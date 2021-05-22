Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,73
|-3,58
|-13,05
|Acıpayam Selüloz
|18,44
|3,07
|7,71
|Adel Kalemcilik
|22,90
|-1,04
|-33,11
|Adese Gayrimenkul
|1,75
|-3,31
|-37,50
|Afyon Çimento
|4,28
|3,63
|-16,24
|Ak Enerji
|1,55
|1,31
|-29,86
|Akbank
|5,24
|4,17
|-22,46
|Akçansa
|18,68
|-0,37
|16,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,00
|14,29
|-16,78
|Akfen GMYO
|4,00
|0,25
|-17,70
|Akın Tekstil
|40,10
|3,03
|26,26
|Akiş GMYO
|1,95
|2,09
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|45,48
|-1,98
|-27,18
|Aksa
|16,72
|8,15
|21,03
|Aksa Enerji
|13,54
|0,89
|81,99
|Aksigorta
|7,98
|-0,25
|-8,26
|Aksu Enerji
|5,75
|-1,71
|-23,81
|Alarko Carrıer
|331,20
|1,25
|-9,24
|Alarko GMYO
|24,60
|3,80
|-5,96
|Alarko Holding
|10,34
|3,09
|21,34
|Albaraka Türk
|1,62
|1,89
|-16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,44
|1,79
|-4,11
|Alkim Kağıt
|16,24
|0,06
|25,47
|Alkim Kimya
|16,43
|2,05
|16,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,29
|6,51
|4,57
|Altınyunus Çeşme
|75,15
|-7,22
|50,42
|Anadolu Efes
|25,02
|-0,64
|7,94
|Anadolu Grubu Holding
|24,80
|-2,29
|-5,74
|Anadolu Hayat Emek.
|9,32
|6,03
|15,99
|Anadolu Isuzu
|19,12
|4,03
|6,22
|Anadolu Sigorta
|6,78
|1,04
|-6,10
|Anel Elektrik
|3,80
|-3,80
|19,87
|Arçelik
|32,40
|-0,67
|13,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,75
|-1,74
|11,79
|Arena Bilgisayar
|46,40
|-1,02
|36,19
|Armada Bilgisayar
|48,76
|-2,01
|-0,65
|Arsan Tekstil
|5,22
|0,97
|29,36
|Arzum Ev Aletleri
|20,24
|5,69
|-17,79
|Aselsan
|15,15
|2,02
|-16,99
|Ata GMYO
|3,97
|2,85
|-27,95
|Atakule GMYO
|2,58
|2,79
|2,38
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|7,75
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-1,29
|-12,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,20
|6,12
|3,50
|Avrasya GMYO
|2,96
|4,59
|13,00
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|-3,68
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,86
|-3,65
|14,33
|Aydem Enerji
|8,23
|0,00
|Ayen Enerji
|5,86
|4,64
|8,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,00
|17,12
|130,50
|Aygaz
|14,19
|2,83
|0,03
|Bagfaş
|25,10
|-1,72
|25,50
|Bak Ambalaj
|22,98
|7,48
|13,76
|Balatacılar Balatacılık
|6,04
|-2,58
|-26,70
|Bantaş Ambalaj
|6,37
|1,11
|35,82
|Banvit
|59,00
|-0,92
|13,46
|Baştaş Başkent Çimento
|12,98
|-4,49
|-25,27
|Batı Çimento
|13,27
|-7,98
|181,74
|Batısöke Çimento
|2,59
|-1,52
|6,15
|Bayrak Taban Sanayi
|12,10
|1,94
|14,04
|Bera Holding
|28,68
|-4,65
|41,42
|Berkosan Yalıtım
|10,84
|-3,90
|21,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,28
|-20,09
|80,20
|Beyaz Filo
|10,59
|-3,81
|4,03
|Bilici Yatırım
|19,65
|3,86
|195,93
|Bim Mağazalar
|62,90
|0,04
|-11,77
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,24
|4,48
|Birko Mensucat
|1,15
|-5,74
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,55
|8,05
|-26,30
|Bizim Mağazaları
|13,35
|-1,11
|-13,09
|Borusan Mannesmann
|29,14
|10,55
|4,82
|Borusan Yat. Paz.
