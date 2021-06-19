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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

19.06.2021 11:06
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,58-6,22-27,91
Acıpayam Selüloz17,39-0,401,58
Adel Kalemcilik24,965,14-27,09
Adese Gayrimenkul1,22-9,63-56,43
Afyon Çimento3,93-5,53-23,09
Ak Enerji1,37-5,52-38,01
Akbank5,26-4,54-22,17
Akçansa17,77-3,1610,36
Akdeniz Yatırım Hold.1,792,29-25,51
Akfen GMYO4,22-1,86-13,17
Akın Tekstil35,80-6,2812,72
Akiş GMYO1,88-6,93-32,67
Akmerkez GMYO42,00-4,07-32,75
Aksa15,20-4,2810,03
Aksa Enerji12,00-7,6261,29
Aksigorta7,69-4,47-11,59
Aksu Enerji5,611,26-25,67
Alarko Carrıer282,00-8,83-22,42
Alarko GMYO21,04-6,65-16,94
Alarko Holding8,51-10,80-0,13
Albaraka Türk1,54-6,10-20,62
Alcatel Lucent Teletaş23,20-9,16-21,78
Alkim Kağıt14,95-5,5615,50
Alkim Kimya15,24-3,678,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,90-7,32-13,24
Altınyunus Çeşme72,005,8844,12
Anadolu Efes22,22-5,534,02
Anadolu Grubu Holding22,20-5,21-15,02
Anadolu Hayat Emek.8,85-4,3210,14
Anadolu Isuzu16,10-9,65-10,56
Anadolu Sigorta6,21-3,87-13,99
Anel Elektrik2,86-8,92-9,78
Arçelik29,20-7,942,61
ARD Bilişim Teknolojileri56,904,7918,34
Arena Bilgisayar42,70-0,3325,33
Armada Bilgisayar41,02-11,17-16,42
Arsan Tekstil4,45-11,8810,28
Arzum Ev Aletleri18,35-3,47-24,06
Aselsan14,91-4,48-18,30
Ata GMYO3,912,09-29,04
Atakule GMYO2,13-4,48-9,02
Atlantis Yatırım Holding3,89-9,74-30,04
Atlas Yat. Ort.1,692,42-3,43
ATP Ticari Bilgisayar23,80-19,05

AvivaSA Emeklilik Hayat18,75-3,306,63
Avrasya GMYO2,49-4,96-4,94
Avrasya Petrol ve Tur.2,94-3,61-8,13
Avrupa Yatırım Holding6,47-8,497,83
Aydem Enerji6,97-5,17

Ayen Enerji4,32-10,93-20,15
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,26-2,4179,62
Aygaz13,40-1,90-5,54
Bagfaş15,54-27,04-22,30
Bak Ambalaj19,05-8,85-5,69
Balatacılar Balatacılık5,60-2,10-32,04
Bantaş Ambalaj5,36-0,5614,29
Banvit56,651,618,94
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO9,750,83

Baştaş Başkent Çimento13,000,15-25,16
Batı Çimento12,41-5,91163,48
Batısöke Çimento2,22-11,55-9,02
Bayrak Taban Sanayi10,50-15,25-1,04
Bera Holding16,93-37,34-16,52
Berkosan Yalıtım9,75-5,809,30
Beşiktaş Futbol Yat.6,9914,7873,02
Beyaz Filo9,23-7,24-9,33
Bilici Yatırım16,77-4,93152,56
Bim Mağazalar63,500,63-10,93
Biotrend Çevre ve Enerji17,99-2,86

Birko Mensucat1,168,414,50
Birlik Mensucat2,20-8,33-36,42
Bizim Mağazaları12,00-3,23-21,87
BMS Çelik Hasır Sanayi5,68-3,73

Boğaziçi Beton5,706,54

Borusan Mannesmann23,06-11,65-17,05
Borusan Yat. Paz.303,80-10,14-33,12
Bosch Fren Sistemleri848,70-3,01-30,98
Bossa26,862,0550,48
Brisa20,32-7,804,94
Burçelik19,04-6,21-9,42
Burçelik Vana23,58-4,92-52,52
Bursa Çimento3,56-9,64-28,48
Carrefoursa38,10-6,98-46,94
Casa Emtia Petrol133,00-11,3325,47
Ceo Event Medya11,367,1776,67
Coca Cola İçecek79,75-3,1625,57
Cosmos Yat. Holding9,470,8517,49
Credıtwest Faktorıng3,929,50-33,22
Çan2 Termik7,581,74

Çelebi210,80-8,5515,49
Çelik Halat6,28-1,57-30,97
Çemaş Döküm1,20-6,98-29,52
Çemtaş12,79-9,16-18,59
Çimbeton211,40-8,64-28,70
Çimentaş30,882,93-14,60
Çimsa22,90-10,8328,65
Çuhadaroğlu Metal7,06-3,68-7,19
Dagi Giyim2,12-0,47-37,76
Dagi Yatırım Holding11,74-1,26-8,99
Dardanel14,63-11,49-56,33
Datagate Bilgisayar12,20-5,79-24,27
Demısaş Döküm5,85-10,00-9,66
Denge Holding3,67-18,44-33,03
Deniz GMYO1,89-10,432,60
Derimod11,55-0,4318,58
Derlüks Yatırım Holding4,02-19,44-54,42
Desa Deri11,82-3,1121,36
Despec Bilgisayar9,34-8,43-28,48
Deva Holding22,92-8,54-4,73
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,66-10,42-1,07
Diriteks Diriliş Tekstil4,92-3,5331,90
Ditaş Doğan14,97-12,3015,10
DO-CO824,301,4430,84
Doğan Burda14,13-2,48-37,03
Doğan Holding2,92-1,68-2,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,07-4,61-11,12
Doğusan5,412,0823,52
Doğuş GMYO8,89-0,458,81
Doğuş Otomotiv22,38-11,12-18,09
Döktaş Dökümcülük29,84-6,16-2,55
Duran Doğan Basım10,74-4,532,38
Dyo Boya11,48-4,732,07
Eczacıbaşı İlaç5,74-7,12-20,30
Eczacıbaşı Yatırım38,70-6,5243,76
Edip Gayrimenkul2,28-3,39-31,33
Ege Endüstri1.252,00-3,07-24,80
Ege Gübre166,50-12,6016,06
Ege Profil26,46-8,13-30,81
Ege Seramik11,74-9,4121,50
Egeplast25,68-9,51-22,88
Ekiz Kimya5,97-4,78-16,27
Emek Elektrik2,213,76-22,60
Eminiş Ambalaj22,506,53-38,93
Emlak Konut GMYO2,06-7,21-2,58
Enerjisa Enerji10,24-2,38-11,19
Enka İnşaat8,79-1,5724,83
Erbosan96,55-0,57138,07
Ereğli Demir Çelik17,79-7,3435,42
Ersu Gıda3,862,66-21,86
Escort Teknoloji5,64-1,23-14,16
Esenboğa Elektrik29,04-8,3352,63
Etiler Gıda6,05-6,2052,01
Euro Kapital Yat. Ort.7,9034,81105,19
Euro Trend Yat. Ort.3,552,60-1,39
Euro Yat. Ort.3,87-7,86-14,19
Euro Yatırım Holding2,99-2,925,28
Fade Gıda20,66-9,39233,76
Fenerbahçe Futbol36,94-1,4924,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,18-7,63-26,05
F-M İzmit Piston108,10-8,31-11,83
Fonet Bilgi Teknolojileri13,10-4,450,54
Ford Otosan170,30-7,6539,43
Formet Celik Kapi Sanayi1,14-7,32-53,53
Frigo Pak Gıda18,00-4,66-14,20
Galata Wind Enerji3,76-2,84

Galatasaray Sportif3,959,72-2,47
Garanti Bankası8,16-3,55-19,61
Garanti Faktoring9,65-5,85-13,30
Garanti Yat. Ort.2,31-2,53-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,13-7,7620,32
Gediz Ambalaj40,124,5349,70
Gentaş4,08-9,13-30,39
Gersan Elektrik5,37-3,42-12,54
Global Men. Değ.5,59-5,89-6,99
Global Yat. Holding3,09-6,36-33,97
Good-Year6,75-5,06-15,29
Göltaş Çimento43,64-7,785,77
Gözde Girişim5,57-5,75-30,20
GSD Denizcilik6,29-8,4424,80
GSD Holding1,96-4,39-21,91
Gübre Fabrik.53,85-10,55-37,42
Güler Yat. Holding2,29-0,87-33,87
Halk GMYO2,59-12,50-15,02
Hatay Tekstil17,75-7,6030,18
Hedef Girişim2,54-9,610,60
Hektaş7,86-8,6047,13
HUB Girişim12,29-2,77-32,47
Hürriyet Gzt.1,40-6,04-33,33
ICBC Turkey Bank5,48-7,12-15,69
İdealist Danışmanlık70,502,32423,77
İdealist GMYO6,059,60-11,03
İhlas Ev Aletleri1,08-4,42-42,03
İhlas Gayrimenkul1,16-6,45-7,20
İhlas Gazetecilik1,01-3,81-59,00
İhlas Holding0,59-6,35-47,45
İhlas Yayın Holding0,742,78-35,09
İndeks Bilgisayar6,53-3,2640,55
Info Yatırım6,10-2,24-5,43
İntema42,44-4,676,37
Inveo Yatırım Holding115,10-7,62160,29
İpek Doğal Enerji12,34-8,86-5,66
İskenderun Demir Çelik11,55-8,1127,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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