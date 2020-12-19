Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

19.12.2020 11:11
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,703,82367,74
Acıpayam Selüloz16,28-3,04157,81
Adel Kalemcilik26,726,3770,19
Adese Alışveriş Ticaret2,82-3,7597,44
Afyon Çimento4,542,4899,27
Ak Enerji2,240,90105,50
Akbank6,492,85-19,98
Akçansa16,856,8573,81
Akdeniz Yatırım Hold.5,79-1,86174,41
Akfen GMYO4,954,2122,22
Akın Tekstil28,18-3,95104,35
Akiş GMYO3,845,2122,59
Akmerkez GMYO63,85-3,62184,98
Aksa11,982,3171,06
Aksa Enerji7,12-0,1487,37
Aksigorta8,857,5363,35
Aksu Enerji13,855,56-6,86
Alarko Carrıer281,1018,96370,65
Alarko GMYO21,205,3744,24
Alarko Holding6,912,5217,62
Albaraka Türk1,964,8128,10
Alcatel Lucent Teletaş27,44-0,22127,91
Alkim Kağıt13,574,06150,38
Alkim Kimya14,202,16128,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,31-3,35463,41
Altınyunus Çeşme47,60-2,10376,48
Anadolu Efes23,548,3810,63
Anadolu Grubu Holding25,205,5343,26
Anadolu Hayat Emek.8,102,2733,11
Anadolu Isuzu16,65-2,9236,81
Anadolu Sigorta7,090,0070,70
Anel Elektrik3,18-4,7980,39
Arçelik29,56-4,4041,84
ARD Bilişim Teknolojileri44,6221,25

Arena Bilgisayar33,74-2,43363,14
Armada Bilgisayar50,602,80208,72
Arsan Tekstil7,15-4,2899,72
Artı Yatırım Holding5,50-7,56579,01
Aselsan17,841,9971,83
Ata GMYO5,09-4,5012,36
Atakule GMYO2,513,2930,73
Atlantis Yatırım Holding4,6513,41365,00
Atlas Yat. Ort.1,851,0994,69
AvivaSA Emeklilik Hayat16,306,6121,59
Avrasya GMYO4,194,49177,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,393,6786,26
Avrupa Yatırım Holding5,60-1,75263,64
Ayen Enerji5,44-1,4556,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,140,36408,68
Aygaz14,213,2716,99
Bagfaş19,491,5115,87
Bak Ambalaj20,32-4,15178,94
Balatacılar Balatacılık7,80-2,38529,03
Bantaş Ambalaj4,65-1,48115,86
Banvit45,089,47142,76
Baştaş Başkent Çimento12,000,84363,32
Batı Çimento4,702,8441,99
Batısöke Çimento2,420,4184,73
Bayrak Taban Sanayi11,078,42

Bera Holding16,80-23,08336,36
Berkosan Yalıtım7,11-3,00159,49
Beşiktaş Futbol Yat.4,12-0,2468,16
Beyaz Filo9,60-4,19206,73
Bilici Yatırım6,44-3,16124,67
Bim Mağazalar72,503,3556,90
Birko Mensucat1,151,77270,97
Birlik Mensucat2,9513,90158,77
Bizim Mağazaları15,42-0,1339,26
Borusan Mannesmann23,0026,58100,87
Borusan Yat. Paz.460,5041,00668,61
Bosch Fren Sistemleri1.271,00-0,70341,66
Bossa14,00-1,2773,70
Brisa19,994,77113,14
Burçelik21,64-0,92272,46
Burçelik Vana59,25-2,79510,20
Bursa Çimento8,92-0,22122,81
Carrefoursa90,00-15,01240,30
Casa Emtia Petrol137,7013,431366,45
Ceo Event Medya6,660,3081,86
Coca Cola İçecek62,55-2,2765,22
Cosmos Yat. Holding7,70-3,14277,45
Credıtwest Faktorıng5,64-2,4295,83
Çelebi118,2025,1518,97
Çelik Halat18,950,26191,54
Çemaş Döküm2,25-3,8579,50
Çemtaş14,88-2,3683,05
Çimbeton189,908,08360,25
Çimentaş32,40-4,65116,00
Çimsa18,4911,39103,63
Çuhadaroğlu Metal7,603,83138,24
Dagi Giyim8,490,12239,60
Dagi Yatırım Holding12,00-5,29430,97
Dardanel26,00-10,34586,02
Datagate Bilgisayar15,01-2,2892,19
Demısaş Döküm6,32-0,4781,61
Denge Holding5,601,82308,76
Deniz GMYO3,342,7758,73
Derimod9,770,0036,83
Derlüks Deri8,68-4,51114,54
Desa Deri9,393,30106,83
Despec Bilgisayar11,86-0,34179,72
Deva Holding24,08-0,08169,72
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,16-2,53

