Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,15 28,11 176,88
Acıpayam Selüloz 16,23 34,47 157,02
Adel Kalemcilik 19,85 1,53 26,43
Adese Alışveriş Ticaret 2,30 6,48 61,03
Afyon Çimento 4,16 0,00 82,59
Ak Enerji 2,06 0,49 88,99
Akbank 5,10 4,72 -37,11
Akçansa 13,03 1,80 34,41
Akdeniz Yatırım Hold. 5,50 -3,00 160,66
Akfen GMYO 3,64 6,74 -10,12
Akın Tekstil 18,62 10,90 35,03
Akiş GMYO 2,85 0,00 -9,02
Akmerkez GMYO 77,30 60,51 245,02
Aksa 7,03 2,63 0,38
Aksa Enerji 5,81 -1,02 52,89
Aksigorta 7,39 1,09 36,40
Aksu Enerji 10,69 0,85 -28,11
Alarko Carrıer 128,30 17,28 114,82
Alarko GMYO 16,17 -0,12 10,01
Alarko Holding 5,90 4,80 -0,84
Albaraka Türk 1,51 0,00 -1,31
Alcatel Lucent Teletaş 26,26 0,38 118,11
Alkim Kağıt 13,80 -2,27 154,62
Alkim Kimya 13,72 -2,14 121,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,81 29,29 341,46
Altınyunus Çeşme 102,10 31,66 922,02
Anadolu Cam 6,09 9,53 43,87
Anadolu Efes 20,80 -0,95 -2,25
Anadolu Grubu Holding 18,95 4,99 7,73
Anadolu Hayat Emek. 7,50 0,40 23,25
Anadolu Isuzu 14,48 2,40 18,98
Anadolu Sigorta 6,49 0,78 56,25
Anel Elektrik 5,48 -0,18 70,97
Arçelik 23,20 -3,25 11,32
ARD Bilişim Teknolojileri 30,36 -3,25
Arena Bilgisayar 36,06 0,73 394,99
Armada Bilgisayar 66,00 -27,71 302,68
Arsan Tekstil 5,96 6,24 66,48
Artı Yatırım Holding 8,41 15,68 938,27
Aselsan 17,22 3,92 64,96
Ata GMYO 3,75 6,84 -17,22
Atakule GMYO 2,31 -0,43 20,31
Atlantis Yatırım Holding 2,75 21,68 175,00
Atlas Yat. Ort. 1,47 -2,00 52,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,15 6,71 5,55
Avrasya GMYO 2,26 -1,31 49,67
Avrasya Petrol ve Tur. 2,49 1,22 36,81
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,50 0,26 12,72
Avrupa Yatırım Holding 3,11 16,92 101,95
Ayen Enerji 5,85 7,93 68,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,36 -0,36 281,74
Aygaz 11,22 -0,53 -7,62
Bagfaş 16,54 2,22 -1,66
Bak Ambalaj 13,20 4,02 81,20
Balatacılar Balatacılık 6,95 60,51 460,48
Bantaş Ambalaj 4,00 0,00 58,73
Banvit 25,50 0,71 37,32
Baştaş Başkent Çimento 6,59 31,01 154,44
Batı Çimento 3,79 1,34 14,50
Batısöke Çimento 1,76 0,00 34,35
Bayrak Taban Sanayi 7,19 -0,14
Bera Holding 8,97 -5,18 132,99
Berkosan Yalıtım 6,02 2,21 119,71
Beşiktaş Futbol Yat. 3,65 0,27 48,98
Beyaz Filo 8,37 7,72 167,43
Bilici Yatırım 5,19 0,97 81,06
Bim Mağazalar 69,20 -1,35 49,75
Birko Mensucat 0,74 29,82 138,71
Birlik Mensucat 2,63 -3,66 130,70
Bizim Mağazaları 15,82 1,93 41,63
Bomonti Elektrik 9,43 48,74 636,72
Borusan Mannesmann 13,79 3,76 20,44
Borusan Yat. Paz. 163,30 45,67 172,56
Bosch Fren Sistemleri 820,50 -5,74 185,11
Bossa 10,58 3,52 31,27
Brisa 11,50 0,00 22,61
Burçelik 20,24 -4,98 248,36
Burçelik Vana 56,85 -0,26 485,48
Bursa Çimento 6,46 10,43 61,36
Carrefoursa 26,36 60,83 459,66
Casa Emtia Petrol 31,86 6,13 239,30
Ceo Event Medya 4,25 0,00 16,05
Coca Cola İçecek 44,92 -0,93 18,65
Cosmos Yat. Holding 8,63 42,64 323,04
Credıtwest Faktorıng 4,63 3,12 60,76
Çelebi 68,85 -0,51 -30,70
Çelik Halat 11,99 -2,12 84,46
Çemaş Döküm 1,62 1,25 29,24
Çemtaş 14,96 23,33 84,03
Çimbeton 114,90 13,65 178,48
Çimentaş 36,28 2,02 141,87
Çimsa 12,41 1,22 36,67
Çuhadaroğlu Metal 5,79 4,89 81,50
Dagi Giyim 11,04 -4,42 341,60
Dagi Yatırım Holding 7,98 6,12 253,10
Dardanel 18,35 50,16 384,17
Datagate Bilgisayar 12,44 12,07 59,28
Demısaş Döküm 6,36 -13,00 82,76
