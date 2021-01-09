Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,66
|-1,03
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|17,21
|0,53
|0,53
|Adel Kalemcilik
|28,10
|-17,92
|-17,92
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,85
|1,79
|1,79
|Afyon Çimento
|5,46
|6,85
|6,85
|Ak Enerji
|2,35
|6,33
|6,33
|Akbank
|7,51
|8,37
|8,37
|Akçansa
|18,84
|13,91
|13,91
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,28
|2,13
|2,13
|Akfen GMYO
|4,91
|1,03
|1,03
|Akın Tekstil
|32,86
|3,46
|3,46
|Akiş GMYO
|3,62
|2,55
|2,55
|Akmerkez GMYO
|64,25
|-0,22
|-0,22
|Aksa
|13,94
|-4,46
|-4,46
|Aksa Enerji
|8,17
|9,81
|9,81
|Aksigorta
|10,04
|7,96
|7,96
|Aksu Enerji
|14,46
|2,41
|2,41
|Alarko Carrıer
|438,00
|20,03
|20,03
|Alarko GMYO
|25,32
|-3,21
|-3,21
|Alarko Holding
|9,08
|5,09
|5,09
|Albaraka Türk
|1,95
|0,52
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,56
|6,41
|6,41
|Alkim Kağıt
|14,06
|3,78
|3,78
|Alkim Kimya
|15,82
|8,82
|8,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,43
|10,96
|10,96
|Altınyunus Çeşme
|47,20
|-5,52
|-5,52
|Anadolu Efes
|26,22
|13,11
|13,11
|Anadolu Grubu Holding
|28,38
|7,42
|7,42
|Anadolu Hayat Emek.
|9,88
|13,96
|13,96
|Anadolu Isuzu
|20,20
|12,22
|12,22
|Anadolu Sigorta
|7,63
|1,06
|1,06
|Anel Elektrik
|3,12
|-1,58
|-1,58
|Arçelik
|32,14
|5,72
|5,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,15
|12,62
|12,62
|Arena Bilgisayar
|36,64
|6,51
|6,51
|Armada Bilgisayar
|50,00
|1,87
|1,87
|Arsan Tekstil
|7,41
|1,65
|1,65
|Artı Yatırım Holding
|6,80
|17,24
|17,24
|Arzum Ev Aletleri
|22,36
|-9,18
|-9,18
|Aselsan
|18,95
|3,84
|3,84
|Ata GMYO
|6,28
|13,97
|13,97
|Atakule GMYO
|2,60
|3,17
|3,17
|Atlantis Yatırım Holding
|8,50
|52,88
|52,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|1,14
|1,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,15
|0,71
|0,71
|Avrasya GMYO
|3,87
|-4,68
|-4,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|2,19
|2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,91
|-1,50
|-1,50
|Ayen Enerji
|5,60
|3,51
|3,51
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,99
|-3,17
|-3,17
|Aygaz
|14,98
|2,25
|2,25
|Bagfaş
|23,86
|19,30
|19,30
|Bak Ambalaj
|20,80
|2,97
|2,97
|Balatacılar Balatacılık
|8,10
|-1,70
|-1,70
|Bantaş Ambalaj
|4,94
|5,33
|5,33
|Banvit
|49,70
|-4,42
|-4,42
|Baştaş Başkent Çimento
|18,70
|7,66
|7,66
|Batı Çimento
|4,89
|3,82
|3,82
|Batısöke Çimento
|2,49
|2,05
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|10,42
|-1,79
|-1,79
|Bera Holding
|20,38
|0,49
|0,49
|Berkosan Yalıtım
|8,46
|-5,16
|-5,16
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,31
|6,68
|6,68
|Beyaz Filo
|10,68
|4,91
|4,91
|Bilici Yatırım
|7,05
|6,17
|6,17
|Bim Mağazalar
|76,40
|3,90
|3,90
|Birko Mensucat
|1,09
|-1,80
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,94
|-15,03
|-15,03
|Bizim Mağazaları
|16,00
|4,17
|4,17
|Borusan Mannesmann
|32,42
|16,62
|16,62
|Borusan Yat. Paz.
