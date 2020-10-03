Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,92
|34,37
|272,04
|Acıpayam Selüloz
|17,49
|7,76
|176,97
|Adel Kalemcilik
|24,88
|25,34
|58,47
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,11
|-8,26
|47,73
|Afyon Çimento
|4,16
|0,00
|82,59
|Ak Enerji
|2,04
|-0,97
|87,16
|Akbank
|5,15
|0,98
|-36,50
|Akçansa
|13,49
|3,53
|39,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,19
|-5,64
|145,97
|Akfen GMYO
|4,23
|16,21
|4,44
|Akın Tekstil
|20,40
|9,56
|47,93
|Akiş GMYO
|3,34
|17,19
|6,63
|Akmerkez GMYO
|69,00
|-10,74
|207,97
|Aksa
|7,27
|3,41
|3,81
|Aksa Enerji
|6,42
|10,50
|68,95
|Aksigorta
|7,64
|3,38
|41,02
|Aksu Enerji
|11,16
|4,40
|-24,95
|Alarko Carrıer
|143,00
|11,46
|139,43
|Alarko GMYO
|17,87
|10,51
|21,58
|Alarko Holding
|5,88
|-0,34
|-1,18
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,36
|4,19
|127,24
|Alkim Kağıt
|13,60
|-1,45
|150,93
|Alkim Kimya
|13,69
|-0,22
|120,74
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,96
|8,29
|378,05
|Altınyunus Çeşme
|66,05
|-35,31
|561,16
|Anadolu Efes
|20,90
|0,48
|-1,78
|Anadolu Grubu Holding
|19,56
|3,22
|11,20
|Anadolu Hayat Emek.
|7,69
|2,53
|26,37
|Anadolu Isuzu
|14,66
|1,24
|20,46
|Anadolu Sigorta
|6,80
|4,78
|63,72
|Anel Elektrik
|5,71
|4,20
|78,15
|Arçelik
|23,82
|2,67
|14,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,90
|5,07
|Arena Bilgisayar
|35,96
|-0,28
|393,62
|Armada Bilgisayar
|56,50
|-14,39
|244,72
|Arsan Tekstil
|6,15
|3,19
|71,79
|Artı Yatırım Holding
|13,51
|60,64
|1567,90
|Aselsan
|18,40
|6,85
|76,26
|Ata GMYO
|3,64
|-2,93
|-19,65
|Atakule GMYO
|2,34
|1,30
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|3,33
|21,09
|233,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-2,04
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|-0,35
|5,18
|Avrasya GMYO
|2,29
|1,33
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,66
|6,83
|46,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,80
|-0,67
|11,97
|Avrupa Yatırım Holding
|3,08
|-0,96
|100,00
|Ayen Enerji
|6,12
|4,62
|76,37
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,00
|-4,31
|265,30
|Aygaz
|11,29
|0,62
|-7,05
|Bagfaş
|18,00
|8,83
|7,02
|Bak Ambalaj
|14,87
|12,65
|104,13
|Balatacılar Balatacılık
|11,17
|60,72
|800,81
|Bantaş Ambalaj
|3,93
|-1,75
|55,95
|Banvit
|25,02
|-1,88
|34,73
|Baştaş Başkent Çimento
|6,63
|0,61
|155,98
|Batı Çimento
|3,94
|3,96
|19,03
|Batısöke Çimento
|1,92
|9,09
|46,56
|Bayrak Taban Sanayi
|7,08
|-1,53
|Bera Holding
|10,25
|14,27
|166,23
|Berkosan Yalıtım
|5,68
|-5,65
|107,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,49
|-4,38
|42,45
|Beyaz Filo
|7,73
|-7,65
|146,98
|Bilici Yatırım
|5,43
|4,62
|89,43
|Bim Mağazalar
|69,35
|0,22
|50,08
|Birko Mensucat
|0,81
|9,46
|161,29
|Birlik Mensucat
|2,39
|-9,13
|109,65
|Bizim Mağazaları
|15,90
|0,51
|42,35
|Bomonti Elektrik
|10,95
|16,12
|755,47
|Borusan Mannesmann
|15,95
|15,66
|39,30
|Borusan Yat. Paz.
