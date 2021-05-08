Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

08.05.2021 11:09
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,07-3,02-8,66
Acıpayam Selüloz18,400,227,48
Adel Kalemcilik23,18-7,35-32,29
Adese Gayrimenkul1,88-6,93-32,86
Afyon Çimento3,922,89-23,29
Ak Enerji1,482,78-33,03
Akbank5,155,53-23,79
Akçansa18,813,6416,82
Akdeniz Yatırım Hold.1,722,38-28,43
Akfen GMYO4,031,77-17,08
Akın Tekstil39,84-5,3725,44
Akiş GMYO1,944,30-30,52
Akmerkez GMYO47,90-0,17-23,30
Aksa15,90-2,9915,10
Aksa Enerji12,458,8367,34
Aksigorta7,823,17-10,10
Aksu Enerji5,87-0,17-22,22
Alarko Carrıer335,60-0,42-8,03
Alarko GMYO23,800,85-9,02
Alarko Holding9,943,2215,05
Albaraka Türk1,621,25-16,49
Alcatel Lucent Teletaş29,36-3,93-1,01
Alkim Kağıt16,77-5,0929,56
Alkim Kimya16,54-3,9517,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,230,451,83
Altınyunus Çeşme80,105,4660,33
Anadolu Efes24,605,496,13
Anadolu Grubu Holding23,9611,44-8,94
Anadolu Hayat Emek.8,90-1,4410,76
Anadolu Isuzu18,274,701,50
Anadolu Sigorta6,805,10-5,82
Anel Elektrik3,85-0,7721,45
Arçelik32,80-4,6015,26
ARD Bilişim Teknolojileri55,50-4,7215,43
Arena Bilgisayar47,482,3739,36
Armada Bilgisayar51,40-1,634,73
Arsan Tekstil5,433,4834,56
Arzum Ev Aletleri19,301,63-21,61
Aselsan15,040,27-17,59
Ata GMYO3,82-0,52-30,67
Atakule GMYO2,510,40-0,40
Atlantis Yatırım Holding4,25-5,56-23,56
Atlas Yat. Ort.1,54-14,44-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,450,164,92
Avrasya GMYO2,93-7,2811,86
Avrasya Petrol ve Tur.3,0410,14-5,00
Avrupa Yatırım Holding7,09-6,5918,17
Aydem Enerji8,40-8,10

Ayen Enerji6,56-26,7921,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,006,8093,83
Aygaz14,324,150,94
Bagfaş26,9819,8034,90
Bak Ambalaj21,088,214,36
Balatacılar Balatacılık6,00-3,69-27,18
Bantaş Ambalaj6,605,9440,72
Banvit60,70-2,1016,73
Baştaş Başkent Çimento13,903,81-19,98
Batı Çimento13,402,68184,50
Batısöke Çimento2,732,2511,89
Bayrak Taban Sanayi12,60-6,4618,76
Bera Holding32,40-1,0459,76
Berkosan Yalıtım10,9018,8722,20
Beşiktaş Futbol Yat.9,209,26127,72
Beyaz Filo11,219,3710,12
Bilici Yatırım18,87-1,05184,19
Bim Mağazalar64,70-0,46-12,01
Biotrend Çevre ve Enerji18,021,18

Birko Mensucat1,21-6,929,01
Birlik Mensucat2,10-7,89-39,31
Bizim Mağazaları13,90-1,21-9,51
Borusan Mannesmann25,804,20-7,19
Borusan Yat. Paz.381,806,95-15,95
Bosch Fren Sistemleri929,006,14-24,45
Bossa27,281,4152,83
Brisa23,88-6,3523,33
Burçelik22,249,665,80
Burçelik Vana28,002,34-43,62
Bursa Çimento3,764,44-24,46
Carrefoursa45,98-4,92-35,96
Casa Emtia Petrol145,00-6,1536,79
Ceo Event Medya10,128,0057,39
Coca Cola İçecek82,955,2027,39
Cosmos Yat. Holding10,30-12,7127,79
Credıtwest Faktorıng3,392,42-42,25
Çan2 Termik4,637,93