Denge Holding 4,16 19,20 203,65
Deniz GMYO 3,16 -0,63 50,18
Denizli Cam 7,00 -2,23 -16,07
Derimod 7,70 -6,10 7,84
Derlüks Deri 8,09 -2,53 99,96
Desa Deri 6,37 -0,47 40,31
Despec Bilgisayar 10,51 6,48 147,88
Deva Holding 18,76 -3,00 110,13
Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,27 2,10
Diriteks Diriliş Tekstil 1,87 0,00 139,74
Ditaş Doğan 31,80 0,57 234,21
DO-CO 308,80 -4,25 -45,25
Doğan Burda 19,50 -4,13 221,25
Doğan Holding 2,34 0,86 30,33
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 -5,36 49,70
Doğusan 3,66 0,00 75,96
Doğuş GMYO 10,11 -6,39 123,18
Doğuş Otomotiv 15,98 6,53 67,86
Döktaş Dökümcülük 33,26 3,48 5,10
Duran Doğan Basım 18,60 -0,85 32,48
Dyo Boya 6,93 1,91 41,43
Eczacıbaşı İlaç 6,69 1,06 83,26
Eczacıbaşı Yatırım 18,48 -3,50 91,85
Edip Gayrimenkul 3,13 -3,99 125,18
Ege Endüstri 728,90 -1,90 29,57
Ege Gübre 120,30 1,26 144,04
Ege Profil 24,30 25,26 103,01
Ege Seramik 6,42 -0,16 74,53
Egeli & Co Tarım Girişim 1,19 14,42 271,87
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,20 20,00 207,69
Egeli&Co Yatırım Holding 0,82 10,81 310,00
Egeplast 19,21 12,67 53,68
Ekiz Kimya 9,83 1,34 1511,48
Emek Elektrik 3,56 -1,11 123,90
Eminiş Ambalaj 30,00 59,83 1873,68
Emlak Konut GMYO 1,76 -1,12 21,57
Enerjisa Enerji 8,66 -0,46 28,56
Enka İnşaat 6,75 -6,25 20,93
Erbosan 24,40 2,95 -2,32
Ereğli Demir Çelik 9,14 -0,87 3,76
Ersu Gıda 5,46 18,44 163,77
Escort Teknoloji 3,88 3,47 179,14
Etiler Gıda 3,40 3,03 191,19
Euro Kapital Yat. Ort. 2,46 8,37 53,39
Euro Trend Yat. Ort. 2,67 -4,30 123,65
Euro Yat. Ort. 2,26 7,62 100,76
Euro Yatırım Holding 2,49 19,71 66,00
Fade Gıda 6,77 -3,70
Fenerbahçe Futbol 29,12 -8,25 101,24
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,10 0,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,25 19,32 14,88
F-M İzmit Piston 132,90 8,76 180,60
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,65 1,52 64,50
Ford Otosan 87,20 -3,00 31,89
Formet Çelik Kapı 4,16 26,83 38,67
Frigo Pak Gıda 22,46 1,08 220,61
Galatasaray Sportif 4,86 22,11 139,41
Garanti Bankası 7,17 7,66 -35,64
Garanti Faktoring 11,16 2,39 188,37
Garanti Yat. Ort. 2,56 1,19 139,70
Gedik Y. Men. Değ. 8,95 0,11 184,58
Gediz Ambalaj 17,56 -4,36 159,76
Gentaş 2,92 -0,68 41,61
Gersan Elektrik 7,10 4,41 122,57
Global Men. Değ. 4,81 -1,03 155,85
Global Yat. Holding 4,43 1,84 -9,03
Good-Year 5,24 5,22 29,38
Göltaş Çimento 25,08 -2,03 40,98
Gözde Girişim 5,75 6,28 11,87
GSD Denizcilik 4,31 -1,82 68,36
GSD Holding 2,08 -1,42 39,60
Gübre Fabrik. 28,56 -1,72 215,93
Güler Yat. Holding 15,34 -4,84 655,67
Halk GMYO 2,34 -6,40 100,92
Hatay Tekstil 12,25 4,79 81,91
Hedef Girişim 4,55 16,67 90,67
Hektaş 12,62 -2,17 57,36
HUB Girişim 18,16 -1,52 93,43
Hürriyet Gzt. 1,98 8,79 73,68
ICBC Turkey Bank 7,29 0,83 38,33
İdealist Danışmanlık 8,16 9,53 145,78
İdealist GMYO 6,21 9,72 102,94
İhlas Ev Aletleri 2,21 -0,45 -29,39
İhlas Gayrimenkul 1,46 1,39 21,67
İhlas Gazetecilik 6,01 16,25 32,38
İhlas Holding 1,08 2,86 18,68
İhlas Yayın Holding 1,26 5,00 51,14
İndeks Bilgisayar 15,90 6,85 69,51
Info Yatırım 10,20 12,09 109,76
İntema 25,70 34,98 177,54
Inveo Yatırım Holding 25,14 3,46 226,92
İpek Doğal Enerji 11,82 -2,88 53,11
İskenderun Demir Çelik 7,10 -2,47 -9,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi

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