|176,10
|7,84
|193,92
|Bosch Fren Sistemleri
|845,00
|2,99
|193,63
|Bossa
|11,90
|12,48
|47,64
|Brisa
|12,84
|11,65
|36,90
|Burçelik
|22,42
|10,77
|285,89
|Burçelik Vana
|57,00
|0,26
|487,02
|Bursa Çimento
|6,70
|3,72
|67,36
|Carrefoursa
|28,40
|7,74
|502,97
|Casa Emtia Petrol
|29,86
|-6,28
|218,00
|Ceo Event Medya
|4,26
|0,24
|16,32
|Coca Cola İçecek
|46,36
|3,21
|22,45
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|7,76
|355,88
|Credıtwest Faktorıng
|4,73
|2,16
|64,24
|Çelebi
|77,75
|12,93
|-21,74
|Çelik Halat
|12,20
|1,75
|87,69
|Çemaş Döküm
|1,71
|5,56
|36,42
|Çemtaş
|14,84
|-0,80
|82,56
|Çimbeton
|151,30
|31,68
|266,70
|Çimentaş
|33,44
|-7,83
|122,93
|Çimsa
|13,65
|9,99
|50,33
|Çuhadaroğlu Metal
|5,69
|-1,73
|78,37
|Dagi Giyim
|10,79
|-2,26
|331,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,78
|10,03
|288,50
|Dardanel
|24,50
|33,51
|546,44
|Datagate Bilgisayar
|14,47
|16,32
|85,28
|Demısaş Döküm
|6,34
|-0,31
|82,18
|Denge Holding
|4,70
|12,98
|243,07
|Deniz GMYO
|3,41
|7,91
|62,06
|Derimod
|9,25
|20,13
|29,55
|Derlüks Deri
|8,24
|1,85
|103,67
|Desa Deri
|6,44
|1,10
|41,85
|Despec Bilgisayar
|11,76
|11,89
|177,36
|Deva Holding
|18,54
|-1,17
|107,67
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,40
|13,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,23
|19,25
|185,90
|Ditaş Doğan
|31,06
|-2,33
|226,43
|DO-CO
|316,60
|2,53
|-43,87
|Doğan Burda
|20,00
|2,56
|229,49
|Doğan Holding
|2,42
|3,42
|34,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|0,00
|49,70
|Doğusan
|3,61
|-1,37
|73,56
|Doğuş GMYO
|9,33
|-7,72
|105,96
|Doğuş Otomotiv
|15,88
|-0,63
|66,81
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|-5,29
|-0,46
|Duran Doğan Basım
|23,20
|24,73
|65,24
|Dyo Boya
|9,02
|30,16
|84,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|0,60
|84,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,56
|11,26
|113,45
|Edip Gayrimenkul
|3,07
|-1,92
|120,86
|Ege Endüstri
|728,10
|-0,11
|29,43
|Ege Gübre
|124,20
|3,24
|151,95
|Ege Profil
|22,00
|-9,47
|83,79
|Ege Seramik
|6,82
|6,23
|85,40
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,30
|9,24
|306,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,29
|7,50
|230,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,86
|4,88
|330,00
|Egeplast
|18,01
|-6,25
|44,08
|Ekiz Kimya
|9,50
|-3,36
|1457,38
|Emek Elektrik
|3,68
|3,37
|131,45
|Eminiş Ambalaj
|48,28
|60,93
|3076,32
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|-1,14
|20,19
|Enerjisa Enerji
|8,84
|2,08
|31,23
|Enka İnşaat
|6,88
|1,93
|23,25
|Erbosan
|28,32
|16,07
|13,37
|Ereğli Demir Çelik
|9,63
|5,36
|9,33
|Ersu Gıda
|4,97
|-8,97
|140,10
|Escort Teknoloji
|5,55
|43,04
|299,28
|Etiler Gıda
|3,20
|-5,88
|174,06
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,29
|-6,91
|42,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,43
|-8,99
|103,55
|Euro Yat. Ort.
|2,08
|-7,96
|84,77
|Euro Yatırım Holding
|2,58
|3,61
|72,00
|Fade Gıda
|6,20
|-8,42
|Fenerbahçe Futbol
|30,32
|4,12
|109,54
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,60
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,04
|-4,00
|10,28
|F-M İzmit Piston
|127,10
|-4,36
|168,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,38
|-2,13
|60,99
|Ford Otosan
|85,85
|-1,55
|29,85
|Formet Çelik Kapı
|4,00
|-3,85
|33,33
|Frigo Pak Gıda
|22,62
|0,71
|222,89
|Galatasaray Sportif
|4,32
|-11,11
|112,81
|Garanti Bankası
|7,11
|-0,84
|-36,18
|Garanti Faktoring
|10,95
|-1,88
|182,95
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|-3,74
|130,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,89
|-0,67
|182,67
|Gediz Ambalaj
|17,25
|-1,77
|155,18
|Gentaş
|3,06
|4,79
|48,40
|Gersan Elektrik
|7,08
|-0,28
|121,94
|Global Men. Değ.
|4,61
|-4,16
|145,21
|Global Yat. Holding
|5,27
|18,96
|8,21
|Good-Year
|5,51
|5,15
|36,05
|Göltaş Çimento
|24,50
|-2,31
|37,72
|Gözde Girişim
|5,66
|-1,57
|10,12
|GSD Denizcilik
|4,69
|8,82
|83,20
|GSD Holding
|2,13
|2,40
|42,95
|Gübre Fabrik.
|32,60
|14,15
|260,62
|Güler Yat. Holding
|14,35
|-6,45
|606,90
|Halk GMYO
|2,36
|0,85
|102,64
|Hatay Tekstil
|12,52
|2,20
|85,92
|Hedef Girişim
|4,76
|4,62
|99,47
|Hektaş
|12,38
|-1,90
|54,36
|HUB Girişim
|17,81
|-1,93
|89,70
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|11,11
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,89
|-5,49
|30,74
|İdealist Danışmanlık
|9,35
|14,58
|181,63
|İdealist GMYO
|6,15
|-0,97
|100,98
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-2,71
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|-1,37
|20,00
|İhlas Gazetecilik
|6,38
|6,16
|40,53
|İhlas Holding
|1,06
|-1,85
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-0,79
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|16,91
|6,35
|80,28
|Info Yatırım
|9,45
|-7,35
|94,34
|İntema
|20,62
|-19,77
|122,68
|Inveo Yatırım Holding
|28,00
|11,38
|264,11
|İpek Doğal Enerji
|11,92
|0,85
|54,40
|İskenderun Demir Çelik
|7,50
|5,63
|-4,03
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:09 - Kaynak: AA
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