|520,00
|13,81
|13,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.295,00
|4,53
|4,53
|Bossa
|19,26
|7,90
|7,90
|Brisa
|22,20
|11,33
|11,33
|Burçelik
|21,90
|4,19
|4,19
|Burçelik Vana
|44,68
|-10,03
|-10,03
|Bursa Çimento
|11,85
|-1,58
|-1,58
|Carrefoursa
|66,45
|-7,45
|-7,45
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|3,77
|3,77
|Ceo Event Medya
|6,74
|4,82
|4,82
|Coca Cola İçecek
|72,35
|9,95
|9,95
|Cosmos Yat. Holding
|10,55
|30,89
|30,89
|Credıtwest Faktorıng
|5,84
|-0,51
|-0,51
|Çelebi
|180,20
|-1,27
|-1,27
|Çelik Halat
|20,20
|-5,70
|-5,70
|Çemaş Döküm
|2,22
|3,26
|3,26
|Çemtaş
|15,83
|-0,69
|-0,69
|Çimbeton
|381,20
|28,57
|28,57
|Çimentaş
|47,60
|31,64
|31,64
|Çimsa
|18,88
|6,07
|6,07
|Çuhadaroğlu Metal
|8,20
|6,08
|6,08
|Dagi Giyim
|8,09
|0,25
|0,25
|Dagi Yatırım Holding
|13,48
|4,50
|4,50
|Dardanel
|31,00
|-7,46
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|16,23
|0,74
|0,74
|Demısaş Döküm
|6,44
|-2,57
|-2,57
|Denge Holding
|7,12
|29,93
|29,93
|Deniz GMYO
|4,05
|18,42
|18,42
|Derimod
|10,00
|2,67
|2,67
|Derlüks Deri
|9,29
|5,33
|5,33
|Desa Deri
|10,21
|4,83
|4,83
|Despec Bilgisayar
|13,17
|0,84
|0,84
|Deva Holding
|25,82
|6,96
|6,96
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,15
|2,76
|2,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,38
|17,43
|17,43
|Ditaş Doğan
|33,32
|1,96
|1,96
|DO-CO
|616,00
|-2,22
|-2,22
|Doğan Burda
|25,90
|15,42
|15,42
|Doğan Holding
|3,39
|10,42
|10,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,90
|5,45
|5,45
|Doğusan
|4,99
|13,93
|13,93
|Doğuş GMYO
|9,28
|13,59
|13,59
|Doğuş Otomotiv
|28,06
|-2,37
|-2,37
|Döktaş Dökümcülük
|32,16
|5,03
|5,03
|Duran Doğan Basım
|10,74
|2,38
|2,38
|Dyo Boya
|12,17
|7,13
|7,13
|Eczacıbaşı İlaç
|7,55
|1,21
|1,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,68
|25,02
|25,02
|Edip Gayrimenkul
|3,29
|-0,90
|-0,90
|Ege Endüstri
|1.795,50
|3,95
|3,95
|Ege Gübre
|181,80
|25,21
|25,21
|Ege Profil
|39,24
|2,62
|2,62
|Ege Seramik
|12,00
|16,62
|16,62
|Egeplast
|36,80
|10,51
|10,51
|Ekiz Kimya
|6,85
|-3,93
|-3,93
|Emek Elektrik
|5,53
|-6,59
|-6,59
|Eminiş Ambalaj
|35,00
|-4,99
|-4,99
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|18,69
|18,69
|Enerjisa Enerji
|12,86
|2,80
|2,80
|Enka İnşaat
|8,10
|9,91
|9,91
|Erbosan
|45,84
|11,80
|11,80
|Ereğli Demir Çelik
|15,01
|0,54
|0,54
|Ersu Gıda
|5,02
|1,62
|1,62
|Escort Teknoloji
|6,47
|-1,52
|-1,52
|Esenboğa Elektrik
|19,46
|2,26
|2,26
|Etiler Gıda
|3,97
|-0,25
|-0,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|-0,52
|-0,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|-5,28
|-5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|-4,88
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,65
|28,52
|28,52
|Fade Gıda
|6,15
|-0,65
|-0,65
|Fenerbahçe Futbol
|36,96
|25,03
|25,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,62
|3,92
|3,92
|F-M İzmit Piston
|143,20
|15,21
|15,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,53
|-3,84
|-3,84
|Ford Otosan
|135,00
|7,14
|7,14
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|3,16
|3,16
|Frigo Pak Gıda
|22,92
|9,25
|9,25
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-1,23
|-1,23
|Garanti Bankası
|10,76
|3,76
|3,76
|Garanti Faktoring
|11,57
|3,95
|3,95
|Garanti Yat. Ort.
|4,36
|34,98
|34,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,00
|11,11
|11,11
|Gediz Ambalaj
|28,42
|6,04
|6,04
|Gentaş
|6,22
|4,71
|4,71
|Gersan Elektrik
|6,16
|0,33
|0,33
|Global Men. Değ.
|6,68
|11,15
|11,15
|Global Yat. Holding
|5,14
|9,83
|9,83
|Good-Year
|8,83
|5,62
|5,62
|Göltaş Çimento
|41,18
|-0,19
|-0,19
|Gözde Girişim
|7,17
|-10,15
|-10,15
|GSD Denizcilik
|5,26
|4,37
|4,37
|GSD Holding
|2,62
|4,38
|4,38
|Gübre Fabrik.
|71,05
|-17,43
|-17,43
|Güler Yat. Holding
|10,70
|-1,56
|-1,56
|Halk GMYO
|3,31
|3,12
|3,12
|Hatay Tekstil
|14,58
|4,52
|4,52
|Hedef Girişim
|8,77
|5,16
|5,16
|Hektaş
|24,36
|27,74
|27,74
|HUB Girişim
|18,73
|2,91
|2,91
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|6,67
|6,67
|ICBC Turkey Bank
|7,10
|9,23
|9,23
|İdealist Danışmanlık
|12,70
|-5,65
|-5,65
|İdealist GMYO
|8,09
|18,97
|18,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|1,06
|1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|12,00
|12,00
|İhlas Gazetecilik
|4,04
|-0,49
|-0,49
|İhlas Holding
|1,23
|-0,81
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,88
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,32
|6,22
|6,22
|Info Yatırım
|6,35
|-1,55
|-1,55
|İntema
|35,92
|-9,97
|-9,97
|Inveo Yatırım Holding
|58,30
|31,84
|31,84
|İpek Doğal Enerji
|13,57
|3,75
|3,75
|İskenderun Demir Çelik
|10,17
|0,59
|0,59
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi