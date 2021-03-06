Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

06.03.2021 11:13
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,4023,538,53
Acıpayam Selüloz21,024,5822,78
Adel Kalemcilik26,526,08-22,53
Adese Alışveriş Ticaret3,0911,1510,36
Afyon Çimento4,973,76-2,74
Ak Enerji2,055,13-7,24
Akbank6,324,29-8,80
Akçansa18,801,4613,66
Akdeniz Yatırım Hold.2,185,31-9,29
Akfen GMYO4,424,00-9,05
Akın Tekstil56,0018,1476,32
Akiş GMYO2,393,47-14,41
Akmerkez GMYO60,850,58-5,50
Aksa16,664,7814,19
Aksa Enerji11,145,4949,73
Aksigorta9,834,575,70
Aksu Enerji6,996,55-7,38
Alarko Carrıer412,401,1313,02
Alarko GMYO27,1612,983,82
Alarko Holding12,2214,1041,44
Albaraka Türk2,14-4,0410,31
Alcatel Lucent Teletaş38,8215,3330,88
Alkim Kağıt19,00-0,3140,24
Alkim Kimya18,55-1,0127,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,53-3,4415,53
Altınyunus Çeşme86,40-2,9272,94
Anadolu Efes25,708,8110,87
Anadolu Grubu Holding28,361,587,79
Anadolu Hayat Emek.10,858,7225,14
Anadolu Isuzu21,202,9117,78
Anadolu Sigorta8,140,747,81
Anel Elektrik4,094,6029,02
Arçelik35,065,6715,33
ARD Bilişim Teknolojileri58,750,8622,19
Arena Bilgisayar51,505,2749,71
Armada Bilgisayar63,357,3729,07
Arsan Tekstil8,257,9813,17
Arzum Ev Aletleri24,767,560,57
Aselsan17,221,41-5,64
Ata GMYO5,874,456,53
Atakule GMYO3,94-6,4156,35
Atlantis Yatırım Holding6,32-9,5913,67
Atlas Yat. Ort.1,683,07-4,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,981,93-0,23
Avrasya GMYO3,476,1232,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,9614,4523,75
Avrupa Yatırım Holding6,416,136,83
Ayen Enerji8,9613,2765,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,5424,8128,11
Aygaz17,008,4916,04
Bagfaş28,3012,4841,50
Bak Ambalaj26,029,8828,81
Balatacılar Balatacılık8,70-11,225,58
Bantaş Ambalaj5,043,077,46
Banvit56,653,008,94
Baştaş Başkent Çimento14,28-0,90-17,79
Batı Çimento13,100,85178,13
Batısöke Çimento3,24-2,7032,79
Bayrak Taban Sanayi11,343,096,88
Bera Holding25,363,0125,05
Berkosan Yalıtım13,249,5148,43
Beşiktaş Futbol Yat.4,3810,058,42
Beyaz Filo14,706,5244,40
Bilici Yatırım9,502,5943,07
Bim Mağazalar67,902,72-7,66
Birko Mensucat1,11-2,630,00
Birlik Mensucat2,46-18,00-28,90
Bizim Mağazaları14,566,12-5,21
Borusan Mannesmann32,009,8115,11
Borusan Yat. Paz.488,20-0,576,85
Bosch Fren Sistemleri1.128,300,92-8,93
Bossa24,3819,0436,58
Brisa30,122,5251,05
Burçelik26,024,0023,79
Burçelik Vana35,26-7,21-29,00
Bursa Çimento4,543,42-8,79
Carrefoursa69,0018,97-3,90
Casa Emtia Petrol176,60-25,4266,60
Ceo Event Medya6,705,354,20
Coca Cola İçecek69,80-1,557,20
Cosmos Yat. Holding11,25-14,1239,58
Credıtwest Faktorıng5,626,04-4,26
Çelebi226,6035,2824,15
Çelik Halat8,84-3,70-2,83
Çemaş Döküm1,57-2,82-7,79
Çemtaş15,824,63-0,51
Çimbeton320,001,597,93
Çimentaş45,285,3025,22
Çimsa22,102,3124,16
Çuhadaroğlu Metal7,625,39-1,42
