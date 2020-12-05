Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,98 -8,37 382,80 Acıpayam Selüloz 16,75 -3,68 165,26 Adel Kalemcilik 23,28 6,30 48,28 Adese Alışveriş Ticaret 3,06 1,32 114,24 Afyon Çimento 4,46 -1,33 95,76 Ak Enerji 2,34 4,93 114,68 Akbank 6,18 -3,13 -23,80 Akçansa 14,85 -2,17 53,18 Akdeniz Yatırım Hold. 6,09 -2,40 188,63 Akfen GMYO 4,14 -0,24 2,22 Akın Tekstil 26,82 5,09 94,49 Akiş GMYO 3,84 4,07 22,59 Akmerkez GMYO 62,60 13,00 179,40 Aksa 10,74 1,03 53,36 Aksa Enerji 7,35 3,23 93,42 Aksigorta 8,14 5,85 50,24 Aksu Enerji 12,93 -5,55 -13,05 Alarko Carrıer 236,10 0,04 295,31 Alarko GMYO 19,63 5,48 33,56 Alarko Holding 6,89 7,82 17,28 Albaraka Türk 1,68 -1,75 9,80 Alcatel Lucent Teletaş 28,50 1,79 136,71 Alkim Kağıt 13,20 0,69 143,55 Alkim Kimya 14,15 1,00 128,15 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,51 3,72 512,20 Altınyunus Çeşme 47,80 1,57 378,48 Anadolu Efes 22,14 -1,51 4,05 Anadolu Grubu Holding 21,98 2,81 24,96 Anadolu Hayat Emek. 7,92 -2,82 30,15 Anadolu Isuzu 16,09 -1,35 32,21 Anadolu Sigorta 7,06 -0,70 69,98 Anel Elektrik 3,29 -2,66 86,63 Arçelik 28,44 -0,63 36,47 ARD Bilişim Teknolojileri 35,00 -1,52 Arena Bilgisayar 33,56 -4,39 360,67 Armada Bilgisayar 51,45 4,87 213,91 Arsan Tekstil 6,97 -0,43 94,69 Artı Yatırım Holding 6,15 11,82 659,26 Aselsan 17,71 -2,10 70,11 Ata GMYO 5,77 23,29 27,37 Atakule GMYO 2,53 -1,17 31,77 Atlantis Yatırım Holding 4,50 5,88 350,00 Atlas Yat. Ort. 2,03 16,00 110,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,00 9,97 19,35 Avrasya GMYO 3,83 -1,79 153,64 Avrasya Petrol ve Tur. 3,20 -0,93 75,82 Avrupa Yatırım Holding 5,30 4,74 244,16 Ayen Enerji 5,69 1,97 63,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,30 12,44 415,98 Aygaz 12,89 0,55 6,13 Bagfaş 19,91 -2,97 18,37 Bak Ambalaj 19,80 0,66 171,80 Balatacılar Balatacılık 8,00 -9,09 545,16 Bantaş Ambalaj 5,74 -1,71 127,78 Banvit 37,34 28,76 101,08 Baştaş Başkent Çimento 12,30 7,05 374,90 Batı Çimento 4,47 1,59 35,05 Batısöke Çimento 2,38 -3,25 81,68 Bayrak Taban Sanayi 10,12 16,86 Bera Holding 14,72 21,25 282,34 Berkosan Yalıtım 6,59 2,97 140,51 Beşiktaş Futbol Yat. 3,72 16,25 51,84 Beyaz Filo 10,98 18,45 250,82 Bilici Yatırım 6,15 0,65 114,55 Bim Mağazalar 70,70 1,22 53,00 Birko Mensucat 1,17 -8,59 277,42 Birlik Mensucat 2,65 4,74 132,46 Bizim Mağazaları 16,20 1,76 46,30 Borusan Mannesmann 15,99 -0,62 39,65 Borusan Yat. Paz. 236,80 6,24 295,24 Bosch Fren Sistemleri 1.348,00 7,07 368,41 Bossa 12,93 0,23 60,42 Brisa 19,01 1,01 102,69 Burçelik 22,08 -0,99 280,03 Burçelik Vana 60,40 -3,28 522,04 Bursa Çimento 9,20 1,43 129,81 Carrefoursa 113,00 9,39 327,27 Casa Emtia Petrol 95,15 8,49 913,31 Ceo Event Medya 7,13 1,57 94,69 Coca Cola İçecek 61,75 2,40 63,10 Cosmos Yat. Holding 8,20 1,86 301,96 Credıtwest Faktorıng 5,47 1,30 89,93 Çelebi 95,40 -1,14 -3,97 Çelik Halat 19,14 -10,98 194,46 Çemaş Döküm 2,38 1,28 89,87 Çemtaş 14,65 -5,18 80,22 Çimbeton 185,80 5,93 350,32 Çimentaş 34,42 1,24 129,47 Çimsa 15,72 -0,51 73,13 Çuhadaroğlu Metal 6,67 -3,19 109,09 Dagi Giyim 8,58 -2,05 243,20 Dagi Yatırım Holding 13,17 -3,87 482,74 Dardanel 25,00 0,00 559,63 Datagate Bilgisayar 15,43 -1,66 97,57 Demısaş Döküm 6,36 3,41 82,76 Denge Holding 5,80 1,75 323,36 Deniz GMYO 3,31 