Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,41
|-2,29
|83,33
|Acıpayam Selüloz
|8,81
|-6,77
|39,52
|Adel Kalemcilik
|15,51
|-8,22
|-1,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-14,75
|29,53
|Afyon Çimento
|3,84
|-9,65
|68,55
|Ak Enerji
|1,64
|-8,38
|50,46
|Akbank
|4,76
|-9,16
|-41,31
|Akçansa
|11,38
|-10,95
|17,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,10
|-7,85
|189,10
|Akfen GMYO
|2,90
|-20,33
|-28,40
|Akın Tekstil
|15,93
|-2,15
|15,52
|Akiş GMYO
|2,86
|-13,07
|-8,70
|Akmerkez GMYO
|42,90
|0,75
|91,48
|Aksa
|7,18
|-2,97
|2,52
|Aksa Enerji
|4,80
|-12,41
|26,32
|Aksigorta
|7,18
|-4,77
|32,52
|Aksu Enerji
|9,61
|-11,43
|-35,37
|Alarko Carrıer
|78,20
|-13,59
|30,93
|Alarko GMYO
|14,60
|-11,94
|-0,67
|Alarko Holding
|4,96
|-8,66
|-16,64
|Albaraka Türk
|1,47
|-7,55
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,20
|-8,50
|51,16
|Alkim Kağıt
|12,07
|-8,63
|122,70
|Alkim Kimya
|12,80
|-3,83
|106,39
|Altınyağ
|1,13
|-8,87
|175,61
|Altınyunus Çeşme
|38,90
|-3,81
|289,39
|Anadolu Cam
|5,03
|3,50
|17,96
|Anadolu Efes
|18,65
|-3,67
|-12,35
|Anadolu Grubu Holding
|17,38
|-6,46
|-1,19
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|-7,64
|23,25
|Anadolu Isuzu
|13,41
|-11,13
|10,19
|Anadolu Sigorta
|6,13
|-4,07
|47,59
|Anel Elektrik
|5,24
|-3,53
|63,48
|Arçelik
|21,72
|-5,89
|4,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,04
|-3,24
|Arena Bilgisayar
|21,90
|-4,87
|200,62
|Armada Bilgisayar
|22,12
|-5,31
|34,96
|Arsan Tekstil
|4,86
|-9,67
|35,75
|Artı Yatırım Holding
|1,44
|-15,79
|77,78
|Aselsan
|16,79
|-4,76
|60,84
|Ata GMYO
|3,17
|-7,58
|-30,02
|Atakule GMYO
|2,14
|-13,71
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,99
|-1,97
|99,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,90
|-7,50
|96,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,98
|-4,98
|-3,17
|Avrasya GMYO
|2,03
|-15,42
|34,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|-8,93
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,00
|0,03
|12,84
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-8,89
|6,49
|Ayen Enerji
|4,88
|-10,79
|40,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,00
|10,38
|128,31
|Aygaz
|12,48
|-1,19
|2,75
|Bagfaş
|15,51
|-8,17
|-7,79
|Bak Ambalaj
|8,90
|-11,09
|21,09
|Balatacılar Balatacılık
|1,73
|-10,82
|39,52
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|-9,25
|44,05
|Banvit
|25,00
|-0,87
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|3,75
|-10,50
|44,79
|Batı Çimento
|3,44
|-18,10
|3,93
|Batısöke Çimento
|1,62
|-10,50
|23,66
|Bayrak Taban Sanayi
|6,15
|-10,35
|Bera Holding
|7,58
|-7,56
|96,88
|Berkosan Yalıtım
|3,67
|-13,03
|33,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,68
|-8,22
|9,39
|Beyaz Filo
|3,40
|-10,53
|8,63
|Bilici Yatırım
|7,61
|-6,17
|76,99
|Bim Mağazalar
|62,60
|-12,39
|35,47
|Birko Mensucat
|0,42
|-10,64
|35,48
|Birlik Mensucat
|1,86
|3,91
|63,16
|Bizim Mağazaları
|14,45
|-15,00
|29,36
|Bomonti Elektrik
|6,50
|-12,75
|407,81
|Borusan Mannesmann
|12,25
|-11,68
|6,99
|Borusan Yat. Paz.
|82,15
|-8,87
|37,11
|Bosch Fren Sistemleri
|710,00
|-33,03
|146,72
|Bossa
|8,63
|-10,66
|7,07
|Brisa
|10,60
|-6,77
|13,02
|Burçelik
|21,60
|-31,08
|271,77
|Burçelik Vana
|64,40
|-25,03
|563,23
|Bursa Çimento
|5,96
|-0,83
|48,87
|Carrefoursa
|6,74
|-7,16
|43,10
|Casa Emtia Petrol
|26,72
|6,45
|184,56
|Ceo Event Medya
|4,14
|-7,59
|13,05
|Coca Cola İçecek
|40,02
|-10,31
|5,71
|Cosmos Yat. Holding
|3,02
|-0,98
|48,04
|Credıtwest Faktorıng
|5,30
|8,16
|84,03
|Çelebi
|69,65
|-7,99
|-31,78
|Çelik Halat
|12,87
|1,98
|98,00
|Çemaş Döküm
|1,55
|-6,63
|23,65
|Çemtaş
|10,40
|-13,69
|27,94
|Çimbeton
|65,90
|-16,58
|59,72
|Çimentaş
|24,34
|-9,25
|62,27
|Çimsa
|9,88
|-14,97
|8,81
|Çuhadaroğlu Metal
|3,59
|-13,29
|12,54
|Dagi Giyim
|7,88
|5,07
|215,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,94
|-6,09
|207,08
|Dardanel
|12,50
|1,63
|229,82
|Datagate Bilgisayar
|8,56
|-14,57
|9,60
|Demısaş Döküm
|5,30
|-2,93
|52,30
|Denge Holding
|1,95
|-3,94
|42,34
|Deniz GMYO
|7,56
|-15,72
|49,70
|Denizli Cam
|7,10
|-3,40
|-14,87
|Derimod
|6,58
|-5,19
|-7,84
|Derlüks Deri
|8,36
|19,94
|106,63
|Desa Deri
|6,35
|-19,62
|39,87
|Despec Bilgisayar
|8,37
|-1,53
|97,41
|Deva Holding
|21,26
|0,66
|138,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,41
|-7,24
|80,77
|Ditaş Doğan
|25,14
|-12,04
|164,21
|DO-CO
|342,00
|-4,44
|-39,36
|Doğan Burda
|29,08
|7,86
|379,08
|Doğan Holding
|1,97
|-6,64
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|2,50
|73,94
|Doğusan
|2,53
|-16,78
|21,63
|Doğuş GMYO
|8,17
|-6,95
|80,35
|Doğuş Otomotiv
|15,85
|-6,76
|66,49
|Döktaş Dökümcülük
|27,40
|-19,51
|-13,42
|Duran Doğan Basım
|16,65
|-4,31
|18,59
|Dyo Boya
|5,59
|-20,37
|14,08
|Eczacıbaşı İlaç
|5,91
|-6,34
|61,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,98
|-9,81
|45,14
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|-14,56
|60,43
|Ege Endüstri
|687,90
|-5,62
|22,28
|Ege Gübre
|95,15
|-11,07
|93,02
|Ege Profil
|15,95
|5,63
|33,25
|Ege Seramik
|4,74
|-11,40
|28,86
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,93
|-13,08
|190,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,87
|-17,14
|123,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,63
|-17,11
|215,00
|Egeplast
|13,38
|-11,10
|7,04
|Ekiz Kimya
|10,29
|10,76
|1586,89
|Emek Elektrik
|2,49
|-12,32
|56,60
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|0,00
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|-12,50
|35,39
|Enerjisa Enerji
|8,51
|2,65
|26,34
|Enka İnşaat
|6,39
|-1,54
|14,48
|Erbosan
|21,00
|-11,62
|-15,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,07
|-7,13
|Ersu Gıda
|4,14
|-2,13
|100,00
|Escort Teknoloji
|3,13
|-10,83
|125,18
|Etiler Gıda
|3,66
|4,57
|49,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,79
|-12,68
|11,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,53
|-14,04
|28,16
|Euro Yat. Ort.
|1,47
|-13,02
|30,58
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|-3,31
|16,67
|FADE GIDA
|2,90
|Fenerbahçe Futbol
|13,34
|-0,74
|-7,81
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,57
|-18,31
|-21,88
|F-M İzmit Piston
|80,40
|-32,15
|69,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,64
|-6,41
|25,36
|Ford Otosan
|77,00
|-7,23
|16,46
|Formet Çelik Kapı
|2,86
|-8,04
|-4,67
|Frigo Pak Gıda
|32,36
|14,43
|149,69
|Galatasaray Sportif
|2,44
|-1,61
|20,20
|Garanti Bankası
|6,58
|-6,27
|-40,93
|Garanti Faktoring
|9,00
|-4,26
|132,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,11
|-12,45
|95,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,53
|-5,85
|171,23
|Gedik Yatırım Holding
|20,50
|-8,24
|166,58
|Gediz Ambalaj
|12,79
|-3,25
|89,20
|Gentaş
|2,41
|-13,31
|16,88
|Gersan Elektrik
|5,97
|-7,59
|87,15
|Global Men. Değ.
|4,59
|-12,90
|144,15
|Global Yat. Holding
|4,11
|-11,99
|-15,61
|Good-Year
|4,64
|-15,64
|14,57
|Göltaş Çimento
|18,00
|-14,61
|1,18
|Gözde Girişim
|4,73
|-15,99
|-7,98
|GSD Denizcilik
|3,61
|-17,77
|41,02
|GSD Holding
|2,31
|-10,12
|55,03
|Gübre Fabrik.
|28,26
|-3,22
|212,61
|Güler Yat. Holding
|18,23
|30,77
|798,03
|Güneş Sigorta
|5,48
|-12,32
|151,38
|Halk GMYO
|2,12
|-15,54
|74,15
|Halk Sigorta
|2,82
|-16,81
|68,49
|Hatay Tekstil
|8,74
|-8,96
|29,79
|Hedef Girişim
|3,70
|-7,96
|41,76
|Hektaş
|13,90
|-5,89
|73,32
|HUB Girişim
|16,13
|-11,66
|71,80
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-5,49
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|-2,57
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|4,22
|-6,43
|27,11
|İdealist GMYO
|4,51
|6,37
|47,39
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|-15,35
|-41,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|-14,71
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|2,53
|-11,23
|-44,27
|İhlas Holding
|0,80
|-11,11
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,43
|-8,92
|40,20
|İndeks Bilgisayar
|12,28
|-7,67
|30,92
|Info Yatırım
|6,79
|-10,78
|39,63
|İntema
|11,80
|-11,01
|27,43
|İpek Doğal Enerji
|11,97
|-8,49
|55,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,67
|-1,33
|-14,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)