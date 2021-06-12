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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

12.06.2021 11:02
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,95-1,98-23,13
Acıpayam Selüloz17,46-0,111,99
Adel Kalemcilik23,745,51-30,66
Adese Gayrimenkul1,35-1,46-51,79
Afyon Çimento4,160,24-18,59
Ak Enerji1,45-3,97-34,39
Akbank5,514,36-18,47
Akçansa18,352,5113,96
Akdeniz Yatırım Hold.1,752,34-27,18
Akfen GMYO4,300,94-11,52
Akın Tekstil38,202,4120,28
Akiş GMYO2,025,21-27,66
Akmerkez GMYO43,782,29-29,90
Aksa15,880,1914,95
Aksa Enerji12,99-4,3474,60
Aksigorta8,054,41-7,45
Aksu Enerji5,540,18-26,60
Alarko Carrıer310,50-1,71-14,91
Alarko GMYO22,541,53-11,02
Alarko Holding9,540,4211,95
Albaraka Türk1,642,50-15,46
Alcatel Lucent Teletaş25,541,67-13,89
Alkim Kağıt15,830,8322,30
Alkim Kimya15,820,1912,30
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,05-3,76-6,39
Altınyunus Çeşme68,00-4,9636,11
Anadolu Efes23,523,0710,11
Anadolu Grubu Holding23,421,65-10,35
Anadolu Hayat Emek.9,250,8715,11
Anadolu Isuzu17,82-0,94-1,00
Anadolu Sigorta6,46-0,15-10,53
Anel Elektrik3,14-3,98-0,95
Arçelik31,721,4111,46
ARD Bilişim Teknolojileri54,309,3912,94
Arena Bilgisayar42,842,1025,74
Armada Bilgisayar46,183,45-5,91
Arsan Tekstil5,05-2,7025,15
Arzum Ev Aletleri19,01-1,93-21,33
Aselsan15,613,51-14,47
Ata GMYO3,830,52-30,49
Atakule GMYO2,231,28-4,75
Atlantis Yatırım Holding4,310,00-22,48
Atlas Yat. Ort.1,656,45-5,71
ATP Ticari Bilgisayar29,4011,36

AvivaSA Emeklilik Hayat19,394,3010,27
Avrasya GMYO2,62-4,030,02
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-7,58-4,69
Avrupa Yatırım Holding7,07-7,9417,83
Aydem Enerji7,352,08

Ayen Enerji4,85-8,49-10,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,76-7,4984,05
Aygaz13,66-2,43-3,71
Bagfaş21,30-12,706,50
Bak Ambalaj20,90-1,883,47
Balatacılar Balatacılık5,72-4,51-30,58
Bantaş Ambalaj5,39-7,3914,93
Banvit55,75-4,627,21
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,67

Baştaş Başkent Çimento12,98-7,22-25,27
Batı Çimento13,1911,69180,04
Batısöke Çimento2,51-1,572,87
Bayrak Taban Sanayi12,390,7316,78
Bera Holding27,0214,1033,23
Berkosan Yalıtım10,351,2716,03
Beşiktaş Futbol Yat.6,090,3350,74
Beyaz Filo9,950,10-2,26
Bilici Yatırım17,64-2,00165,66
Bim Mağazalar63,101,45-11,49
Biotrend Çevre ve Enerji18,523,70

Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birlik Mensucat2,401,27-30,64
Bizim Mağazaları12,401,89-19,27
BMS Çelik Hasır Sanayi5,90

Boğaziçi Beton5,3526,48

Borusan Mannesmann26,10-7,45-6,12
Borusan Yat. Paz.338,10-4,14-25,57
Bosch Fren Sistemleri875,000,23-28,84
Bossa26,32-0,3047,45
Brisa22,04-2,5613,82
Burçelik20,30-1,55-3,43
Burçelik Vana24,80-3,88-50,06
Bursa Çimento3,942,34-20,85
Carrefoursa40,96-0,10-42,95
Casa Emtia Petrol150,00-2,6041,51
Ceo Event Medya10,60-3,0264,85
Coca Cola İçecek82,354,2429,67
Cosmos Yat. Holding9,39-14,6416,50
Credıtwest Faktorıng3,587,51-39,01
Çan2 Termik7,45-1,19

Çelebi230,50-18,2626,28
Çelik Halat6,38-2,15-29,87
Çemaş Döküm1,292,38-24,23
Çemtaş14,080,14-10,38
Çimbeton231,40-6,16-21,96
Çimentaş30,00-7,24-17,04
Çimsa25,688,6344,27
Çuhadaroğlu Metal7,33-5,17-3,64
Dagi Giyim2,130,47-37,47
Dagi Yatırım Holding11,892,24-7,83
Dardanel16,53-11,93-50,66
Datagate Bilgisayar12,95-3,50-19,62
Demısaş Döküm6,50-1,660,38
Denge Holding4,50-9,64-17,88
Deniz GMYO2,1114,6714,55
Derimod11,60-1,2819,10
Derlüks Yatırım Holding4,99-9,60-43,42
Desa Deri12,20-7,7225,26
Despec Bilgisayar10,20-0,20-21,90
Deva Holding25,06-2,794,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,90-0,8310,44
Diriteks Diriliş Tekstil5,10-17,0736,73
Ditaş Doğan17,07-5,2731,25
DO-CO812,604,9328,98
Doğan Burda14,494,24-35,43
Doğan Holding2,970,68-0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,17-6,47-6,82
Doğusan5,307,5121,00
Doğuş GMYO8,93-0,789,30
Doğuş Otomotiv25,180,16-7,84
Döktaş Dökümcülük31,80-6,583,85
Duran Doğan Basım11,250,547,24
Dyo Boya12,05-3,527,14
Eczacıbaşı İlaç6,18-0,16-14,19
Eczacıbaşı Yatırım41,405,6753,79
Edip Gayrimenkul2,36-0,42-28,92
Ege Endüstri1.291,704,32-22,41
Ege Gübre190,50-5,3732,79
Ege Profil28,80-0,55-24,69
Ege Seramik12,96-5,4734,13
Egeplast28,38-12,41-14,77
Ekiz Kimya6,271,46-12,06
Emek Elektrik2,1314,52-25,40
Eminiş Ambalaj21,12-4,86-42,67
Emlak Konut GMYO2,2213,854,98
Enerjisa Enerji10,49-3,23-9,02
Enka İnşaat8,93-1,6526,81
Erbosan97,10-0,26139,43
Ereğli Demir Çelik19,201,5346,16
Ersu Gıda3,761,62-23,89
Escort Teknoloji5,712,33-13,09
Esenboğa Elektrik31,682,0666,51
Etiler Gıda6,454,7162,06
Euro Kapital Yat. Ort.5,862,2752,21
Euro Trend Yat. Ort.3,460,58-3,89
Euro Yat. Ort.4,20-2,55-6,87
Euro Yatırım Holding3,08-2,228,45
Fade Gıda22,809,62268,34
Fenerbahçe Futbol37,5012,8826,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,36-4,07-19,94
F-M İzmit Piston117,903,42-3,83
Fonet Bilgi Teknolojileri13,71-3,925,22
Ford Otosan184,403,0250,98
Formet Celik Kapi Sanayi1,23-1,60-49,86
Frigo Pak Gıda18,88-18,69-10,01
Galata Wind Enerji3,87-0,51

Galatasaray Sportif3,609,09-11,11
Garanti Bankası8,464,44-16,66
Garanti Faktoring10,25-0,68-7,91
Garanti Yat. Ort.2,370,42-26,63
Gedik Y. Men. Değ.7,73-2,8930,44
Gediz Ambalaj38,38-4,9543,21
Gentaş4,49-3,23-23,40
Gersan Elektrik5,562,39-9,45
Global Men. Değ.5,94-1,16-1,16
Global Yat. Holding3,30-4,35-29,49
Good-Year7,110,14-10,77
Göltaş Çimento47,32-2,4314,69
Gözde Girişim5,910,00-25,94
GSD Denizcilik6,8734,9736,31
GSD Holding2,056,77-18,33
Gübre Fabrik.60,200,58-30,04
Güler Yat. Holding2,31-1,70-33,29
Halk GMYO2,960,00-2,89
Hatay Tekstil19,210,4740,88
Hedef Girişim2,811,8111,30
Hektaş8,60-5,6060,98
HUB Girişim12,64-1,33-30,55
Hürriyet Gzt.1,49-3,25-29,05
ICBC Turkey Bank5,909,46-9,23
İdealist Danışmanlık68,90-11,50411,89
İdealist GMYO5,52-4,50-18,82
İhlas Ev Aletleri1,131,80-39,35
İhlas Gayrimenkul1,248,77-0,80
İhlas Gazetecilik1,05-7,89-57,38
İhlas Holding0,633,28-43,88
İhlas Yayın Holding0,72-1,37-36,84
İndeks Bilgisayar6,753,6945,29
Info Yatırım6,242,46-3,26
İntema44,524,8011,58
Inveo Yatırım Holding124,60-0,64181,77
İpek Doğal Enerji13,54-2,593,52
İskenderun Demir Çelik12,57-0,4039,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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