa Enerji
|5,62
|0,36
|47,89
|Aksigorta
|7,22
|-1,37
|33,26
|Aksu Enerji
|11,01
|-3,51
|-25,96
|Alarko Carrıer
|76,10
|1,81
|26,83
|Alarko GMYO
|17,03
|8,13
|12,17
|Alarko Holding
|5,42
|-3,04
|-8,91
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.234,80
|0,06
|1,14
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.169,50
|0,05
|1,19
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.184,10
|0,06
|1,19
|Albaraka Türk
|1,64
|-10,38
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,85
|-2,48
|56,56
|Alkim Kağıt
|10,84
|-9,67
|100,01
|Alkim Kimya
|12,20
|-8,82
|96,71
|Altınyağ
|1,22
|-5,43
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|40,04
|-2,34
|300,80
|Anadolu Cam
|5,23
|6,73
|22,65
|Anadolu Efes
|22,22
|4,12
|-3,73
|Anadolu Grubu Holding
|20,52
|2,75
|16,66
|Anadolu Hayat Emek.
|8,25
|7,84
|35,58
|Anadolu Isuzu
|13,73
|-4,72
|12,82
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,47
|52,40
|Anel Elektrik
|4,76
|2,37
|48,29
|Arçelik
|19,75
|4,33
|-5,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,06
|-9,35
|Arena Bilgisayar
|16,60
|10,01
|127,87
|Armada Bilgisayar
|23,12
|-3,34
|41,06
|Arsan Tekstil
|5,14
|-2,10
|43,58
|Artı Yatırım Holding
|1,99
|-13,10
|145,68
|Aselsan
|31,78
|-1,49
|51,77
|Ata GMYO
|3,48
|-10,54
|-23,18
|Atakule GMYO
|2,17
|-5,24
|13,02
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|-2,84
|18,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,86
|1,71
|10,85
|Avrasya GMYO
|2,49
|6,41
|64,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|-5,66
|9,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,90
|0,01
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-5,71
|7,14
|Ayen Enerji
|6,40
|2,07
|84,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,00
|-2,44
|82,65
|Aygaz
|11,39
|-6,41
|-6,22
|Bagfaş
|16,55
|-6,34
|-1,61
|Bak Ambalaj
|8,88
|-10,93
|20,82
|Balatacılar Balatacılık
|2,02
|-7,34
|62,90
|Bantaş Ambalaj
|3,79
|-11,86
|50,40
|Banvit
|24,38
|-3,56
|31,29
|Baştaş Başkent Çimento
|4,25
|-2,30
|64,09
|Batı Çimento
|3,37
|-6,13
|1,81
|Batısöke Çimento
|1,60
|-5,33
|22,14
|Bayrak Taban Sanayi
|7,38
|-4,03
|Bera Holding
|5,32
|15,90
|38,18
|Berkosan Yalıtım
|4,15
|-9,78
|51,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,19
|-2,15
|30,20
|Beyaz Filo
|3,80
|-3,31
|21,41
|Bilici Yatırım
|7,80
|-3,35
|81,41
|Bim Mağazalar
|68,15
|1,34
|47,48
|Birko Mensucat
|0,47
|-6,00
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,59
|-15,87
|39,47
|Bizim Mağazaları
|19,45
|-5,86
|74,13
|Bomonti Elektrik
|5,63
|-9,92
|339,84
|Borusan Mannesmann
|11,77
|-1,42
|2,79
|Borusan Yat. Paz.
|78,80
|12,57
|31,52
|Bosch Fren Sistemleri
|376,80
|22,34
|30,93
|Bossa
|9,48
|-9,97
|17,62
|Brisa
|12,30
|-5,46
|31,14
|Burçelik
|10,98
|4,27
|88,98
|Burçelik Vana
|28,62
|14,57
|194,75
|Bursa Çimento
|4,41
|-5,36
|10,16
|Carrefoursa
|7,22
|-5,37
|53,29
|Casa Emtia Petrol
|20,50
|-7,41
|118,32
|Ceo Event Medya
|4,07
|-7,71
|11,13
|Coca Cola İçecek
|44,58
|0,45
|17,75
|Cosmos Yat. Holding
|2,77
|-6,10
|35,78
|Credıtwest Faktorıng
|4,53
|8,89
|57,29
|Çelebi
|76,00
|-0,78
|-25,56
|Çelik Halat
|10,79
|-2,53
|66,00
|Çemaş Döküm
|1,59
|-5,92
|26,84
|Çemtaş
|8,25
|-5,71
|1,49
|Çimbeton
|58,95
|-7,02
|42,87
|Çimentaş
|22,96
|-8,16
|53,07
|Çimsa
|10,44
|1,85
|14,98
|Çuhadaroğlu Metal
|3,70
|-4,88
|15,99
|Dagi Giyim
|6,32
|7,12
|152,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,30
|-1,22
|223,01
|Dardanel
|11,50
|-0,95
|203,43
|Datagate Bilgisayar
|8,98
|-9,11
|14,98
|Demısaş Döküm
|5,95
|12,05
|70,98
|Denge Holding
|1,67
|6,37
|21,90
|Deniz GMYO
|5,39
|-6,10
|6,73
|Denizli Cam
|8,07
|-2,06
|-3,24
|Derimod
|6,68
|-12,11
|-6,44
|Derlüks Deri
|6,47
|-7,97
|59,92
|Desa Deri
|4,95
|-7,48
|9,03
|Despec Bilgisayar
|7,46
|-8,58
|75,94
|Deva Holding
|19,20
|-3,27
|115,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,22
|-3,94
|56,41
|Ditaş Doğan
|24,78
|31,18
|160,43
|DO-CO
|327,00
|-4,50
|-42,02
|Doğan Burda
|16,16
|10,68
|166,23
|Doğan Holding
|2,20
|0,92
|22,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,44
|-13,17
|47,88
|Doğusan
|3,00
|-11,50
|44,23
|Doğuş GMYO
|5,60
|-8,79
|23,62
|Doğuş Otomotiv
|15,08
|0,53
|58,40
|Döktaş Dökümcülük
|24,10
|-4,74
|-23,84
|Duran Doğan Basım
|16,23
|-3,96
|15,60
|Dyo Boya
|6,44
|-2,28
|31,43
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|-2,96
|70,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,58
|-5,87
|51,36
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|-4,55
|66,19
|Ege Endüstri
|639,40
|0,35
|13,66
|Ege Gübre
|83,80
|-2,78
|68,27
|Ege Profil
|14,44
|-3,09
|20,63
|Ege Seramik
|5,09
|-5,39
|38,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|-6,02
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|-2,56
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,80
|-3,61
|300,00
|Egeplast
|16,60
|1,22
|32,80
|Ekiz Kimya
|10,23
|2,61
|1577,05
|Emek Elektrik
|2,73
|-8,39
|71,70
|Eminiş Ambalaj
|3,65
|-6,41
|140,13
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|5,88
|47,95
|Enerjisa Enerji
|8,61
|-0,12
|27,82
|Enka İnşaat
|5,97
|-4,02
|6,95
|Erbosan
|21,34
|-3,18
|-14,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,60
|0,82
|-4,87
|Ersu Gıda
|4,23
|-10,76
|104,35
|Escort Teknoloji
|3,62
|-11,71
|160,43
|Etiler Gıda
|2,80
|0,00
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|-13,51
|19,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,73
|-16,43
|44,91
|Euro Yat. Ort.
|1,73
|-6,49
|53,68
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-12,18
|15,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,30
|-2,38
|-15,00
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,13
|-10,22
|-9,63
|F-M İzmit Piston
|53,90
|3,65
|13,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,40
|-0,57
|35,24
|Ford Otosan
|73,00
|0,62
|10,41
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|-6,45
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-8,30
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,66
|-9,22
|31,03
|Garanti Bankası
|7,81
|-4,99
|-29,89
|Garanti Faktoring
|4,99
|-8,61
|28,94
|Garanti Yat. Ort.
|1,95
|-10,55
|80,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,12
|-5,10
|189,99
|Gedik Yatırım Holding
|21,84
|-8,62
|184,01
|Gediz Ambalaj
|10,75
|-9,66
|59,02
|Gentaş
|2,79
|-1,41
|35,30
|Gersan Elektrik
|5,07
|-18,75
|58,93
|Global Men. Değ.
|4,73
|8,74
|151,60
|Global Yat. Holding
|4,08
|-2,16
|-16,22
|Good-Year
|5,35
|-9,48
|32,10
|Göltaş Çimento
|18,76
|-0,21
|5,45
|Gözde Girişim
|4,70
|-5,62
|-8,56
|GSD Denizcilik
|3,90
|-6,47
|52,34
|GSD Holding
|2,07
|-4,61
|38,93
|Gübre Fabrik.
|26,62
|-2,49
|194,47
|Güler Yat. Holding
|14,59
|11,37
|618,72
|Güneş Sigorta
|4,15
|-5,68
|90,37
|Halk GMYO
|2,23
|-4,29
|83,19
|Halk Sigorta
|3,72
|-0,80
|87,88
|Hatay Tekstil
|9,25
|-7,50
|37,36
|Hedef Girişim
|2,87
|-8,31
|9,96
|Hektaş
|13,60
|-5,75
|69,58
|HUB Girişim
|19,70
|-5,92
|109,83
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|-4,76
|22,81
|ICBC Turkey Bank
|5,38
|-4,27
|2,09
|İdealist Danışmanlık
|3,86
|-3,50
|16,27
|İdealist GMYO
|4,07
|-8,95
|33,01
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-8,51
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,65
|-1,79
|37,50
|İhlas Gazetecilik
|3,89
|-7,38
|-42,88
|İhlas Holding
|0,84
|-4,55
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-6,61
|10,78
|İndeks Bilgisayar
|10,54
|-6,14
|12,37
|Info Yatırım
|5,10
|4,08
|4,88
|İntema
|12,36
|-6,08
|33,48
|İpek Doğal Enerji
|13,95
|1,23
|80,70
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|-3,36
|-10,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)