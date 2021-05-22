Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

22.05.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,73-3,58-13,05
Acıpayam Selüloz18,443,077,71
Adel Kalemcilik22,90-1,04-33,11
Adese Gayrimenkul1,75-3,31-37,50
Afyon Çimento4,283,63-16,24
Ak Enerji1,551,31-29,86
Akbank5,244,17-22,46
Akçansa18,68-0,3716,01
Akdeniz Yatırım Hold.2,0014,29-16,78
Akfen GMYO4,000,25-17,70
Akın Tekstil40,103,0326,26
Akiş GMYO1,952,09-30,16
Akmerkez GMYO45,48-1,98-27,18
Aksa16,728,1521,03
Aksa Enerji13,540,8981,99
Aksigorta7,98-0,25-8,26
Aksu Enerji5,75-1,71-23,81
Alarko Carrıer331,201,25-9,24
Alarko GMYO24,603,80-5,96
Alarko Holding10,343,0921,34
Albaraka Türk1,621,89-16,49
Alcatel Lucent Teletaş28,441,79-4,11
Alkim Kağıt16,240,0625,47
Alkim Kimya16,432,0516,63
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,296,514,57
Altınyunus Çeşme75,15-7,2250,42
Anadolu Efes25,02-0,647,94
Anadolu Grubu Holding24,80-2,29-5,74
Anadolu Hayat Emek.9,326,0315,99
Anadolu Isuzu19,124,036,22
Anadolu Sigorta6,781,04-6,10
Anel Elektrik3,80-3,8019,87
Arçelik32,40-0,6713,85
ARD Bilişim Teknolojileri53,75-1,7411,79
Arena Bilgisayar46,40-1,0236,19
Armada Bilgisayar48,76-2,01-0,65
Arsan Tekstil5,220,9729,36
Arzum Ev Aletleri20,245,69-17,79
Aselsan15,152,02-16,99
Ata GMYO3,972,85-27,95
Atakule GMYO2,582,792,38
Atlantis Yatırım Holding4,457,75-19,96
Atlas Yat. Ort.1,53-1,29-12,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,206,123,50
Avrasya GMYO2,964,5913,00
Avrasya Petrol ve Tur.2,88-3,68-10,00
Avrupa Yatırım Holding6,86-3,6514,33
Aydem Enerji8,230,00

Ayen Enerji5,864,648,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,0017,12130,50
Aygaz14,192,830,03
Bagfaş25,10-1,7225,50
Bak Ambalaj22,987,4813,76
Balatacılar Balatacılık6,04-2,58-26,70
Bantaş Ambalaj6,371,1135,82
Banvit59,00-0,9213,46
Baştaş Başkent Çimento12,98-4,49-25,27
Batı Çimento13,27-7,98181,74
Batısöke Çimento2,59-1,526,15
Bayrak Taban Sanayi12,101,9414,04
Bera Holding28,68-4,6541,42
Berkosan Yalıtım10,84-3,9021,52
Beşiktaş Futbol Yat.7,28-20,0980,20
Beyaz Filo10,59-3,814,03
Bilici Yatırım19,653,86195,93
Bim Mağazalar62,900,04-11,77
Biotrend Çevre ve Enerji17,244,48

Birko Mensucat1,15-5,743,60
Birlik Mensucat2,558,05-26,30
Bizim Mağazaları13,35-1,11-13,09
Borusan Mannesmann29,1410,554,82
Borusan Yat. Paz.376,30-0,90-17,16
Bosch Fren Sistemleri925,30-0,98-24,75
Bossa26,20-0,1546,78
Brisa24,12-0,2524,57
Burçelik21,56-1,822,57
Burçelik Vana26,80-3,18-46,03
Bursa Çimento4,011,26-19,44
Carrefoursa43,76-2,71-39,05
Casa Emtia Petrol142,00-15,4833,96
Ceo Event Medya10,30-4,1960,19
Coca Cola İçecek82,65-1,2526,93
Cosmos Yat. Holding10,501,0630,27
Credıtwest Faktorıng3,39-0,29-42,25
Çan2 Termik7,1917,10

Çelebi284,509,0055,87
Çelik Halat6,582,33-27,67
Çemaş Döküm1,33-4,32-21,88
Çemtaş15,583,94-0,83
Çimbeton249,304,18-15,92
Çimentaş35,644,45-1,44
Çimsa23,52-0,8432,13
Çuhadaroğlu Metal7,210,84-5,22
Dagi Giyim2,251,35-33,95
Dagi Yatırım Holding12,808,47-0,78
Dardanel21,90-5,44-34,63
Datagate Bilgisayar13,13-0,23-18,50
Demısaş Döküm7,580,4017,06
Denge Holding5,58-6,841,82
Deniz GMYO1,93-3,984,77
Derimod10,374,966,47
Derlüks Yatırım Holding9,0211,082,27
Desa Deri12,41-0,4027,41
Despec Bilgisayar10,430,00-20,14
Deva Holding28,54-1,9218,63
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,951,0920,19
Diriteks Diriliş Tekstil5,207,0039,41
Ditaş Doğan17,613,0435,40
DO-CO788,700,7325,19
Doğan Burda13,99-4,05-37,66
Doğan Holding3,174,285,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,587,5010,78
Doğusan5,577,1227,17
Doğuş GMYO9,71-9,1718,85
Doğuş Otomotiv28,00-3,582,49
Döktaş Dökümcülük31,1816,431,83
Duran Doğan Basım11,70-0,4311,53
Dyo Boya13,812,0722,79
Eczacıbaşı İlaç6,561,86-8,91
Eczacıbaşı Yatırım42,50-0,2357,88
Edip Gayrimenkul2,513,72-24,40
Ege Endüstri1.331,00-0,48-20,05
Ege Gübre208,200,3443,39
Ege Profil31,260,97-18,25
Ege Seramik14,77-0,6143,54
Egeplast25,00-4,07-24,92
Ekiz Kimya6,55-9,90-8,13
Emek Elektrik1,934,89-32,41
Eminiş Ambalaj22,50-9,64-38,93
Emlak Konut GMYO1,965,38-7,31
Enerjisa Enerji10,963,30-4,95
Enka İnşaat8,846,5125,54
Erbosan85,003,66109,59
Ereğli Demir Çelik18,71-6,4042,43
Ersu Gıda4,16-0,72-15,79
Escort Teknoloji5,971,36-9,13
Esenboğa Elektrik29,04-1,2952,63
Etiler Gıda7,904,0898,49
Euro Kapital Yat. Ort.4,7015,4822,08
Euro Trend Yat. Ort.3,769,624,44
Euro Yat. Ort.4,9412,279,53
Euro Yatırım Holding3,300,9216,20
Fade Gıda19,093,52208,40
Fenerbahçe Futbol31,4233,596,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,845,97-3,66
F-M İzmit Piston119,700,93-2,36
Fonet Bilgi Teknolojileri14,525,6811,44
Ford Otosan172,20-2,7140,99
Formet Celik Kapi Sanayi1,29-5,15-47,42
Frigo Pak Gıda24,40-2,4016,30
Galata Wind Enerji4,44-0,89

Galatasaray Sportif3,49-1,41-13,83
Garanti Bankası8,166,25-19,61
Garanti Faktoring11,27-4,491,26
Garanti Yat. Ort.2,594,44-19,81
Gedik Y. Men. Değ.20,344,8563,44
Gediz Ambalaj47,8619,0078,58
Gentaş4,900,41-17,51
Gersan Elektrik5,904,61-3,91
Global Men. Değ.6,680,6011,15
Global Yat. Holding3,643,41-22,22
Good-Year8,183,15-2,15
Göltaş Çimento48,18-3,4516,77
Gözde Girişim6,41-0,47-19,67
GSD Denizcilik5,8416,5715,87
GSD Holding1,850,00-26,29
Gübre Fabrik.62,502,04-27,37
Güler Yat. Holding2,520,80-27,22
Halk GMYO3,240,621,09
Hatay Tekstil20,724,7548,53
Hedef Girişim4,491,8131,04
Hektaş9,670,4281,01
HUB Girişim14,40-4,00-20,88
Hürriyet Gzt.1,610,63-23,33
ICBC Turkey Bank5,03-0,79-22,62
İdealist Danışmanlık82,7018,31514,41
İdealist GMYO6,183,00-9,12
İhlas Ev Aletleri1,18-2,48-37,23
İhlas Gayrimenkul1,04-0,95-16,80
İhlas Gazetecilik1,20-25,93-51,29
İhlas Holding0,610,00-45,67
İhlas Yayın Holding0,75-2,60-34,21
İndeks Bilgisayar7,202,2750,55
Info Yatırım6,54-3,111,40
İntema48,62-1,9821,85
Inveo Yatırım Holding137,5010,00210,95
İpek Doğal Enerji14,466,3210,55
İskenderun Demir Çelik13,09-4,7344,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim         
11:26
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı         
11:10
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı         
10:20
Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş         
10:07
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı         
09:09
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor         
00:31
Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı         
23:53
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 11:47:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement