Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,92 34,37 272,04 Acıpayam Selüloz 17,49 7,76 176,97 Adel Kalemcilik 24,88 25,34 58,47 Adese Alışveriş Ticaret 2,11 -8,26 47,73 Afyon Çimento 4,16 0,00 82,59 Ak Enerji 2,04 -0,97 87,16 Akbank 5,15 0,98 -36,50 Akçansa 13,49 3,53 39,15 Akdeniz Yatırım Hold. 5,19 -5,64 145,97 Akfen GMYO 4,23 16,21 4,44 Akın Tekstil 20,40 9,56 47,93 Akiş GMYO 3,34 17,19 6,63 Akmerkez GMYO 69,00 -10,74 207,97 Aksa 7,27 3,41 3,81 Aksa Enerji 6,42 10,50 68,95 Aksigorta 7,64 3,38 41,02 Aksu Enerji 11,16 4,40 -24,95 Alarko Carrıer 143,00 11,46 139,43 Alarko GMYO 17,87 10,51 21,58 Alarko Holding 5,88 -0,34 -1,18 Albaraka Türk 1,51 0,00 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 27,36 4,19 127,24 Alkim Kağıt 13,60 -1,45 150,93 Alkim Kimya 13,69 -0,22 120,74 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,96 8,29 378,05 Altınyunus Çeşme 66,05 -35,31 561,16 Anadolu Efes 20,90 0,48 -1,78 Anadolu Grubu Holding 19,56 3,22 11,20 Anadolu Hayat Emek. 7,69 2,53 26,37 Anadolu Isuzu 14,66 1,24 20,46 Anadolu Sigorta 6,80 4,78 63,72 Anel Elektrik 5,71 4,20 78,15 Arçelik 23,82 2,67 14,30 ARD Bilişim Teknolojileri 31,90 5,07 Arena Bilgisayar 35,96 -0,28 393,62 Armada Bilgisayar 56,50 -14,39 244,72 Arsan Tekstil 6,15 3,19 71,79 Artı Yatırım Holding 13,51 60,64 1567,90 Aselsan 18,40 6,85 76,26 Ata GMYO 3,64 -2,93 -19,65 Atakule GMYO 2,34 1,30 21,87 Atlantis Yatırım Holding 3,33 21,09 233,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 -2,04 48,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,10 -0,35 5,18 Avrasya GMYO 2,29 1,33 51,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,66 6,83 46,15 Avrasya Stratejik GMYF 1.439,80 -0,67 11,97 Avrupa Yatırım Holding 3,08 -0,96 100,00 Ayen Enerji 6,12 4,62 76,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,00 -4,31 265,30 Aygaz 11,29 0,62 -7,05 Bagfaş 18,00 8,83 7,02 Bak Ambalaj 14,87 12,65 104,13 Balatacılar Balatacılık 11,17 60,72 800,81 Bantaş Ambalaj 3,93 -1,75 55,95 Banvit 25,02 -1,88 34,73 Baştaş Başkent Çimento 6,63 0,61 155,98 Batı Çimento 3,94 3,96 19,03 Batısöke Çimento 1,92 9,09 46,56 Bayrak Taban Sanayi 7,08 -1,53 Bera Holding 10,25 14,27 166,23 Berkosan Yalıtım 5,68 -5,65 107,30 Beşiktaş Futbol Yat. 3,49 -4,38 42,45 Beyaz Filo 7,73 -7,65 146,98 Bilici Yatırım 5,43 4,62 89,43 Bim Mağazalar 69,35 0,22 50,08 Birko Mensucat 0,81 9,46 161,29 Birlik Mensucat 2,39 -9,13 109,65 Bizim Mağazaları 15,90 0,51 42,35 Bomonti Elektrik 10,95 16,12 755,47 Borusan Mannesmann 15,95 15,66 39,30 Borusan Yat. Paz. 176,10 7,84 193,92 Bosch Fren Sistemleri 845,00 2,99 193,63 Bossa 11,90 12,48 47,64 Brisa 12,84 11,65 36,90 Burçelik 22,42 10,77 285,89 Burçelik Vana 57,00 0,26 487,02 Bursa Çimento 6,70 3,72 67,36 Carrefoursa 28,40 7,74 502,97 Casa Emtia Petrol 29,86 -6,28 218,00 Ceo Event Medya 4,26 0,24 16,32 Coca Cola İçecek 46,36 3,21 22,45 Cosmos Yat. Holding 9,30 7,76 355,88 Credıtwest Faktorıng 4,73 2,16 64,24 Çelebi 77,75 12,93 -21,74 Çelik Halat 12,20 1,75 87,69 Çemaş Döküm 1,71 5,56 36,42 Çemtaş 14,84 -0,80 82,56 Çimbeton 151,30 31,68 266,70 Çimentaş 33,44 -7,83 122,93 Çimsa 13,65 9,99 50,33 Çuhadaroğlu Metal 5,69 -1,73 78,37 Dagi Giyim 10,79 -2,26 331,60 Dagi Yatırım Holding 8,78 10,03 288,50 Dardanel 24,50 33,51 546,44 Datagate Bilgisayar 14,47 16,32 85,28 Demısaş Döküm 6,34 -0,31 82,18 Denge Holding 4,70 12,98 243,07 Deniz GMYO 3,41 7,91 62,06 Derimod 9,25 20,13 29,55 Derlüks Deri 8,24 1,85 103,67 Desa Deri 6,44 1,10 41,85 Despec Bilgisayar 11,76 11,89 177,36 Deva Holding 18,54 -1,17 107,67 Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,40 13,66 Diriteks Diriliş Tekstil 2,23 19,25 185,90 Ditaş Doğan 31,06 -2,33 226,43 DO-CO 316,60 2,53 -43,87 Doğan Burda 20,00 2,56 229,49 Doğan Holding 2,42 3,42 34,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 0,00 49,70 Doğusan 3,61 -1,37 73,56 Doğuş GMYO 9,33 -7,72 105,96 Doğuş Otomotiv 15,88 -0,63 66,81 Döktaş Dökümcülük 31,50 -5,29 -0,46 Duran Doğan Basım 23,20 24,73 65,24 Dyo Boya 9,02 30,16 84,08 Eczacıbaşı İlaç 6,73 0,60 84,35 Eczacıbaşı Yatırım 20,56 11,26 113,45 Edip Gayrimenkul 3,07 -1,92 120,86 Ege Endüstri 728,10 -0,11 29,43 Ege Gübre 124,20 3,24 151,95 Ege Profil 22,00 -9,47 83,79 Ege Seramik 6,82 6,23 85,40 Egeli & Co Tarım Girişim 1,30 9,24 306,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,29 7,50 230,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,86 4,88 330,00 Egeplast 18,01 -6,25 44,08 Ekiz Kimya 9,50 -3,36 1457,38 Emek Elektrik 3,68 3,37 131,45 Eminiş Ambalaj 48,28 60,93 3076,32 Emlak Konut GMYO 1,74 -1,14 20,19 Enerjisa Enerji 8,84 2,08 31,23 Enka İnşaat 6,88 1,93 23,25 Erbosan 28,32 16,07 13,37 Ereğli Demir Çelik 9,63 5,36 9,33 Ersu Gıda 4,97 -8,97 140,10 Escort Teknoloji 5,55 43,04 299,28 Etiler Gıda 3,20 -5,88 174,06 Euro Kapital Yat. Ort. 2,29 -6,91 42,79 Euro Trend Yat. Ort. 2,43 -8,99 103,55 Euro Yat. Ort. 2,08 -7,96 84,77 Euro Yatırım Holding 2,58 3,61 72,00 Fade Gıda 6,20 -8,42 Fenerbahçe Futbol 30,32 4,12 109,54 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,60 0,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 -4,00 10,28 F-M İzmit Piston 127,10 -4,36 168,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,38 -2,13 60,99 Ford Otosan 85,85 -1,55 29,85 Formet Çelik Kapı 4,00 -3,85 33,33 Frigo Pak Gıda 22,62 0,71 222,89 Galatasaray Sportif 4,32 -11,11 112,81 Garanti Bankası 7,11 -0,84 -36,18 Garanti Faktoring 10,95 -1,88 182,95 Garanti Yat. Ort. 2,30 -3,74 130,74 Gedik Y. Men. Değ. 8,89 -0,67 182,67 Gediz Ambalaj 17,25 -1,77 155,18 Gentaş 3,06 4,79 48,40 Gersan Elektrik 7,08 -0,28 121,94 Global Men. Değ. 4,61 -4,16 145,21 Global Yat. Holding 5,27 18,96 8,21 Good-Year 5,51 5,15 36,05 Göltaş Çimento 24,50 -2,31 37,72 Gözde Girişim 5,66 -1,57 10,12 GSD Denizcilik 4,69 8,82 83,20 GSD Holding 2,13 2,40 42,95 Gübre Fabrik. 32,60 14,15 260,62 Güler Yat. Holding 14,35 -6,45 606,90 Halk GMYO 2,36 0,85 102,64 Hatay Tekstil 12,52 2,20 85,92 Hedef Girişim 4,76 4,62 99,47 Hektaş 12,38 -1,90 54,36 HUB Girişim 17,81 -1,93 89,70 Hürriyet Gzt. 2,20 11,11 92,98 ICBC Turkey Bank 6,89 -5,49 30,74 İdealist Danışmanlık 9,35 14,58 181,63 İdealist GMYO 6,15 -0,97 100,98 İhlas Ev Aletleri 2,15 -2,71 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,44 -1,37 20,00 İhlas Gazetecilik 6,38 6,16 40,53 İhlas Holding 1,06 -1,85 16,48 İhlas Yayın Holding 1,25 -0,79 49,94 İndeks Bilgisayar 16,91 6,35 80,28 Info Yatırım 9,45 -7,35 94,34 İntema 20,62 -19,77 122,68 Inveo Yatırım Holding 28,00 11,38 264,11 İpek Doğal Enerji 11,92 0,85 54,40 İskenderun Demir Çelik 7,50 5,63 -4,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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