Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,07 -1,62 -21,58 Acıpayam Selüloz 17,48 1,10 2,10 Adel Kalemcilik 22,50 5,83 -34,28 Adese Gayrimenkul 1,37 -9,27 -51,07 Afyon Çimento 4,15 4,27 -18,79 Ak Enerji 1,51 4,86 -31,67 Akbank 5,28 1,73 -21,87 Akçansa 17,90 0,11 11,16 Akdeniz Yatırım Hold. 1,71 -4,47 -28,84 Akfen GMYO 4,26 0,24 -12,35 Akın Tekstil 37,30 0,00 17,44 Akiş GMYO 1,92 4,35 -31,24 Akmerkez GMYO 42,80 2,93 -31,47 Aksa 15,85 -3,00 14,73 Aksa Enerji 13,58 4,22 82,53 Aksigorta 7,71 -3,63 -11,36 Aksu Enerji 5,53 2,60 -26,73 Alarko Carrıer 315,90 4,60 -13,43 Alarko GMYO 22,20 0,45 -12,36 Alarko Holding 9,50 -5,19 11,48 Albaraka Türk 1,60 0,63 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 -3,68 -15,31 Alkim Kağıt 15,70 2,61 21,29 Alkim Kimya 15,79 0,32 12,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 0,00 -2,74 Altınyunus Çeşme 71,55 -2,25 43,21 Anadolu Efes 22,82 -0,87 6,83 Anadolu Grubu Holding 23,04 0,11 -11,81 Anadolu Hayat Emek. 9,17 -0,22 14,12 Anadolu Isuzu 17,99 -5,81 -0,06 Anadolu Sigorta 6,47 -4,43 -10,39 Anel Elektrik 3,27 -2,39 3,15 Arçelik 31,28 -2,19 9,91 ARD Bilişim Teknolojileri 49,64 -1,70 3,24 Arena Bilgisayar 41,96 0,33 23,16 Armada Bilgisayar 44,64 -2,66 -9,05 Arsan Tekstil 5,19 -1,52 28,62 Arzum Ev Aletleri 19,75 3,13 -19,78 Aselsan 15,08 0,27 -17,37 Ata GMYO 3,81 3,25 -30,85 Atakule GMYO 2,37 2,60 -5,95 Atlantis Yatırım Holding 4,31 -0,23 -22,48 Atlas Yat. Ort. 1,55 5,44 -11,43 ATP Ticari Bilgisayar 26,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,59 -1,64 5,72 Avrasya GMYO 2,73 0,74 4,22 Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 12,24 3,12 Avrupa Yatırım Holding 7,68 7,41 28,00 Aydem Enerji 7,20 -6,01 Ayen Enerji 5,30 -7,67 -2,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,44 -2,43 98,94 Aygaz 14,00 -1,06 -1,31 Bagfaş 24,40 3,30 22,00 Bak Ambalaj 21,30 -7,23 5,45 Balatacılar Balatacılık 5,99 9,91 -27,31 Bantaş Ambalaj 5,82 -5,21 24,09 Banvit 58,45 0,95 12,40 Baştaş Başkent Çimento 13,99 -4,83 -19,46 Batı Çimento 11,81 -5,37 150,74 Batısöke Çimento 2,55 2,41 4,51 Bayrak Taban Sanayi 12,30 7,71 15,93 Bera Holding 23,68 -12,30 16,77 Berkosan Yalıtım 10,22 0,49 14,57 Beşiktaş Futbol Yat. 6,07 3,58 50,25 Beyaz Filo 9,94 5,52 -2,36 Bilici Yatırım 18,00 -2,01 171,08 Bim Mağazalar 62,20 -3,19 -12,76 Biotrend Çevre ve Enerji 17,86 0,73 Birko Mensucat 1,08 -4,42 -2,70 Birlik Mensucat 2,37 6,76 -31,50 Bizim Mağazaları 12,17 -2,33 -20,77 Boğaziçi Beton 4,23 Borusan Mannesmann 28,20 0,64 1,44 Borusan Yat. Paz. 352,70 -0,14 -22,36 Bosch Fren Sistemleri 873,00 -0,05 -29,01 Bossa 26,40 2,80 47,90 Brisa 22,62 0,89 16,82 Burçelik 20,62 0,49 -1,90 Burçelik Vana 25,80 -1,68 -48,05 Bursa Çimento 3,85 1,85 -22,65 Carrefoursa 41,00 -0,29 -42,90 Casa Emtia Petrol 154,00 6,21 45,28 Ceo Event Medya 10,93 0,28 69,98 Coca Cola İçecek 79,00 1,61 24,39 Cosmos Yat. Holding 11,00 11,11 36,48 Credıtwest Faktorıng 3,33 4,72 -43,27 Çan2 Termik 7,54 -12,33 Çelebi 282,00 1,62 54,50 Çelik Halat 6,52 9,03 -28,33 Çemaş Döküm 1,26 4,13 -26,00 Çemtaş 14,06 0,14 -10,51 Çimbeton 246,60 1,07 -16,83 Çimentaş 32,34 -3,46 -10,56 Çimsa 23,64 4,69 32,81 Çuhadaroğlu Metal 7,73 1,05 1,61 Dagi Giyim 2,12 2,42 -37,76 Dagi Yatırım Holding 11,63 -1,94 -9,84 Dardanel 18,77 -10,28 -43,97 Datagate Bilgisayar 13,42 11,83 -16,70 Demısaş Döküm 6,61 -2,94 2,08 Denge Holding 4,98 2,68 -9,12 Deniz GMYO 1,84 -1,60 -0,11 Derimod 11,75 15,76 20,64 Derlüks Yatırım Holding 5,52 -6,91 -37,41 Desa Deri 13,22 21,51 35,73 Despec Bilgisayar 10,22 0,99 -21,75 Deva Holding 25,78 -2,13 7,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,00 -1,64 11,37 Diriteks Diriliş Tekstil 6,15 18,27 64,88 Ditaş Doğan 18,02 10,96 38,55 DO-CO 774,40 0,86 22,92 Doğan Burda 13,90 5,78 -38,06 Doğan Holding 2,95 0,34 -1,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,32 -3,73 -0,38 Doğusan 4,93 -1,60 12,56 Doğuş GMYO 9,00 -2,17 10,16 Doğuş Otomotiv 25,14 -4,48 -7,98 Döktaş Dökümcülük 34,04 4,10 11,17 Duran Doğan Basım 11,19 4,09 6,67 Dyo Boya 12,49 0,73 11,05 Eczacıbaşı İlaç 6,19 0,49 -14,05 Eczacıbaşı Yatırım 39,18 3,11 45,55 Edip Gayrimenkul 2,37 6,28 -28,61 Ege Endüstri 1.238,20 -1,02 -25,63 Ege Gübre 201,30 2,39 40,32 Ege Profil 28,96 -1,70 -24,27 Ege Seramik 14,60 2,38 41,89 Egeplast 32,40 37,29 -2,70 Ekiz Kimya 6,18 -5,50 -13,32 Emek Elektrik 1,86 1,64 -34,86 Eminiş Ambalaj 22,20 5,71 -39,74 Emlak Konut GMYO 1,95 3,72 -7,79 Enerjisa Enerji 10,84 0,84 -5,99 Enka İnşaat 9,08 7,08 28,94 Erbosan 97,35 18,72 140,05 Ereğli Demir Çelik 18,91 -1,56 43,95 Ersu Gıda 3,70 -2,89 -25,10 Escort Teknoloji 5,58 1,27 -15,07 Esenboğa Elektrik 31,04 14,29 63,14 Etiler Gıda 6,16 -2,53 54,77 Euro Kapital Yat. Ort. 5,73 23,23 48,83 Euro Trend Yat. Ort. 3,44 1,78 -4,44 Euro Yat. Ort. 4,31 -0,23 -4,43 Euro Yatırım Holding 3,15 2,94 10,92 Fade Gıda 20,80 13,60 236,03 Fenerbahçe Futbol 33,22 -0,36 12,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -5,02 -16,55 F-M İzmit Piston 114,00 1,88 -7,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,27 5,31 9,52 Ford Otosan 179,00 4,07 46,55 Formet Celik Kapi Sanayi 1,25 1,63 -49,05 Frigo Pak Gıda 23,22 22,66 10,68 Galata Wind Enerji 3,89 -5,35 Galatasaray Sportif 3,30 0,00 -18,52 Garanti Bankası 8,10 1,50 -20,20 Garanti Faktoring 10,32 0,19 -7,28 Garanti Yat. Ort. 2,36 -3,67 -26,93 Gedik Y. Men. Değ. 7,96 -7,98 34,32 Gediz Ambalaj 40,38 -2,04 50,67 Gentaş 4,64 -4,23 -20,84 Gersan Elektrik 5,43 -1,27 -11,56 Global Men. Değ. 6,01 1,35 0,00 Global Yat. Holding 3,45 0,58 -26,28 Good-Year 7,10 -0,70 -10,90 Göltaş Çimento 48,50 9,98 17,55 Gözde Girişim 5,91 -2,15 -25,94 GSD Denizcilik 5,09 2,21 0,99 GSD Holding 1,92 5,49 -23,51 Gübre Fabrik. 59,85 -5,45 -30,45 Güler Yat. Holding 2,35 2,17 -32,13 Halk GMYO 2,96 -0,56 -2,89 Hatay Tekstil 19,12 0,63 40,22 Hedef Girişim 2,76 -3,50 9,32 Hektaş 9,11 -4,91 70,53 HUB Girişim 12,81 0,08 -29,62 Hürriyet Gzt. 1,54 4,05 -26,67 ICBC Turkey Bank 5,39 7,37 -17,08 İdealist Danışmanlık 77,85 7,90 478,38 İdealist GMYO 5,78 -4,46 -15,00 İhlas Ev Aletleri 1,11 1,83 -40,42 İhlas Gayrimenkul 1,14 14,00 -8,80 İhlas Gazetecilik 1,14 -0,87 -53,72 İhlas Holding 0,61 5,17 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,73 7,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 6,51 -1,36 40,12 Info Yatırım 6,09 -2,72 -5,58 İntema 42,48 -1,21 6,47 Inveo Yatırım Holding 125,40 1,62 183,58 İpek Doğal Enerji 13,90 6,60 6,27 İskenderun Demir Çelik 12,62 0,24 39,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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