0,61 57,31 Derimod 9,78 -2,30 36,97 Derlüks Deri 9,56 -5,44 136,29 Desa Deri 8,21 5,66 80,84 Despec Bilgisayar 11,59 -4,06 173,35 Deva Holding 23,82 -0,67 166,81 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,26 0,79 Diriteks Diriliş Tekstil 4,52 5,12 479,49 Ditaş Doğan 32,30 -0,06 239,46 DO-CO 504,00 3,17 -10,64 Doğan Burda 22,80 3,17 275,62 Doğan Holding 2,86 17,21 59,29 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 -0,37 62,42 Doğusan 3,62 -0,55 74,04 Doğuş GMYO 9,28 -8,03 104,86 Doğuş Otomotiv 28,18 0,86 196,01 Döktaş Dökümcülük 32,02 -3,96 1,18 Duran Doğan Basım 10,89 -7,13 63,78 Dyo Boya 13,15 18,26 168,37 Eczacıbaşı İlaç 7,01 1,30 92,02 Eczacıbaşı Yatırım 20,16 -4,00 109,29 Edip Gayrimenkul 3,05 0,66 119,42 Ege Endüstri 1.746,00 7,12 210,36 Ege Gübre 133,40 -3,82 170,61 Ege Profil 30,66 14,49 156,14 Ege Seramik 9,95 2,26 170,49 Egeplast 19,00 11,50 52,00 Ekiz Kimya 7,76 -3,12 1172,13 Emek Elektrik 3,74 9,36 135,22 Eminiş Ambalaj 23,00 0,00 1413,16 Emlak Konut GMYO 2,13 -1,84 47,13 Enerjisa Enerji 11,00 3,77 63,30 Enka İnşaat 7,14 1,28 27,91 Erbosan 35,56 2,66 42,35 Ereğli Demir Çelik 11,62 -1,61 31,92 Ersu Gıda 5,19 -0,76 150,72 Escort Teknoloji 6,55 -2,24 371,22 Esenboğa Elektrik 18,32 4,39 Etiler Gıda 4,28 -4,68 266,56 Euro Kapital Yat. Ort. 4,33 31,21 169,99 Euro Trend Yat. Ort. 4,10 9,04 243,44 Euro Yat. Ort. 5,25 6,06 366,36 Euro Yatırım Holding 2,92 2,10 94,67 Fade Gıda 6,30 3,28 Fenerbahçe Futbol 33,66 -3,66 132,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,47 0,13 63,46 F-M İzmit Piston 127,20 -2,30 168,57 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,39 0,44 48,11 Ford Otosan 122,30 2,17 84,98 Formet Çelik Kapı 4,40 0,00 46,67 Frigo Pak Gıda 22,88 -15,20 226,60 Galatasaray Sportif 4,02 6,07 98,03 Garanti Bankası 9,11 -0,76 -18,22 Garanti Faktoring 11,14 0,54 187,86 Garanti Yat. Ort. 2,97 -4,50 197,95 Gedik Y. Men. Değ. 10,18 10,29 223,69 Gediz Ambalaj 21,08 1,35 211,83 Gentaş 5,18 0,78 151,21 Gersan Elektrik 6,19 -0,96 94,04 Global Men. Değ. 6,23 27,40 231,38 Global Yat. Holding 4,76 -0,83 -2,26 Good-Year 7,57 -1,05 86,91 Göltaş Çimento 32,84 8,81 84,60 Gözde Girişim 6,82 4,12 32,68 GSD Denizcilik 4,98 0,81 94,53 GSD Holding 2,29 0,44 53,69 Gübre Fabrik. 51,10 -2,11 465,27 Güler Yat. Holding 14,17 -4,96 598,03 Halk GMYO 3,34 -3,19 186,79 Hatay Tekstil 13,07 -2,90 94,09 Hedef Girişim 6,54 7,21 174,07 Hektaş 12,98 0,23 61,85 HUB Girişim 18,50 8,82 97,05 Hürriyet Gzt. 2,26 0,44 98,25 ICBC Turkey Bank 6,56 -1,50 24,48 İdealist Danışmanlık 11,22 4,86 237,95 İdealist GMYO 7,02 10,73 129,41 İhlas Ev Aletleri 1,85 -1,07 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,30 0,00 26,30 İhlas Gazetecilik 4,90 10,11 7,93 İhlas Holding 1,22 7,96 34,07 İhlas Yayın Holding 1,19 0,85 42,75 İndeks Bilgisayar 16,25 0,00 73,25 Info Yatırım 5,75 15,23 200,29 İntema 20,94 4,39 126,13 Inveo Yatırım Holding 35,72 25,60 364,50 İpek Doğal Enerji 12,04 1,60 55,96 İskenderun Demir Çelik 8,64 0,82 10,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti

Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak

Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum, biraz nefes verin

Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir

Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi

"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti