Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

09.01.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,66-1,03-1,03
Acıpayam Selüloz17,210,530,53
Adel Kalemcilik28,10-17,92-17,92
Adese Alışveriş Ticaret2,851,791,79
Afyon Çimento5,466,856,85
Ak Enerji2,356,336,33
Akbank7,518,378,37
Akçansa18,8413,9113,91
Akdeniz Yatırım Hold.5,282,132,13
Akfen GMYO4,911,031,03
Akın Tekstil32,863,463,46
Akiş GMYO3,622,552,55
Akmerkez GMYO64,25-0,22-0,22
Aksa13,94-4,46-4,46
Aksa Enerji8,179,819,81
Aksigorta10,047,967,96
Aksu Enerji14,462,412,41
Alarko Carrıer438,0020,0320,03
Alarko GMYO25,32-3,21-3,21
Alarko Holding9,085,095,09
Albaraka Türk1,950,520,52
Alcatel Lucent Teletaş31,566,416,41
Alkim Kağıt14,063,783,78
Alkim Kimya15,828,828,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,4310,9610,96
Altınyunus Çeşme47,20-5,52-5,52
Anadolu Efes26,2213,1113,11
Anadolu Grubu Holding28,387,427,42
Anadolu Hayat Emek.9,8813,9613,96
Anadolu Isuzu20,2012,2212,22
Anadolu Sigorta7,631,061,06
Anel Elektrik3,12-1,58-1,58
Arçelik32,145,725,72
ARD Bilişim Teknolojileri54,1512,6212,62
Arena Bilgisayar36,646,516,51
Armada Bilgisayar50,001,871,87
Arsan Tekstil7,411,651,65
Artı Yatırım Holding6,8017,2417,24
Arzum Ev Aletleri22,36-9,18-9,18
Aselsan18,953,843,84
Ata GMYO6,2813,9713,97
Atakule GMYO2,603,173,17
Atlantis Yatırım Holding8,5052,8852,88
Atlas Yat. Ort.1,771,141,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,150,710,71
Avrasya GMYO3,87-4,68-4,68
Avrasya Petrol ve Tur.3,272,192,19
Avrupa Yatırım Holding5,91-1,50-1,50
Ayen Enerji5,603,513,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,99-3,17-3,17
Aygaz14,982,252,25
Bagfaş23,8619,3019,30
Bak Ambalaj20,802,972,97
Balatacılar Balatacılık8,10-1,70-1,70
Bantaş Ambalaj4,945,335,33
Banvit49,70-4,42-4,42
Baştaş Başkent Çimento18,707,667,66
Batı Çimento4,893,823,82
Batısöke Çimento2,492,052,05
Bayrak Taban Sanayi10,42-1,79-1,79
Bera Holding20,380,490,49
Berkosan Yalıtım8,46-5,16-5,16
Beşiktaş Futbol Yat.4,316,686,68
Beyaz Filo10,684,914,91
Bilici Yatırım7,056,176,17
Bim Mağazalar76,403,903,90
Birko Mensucat1,09-1,80-1,80
Birlik Mensucat2,94-15,03-15,03
Bizim Mağazaları16,004,174,17
Borusan Mannesmann32,4216,6216,62
Borusan Yat. Paz.520,0013,8113,81
Bosch Fren Sistemleri1.295,004,534,53
Bossa19,267,907,90
Brisa22,2011,3311,33
Burçelik21,904,194,19
Burçelik Vana44,68-10,03-10,03
Bursa Çimento11,85-1,58-1,58
Carrefoursa66,45-7,45-7,45
Casa Emtia Petrol110,003,773,77
Ceo Event Medya6,744,824,82
Coca Cola İçecek72,359,959,95
Cosmos Yat. Holding10,5530,8930,89
Credıtwest Faktorıng5,84-0,51-0,51
Çelebi180,20-1,27-1,27
Çelik Halat20,20-5,70-5,70
Çemaş Döküm2,223,263,26
Çemtaş15,83-0,69-0,69
Çimbeton381,2028,5728,57
Çimentaş47,6031,6431,64
Çimsa18,886,076,07
Çuhadaroğlu Metal8,206,086,08
Dagi Giyim8,090,250,25
Dagi Yatırım Holding13,484,504,50
