Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,07 -3,02 -8,66 Acıpayam Selüloz 18,40 0,22 7,48 Adel Kalemcilik 23,18 -7,35 -32,29 Adese Gayrimenkul 1,88 -6,93 -32,86 Afyon Çimento 3,92 2,89 -23,29 Ak Enerji 1,48 2,78 -33,03 Akbank 5,15 5,53 -23,79 Akçansa 18,81 3,64 16,82 Akdeniz Yatırım Hold. 1,72 2,38 -28,43 Akfen GMYO 4,03 1,77 -17,08 Akın Tekstil 39,84 -5,37 25,44 Akiş GMYO 1,94 4,30 -30,52 Akmerkez GMYO 47,90 -0,17 -23,30 Aksa 15,90 -2,99 15,10 Aksa Enerji 12,45 8,83 67,34 Aksigorta 7,82 3,17 -10,10 Aksu Enerji 5,87 -0,17 -22,22 Alarko Carrıer 335,60 -0,42 -8,03 Alarko GMYO 23,80 0,85 -9,02 Alarko Holding 9,94 3,22 15,05 Albaraka Türk 1,62 1,25 -16,49 Alcatel Lucent Teletaş 29,36 -3,93 -1,01 Alkim Kağıt 16,77 -5,09 29,56 Alkim Kimya 16,54 -3,95 17,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,23 0,45 1,83 Altınyunus Çeşme 80,10 5,46 60,33 Anadolu Efes 24,60 5,49 6,13 Anadolu Grubu Holding 23,96 11,44 -8,94 Anadolu Hayat Emek. 8,90 -1,44 10,76 Anadolu Isuzu 18,27 4,70 1,50 Anadolu Sigorta 6,80 5,10 -5,82 Anel Elektrik 3,85 -0,77 21,45 Arçelik 32,80 -4,60 15,26 ARD Bilişim Teknolojileri 55,50 -4,72 15,43 Arena Bilgisayar 47,48 2,37 39,36 Armada Bilgisayar 51,40 -1,63 4,73 Arsan Tekstil 5,43 3,48 34,56 Arzum Ev Aletleri 19,30 1,63 -21,61 Aselsan 15,04 0,27 -17,59 Ata GMYO 3,82 -0,52 -30,67 Atakule GMYO 2,51 0,40 -0,40 Atlantis Yatırım Holding 4,25 -5,56 -23,56 Atlas Yat. Ort. 1,54 -14,44 -12,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,45 0,16 4,92 Avrasya GMYO 2,93 -7,28 11,86 Avrasya Petrol ve Tur. 3,04 10,14 -5,00 Avrupa Yatırım Holding 7,09 -6,59 18,17 Aydem Enerji 8,40 -8,10 Ayen Enerji 6,56 -26,79 21,26 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,00 6,80 93,83 Aygaz 14,32 4,15 0,94 Bagfaş 26,98 19,80 34,90 Bak Ambalaj 21,08 8,21 4,36 Balatacılar Balatacılık 6,00 -3,69 -27,18 Bantaş Ambalaj 6,60 5,94 40,72 Banvit 60,70 -2,10 16,73 Baştaş Başkent Çimento 13,90 3,81 -19,98 Batı Çimento 13,40 2,68 184,50 Batısöke Çimento 2,73 2,25 11,89 Bayrak Taban Sanayi 12,60 -6,46 18,76 Bera Holding 32,40 -1,04 59,76 Berkosan Yalıtım 10,90 18,87 22,20 Beşiktaş Futbol Yat. 9,20 9,26 127,72 Beyaz Filo 11,21 9,37 10,12 Bilici Yatırım 18,87 -1,05 184,19 Bim Mağazalar 64,70 -0,46 -12,01 Biotrend Çevre ve Enerji 18,02 1,18 Birko Mensucat 1,21 -6,92 9,01 Birlik Mensucat 2,10 -7,89 -39,31 Bizim Mağazaları 13,90 -1,21 -9,51 Borusan Mannesmann 25,80 4,20 -7,19 Borusan Yat. Paz. 381,80 6,95 -15,95 Bosch Fren Sistemleri 929,00 6,14 -24,45 Bossa 27,28 1,41 52,83 Brisa 23,88 -6,35 23,33 Burçelik 22,24 9,66 5,80 Burçelik Vana 28,00 2,34 -43,62 Bursa Çimento 3,76 4,44 -24,46 Carrefoursa 45,98 -4,92 -35,96 Casa Emtia Petrol 145,00 -6,15 36,79 Ceo Event Medya 10,12 8,00 57,39 Coca Cola İçecek 82,95 5,20 27,39 Cosmos Yat. Holding 10,30 -12,71 27,79 Credıtwest Faktorıng 3,39 2,42 -42,25 Çan2 Termik 4,63 7,93 Çelebi 243,30 8,13 33,30 Çelik Halat 6,79 8,81 -25,37 Çemaş Döküm 1,19 2,59 -30,11 Çemtaş 14,62 0,86 -6,95 Çimbeton 252,10 -1,83 -14,97 Çimentaş 35,02 -5,61 -3,15 Çimsa 24,00 9,09 34,83 Çuhadaroğlu Metal 6,98 -2,17 -8,25 Dagi Giyim 2,19 7,35 -35,71 Dagi Yatırım Holding 12,00 5,17 -6,98 Dardanel 24,62 -6,03 -26,51 Datagate Bilgisayar 13,60 1,27 -15,58 Demısaş Döküm 7,50 