Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,41 -2,29 83,33
Acıpayam Selüloz 8,81 -6,77 39,52
Adel Kalemcilik 15,51 -8,22 -1,21
Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -14,75 29,53
Afyon Çimento 3,84 -9,65 68,55
Ak Enerji 1,64 -8,38 50,46
Akbank 4,76 -9,16 -41,31
Akçansa 11,38 -10,95 17,39
Akdeniz Yatırım Hold. 6,10 -7,85 189,10
Akfen GMYO 2,90 -20,33 -28,40
Akın Tekstil 15,93 -2,15 15,52
Akiş GMYO 2,86 -13,07 -8,70
Akmerkez GMYO 42,90 0,75 91,48
Aksa 7,18 -2,97 2,52
Aksa Enerji 4,80 -12,41 26,32
Aksigorta 7,18 -4,77 32,52
Aksu Enerji 9,61 -11,43 -35,37
Alarko Carrıer 78,20 -13,59 30,93
Alarko GMYO 14,60 -11,94 -0,67
Alarko Holding 4,96 -8,66 -16,64
Albaraka Türk 1,47 -7,55 -3,92
Alcatel Lucent Teletaş 18,20 -8,50 51,16
Alkim Kağıt 12,07 -8,63 122,70
Alkim Kimya 12,80 -3,83 106,39
Altınyağ 1,13 -8,87 175,61
Altınyunus Çeşme 38,90 -3,81 289,39
Anadolu Cam 5,03 3,50 17,96
Anadolu Efes 18,65 -3,67 -12,35
Anadolu Grubu Holding 17,38 -6,46 -1,19
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -7,64 23,25
Anadolu Isuzu 13,41 -11,13 10,19
Anadolu Sigorta 6,13 -4,07 47,59
Anel Elektrik 5,24 -3,53 63,48
Arçelik 21,72 -5,89 4,22
ARD Bilişim Teknolojileri 28,04 -3,24
Arena Bilgisayar 21,90 -4,87 200,62
Armada Bilgisayar 22,12 -5,31 34,96
Arsan Tekstil 4,86 -9,67 35,75
Artı Yatırım Holding 1,44 -15,79 77,78
Aselsan 16,79 -4,76 60,84
Ata GMYO 3,17 -7,58 -30,02
Atakule GMYO 2,14 -13,71 11,46
Atlantis Yatırım Holding 1,99 -1,97 99,00
Atlas Yat. Ort. 1,90 -7,50 96,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -4,98 -3,17
Avrasya GMYO 2,03 -15,42 34,44
Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -8,93 12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,03 12,84
Avrupa Yatırım Holding 1,64 -8,89 6,49
Ayen Enerji 4,88 -10,79 40,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,00 10,38 128,31
Aygaz 12,48 -1,19 2,75
Bagfaş 15,51 -8,17 -7,79
Bak Ambalaj 8,90 -11,09 21,09
Balatacılar Balatacılık 1,73 -10,82 39,52
Bantaş Ambalaj 3,63 -9,25 44,05
Banvit 25,00 -0,87 34,63
Baştaş Başkent Çimento 3,75 -10,50 44,79
Batı Çimento 3,44 -18,10 3,93
Batısöke Çimento 1,62 -10,50 23,66
Bayrak Taban Sanayi 6,15 -10,35
Bera Holding 7,58 -7,56 96,88
Berkosan Yalıtım 3,67 -13,03 33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 -8,22 9,39
Beyaz Filo 3,40 -10,53 8,63
Bilici Yatırım 7,61 -6,17 76,99
Bim Mağazalar 62,60 -12,39 35,47
Birko Mensucat 0,42 -10,64 35,48
Birlik Mensucat 1,86 3,91 63,16
Bizim Mağazaları 14,45 -15,00 29,36
Bomonti Elektrik 6,50 -12,75 407,81
Borusan Mannesmann 12,25 -11,68 6,99
Borusan Yat. Paz. 82,15 -8,87 37,11
Bosch Fren Sistemleri 710,00 -33,03 146,72
Bossa 8,63 -10,66 7,07
Brisa 10,60 -6,77 13,02
Burçelik 21,60 -31,08 271,77
Burçelik Vana 64,40 -25,03 563,23
Bursa Çimento 5,96 -0,83 48,87
Carrefoursa 6,74 -7,16 43,10
Casa Emtia Petrol 26,72 6,45 184,56
Ceo Event Medya 4,14 -7,59 13,05
Coca Cola İçecek 40,02 -10,31 5,71
Cosmos Yat. Holding 3,02 -0,98 48,04
Credıtwest Faktorıng 5,30 8,16 84,03
Çelebi 69,65 -7,99 -31,78
Çelik Halat 12,87 1,98 98,00
Çemaş Döküm 1,55 -6,63 23,65
Çemtaş 10,40 -13,69 27,94
Çimbeton 65,90 -16,58 59,72
Çimentaş 24,34 -9,25 62,27
Çimsa 9,88 -14,97 8,81
Çuhadaroğlu Metal 3,59 -13,29 12,54
Dagi Giyim 7,88 5,07 215,20
Dagi Yatırım Holding 6,94 -6,09 207,08
Dardanel 12,50 1,63 229,82
Datagate Bilgisayar 8,56 -14,57 9,60
Demısaş Döküm 5,30 -2,93 52,30
Denge Holding 1,95 -3,94 42,34
Deniz GMYO 7,56 -15,72 49,70
Denizli Cam 7,10 -3,40 -14,87
Derimod 6,58 -5,19 -7,84
Derlüks Deri 8,36 19,94 106,63
Desa Deri 6,35 -19,62 39,87
Despec Bilgisayar 8,37 -1,53 97,41
Deva Holding 21,26 0,66 138,13
Diriteks Diriliş Tekstil 1,41 -7,24 80,77
Ditaş Doğan 25,14 -12,04 164,21
DO-CO 342,00 -4,44 -39,36
Doğan Burda 29,08 7,86 379,08
Doğan Holding 1,97 -6,64 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 2,50 73,94
Doğusan 2,53 -16,78 21,63
Doğuş GMYO 8,17 -6,95 80,35
Doğuş Otomotiv 15,85 -6,76 66,49
Döktaş Dökümcülük 27,40 -19,51 -13,42
Duran Doğan Basım 16,65 -4,31 18,59
Dyo Boya 5,59 -20,37 14,08
Eczacıbaşı İlaç 5,91 -6,34 61,89
Eczacıbaşı Yatırım 13,98 -9,81 45,14
Edip Gayrimenkul 2,23 -14,56 60,43
Ege Endüstri 687,90 -5,62 22,28
Ege Gübre 95,15 -11,07 93,02
Ege Profil 15,95 5,63 33,25
Ege Seramik 4,74 -11,40 28,86
Egeli & Co Tarım Girişim 0,93 -13,08 190,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,87 -17,14 123,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,63 -17,11 215,00
Egeplast 13,38 -11,10 7,04
Ekiz Kimya 10,29 10,76 1586,89
Emek Elektrik 2,49 -12,32 56,60
Eminiş Ambalaj 3,70 0,00 143,42
Emlak Konut GMYO 1,96 -12,50 35,39
Enerjisa Enerji 8,51 2,65 26,34
Enka İnşaat 6,39 -1,54 14,48
Erbosan 21,00 -11,62 -15,93
Ereğli Demir Çelik 8,18 7,07 -7,13
Ersu Gıda 4,14 -2,13 100,00
Escort Teknoloji 3,13 -10,83 125,18
Etiler Gıda 3,66 4,57 49,39
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -12,68 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,53 -14,04 28,16
Euro Yat. Ort. 1,47 -13,02 30,58
Euro Yatırım Holding 1,75 -3,31 16,67
FADE GIDA 2,90
Fenerbahçe Futbol 13,34 -0,74 -7,81
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 -18,31 -21,88
F-M İzmit Piston 80,40 -32,15 69,75
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,64 -6,41 25,36
Ford Otosan 77,00 -7,23 16,46
Formet Çelik Kapı 2,86 -8,04 -4,67
Frigo Pak Gıda 32,36 14,43 149,69
Galatasaray Sportif 2,44 -1,61 20,20
Garanti Bankası 6,58 -6,27 -40,93
Garanti Faktoring 9,00 -4,26 132,56
Garanti Yat. Ort. 2,11 -12,45 95,37
Gedik Y. Men. Değ. 8,53 -5,85 171,23
Gedik Yatırım Holding 20,50 -8,24 166,58
Gediz Ambalaj 12,79 -3,25 89,20
Gentaş 2,41 -13,31 16,88
Gersan Elektrik 5,97 -7,59 87,15
Global Men. Değ. 4,59 -12,90 144,15
Global Yat. Holding 4,11 -11,99 -15,61
Good-Year 4,64 -15,64 14,57
Göltaş Çimento 18,00 -14,61 1,18
Gözde Girişim 4,73 -15,99 -7,98
GSD Denizcilik 3,61 -17,77 41,02
GSD Holding 2,31 -10,12 55,03
Gübre Fabrik. 28,26 -3,22 212,61
Güler Yat. Holding 18,23 30,77 798,03
Güneş Sigorta 5,48 -12,32 151,38
Halk GMYO 2,12 -15,54 74,15
Halk Sigorta 2,82 -16,81 68,49
Hatay Tekstil 8,74 -8,96 29,79
Hedef Girişim 3,70 -7,96 41,76
Hektaş 13,90 -5,89 73,32
HUB Girişim 16,13 -11,66 71,80
Hürriyet Gzt. 1,55 -5,49 35,96
ICBC Turkey Bank 5,30 -2,57 0,57
İdealist Danışmanlık 4,22 -6,43 27,11
İdealist GMYO 4,51 6,37 47,39
İhlas Ev Aletleri 1,82 -15,35 -41,85
İhlas Gayrimenkul 1,45 -14,71 20,83
İhlas Gazetecilik 2,53 -11,23 -44,27
İhlas Holding 0,80 -11,11 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,43 -8,92 40,20
İndeks Bilgisayar 12,28 -7,67 30,92
Info Yatırım 6,79 -10,78 39,63
İntema 11,80 -11,01 27,43
İpek Doğal Enerji 11,97 -8,49 55,05
İskenderun Demir Çelik 6,67 -1,33 -14,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:11

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi
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