Diriteks Diriliş Tekstil4,12-1,90428,21
Ditaş Doğan33,50-13,48252,07
DO-CO505,302,08-10,41
Doğan Burda23,70-7,93290,44
Doğan Holding3,142,6174,88
Doğtaş Kelebek Mobilya2,620,0058,79
Doğusan3,67-11,5776,44
Doğuş GMYO8,93-1,0097,13
Doğuş Otomotiv26,84-2,40181,93
Döktaş Dökümcülük31,10-2,75-1,72
Duran Doğan Basım10,45-1,6957,16
Dyo Boya11,60-1,19136,73
Eczacıbaşı İlaç7,03-0,8592,57
Eczacıbaşı Yatırım22,907,41137,74
Edip Gayrimenkul3,03-0,33117,99
Ege Endüstri1.641,001,27191,70
Ege Gübre133,30-0,30170,41
Ege Profil32,803,54174,02
Ege Seramik9,93-2,17169,95
Egeplast25,6213,06104,96
Ekiz Kimya7,253,421088,52
Emek Elektrik4,6315,75191,19
Eminiş Ambalaj25,706,991590,79
Emlak Konut GMYO2,2111,0652,66
Enerjisa Enerji11,200,7266,27
Enka İnşaat7,260,6930,06
Erbosan37,161,2548,76
Ereğli Demir Çelik13,93-2,8658,14
Ersu Gıda5,01-0,79142,03
Escort Teknoloji6,513,33368,35
Esenboğa Elektrik17,59-3,09

Etiler Gıda4,14-0,24254,57
Euro Kapital Yat. Ort.3,90-6,02143,18
Euro Trend Yat. Ort.3,71-6,78210,77
Euro Yat. Ort.4,80-2,24326,38
Euro Yatırım Holding2,86-1,7290,67
Fade Gıda6,505,18

Fenerbahçe Futbol30,06-10,38107,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,761,9647,92
F-M İzmit Piston117,80-1,75148,72
Fonet Bilgi Teknolojileri11,270,6346,55
Ford Otosan125,901,3790,43
Formet Çelik Kapı4,440,0048,00
Frigo Pak Gıda22,620,98222,89
Galatasaray Sportif4,032,8198,52
Garanti Bankası9,873,57-11,40
Garanti Faktoring10,50-1,96171,32
Garanti Yat. Ort.3,648,66265,17
Gedik Y. Men. Değ.11,201,27256,13
Gediz Ambalaj25,48-9,00276,92
Gentaş5,416,29162,36
Gersan Elektrik6,13-3,0192,16
Global Men. Değ.5,25-3,85179,26
Global Yat. Holding4,671,30-4,11
Good-Year7,743,6191,11
Göltaş Çimento33,901,3890,56
Gözde Girişim7,305,9542,02
GSD Denizcilik4,93-0,4092,58
GSD Holding2,466,9665,10
Gübre Fabrik.47,52-0,71425,66
Güler Yat. Holding12,53-6,63517,24
Halk GMYO4,1924,33259,77
Hatay Tekstil13,43-1,2599,44
Hedef Girişim8,1210,78240,28
Hektaş14,497,3380,67
HUB Girişim17,90-1,0090,66
Hürriyet Gzt.2,20-2,2292,98
ICBC Turkey Bank6,580,4624,86
İdealist Danışmanlık13,908,26318,67
İdealist GMYO7,3515,93140,20
İhlas Ev Aletleri2,0711,29-33,87
İhlas Gayrimenkul1,280,7924,36
İhlas Gazetecilik4,52-1,74-0,44
İhlas Holding1,24-3,8836,26
İhlas Yayın Holding1,17-1,6840,35
İndeks Bilgisayar16,360,6874,42
Info Yatırım6,3510,05231,63
İntema21,902,53136,50
Inveo Yatırım Holding35,80-1,49365,54
İpek Doğal Enerji12,283,1959,07
İskenderun Demir Çelik9,852,3926,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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