2,21 15,82 Denge Holding 5,76 -7,10 5,11 Deniz GMYO 2,25 0,00 22,15 Derimod 9,39 5,74 -3,59 Derlüks Yatırım Holding 7,99 11,13 -9,41 Desa Deri 13,34 -8,50 36,96 Despec Bilgisayar 10,88 4,92 -16,69 Deva Holding 31,50 3,28 30,93 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,99 1,72 19,72 Diriteks Diriliş Tekstil 5,82 19,51 56,03 Ditaş Doğan 17,13 25,68 31,71 DO-CO 728,00 1,27 15,56 Doğan Burda 15,54 -12,00 -30,75 Doğan Holding 2,99 1,36 -0,27 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,43 3,40 4,34 Doğusan 4,91 18,31 12,10 Doğuş GMYO 8,93 -1,00 9,30 Doğuş Otomotiv 27,26 2,48 -0,22 Döktaş Dökümcülük 27,74 -6,35 -9,41 Duran Doğan Basım 11,87 0,51 13,16 Dyo Boya 13,53 14,37 20,30 Eczacıbaşı İlaç 6,36 -0,63 -11,69 Eczacıbaşı Yatırım 43,54 4,81 61,74 Edip Gayrimenkul 2,48 -1,20 -25,30 Ege Endüstri 1.353,80 -5,00 -18,68 Ege Gübre 216,20 -0,73 48,90 Ege Profil 31,38 1,55 -17,94 Ege Seramik 14,23 -2,33 38,29 Egeplast 26,94 5,23 -19,10 Ekiz Kimya 8,35 13,61 17,11 Emek Elektrik 1,86 -3,12 -34,86 Eminiş Ambalaj 24,32 5,28 -33,98 Emlak Konut GMYO 1,84 2,31 -12,99 Enerjisa Enerji 10,43 1,26 -9,54 Enka İnşaat 7,95 1,27 12,90 Erbosan 82,00 11,72 100,00 Ereğli Demir Çelik 19,74 3,68 50,27 Ersu Gıda 4,16 -1,42 -15,79 Escort Teknoloji 5,84 6,76 -11,11 Esenboğa Elektrik 29,60 -1,27 55,57 Etiler Gıda 7,40 27,59 85,93 Euro Kapital Yat. Ort. 4,20 4,48 9,09 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 -3,09 -4,17 Euro Yat. Ort. 4,40 1,38 -2,44 Euro Yatırım Holding 3,25 -3,27 14,44 Fade Gıda 18,90 6,54 205,33 Fenerbahçe Futbol 26,64 -6,85 -9,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 4,89 -19,94 F-M İzmit Piston 122,70 -2,00 0,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,26 -4,93 9,44 Ford Otosan 182,00 3,53 49,01 Formet Celik Kapi Sanayi 1,38 4,55 -43,75 Frigo Pak Gıda 26,00 -5,45 23,93 Galata Wind Enerji 4,65 -4,71 Galatasaray Sportif 3,07 -2,54 -24,20 Garanti Bankası 7,72 7,07 -23,95 Garanti Faktoring 11,77 3,25 5,75 Garanti Yat. Ort. 2,43 1,25 -24,77 Gedik Y. Men. Değ. 19,55 1,03 57,09 Gediz Ambalaj 35,28 4,07 31,64 Gentaş 5,00 6,84 -15,82 Gersan Elektrik 5,57 -0,54 -9,28 Global Men. Değ. 6,56 2,66 9,15 Global Yat. Holding 3,62 1,69 -22,65 Good-Year 7,74 2,79 -7,42 Göltaş Çimento 50,55 9,42 22,52 Gözde Girişim 6,75 -8,41 -15,41 GSD Denizcilik 5,02 3,08 -0,40 GSD Holding 1,80 3,45 -28,29 Gübre Fabrik. 61,35 1,32 -28,70 Güler Yat. Holding 2,55 -4,49 -26,36 Halk GMYO 3,26 -0,91 1,71 Hatay Tekstil 20,12 -2,33 44,23 Hedef Girişim 4,44 -2,63 29,58 Hektaş 9,64 17,56 80,45 HUB Girişim 14,31 -0,42 -21,37 Hürriyet Gzt. 1,60 -1,84 -23,81 ICBC Turkey Bank 5,11 0,00 -21,38 İdealist Danışmanlık 73,00 -5,26 442,35 İdealist GMYO 6,15 -3,91 -9,56 İhlas Ev Aletleri 1,20 2,56 -36,17 İhlas Gayrimenkul 1,03 3,00 -17,60 İhlas Gazetecilik 1,43 9,11 -41,95 İhlas Holding 0,60 1,69 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,74 8,82 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,27 1,39 52,01 Info Yatırım 6,66 -0,75 3,26 İntema 45,72 3,30 14,59 Inveo Yatırım Holding 120,00 26,05 171,37 İpek Doğal Enerji 13,45 7,34 2,83 İskenderun Demir Çelik 13,71 1,78 51,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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