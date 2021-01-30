Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

30.01.2021 11:05
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,43-4,50-4,01
Acıpayam Selüloz22,540,6331,66
Adel Kalemcilik26,64-5,20-22,18
Adese Alışveriş Ticaret2,883,232,86
Afyon Çimento5,29-2,583,52
Ak Enerji2,22-3,900,45
Akbank6,38-5,06-7,94
Akçansa18,53-5,9412,03
Akdeniz Yatırım Hold.4,82-10,58-6,77
Akfen GMYO4,46-5,91-8,23
Akın Tekstil42,00-19,0032,24
Akiş GMYO3,39-6,09-3,97
Akmerkez GMYO63,75-6,11-1,00
Aksa14,600,140,07
Aksa Enerji9,896,1232,93
Aksigorta9,50-4,522,15
Aksu Enerji14,58-3,833,26
Alarko Carrıer459,40-3,1025,90
Alarko GMYO25,30-3,29-3,29
Alarko Holding9,85-7,1614,00
Albaraka Türk2,11-0,478,76
Alcatel Lucent Teletaş28,60-11,46-3,57
Alkim Kağıt19,9011,6746,89
Alkim Kimya18,33-7,6126,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,332,196,39
Altınyunus Çeşme91,700,2783,55
Anadolu Efes24,84-8,077,16
Anadolu Grubu Holding27,22-9,213,03
Anadolu Hayat Emek.10,40-2,6219,95
Anadolu Isuzu20,38-5,7413,22
Anadolu Sigorta8,40-0,5911,26
Anel Elektrik3,161,61-0,32
Arçelik33,00-6,788,55
ARD Bilişim Teknolojileri55,70-0,7115,85
Arena Bilgisayar54,95-3,7759,74
Armada Bilgisayar63,00-9,6128,36
Arsan Tekstil8,28-2,0113,58
Artı Yatırım Holding6,98-18,8420,34
Arzum Ev Aletleri22,30-0,45-9,42
Aselsan17,30-5,93-5,21
Ata GMYO6,153,1911,62
Atakule GMYO3,76-19,8349,21
Atlantis Yatırım Holding7,78-19,7939,93
Atlas Yat. Ort.1,81-6,703,43
AvivaSA Emeklilik Hayat19,436,527,82
Avrasya GMYO3,95-4,13-2,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,08-7,51-3,75
Avrupa Yatırım Holding5,69-20,20-5,17
Ayen Enerji5,58-2,793,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,00-0,99-3,08
Aygaz18,15-2,2123,89
Bagfaş27,84-7,3939,20
Bak Ambalaj24,208,5219,80
Balatacılar Balatacılık7,50-2,60-8,98
Bantaş Ambalaj5,302,9113,01
Banvit52,65-2,501,25
Baştaş Başkent Çimento18,9916,509,33
Batı Çimento10,7151,49127,39
Batısöke Çimento3,4326,1040,57
Bayrak Taban Sanayi9,89-4,90-6,79
Bera Holding20,44-3,130,79
Berkosan Yalıtım9,63-7,857,96
Beşiktaş Futbol Yat.4,10-2,151,49
Beyaz Filo16,1121,9558,25
Bilici Yatırım6,90-5,993,92
Bim Mağazalar71,95-2,84-2,16
Birko Mensucat1,131,801,80
Birlik Mensucat2,80-1,41-19,08
Bizim Mağazaları14,97-6,50-2,54
Borusan Mannesmann31,90-6,7314,75
Borusan Yat. Paz.458,90-10,880,44
Bosch Fren Sistemleri1.204,40-4,81-2,78
Bossa21,18-9,1018,66
Brisa24,32-9,7921,97
Burçelik24,50-3,3116,56
Burçelik Vana44,10-13,87-11,20
Bursa Çimento11,90-0,58-1,16
Carrefoursa71,301,93-0,70
Casa Emtia Petrol151,404,4142,83
Ceo Event Medya7,708,4519,75
Coca Cola İçecek73,85-10,1012,23
Cosmos Yat. Holding13,61-9,0868,86
Credıtwest Faktorıng5,683,27-3,24
Çelebi159,90-7,30-12,40
Çelik Halat21,642,271,03
Çemaş Döküm2,17-3,560,93
Çemtaş16,50-3,963,77
Çimbeton402,00-2,0235,58
Çimentaş44,98-11,4624,39
Çimsa22,14-1,6024,38
Çuhadaroğlu Metal8,09-1,944,66
Dagi Giyim8,04-3,83-0,37
Dagi Yatırım Holding13,03-9,261,01
Dardanel32,24-0,19-3,76
Datagate Bilgisayar16,75-10,143,97
Demısaş Döküm6,43-10,45-2,72
Denge Holding5,90-2,967,66
Deniz GMYO5,0010,1346,20
Derimod10,57-5,888,52
Derlüks Deri9,36-0,536,12
Desa Deri10,02-5,742,87
Despec Bilgisayar12,87-9,75-1,45
Deva Holding28,307,7717,23
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,607,5134,56
Diriteks Diriliş Tekstil5,8924,2657,91
Ditaş Doğan36,26-8,1110,95
DO-CO496,00-8,42-21,27
Doğan Burda21,32-3,53-4,99
Doğan Holding3,891,8326,71
Doğtaş Kelebek Mobilya2,70-9,0915,93
Doğusan5,080,4015,98
Doğuş GMYO8,90-8,908,94
Doğuş Otomotiv33,422,8316,28
Döktaş Dökümcülük33,78-10,7310,32
Duran Doğan Basım11,030,275,15
Dyo Boya12,75-5,9012,24
Eczacıbaşı İlaç8,003,367,24
Eczacıbaşı Yatırım34,44-8,2124,15
Edip Gayrimenkul3,18-4,22-4,22
Ege Endüstri1.680,00-3,97-2,74
Ege Gübre222,50-4,1853,24
Ege Profil37,64-8,20-1,57
Ege Seramik13,090,1527,21
Egeplast35,90-7,957,81
Ekiz Kimya8,143,6914,17
Emek Elektrik4,97-1,19-16,05
Eminiş Ambalaj38,80-6,825,32
Emlak Konut GMYO2,41-3,2112,62
Enerjisa Enerji11,82-5,21-5,52
Enka İnşaat7,78-4,545,56
Erbosan48,00-1,5617,07
Ereğli Demir Çelik14,35-3,37-3,88
Ersu Gıda4,94-5,730,00
Escort Teknoloji7,463,4713,55
Esenboğa Elektrik30,7625,9661,64
Etiler Gıda4,606,4815,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-1,32-3,12
Euro Trend Yat. Ort.3,890,528,06
Euro Yat. Ort.5,143,6313,97
Euro Yatırım Holding3,56-0,5625,35
Fade Gıda8,3429,1034,73
Fenerbahçe Futbol38,00-1,1428,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,116,2811,62
F-M İzmit Piston188,50-3,7851,65
Fonet Bilgi Teknolojileri14,0510,547,83
Ford Otosan143,90-9,3314,21
Formet Çelik Kapı4,39-4,57-7,58
Frigo Pak Gıda22,82-6,098,77
Galatasaray Sportif3,67-4,92-9,38
Garanti Bankası9,31-4,61-10,22
Garanti Faktoring11,61-2,524,31
Garanti Yat. Ort.3,39-3,974,95
Gedik Y. Men. Değ.19,4410,8354,29
Gediz Ambalaj35,92-0,4434,03
Gentaş5,54-0,54-6,73
Gersan Elektrik7,40-3,6520,52
Global Men. Değ.9,0426,4350,42
Global Yat. Holding5,470,0016,88
Good-Year8,25-7,41-1,32
Göltaş Çimento49,103,1519,00
Gözde Girişim6,70-4,42-16,04
GSD Denizcilik5,45-1,988,13
GSD Holding2,32-6,45-7,57
Gübre Fabrik.72,508,61-15,75
Güler Yat. Holding10,667,68-1,93
Halk GMYO3,99-5,9024,30
Hatay Tekstil20,58-7,8047,53
Hedef Girişim4,051,0018,20
Hektaş26,98-1,6041,48
HUB Girişim17,84-5,71-1,98
Hürriyet Gzt.2,43-4,3315,71
ICBC Turkey Bank7,3510,6913,08
İdealist Danışmanlık14,800,689,96
İdealist GMYO8,36-2,7922,94
İhlas Ev Aletleri1,88-2,080,00
İhlas Gayrimenkul1,41-4,7312,80
İhlas Gazetecilik3,82-3,78-5,91
İhlas Holding1,22-3,17-1,61
İhlas Yayın Holding1,13-1,74-0,88
İndeks Bilgisayar19,42-4,621,52
Info Yatırım6,80-7,985,43
İntema62,00-10,7955,39
Inveo Yatırım Holding120,40-1,07172,27
İpek Doğal Enerji12,70-5,37-2,91
İskenderun Demir Çelik11,300,7111,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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