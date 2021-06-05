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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

05.06.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,07-1,62-21,58
Acıpayam Selüloz17,481,102,10
Adel Kalemcilik22,505,83-34,28
Adese Gayrimenkul1,37-9,27-51,07
Afyon Çimento4,154,27-18,79
Ak Enerji1,514,86-31,67
Akbank5,281,73-21,87
Akçansa17,900,1111,16
Akdeniz Yatırım Hold.1,71-4,47-28,84
Akfen GMYO4,260,24-12,35
Akın Tekstil37,300,0017,44
Akiş GMYO1,924,35-31,24
Akmerkez GMYO42,802,93-31,47
Aksa15,85-3,0014,73
Aksa Enerji13,584,2282,53
Aksigorta7,71-3,63-11,36
Aksu Enerji5,532,60-26,73
Alarko Carrıer315,904,60-13,43
Alarko GMYO22,200,45-12,36
Alarko Holding9,50-5,1911,48
Albaraka Türk1,600,63-17,53
Alcatel Lucent Teletaş25,12-3,68-15,31
Alkim Kağıt15,702,6121,29
Alkim Kimya15,790,3212,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,130,00-2,74
Altınyunus Çeşme71,55-2,2543,21
Anadolu Efes22,82-0,876,83
Anadolu Grubu Holding23,040,11-11,81
Anadolu Hayat Emek.9,17-0,2214,12
Anadolu Isuzu17,99-5,81-0,06
Anadolu Sigorta6,47-4,43-10,39
Anel Elektrik3,27-2,393,15
Arçelik31,28-2,199,91
ARD Bilişim Teknolojileri49,64-1,703,24
Arena Bilgisayar41,960,3323,16
Armada Bilgisayar44,64-2,66-9,05
Arsan Tekstil5,19-1,5228,62
Arzum Ev Aletleri19,753,13-19,78
Aselsan15,080,27-17,37
Ata GMYO3,813,25-30,85
Atakule GMYO2,372,60-5,95
Atlantis Yatırım Holding4,31-0,23-22,48
Atlas Yat. Ort.1,555,44-11,43
ATP Ticari Bilgisayar26,40

AvivaSA Emeklilik Hayat18,59-1,645,72
Avrasya GMYO2,730,744,22
Avrasya Petrol ve Tur.3,3012,243,12
Avrupa Yatırım Holding7,687,4128,00
Aydem Enerji7,20-6,01

Ayen Enerji5,30-7,67-2,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,44-2,4398,94
Aygaz14,00-1,06-1,31
Bagfaş24,403,3022,00
Bak Ambalaj21,30-7,235,45
Balatacılar Balatacılık5,999,91-27,31
Bantaş Ambalaj5,82-5,2124,09
Banvit58,450,9512,40
Baştaş Başkent Çimento13,99-4,83-19,46
Batı Çimento11,81-5,37150,74
Batısöke Çimento2,552,414,51
Bayrak Taban Sanayi12,307,7115,93
Bera Holding23,68-12,3016,77
Berkosan Yalıtım10,220,4914,57
Beşiktaş Futbol Yat.6,073,5850,25
Beyaz Filo9,945,52-2,36
Bilici Yatırım18,00-2,01171,08
Bim Mağazalar62,20-3,19-12,76
Biotrend Çevre ve Enerji17,860,73

Birko Mensucat1,08-4,42-2,70
Birlik Mensucat2,376,76-31,50
Bizim Mağazaları12,17-2,33-20,77
Boğaziçi Beton4,23

Borusan Mannesmann28,200,641,44
Borusan Yat. Paz.352,70-0,14-22,36
Bosch Fren Sistemleri873,00-0,05-29,01
Bossa26,402,8047,90
Brisa22,620,8916,82
Burçelik20,620,49-1,90
Burçelik Vana25,80-1,68-48,05
Bursa Çimento3,851,85-22,65
Carrefoursa41,00-0,29-42,90
Casa Emtia Petrol154,006,2145,28
Ceo Event Medya10,930,2869,98
Coca Cola İçecek79,001,6124,39
Cosmos Yat. Holding11,0011,1136,48
Credıtwest Faktorıng3,334,72-43,27
Çan2 Termik7,54-12,33

Çelebi282,001,6254,50
Çelik Halat6,529,03-28,33
Çemaş Döküm1,264,13-26,00
Çemtaş14,060,14-10,51
Çimbeton246,601,07-16,83
Çimentaş32,34-3,46-10,56
Çimsa23,644,6932,81
Çuhadaroğlu Metal7,731,051,61
Dagi Giyim2,122,42-37,76
Dagi Yatırım Holding11,63-1,94-9,84
Dardanel18,77-10,28-43,97
Datagate Bilgisayar13,4211,83-16,70
Demısaş Döküm6,61-2,942,08
Denge Holding4,982,68-9,12
Deniz GMYO1,84-1,60-0,11
Derimod11,7515,7620,64
Derlüks Yatırım Holding5,52-6,91-37,41
Desa Deri13,2221,5135,73
Despec Bilgisayar10,220,99-21,75
Deva Holding25,78-2,137,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,00-1,6411,37
Diriteks Diriliş Tekstil6,1518,2764,88
Ditaş Doğan18,0210,9638,55
DO-CO774,400,8622,92
Doğan Burda13,905,78-38,06
Doğan Holding2,950,34-1,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,32-3,73-0,38
Doğusan4,93-1,6012,56
Doğuş GMYO9,00-2,1710,16
Doğuş Otomotiv25,14-4,48-7,98
Döktaş Dökümcülük34,044,1011,17
Duran Doğan Basım11,194,096,67
Dyo Boya12,490,7311,05
Eczacıbaşı İlaç6,190,49-14,05
Eczacıbaşı Yatırım39,183,1145,55
Edip Gayrimenkul2,376,28-28,61
Ege Endüstri1.238,20-1,02-25,63
Ege Gübre201,302,3940,32
Ege Profil28,96-1,70-24,27
Ege Seramik14,602,3841,89
Egeplast32,4037,29-2,70
Ekiz Kimya6,18-5,50-13,32
Emek Elektrik1,861,64-34,86
Eminiş Ambalaj22,205,71-39,74
Emlak Konut GMYO1,953,72-7,79
Enerjisa Enerji10,840,84-5,99
Enka İnşaat9,087,0828,94
Erbosan97,3518,72140,05
Ereğli Demir Çelik18,91-1,5643,95
Ersu Gıda3,70-2,89-25,10
Escort Teknoloji5,581,27-15,07
Esenboğa Elektrik31,0414,2963,14
Etiler Gıda6,16-2,5354,77
Euro Kapital Yat. Ort.5,7323,2348,83
Euro Trend Yat. Ort.3,441,78-4,44
Euro Yat. Ort.4,31-0,23-4,43
Euro Yatırım Holding3,152,9410,92
Fade Gıda20,8013,60236,03
Fenerbahçe Futbol33,22-0,3612,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-5,02-16,55
F-M İzmit Piston114,001,88-7,01
Fonet Bilgi Teknolojileri14,275,319,52
Ford Otosan179,004,0746,55
Formet Celik Kapi Sanayi1,251,63-49,05
Frigo Pak Gıda23,2222,6610,68
Galata Wind Enerji3,89-5,35

Galatasaray Sportif3,300,00-18,52
Garanti Bankası8,101,50-20,20
Garanti Faktoring10,320,19-7,28
Garanti Yat. Ort.2,36-3,67-26,93
Gedik Y. Men. Değ.7,96-7,9834,32
Gediz Ambalaj40,38-2,0450,67
Gentaş4,64-4,23-20,84
Gersan Elektrik5,43-1,27-11,56
Global Men. Değ.6,011,350,00
Global Yat. Holding3,450,58-26,28
Good-Year7,10-0,70-10,90
Göltaş Çimento48,509,9817,55
Gözde Girişim5,91-2,15-25,94
GSD Denizcilik5,092,210,99
GSD Holding1,925,49-23,51
Gübre Fabrik.59,85-5,45-30,45
Güler Yat. Holding2,352,17-32,13
Halk GMYO2,96-0,56-2,89
Hatay Tekstil19,120,6340,22
Hedef Girişim2,76-3,509,32
Hektaş9,11-4,9170,53
HUB Girişim12,810,08-29,62
Hürriyet Gzt.1,544,05-26,67
ICBC Turkey Bank5,397,37-17,08
İdealist Danışmanlık77,857,90478,38
İdealist GMYO5,78-4,46-15,00
İhlas Ev Aletleri1,111,83-40,42
İhlas Gayrimenkul1,1414,00-8,80
İhlas Gazetecilik1,14-0,87-53,72
İhlas Holding0,615,17-45,67
İhlas Yayın Holding0,737,35-35,96
İndeks Bilgisayar6,51-1,3640,12
Info Yatırım6,09-2,72-5,58
İntema42,48-1,216,47
Inveo Yatırım Holding125,401,62183,58
İpek Doğal Enerji13,906,606,27
İskenderun Demir Çelik12,620,2439,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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