Çelebi243,308,1333,30
Çelik Halat6,798,81-25,37
Çemaş Döküm1,192,59-30,11
Çemtaş14,620,86-6,95
Çimbeton252,10-1,83-14,97
Çimentaş35,02-5,61-3,15
Çimsa24,009,0934,83
Çuhadaroğlu Metal6,98-2,17-8,25
Dagi Giyim2,197,35-35,71
Dagi Yatırım Holding12,005,17-6,98
Dardanel24,62-6,03-26,51
Datagate Bilgisayar13,601,27-15,58
Demısaş Döküm7,502,2115,82
Denge Holding5,76-7,105,11
Deniz GMYO2,250,0022,15
Derimod9,395,74-3,59
Derlüks Yatırım Holding7,9911,13-9,41
Desa Deri13,34-8,5036,96
Despec Bilgisayar10,884,92-16,69
Deva Holding31,503,2830,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,991,7219,72
Diriteks Diriliş Tekstil5,8219,5156,03
Ditaş Doğan17,1325,6831,71
DO-CO728,001,2715,56
Doğan Burda15,54-12,00-30,75
Doğan Holding2,991,36-0,27
Doğtaş Kelebek Mobilya2,433,404,34
Doğusan4,9118,3112,10
Doğuş GMYO8,93-1,009,30
Doğuş Otomotiv27,262,48-0,22
Döktaş Dökümcülük27,74-6,35-9,41
Duran Doğan Basım11,870,5113,16
Dyo Boya13,5314,3720,30
Eczacıbaşı İlaç6,36-0,63-11,69
Eczacıbaşı Yatırım43,544,8161,74
Edip Gayrimenkul2,48-1,20-25,30
Ege Endüstri1.353,80-5,00-18,68
Ege Gübre216,20-0,7348,90
Ege Profil31,381,55-17,94
Ege Seramik14,23-2,3338,29
Egeplast26,945,23-19,10
Ekiz Kimya8,3513,6117,11
Emek Elektrik1,86-3,12-34,86
Eminiş Ambalaj24,325,28-33,98
Emlak Konut GMYO1,842,31-12,99
Enerjisa Enerji10,431,26-9,54
Enka İnşaat7,951,2712,90
Erbosan82,0011,72100,00
Ereğli Demir Çelik19,743,6850,27
Ersu Gıda4,16-1,42-15,79
Escort Teknoloji5,846,76-11,11
Esenboğa Elektrik29,60-1,2755,57
Etiler Gıda7,4027,5985,93
Euro Kapital Yat. Ort.4,204,489,09
Euro Trend Yat. Ort.3,45-3,09-4,17
Euro Yat. Ort.4,401,38-2,44
Euro Yatırım Holding3,25-3,2714,44
Fade Gıda18,906,54205,33
Fenerbahçe Futbol26,64-6,85-9,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,364,89-19,94
F-M İzmit Piston122,70-2,000,08
Fonet Bilgi Teknolojileri14,26-4,939,44
Ford Otosan182,003,5349,01
Formet Celik Kapi Sanayi1,384,55-43,75
Frigo Pak Gıda26,00-5,4523,93
Galata Wind Enerji4,65-4,71

Galatasaray Sportif3,07-2,54-24,20
Garanti Bankası7,727,07-23,95
Garanti Faktoring11,773,255,75
Garanti Yat. Ort.2,431,25-24,77
Gedik Y. Men. Değ.19,551,0357,09
Gediz Ambalaj35,284,0731,64
Gentaş5,006,84-15,82
Gersan Elektrik5,57-0,54-9,28
Global Men. Değ.6,562,669,15
Global Yat. Holding3,621,69-22,65
Good-Year7,742,79-7,42
Göltaş Çimento50,559,4222,52
Gözde Girişim6,75-8,41-15,41
GSD Denizcilik5,023,08-0,40
GSD Holding1,803,45-28,29
Gübre Fabrik.61,351,32-28,70
Güler Yat. Holding2,55-4,49-26,36
Halk GMYO3,26-0,911,71
Hatay Tekstil20,12-2,3344,23
Hedef Girişim4,44-2,6329,58
Hektaş9,6417,5680,45
HUB Girişim14,31-0,42-21,37
Hürriyet Gzt.1,60-1,84-23,81
ICBC Turkey Bank5,110,00-21,38
İdealist Danışmanlık73,00-5,26442,35
İdealist GMYO6,15-3,91-9,56
İhlas Ev Aletleri1,202,56-36,17
İhlas Gayrimenkul1,033,00-17,60
İhlas Gazetecilik1,439,11-41,95
İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,748,82-35,09
İndeks Bilgisayar7,271,3952,01
Info Yatırım6,66-0,753,26
İntema45,723,3014,59
Inveo Yatırım Holding120,0026,05171,37
İpek Doğal Enerji13,457,342,83
İskenderun Demir Çelik13,711,7851,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmüne sessiz kalmadı Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement