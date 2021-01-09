Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 -1,03 -1,03 Acıpayam Selüloz 17,21 0,53 0,53 Adel Kalemcilik 28,10 -17,92 -17,92 Adese Alışveriş Ticaret 2,85 1,79 1,79 Afyon Çimento 5,46 6,85 6,85 Ak Enerji 2,35 6,33 6,33 Akbank 7,51 8,37 8,37 Akçansa 18,84 13,91 13,91 Akdeniz Yatırım Hold. 5,28 2,13 2,13 Akfen GMYO 4,91 1,03 1,03 Akın Tekstil 32,86 3,46 3,46 Akiş GMYO 3,62 2,55 2,55 Akmerkez GMYO 64,25 -0,22 -0,22 Aksa 13,94 -4,46 -4,46 Aksa Enerji 8,17 9,81 9,81 Aksigorta 10,04 7,96 7,96 Aksu Enerji 14,46 2,41 2,41 Alarko Carrıer 438,00 20,03 20,03 Alarko GMYO 25,32 -3,21 -3,21 Alarko Holding 9,08 5,09 5,09 Albaraka Türk 1,95 0,52 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 31,56 6,41 6,41 Alkim Kağıt 14,06 3,78 3,78 Alkim Kimya 15,82 8,82 8,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,43 10,96 10,96 Altınyunus Çeşme 47,20 -5,52 -5,52 Anadolu Efes 26,22 13,11 13,11 Anadolu Grubu Holding 28,38 7,42 7,42 Anadolu Hayat Emek. 9,88 13,96 13,96 Anadolu Isuzu 20,20 12,22 12,22 Anadolu Sigorta 7,63 1,06 1,06 Anel Elektrik 3,12 -1,58 -1,58 Arçelik 32,14 5,72 5,72 ARD Bilişim Teknolojileri 54,15 12,62 12,62 Arena Bilgisayar 36,64 6,51 6,51 Armada Bilgisayar 50,00 1,87 1,87 Arsan Tekstil 7,41 1,65 1,65 Artı Yatırım Holding 6,80 17,24 17,24 Arzum Ev Aletleri 22,36 -9,18 -9,18 Aselsan 18,95 3,84 3,84 Ata GMYO 6,28 13,97 13,97 Atakule GMYO 2,60 3,17 3,17 Atlantis Yatırım Holding 8,50 52,88 52,88 Atlas Yat. Ort. 1,77 1,14 1,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,15 0,71 0,71 Avrasya GMYO 3,87 -4,68 -4,68 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 2,19 2,19 Avrupa Yatırım Holding 5,91 -1,50 -1,50 Ayen Enerji 5,60 3,51 3,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,99 -3,17 -3,17 Aygaz 14,98 2,25 2,25 Bagfaş 23,86 19,30 19,30 Bak Ambalaj 20,80 2,97 2,97 Balatacılar Balatacılık 8,10 -1,70 -1,70 Bantaş Ambalaj 4,94 5,33 5,33 Banvit 49,70 -4,42 -4,42 Baştaş Başkent Çimento 18,70 7,66 7,66 Batı Çimento 4,89 3,82 3,82 Batısöke Çimento 2,49 2,05 2,05 Bayrak Taban Sanayi 10,42 -1,79 -1,79 Bera Holding 20,38 0,49 0,49 Berkosan Yalıtım 8,46 -5,16 -5,16 Beşiktaş Futbol Yat. 4,31 6,68 6,68 Beyaz Filo 10,68 4,91 4,91 Bilici Yatırım 7,05 6,17 6,17 Bim Mağazalar 76,40 3,90 3,90 Birko Mensucat 1,09 -1,80 -1,80 Birlik Mensucat 2,94 -15,03 -15,03 Bizim Mağazaları 16,00 4,17 4,17 Borusan Mannesmann 32,42 16,62 16,62 Borusan Yat. Paz. 520,00 13,81 13,81 Bosch Fren Sistemleri 1.295,00 4,53 4,53 Bossa 19,26 7,90 7,90 Brisa 22,20 11,33 11,33 Burçelik 21,90 4,19 4,19 Burçelik Vana 44,68 -10,03 -10,03 Bursa Çimento 11,85 -1,58 -1,58 Carrefoursa 66,45 -7,45 -7,45 Casa Emtia Petrol 110,00 3,77 3,77 Ceo Event Medya 6,74 4,82 4,82 Coca Cola İçecek 72,35 9,95 9,95 Cosmos Yat. Holding 10,55 30,89 30,89 Credıtwest Faktorıng 5,84 -0,51 -0,51 Çelebi 180,20 -1,27 -1,27 Çelik Halat 20,20 -5,70 -5,70 Çemaş Döküm 2,22 3,26 3,26 Çemtaş 15,83 -0,69 -0,69 Çimbeton 381,20 28,57 28,57 Çimentaş 47,60 31,64 31,64 Çimsa 18,88 6,07 6,07 Çuhadaroğlu Metal 8,20 6,08 6,08 Dagi Giyim 8,09 0,25 0,25 Dagi Yatırım Holding 13,48 4,50 4,50 Dardanel 31,00 -7,46 -7,46 Datagate Bilgisayar 16,23 0,74 0,74 Demısaş Döküm 6,44 -2,57 -2,57 Denge Holding 7,12 29,93 29,93 Deniz GMYO 4,05 18,42 18,42 Derimod 10,00 2,67 2,67 Derlüks Deri 9,29 5,33 5,33 Desa Deri 10,21 4,83 4,83 Despec Bilgisayar 13,17 0,84 0,84 Deva Holding 25,82 6,96 6,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,15 2,76 2,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,38 17,43 17,43 Ditaş Doğan 33,32 1,96 1,96 DO-CO 616,00 -2,22 -2,22 Doğan Burda 25,90 15,42 15,42 Doğan Holding 3,39 10,42 10,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 5,45 5,45 Doğusan 4,99 13,93 13,93 Doğuş GMYO 9,28 13,59 13,59 Doğuş Otomotiv 28,06 -2,37 -2,37 Döktaş Dökümcülük 32,16 5,03 5,03 Duran Doğan Basım 10,74 2,38 2,38 Dyo Boya 12,17 7,13 7,13 Eczacıbaşı İlaç 7,55 1,21 1,21 Eczacıbaşı Yatırım 34,68 25,02 25,02 Edip Gayrimenkul 3,29 -0,90 -0,90 Ege Endüstri 1.795,50 3,95 3,95 Ege Gübre 181,80 25,21 25,21 Ege Profil 39,24 2,62 2,62 Ege Seramik 12,00 16,62 16,62 Egeplast 36,80 10,51 10,51 Ekiz Kimya 6,85 -3,93 -3,93 Emek Elektrik 5,53 -6,59 -6,59 Eminiş Ambalaj 35,00 -4,99 -4,99 Emlak Konut GMYO 2,54 18,69 18,69 Enerjisa Enerji 12,86 2,80 2,80 Enka İnşaat 8,10 9,91 9,91 Erbosan 45,84 11,80 11,80 Ereğli Demir Çelik 15,01 0,54 0,54 Ersu Gıda 5,02 1,62 1,62 Escort Teknoloji 6,47 -1,52 -1,52 Esenboğa Elektrik 19,46 2,26 2,26 Etiler Gıda 3,97 -0,25 -0,25 Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 -0,52 -0,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -5,28 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,29 -4,88 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,65 28,52 28,52 Fade Gıda 6,15 -0,65 -0,65 Fenerbahçe Futbol 36,96 25,03 25,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 3,92 3,92 F-M İzmit Piston 143,20 15,21 15,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,53 -3,84 -3,84 Ford Otosan 135,00 7,14 7,14 Formet Çelik Kapı 4,90 3,16 3,16 Frigo Pak Gıda 22,92 9,25 9,25 Galatasaray Sportif 4,00 -1,23 -1,23 Garanti Bankası 10,76 3,76 3,76 Garanti Faktoring 11,57 3,95 3,95 Garanti Yat. Ort. 4,36 34,98 34,98 Gedik Y. Men. Değ. 14,00 11,11 11,11 Gediz Ambalaj 28,42 6,04 6,04 Gentaş 6,22 4,71 4,71 Gersan Elektrik 6,16 0,33 0,33 Global Men. Değ. 6,68 11,15 11,15 Global Yat. Holding 5,14 9,83 9,83 Good-Year 8,83 5,62 5,62 Göltaş Çimento 41,18 -0,19 -0,19 Gözde Girişim 7,17 -10,15 -10,15 GSD Denizcilik 5,26 4,37 4,37 GSD Holding 2,62 4,38 4,38 Gübre Fabrik. 71,05 -17,43 -17,43 Güler Yat. Holding 10,70 -1,56 -1,56 Halk GMYO 3,31 3,12 3,12 Hatay Tekstil 14,58 4,52 4,52 Hedef Girişim 8,77 5,16 5,16 Hektaş 24,36 27,74 27,74 HUB Girişim 18,73 2,91 2,91 Hürriyet Gzt. 2,24 6,67 6,67 ICBC Turkey Bank 7,10 9,23 9,23 İdealist Danışmanlık 12,70 -5,65 -5,65 İdealist GMYO 8,09 18,97 18,97 İhlas Ev Aletleri 1,90 1,06 1,06 İhlas Gayrimenkul 1,40 12,00 12,00 İhlas Gazetecilik 4,04 -0,49 -0,49 İhlas Holding 1,23 -0,81 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,15 0,88 0,88 İndeks Bilgisayar 20,32 6,22 6,22 Info Yatırım 6,35 -1,55 -1,55 İntema 35,92 -9,97 -9,97 Inveo Yatırım Holding 58,30 31,84 31,84 İpek Doğal Enerji 13,57 3,75 3,75 İskenderun Demir Çelik 10,17 0,59 0,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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