|376,30
|-0,90
|-17,16
|Bosch Fren Sistemleri
|925,30
|-0,98
|-24,75
|Bossa
|26,20
|-0,15
|46,78
|Brisa
|24,12
|-0,25
|24,57
|Burçelik
|21,56
|-1,82
|2,57
|Burçelik Vana
|26,80
|-3,18
|-46,03
|Bursa Çimento
|4,01
|1,26
|-19,44
|Carrefoursa
|43,76
|-2,71
|-39,05
|Casa Emtia Petrol
|142,00
|-15,48
|33,96
|Ceo Event Medya
|10,30
|-4,19
|60,19
|Coca Cola İçecek
|82,65
|-1,25
|26,93
|Cosmos Yat. Holding
|10,50
|1,06
|30,27
|Credıtwest Faktorıng
|3,39
|-0,29
|-42,25
|Çan2 Termik
|7,19
|17,10
|Çelebi
|284,50
|9,00
|55,87
|Çelik Halat
|6,58
|2,33
|-27,67
|Çemaş Döküm
|1,33
|-4,32
|-21,88
|Çemtaş
|15,58
|3,94
|-0,83
|Çimbeton
|249,30
|4,18
|-15,92
|Çimentaş
|35,64
|4,45
|-1,44
|Çimsa
|23,52
|-0,84
|32,13
|Çuhadaroğlu Metal
|7,21
|0,84
|-5,22
|Dagi Giyim
|2,25
|1,35
|-33,95
|Dagi Yatırım Holding
|12,80
|8,47
|-0,78
|Dardanel
|21,90
|-5,44
|-34,63
|Datagate Bilgisayar
|13,13
|-0,23
|-18,50
|Demısaş Döküm
|7,58
|0,40
|17,06
|Denge Holding
|5,58
|-6,84
|1,82
|Deniz GMYO
|1,93
|-3,98
|4,77
|Derimod
|10,37
|4,96
|6,47
|Derlüks Yatırım Holding
|9,02
|11,08
|2,27
|Desa Deri
|12,41
|-0,40
|27,41
|Despec Bilgisayar
|10,43
|0,00
|-20,14
|Deva Holding
|28,54
|-1,92
|18,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,95
|1,09
|20,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,20
|7,00
|39,41
|Ditaş Doğan
|17,61
|3,04
|35,40
|DO-CO
|788,70
|0,73
|25,19
|Doğan Burda
|13,99
|-4,05
|-37,66
|Doğan Holding
|3,17
|4,28
|5,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|7,50
|10,78
|Doğusan
|5,57
|7,12
|27,17
|Doğuş GMYO
|9,71
|-9,17
|18,85
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|-3,58
|2,49
|Döktaş Dökümcülük
|31,18
|16,43
|1,83
|Duran Doğan Basım
|11,70
|-0,43
|11,53
|Dyo Boya
|13,81
|2,07
|22,79
|Eczacıbaşı İlaç
|6,56
|1,86
|-8,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,50
|-0,23
|57,88
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|3,72
|-24,40
|Ege Endüstri
|1.331,00
|-0,48
|-20,05
|Ege Gübre
|208,20
|0,34
|43,39
|Ege Profil
|31,26
|0,97
|-18,25
|Ege Seramik
|14,77
|-0,61
|43,54
|Egeplast
|25,00
|-4,07
|-24,92
|Ekiz Kimya
|6,55
|-9,90
|-8,13
|Emek Elektrik
|1,93
|4,89
|-32,41
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|-9,64
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|5,38
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|10,96
|3,30
|-4,95
|Enka İnşaat
|8,84
|6,51
|25,54
|Erbosan
|85,00
|3,66
|109,59
|Ereğli Demir Çelik
|18,71
|-6,40
|42,43
|Ersu Gıda
|4,16
|-0,72
|-15,79
|Escort Teknoloji
|5,97
|1,36
|-9,13
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|-1,29
|52,63
|Etiler Gıda
|7,90
|4,08
|98,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,70
|15,48
|22,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|9,62
|4,44
|Euro Yat. Ort.
|4,94
|12,27
|9,53
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|0,92
|16,20
|Fade Gıda
|19,09
|3,52
|208,40
|Fenerbahçe Futbol
|31,42
|33,59
|6,29
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,84
|5,97
|-3,66
|F-M İzmit Piston
|119,70
|0,93
|-2,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,52
|5,68
|11,44
|Ford Otosan
|172,20
|-2,71
|40,99
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,29
|-5,15
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|24,40
|-2,40
|16,30
|Galata Wind Enerji
|4,44
|-0,89
|Galatasaray Sportif
|3,49
|-1,41
|-13,83
|Garanti Bankası
|8,16
|6,25
|-19,61
|Garanti Faktoring
|11,27
|-4,49
|1,26
|Garanti Yat. Ort.
|2,59
|4,44
|-19,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,34
|4,85
|63,44
|Gediz Ambalaj
|47,86
|19,00
|78,58
|Gentaş
|4,90
|0,41
|-17,51
|Gersan Elektrik
|5,90
|4,61
|-3,91
|Global Men. Değ.
|6,68
|0,60
|11,15
|Global Yat. Holding
|3,64
|3,41
|-22,22
|Good-Year
|8,18
|3,15
|-2,15
|Göltaş Çimento
|48,18
|-3,45
|16,77
|Gözde Girişim
|6,41
|-0,47
|-19,67
|GSD Denizcilik
|5,84
|16,57
|15,87
|GSD Holding
|1,85
|0,00
|-26,29
|Gübre Fabrik.
|62,50
|2,04
|-27,37
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,80
|-27,22
|Halk GMYO
|3,24
|0,62
|1,09
|Hatay Tekstil
|20,72
|4,75
|48,53
|Hedef Girişim
|4,49
|1,81
|31,04
|Hektaş
|9,67
|0,42
|81,01
|HUB Girişim
|14,40
|-4,00
|-20,88
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|0,63
|-23,33
|ICBC Turkey Bank
|5,03
|-0,79
|-22,62
|İdealist Danışmanlık
|82,70
|18,31
|514,41
|İdealist GMYO
|6,18
|3,00
|-9,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,18
|-2,48
|-37,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-0,95
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,20
|-25,93
|-51,29
|İhlas Holding
|0,61
|0,00
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-2,60
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|7,20
|2,27
|50,55
|Info Yatırım
|6,54
|-3,11
|1,40
|İntema
|48,62
|-1,98
|21,85
|Inveo Yatırım Holding
|137,50
|10,00
|210,95
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|6,32
|10,55
|İskenderun Demir Çelik
|13,09
|-4,73
|44,86
(Sürecek)
Kaynak: AA
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