Dardanel31,00-7,46-7,46
Datagate Bilgisayar16,230,740,74
Demısaş Döküm6,44-2,57-2,57
Denge Holding7,1229,9329,93
Deniz GMYO4,0518,4218,42
Derimod10,002,672,67
Derlüks Deri9,295,335,33
Desa Deri10,214,834,83
Despec Bilgisayar13,170,840,84
Deva Holding25,826,966,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,152,762,76
Diriteks Diriliş Tekstil4,3817,4317,43
Ditaş Doğan33,321,961,96
DO-CO616,00-2,22-2,22
Doğan Burda25,9015,4215,42
Doğan Holding3,3910,4210,42
Doğtaş Kelebek Mobilya2,905,455,45
Doğusan4,9913,9313,93
Doğuş GMYO9,2813,5913,59
Doğuş Otomotiv28,06-2,37-2,37
Döktaş Dökümcülük32,165,035,03
Duran Doğan Basım10,742,382,38
Dyo Boya12,177,137,13
Eczacıbaşı İlaç7,551,211,21
Eczacıbaşı Yatırım34,6825,0225,02
Edip Gayrimenkul3,29-0,90-0,90
Ege Endüstri1.795,503,953,95
Ege Gübre181,8025,2125,21
Ege Profil39,242,622,62
Ege Seramik12,0016,6216,62
Egeplast36,8010,5110,51
Ekiz Kimya6,85-3,93-3,93
Emek Elektrik5,53-6,59-6,59
Eminiş Ambalaj35,00-4,99-4,99
Emlak Konut GMYO2,5418,6918,69
Enerjisa Enerji12,862,802,80
Enka İnşaat8,109,919,91
Erbosan45,8411,8011,80
Ereğli Demir Çelik15,010,540,54
Ersu Gıda5,021,621,62
Escort Teknoloji6,47-1,52-1,52
Esenboğa Elektrik19,462,262,26
Etiler Gıda3,97-0,25-0,25
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-0,52-0,52
Euro Trend Yat. Ort.3,41-5,28-5,28
Euro Yat. Ort.4,29-4,88-4,88
Euro Yatırım Holding3,6528,5228,52
Fade Gıda6,15-0,65-0,65
Fenerbahçe Futbol36,9625,0325,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,623,923,92
F-M İzmit Piston143,2015,2115,21
Fonet Bilgi Teknolojileri12,53-3,84-3,84
Ford Otosan135,007,147,14
Formet Çelik Kapı4,903,163,16
Frigo Pak Gıda22,929,259,25
Galatasaray Sportif4,00-1,23-1,23
Garanti Bankası10,763,763,76
Garanti Faktoring11,573,953,95
Garanti Yat. Ort.4,3634,9834,98
Gedik Y. Men. Değ.14,0011,1111,11
Gediz Ambalaj28,426,046,04
Gentaş6,224,714,71
Gersan Elektrik6,160,330,33
Global Men. Değ.6,6811,1511,15
Global Yat. Holding5,149,839,83
Good-Year8,835,625,62
Göltaş Çimento41,18-0,19-0,19
Gözde Girişim7,17-10,15-10,15
GSD Denizcilik5,264,374,37
GSD Holding2,624,384,38
Gübre Fabrik.71,05-17,43-17,43
Güler Yat. Holding10,70-1,56-1,56
Halk GMYO3,313,123,12
Hatay Tekstil14,584,524,52
Hedef Girişim8,775,165,16
Hektaş24,3627,7427,74
HUB Girişim18,732,912,91
Hürriyet Gzt.2,246,676,67
ICBC Turkey Bank7,109,239,23
İdealist Danışmanlık12,70-5,65-5,65
İdealist GMYO8,0918,9718,97
İhlas Ev Aletleri1,901,061,06
İhlas Gayrimenkul1,4012,0012,00
İhlas Gazetecilik4,04-0,49-0,49
İhlas Holding1,23-0,81-0,81
İhlas Yayın Holding1,150,880,88
İndeks Bilgisayar20,326,226,22
Info Yatırım6,35-1,55-1,55
İntema35,92-9,97-9,97
Inveo Yatırım Holding58,3031,8431,84
İpek Doğal Enerji13,573,753,75
İskenderun Demir Çelik10,170,590,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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