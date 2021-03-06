Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,40 23,53 8,53 Acıpayam Selüloz 21,02 4,58 22,78 Adel Kalemcilik 26,52 6,08 -22,53 Adese Alışveriş Ticaret 3,09 11,15 10,36 Afyon Çimento 4,97 3,76 -2,74 Ak Enerji 2,05 5,13 -7,24 Akbank 6,32 4,29 -8,80 Akçansa 18,80 1,46 13,66 Akdeniz Yatırım Hold. 2,18 5,31 -9,29 Akfen GMYO 4,42 4,00 -9,05 Akın Tekstil 56,00 18,14 76,32 Akiş GMYO 2,39 3,47 -14,41 Akmerkez GMYO 60,85 0,58 -5,50 Aksa 16,66 4,78 14,19 Aksa Enerji 11,14 5,49 49,73 Aksigorta 9,83 4,57 5,70 Aksu Enerji 6,99 6,55 -7,38 Alarko Carrıer 412,40 1,13 13,02 Alarko GMYO 27,16 12,98 3,82 Alarko Holding 12,22 14,10 41,44 Albaraka Türk 2,14 -4,04 10,31 Alcatel Lucent Teletaş 38,82 15,33 30,88 Alkim Kağıt 19,00 -0,31 40,24 Alkim Kimya 18,55 -1,01 27,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,53 -3,44 15,53 Altınyunus Çeşme 86,40 -2,92 72,94 Anadolu Efes 25,70 8,81 10,87 Anadolu Grubu Holding 28,36 1,58 7,79 Anadolu Hayat Emek. 10,85 8,72 25,14 Anadolu Isuzu 21,20 2,91 17,78 Anadolu Sigorta 8,14 0,74 7,81 Anel Elektrik 4,09 4,60 29,02 Arçelik 35,06 5,67 15,33 ARD Bilişim Teknolojileri 58,75 0,86 22,19 Arena Bilgisayar 51,50 5,27 49,71 Armada Bilgisayar 63,35 7,37 29,07 Arsan Tekstil 8,25 7,98 13,17 Arzum Ev Aletleri 24,76 7,56 0,57 Aselsan 17,22 1,41 -5,64 Ata GMYO 5,87 4,45 6,53 Atakule GMYO 3,94 -6,41 56,35 Atlantis Yatırım Holding 6,32 -9,59 13,67 Atlas Yat. Ort. 1,68 3,07 -4,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,98 1,93 -0,23 Avrasya GMYO 3,47 6,12 32,48 Avrasya Petrol ve Tur. 3,96 14,45 23,75 Avrupa Yatırım Holding 6,41 6,13 6,83 Ayen Enerji 8,96 13,27 65,62 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,54 24,81 28,11 Aygaz 17,00 8,49 16,04 Bagfaş 28,30 12,48 41,50 Bak Ambalaj 26,02 9,88 28,81 Balatacılar Balatacılık 8,70 -11,22 5,58 Bantaş Ambalaj 5,04 3,07 7,46 Banvit 56,65 3,00 8,94 Baştaş Başkent Çimento 14,28 -0,90 -17,79 Batı Çimento 13,10 0,85 178,13 Batısöke Çimento 3,24 -2,70 32,79 Bayrak Taban Sanayi 11,34 3,09 6,88 Bera Holding 25,36 3,01 25,05 Berkosan Yalıtım 13,24 9,51 48,43 Beşiktaş Futbol Yat. 4,38 10,05 8,42 Beyaz Filo 14,70 6,52 44,40 Bilici Yatırım 9,50 2,59 43,07 Bim Mağazalar 67,90 2,72 -7,66 Birko Mensucat 1,11 -2,63 0,00 Birlik Mensucat 2,46 -18,00 -28,90 Bizim Mağazaları 14,56 6,12 -5,21 Borusan Mannesmann 32,00 9,81 15,11 Borusan Yat. Paz. 488,20 -0,57 6,85 Bosch Fren Sistemleri 1.128,30 0,92 -8,93 Bossa 24,38 19,04 36,58 Brisa 30,12 2,52 51,05 Burçelik 26,02 4,00 23,79 Burçelik Vana 35,26 -7,21 -29,00 Bursa Çimento 4,54 3,42 -8,79 Carrefoursa 69,00 18,97 -3,90 Casa Emtia Petrol 176,60 -25,42 66,60 Ceo Event Medya 6,70 5,35 4,20 Coca Cola İçecek 69,80 -1,55 7,20 Cosmos Yat. Holding 11,25 -14,12 39,58 Credıtwest Faktorıng 5,62 6,04 -4,26 Çelebi 226,60 35,28 24,15 Çelik Halat 8,84 -3,70 -2,83 Çemaş Döküm 1,57 -2,82 -7,79 Çemtaş 15,82 4,63 -0,51 Çimbeton 320,00 1,59 7,93 Çimentaş 45,28 5,30 25,22 Çimsa 22,10 2,31 24,16 Çuhadaroğlu Metal 7,62 5,39 -1,42 Dagi Giyim 7,92 6,02 -1,86 Dagi Yatırım Holding 16,20 29,50 25,58 Dardanel 32,22 1,77 -3,82 Datagate Bilgisayar 16,86 8,77 4,66 Demısaş Döküm 7,61 3,12 15,13 Denge Holding 8,81 3,04 60,77 Deniz GMYO 6,80 3,03 98,83 Derimod 11,74 4,92 20,53 Derlüks Deri 9,06 7,09 2,72 Desa Deri 12,25 -1,37 25,77 Despec Bilgisayar 13,60 12,40 4,13 Deva Holding 31,24 4,55 29,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,98 -1,96 47,28 Diriteks Diriliş Tekstil 7,31 1,81 95,98 Ditaş Doğan 15,82 -1,86 21,43 DO-CO 609,00 5,73 -3,33 Doğan Burda 19,22 0,21 -14,35 Doğan Holding 3,42 7,89 11,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,00 25,00 28,81 Doğusan 5,57 10,74 27,17 Doğuş GMYO 11,42 25,08 39,78 Doğuş Otomotiv 32,52 4,57 13,15 Döktaş Dökümcülük 34,68 11,87 13,26 Duran Doğan Basım 11,89 -0,92 13,35 Dyo Boya 16,13 22,20 41,99 Eczacıbaşı İlaç 7,38 2,64 -1,07 Eczacıbaşı Yatırım 53,30 1,23 92,14 Edip Gayrimenkul 3,91 2,89 17,77 Ege Endüstri 1.542,30 -0,19 -10,71 Ege Gübre 219,00 -2,54 50,83 Ege Profil 37,88 -0,63 -0,94 Ege Seramik 14,09 13,26 36,93 Egeplast 42,66 2,80 28,11 Ekiz Kimya 7,80 -7,14 9,40 Emek Elektrik 2,08 -1,42 -27,15 Eminiş Ambalaj 28,98 0,14 -21,34 Emlak Konut GMYO 2,46 10,31 14,95 Enerjisa Enerji 11,65 2,28 -6,87 Enka İnşaat 7,90 11,74 7,19 Erbosan 67,25 15,35 64,02 Ereğli Demir Çelik 15,81 8,36 5,89 Ersu Gıda 5,02 15,14 1,62 Escort Teknoloji 7,67 11,48 16,74 Esenboğa Elektrik 39,38 11,75 106,94 Etiler Gıda 5,85 -2,17 46,98 Euro Kapital Yat. Ort. 3,79 3,55 -1,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,82 5,52 6,11 Euro Yat. Ort. 4,36 -0,46 -3,33 Euro Yatırım Holding 3,50 3,24 23,24 Fade Gıda 10,50 8,25 69,63 Fenerbahçe Futbol 31,12 5,99 5,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,68 1,52 4,87 F-M İzmit Piston 167,90 0,78 35,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,98 7,23 14,97 Ford Otosan 177,20 1,20 40,63 Formet Celik Kapi Sanayi 3,98 -0,75 -16,21 Frigo Pak Gıda 29,96 10,96 42,80 Galatasaray Sportif 3,91 -8,43 -3,46 Garanti Bankası 9,25 3,70 -10,80 Garanti Faktoring 12,06 -6,22 8,36 Garanti Yat. Ort. 3,60 13,21 11,46 Gedik Y. Men. Değ. 25,00 -1,34 98,41 Gediz Ambalaj 40,44 9,95 50,90 Gentaş 5,78 9,89 -2,69 Gersan Elektrik 7,31 7,18 19,06 Global Men. Değ. 8,10 8,00 34,78 Global Yat. Holding 5,83 13,65 24,57 Good-Year 8,95 -1,86 7,06 Göltaş Çimento 67,95 15,76 64,69 Gözde Girişim 7,47 20,48 -6,39 GSD Denizcilik 6,87 14,69 36,31 GSD Holding 2,56 8,02 1,99 Gübre Fabrik. 80,15 0,44 -6,86 Güler Yat. Holding 10,45 0,48 -3,86 Halk GMYO 3,29 3,46 2,49 Hatay Tekstil 25,40 11,21 82,08 Hedef Girişim 4,07 3,83 18,78 Hektaş 28,96 1,26 51,86 HUB Girişim 18,75 9,08 3,02 Hürriyet Gzt. 2,25 -3,85 7,14 ICBC Turkey Bank 6,57 7,00 1,08 İdealist Danışmanlık 50,05 19,57 271,84 İdealist GMYO 11,00 0,00 61,76 İhlas Ev Aletleri 1,72 1,18 -8,51 İhlas Gayrimenkul 1,23 4,24 -1,60 İhlas Gazetecilik 3,35 8,77 -17,49 İhlas Holding 0,92 4,55 -18,05 İhlas Yayın Holding 1,05 10,53 -7,89 İndeks Bilgisayar 32,56 45,23 70,20 Info Yatırım 7,19 3,45 11,47 İntema 50,45 7,34 26,44 Inveo Yatırım Holding 138,50 -3,82 213,21 İpek Doğal Enerji 13,63 -0,51 4,20 İskenderun Demir Çelik 11,93 4,37 18,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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