Dagi Giyim7,926,02-1,86
Dagi Yatırım Holding16,2029,5025,58
Dardanel32,221,77-3,82
Datagate Bilgisayar16,868,774,66
Demısaş Döküm7,613,1215,13
Denge Holding8,813,0460,77
Deniz GMYO6,803,0398,83
Derimod11,744,9220,53
Derlüks Deri9,067,092,72
Desa Deri12,25-1,3725,77
Despec Bilgisayar13,6012,404,13
Deva Holding31,244,5529,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,98-1,9647,28
Diriteks Diriliş Tekstil7,311,8195,98
Ditaş Doğan15,82-1,8621,43
DO-CO609,005,73-3,33
Doğan Burda19,220,21-14,35
Doğan Holding3,427,8911,40
Doğtaş Kelebek Mobilya3,0025,0028,81
Doğusan5,5710,7427,17
Doğuş GMYO11,4225,0839,78
Doğuş Otomotiv32,524,5713,15
Döktaş Dökümcülük34,6811,8713,26
Duran Doğan Basım11,89-0,9213,35
Dyo Boya16,1322,2041,99
Eczacıbaşı İlaç7,382,64-1,07
Eczacıbaşı Yatırım53,301,2392,14
Edip Gayrimenkul3,912,8917,77
Ege Endüstri1.542,30-0,19-10,71
Ege Gübre219,00-2,5450,83
Ege Profil37,88-0,63-0,94
Ege Seramik14,0913,2636,93
Egeplast42,662,8028,11
Ekiz Kimya7,80-7,149,40
Emek Elektrik2,08-1,42-27,15
Eminiş Ambalaj28,980,14-21,34
Emlak Konut GMYO2,4610,3114,95
Enerjisa Enerji11,652,28-6,87
Enka İnşaat7,9011,747,19
Erbosan67,2515,3564,02
Ereğli Demir Çelik15,818,365,89
Ersu Gıda5,0215,141,62
Escort Teknoloji7,6711,4816,74
Esenboğa Elektrik39,3811,75106,94
Etiler Gıda5,85-2,1746,98
Euro Kapital Yat. Ort.3,793,55-1,56
Euro Trend Yat. Ort.3,825,526,11
Euro Yat. Ort.4,36-0,46-3,33
Euro Yatırım Holding3,503,2423,24
Fade Gıda10,508,2569,63
Fenerbahçe Futbol31,125,995,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,681,524,87
F-M İzmit Piston167,900,7835,08
Fonet Bilgi Teknolojileri14,987,2314,97
Ford Otosan177,201,2040,63
Formet Celik Kapi Sanayi3,98-0,75-16,21
Frigo Pak Gıda29,9610,9642,80
Galatasaray Sportif3,91-8,43-3,46
Garanti Bankası9,253,70-10,80
Garanti Faktoring12,06-6,228,36
Garanti Yat. Ort.3,6013,2111,46
Gedik Y. Men. Değ.25,00-1,3498,41
Gediz Ambalaj40,449,9550,90
Gentaş5,789,89-2,69
Gersan Elektrik7,317,1819,06
Global Men. Değ.8,108,0034,78
Global Yat. Holding5,8313,6524,57
Good-Year8,95-1,867,06
Göltaş Çimento67,9515,7664,69
Gözde Girişim7,4720,48-6,39
GSD Denizcilik6,8714,6936,31
GSD Holding2,568,021,99
Gübre Fabrik.80,150,44-6,86
Güler Yat. Holding10,450,48-3,86
Halk GMYO3,293,462,49
Hatay Tekstil25,4011,2182,08
Hedef Girişim4,073,8318,78
Hektaş28,961,2651,86
HUB Girişim18,759,083,02
Hürriyet Gzt.2,25-3,857,14
ICBC Turkey Bank6,577,001,08
İdealist Danışmanlık50,0519,57271,84
İdealist GMYO11,000,0061,76
İhlas Ev Aletleri1,721,18-8,51
İhlas Gayrimenkul1,234,24-1,60
İhlas Gazetecilik3,358,77-17,49
İhlas Holding0,924,55-18,05
İhlas Yayın Holding1,0510,53-7,89
İndeks Bilgisayar32,5645,2370,20
Info Yatırım7,193,4511,47
İntema50,457,3426,44
Inveo Yatırım Holding138,50-3,82213,21
İpek Doğal Enerji13,63-0,514,20
İskenderun Demir Çelik11,934,3718,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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