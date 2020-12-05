Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

05.12.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,98-8,37382,80
Acıpayam Selüloz16,75-3,68165,26
Adel Kalemcilik23,286,3048,28
Adese Alışveriş Ticaret3,061,32114,24
Afyon Çimento4,46-1,3395,76
Ak Enerji2,344,93114,68
Akbank6,18-3,13-23,80
Akçansa14,85-2,1753,18
Akdeniz Yatırım Hold.6,09-2,40188,63
Akfen GMYO4,14-0,242,22
Akın Tekstil26,825,0994,49
Akiş GMYO3,844,0722,59
Akmerkez GMYO62,6013,00179,40
Aksa10,741,0353,36
Aksa Enerji7,353,2393,42
Aksigorta8,145,8550,24
Aksu Enerji12,93-5,55-13,05
Alarko Carrıer236,100,04295,31
Alarko GMYO19,635,4833,56
Alarko Holding6,897,8217,28
Albaraka Türk1,68-1,759,80
Alcatel Lucent Teletaş28,501,79136,71
Alkim Kağıt13,200,69143,55
Alkim Kimya14,151,00128,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,513,72512,20
Altınyunus Çeşme47,801,57378,48
Anadolu Efes22,14-1,514,05
Anadolu Grubu Holding21,982,8124,96
Anadolu Hayat Emek.7,92-2,8230,15
Anadolu Isuzu16,09-1,3532,21
Anadolu Sigorta7,06-0,7069,98
Anel Elektrik3,29-2,6686,63
Arçelik28,44-0,6336,47
ARD Bilişim Teknolojileri35,00-1,52

Arena Bilgisayar33,56-4,39360,67
Armada Bilgisayar51,454,87213,91
Arsan Tekstil6,97-0,4394,69
Artı Yatırım Holding6,1511,82659,26
Aselsan17,71-2,1070,11
Ata GMYO5,7723,2927,37
Atakule GMYO2,53-1,1731,77
Atlantis Yatırım Holding4,505,88350,00
Atlas Yat. Ort.2,0316,00110,02
AvivaSA Emeklilik Hayat16,009,9719,35
Avrasya GMYO3,83-1,79153,64
Avrasya Petrol ve Tur.3,20-0,9375,82
Avrupa Yatırım Holding5,304,74244,16
Ayen Enerji5,691,9763,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,3012,44415,98
Aygaz12,890,556,13
Bagfaş19,91-2,9718,37
Bak Ambalaj19,800,66171,80
Balatacılar Balatacılık8,00-9,09545,16
Bantaş Ambalaj5,74-1,71127,78
Banvit37,3428,76101,08
Baştaş Başkent Çimento12,307,05374,90
Batı Çimento4,471,5935,05
Batısöke Çimento2,38-3,2581,68
Bayrak Taban Sanayi10,1216,86

Bera Holding14,7221,25282,34
Berkosan Yalıtım6,592,97140,51
Beşiktaş Futbol Yat.3,7216,2551,84
Beyaz Filo10,9818,45250,82
Bilici Yatırım6,150,65114,55
Bim Mağazalar70,701,2253,00
Birko Mensucat1,17-8,59277,42
Birlik Mensucat2,654,74132,46
Bizim Mağazaları16,201,7646,30
Borusan Mannesmann15,99-0,6239,65
Borusan Yat. Paz.236,806,24295,24
Bosch Fren Sistemleri1.348,007,07368,41
Bossa12,930,2360,42
Brisa19,011,01102,69
Burçelik22,08-0,99280,03
Burçelik Vana60,40-3,28522,04
Bursa Çimento9,201,43129,81
Carrefoursa113,009,39327,27
Casa Emtia Petrol95,158,49913,31
Ceo Event Medya7,131,5794,69
Coca Cola İçecek61,752,4063,10
Cosmos Yat. Holding8,201,86301,96
Credıtwest Faktorıng5,471,3089,93
Çelebi95,40-1,14-3,97
Çelik Halat19,14-10,98194,46
Çemaş Döküm2,381,2889,87
Çemtaş14,65-5,1880,22
Çimbeton185,805,93350,32
Çimentaş34,421,24129,47
Çimsa15,72-0,5173,13
Çuhadaroğlu Metal6,67-3,19109,09
Dagi Giyim8,58-2,05243,20
Dagi Yatırım Holding13,17-3,87482,74
Dardanel25,000,00559,63
Datagate Bilgisayar15,43-1,6697,57
Demısaş Döküm6,363,4182,76
Denge Holding5,801,75323,36
Deniz GMYO3,310,6157,31
Derimod9,78-2,3036,97
Derlüks Deri9,56-5,44136,29
Desa Deri8,215,6680,84
Despec Bilgisayar11,59-4,06173,35
Deva Holding23,82-0,67166,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,260,79

Diriteks Diriliş Tekstil4,525,12479,49
Ditaş Doğan32,30-0,06239,46
DO-CO504,003,17-10,64
Doğan Burda22,803,17275,62
Doğan Holding2,8617,2159,29
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-0,3762,42
Doğusan3,62-0,5574,04
Doğuş GMYO9,28-8,03104,86
Doğuş Otomotiv28,180,86196,01
Döktaş Dökümcülük32,02-3,961,18
Duran Doğan Basım10,89-7,1363,78
Dyo Boya13,1518,26168,37
Eczacıbaşı İlaç7,011,3092,02
Eczacıbaşı Yatırım20,16-4,00109,29
Edip Gayrimenkul3,050,66119,42
Ege Endüstri1.746,007,12210,36
Ege Gübre133,40-3,82170,61
Ege Profil30,6614,49156,14
Ege Seramik9,952,26170,49
Egeplast19,0011,5052,00
Ekiz Kimya7,76-3,121172,13
Emek Elektrik3,749,36135,22
Eminiş Ambalaj23,000,001413,16
Emlak Konut GMYO2,13-1,8447,13
Enerjisa Enerji11,003,7763,30
Enka İnşaat7,141,2827,91
Erbosan35,562,6642,35
Ereğli Demir Çelik11,62-1,6131,92
Ersu Gıda5,19-0,76150,72
Escort Teknoloji6,55-2,24371,22
Esenboğa Elektrik18,324,39

Etiler Gıda4,28-4,68266,56
Euro Kapital Yat. Ort.4,3331,21169,99
Euro Trend Yat. Ort.4,109,04243,44
Euro Yat. Ort.5,256,06366,36
Euro Yatırım Holding2,922,1094,67
Fade Gıda6,303,28

Fenerbahçe Futbol33,66-3,66132,62
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,470,1363,46
F-M İzmit Piston127,20-2,30168,57
Fonet Bilgi Teknolojileri11,390,4448,11
Ford Otosan122,302,1784,98
Formet Çelik Kapı4,400,0046,67
Frigo Pak Gıda22,88-15,20226,60
Galatasaray Sportif4,026,0798,03
Garanti Bankası9,11-0,76-18,22
Garanti Faktoring11,140,54187,86
Garanti Yat. Ort.2,97-4,50197,95
Gedik Y. Men. Değ.10,1810,29223,69
Gediz Ambalaj21,081,35211,83
Gentaş5,180,78151,21
Gersan Elektrik6,19-0,9694,04
Global Men. Değ.6,2327,40231,38
Global Yat. Holding4,76-0,83-2,26
Good-Year7,57-1,0586,91
Göltaş Çimento32,848,8184,60
Gözde Girişim6,824,1232,68
GSD Denizcilik4,980,8194,53
GSD Holding2,290,4453,69
Gübre Fabrik.51,10-2,11465,27
Güler Yat. Holding14,17-4,96598,03
Halk GMYO3,34-3,19186,79
Hatay Tekstil13,07-2,9094,09
Hedef Girişim6,547,21174,07
Hektaş12,980,2361,85
HUB Girişim18,508,8297,05
Hürriyet Gzt.2,260,4498,25
ICBC Turkey Bank6,56-1,5024,48
İdealist Danışmanlık11,224,86237,95
İdealist GMYO7,0210,73129,41
İhlas Ev Aletleri1,85-1,07-40,89
İhlas Gayrimenkul1,300,0026,30
İhlas Gazetecilik4,9010,117,93
İhlas Holding1,227,9634,07
İhlas Yayın Holding1,190,8542,75
İndeks Bilgisayar16,250,0073,25
Info Yatırım5,7515,23200,29
İntema20,944,39126,13
Inveo Yatırım Holding35,7225,60364,50
İpek Doğal Enerji12,041,6055,96
İskenderun Demir Çelik8,640,8210,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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