Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,58
|-6,22
|-27,91
|Acıpayam Selüloz
|17,39
|-0,40
|1,58
|Adel Kalemcilik
|24,96
|5,14
|-27,09
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-9,63
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,93
|-5,53
|-23,09
|Ak Enerji
|1,37
|-5,52
|-38,01
|Akbank
|5,26
|-4,54
|-22,17
|Akçansa
|17,77
|-3,16
|10,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|2,29
|-25,51
|Akfen GMYO
|4,22
|-1,86
|-13,17
|Akın Tekstil
|35,80
|-6,28
|12,72
|Akiş GMYO
|1,88
|-6,93
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|42,00
|-4,07
|-32,75
|Aksa
|15,20
|-4,28
|10,03
|Aksa Enerji
|12,00
|-7,62
|61,29
|Aksigorta
|7,69
|-4,47
|-11,59
|Aksu Enerji
|5,61
|1,26
|-25,67
|Alarko Carrıer
|282,00
|-8,83
|-22,42
|Alarko GMYO
|21,04
|-6,65
|-16,94
|Alarko Holding
|8,51
|-10,80
|-0,13
|Albaraka Türk
|1,54
|-6,10
|-20,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,20
|-9,16
|-21,78
|Alkim Kağıt
|14,95
|-5,56
|15,50
|Alkim Kimya
|15,24
|-3,67
|8,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,90
|-7,32
|-13,24
|Altınyunus Çeşme
|72,00
|5,88
|44,12
|Anadolu Efes
|22,22
|-5,53
|4,02
|Anadolu Grubu Holding
|22,20
|-5,21
|-15,02
|Anadolu Hayat Emek.
|8,85
|-4,32
|10,14
|Anadolu Isuzu
|16,10
|-9,65
|-10,56
|Anadolu Sigorta
|6,21
|-3,87
|-13,99
|Anel Elektrik
|2,86
|-8,92
|-9,78
|Arçelik
|29,20
|-7,94
|2,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,90
|4,79
|18,34
|Arena Bilgisayar
|42,70
|-0,33
|25,33
|Armada Bilgisayar
|41,02
|-11,17
|-16,42
|Arsan Tekstil
|4,45
|-11,88
|10,28
|Arzum Ev Aletleri
|18,35
|-3,47
|-24,06
|Aselsan
|14,91
|-4,48
|-18,30
|Ata GMYO
|3,91
|2,09
|-29,04
|Atakule GMYO
|2,13
|-4,48
|-9,02
|Atlantis Yatırım Holding
|3,89
|-9,74
|-30,04
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|2,42
|-3,43
|ATP Ticari Bilgisayar
|23,80
|-19,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,75
|-3,30
|6,63
|Avrasya GMYO
|2,49
|-4,96
|-4,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,94
|-3,61
|-8,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,47
|-8,49
|7,83
|Aydem Enerji
|6,97
|-5,17
|Ayen Enerji
|4,32
|-10,93
|-20,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,26
|-2,41
|79,62
|Aygaz
|13,40
|-1,90
|-5,54
|Bagfaş
|15,54
|-27,04
|-22,30
|Bak Ambalaj
|19,05
|-8,85
|-5,69
|Balatacılar Balatacılık
|5,60
|-2,10
|-32,04
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|-0,56
|14,29
|Banvit
|56,65
|1,61
|8,94
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|9,75
|0,83
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|0,15
|-25,16
|Batı Çimento
|12,41
|-5,91
|163,48
|Batısöke Çimento
|2,22
|-11,55
|-9,02
|Bayrak Taban Sanayi
|10,50
|-15,25
|-1,04
|Bera Holding
|16,93
|-37,34
|-16,52
|Berkosan Yalıtım
|9,75
|-5,80
|9,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,99
|14,78
|73,02
|Beyaz Filo
|9,23
|-7,24
|-9,33
|Bilici Yatırım
|16,77
|-4,93
|152,56
|Bim Mağazalar
|63,50
|0,63
|-10,93
|Biotrend Çevre ve Enerji
|17,99
|-2,86
|Birko Mensucat
|1,16
|8,41
|4,50
|Birlik Mensucat
|2,20
|-8,33
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,00
|-3,23
|-21,87
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,68
|-3,73
|Boğaziçi Beton
|5,70
|6,54
|Borusan Mannesmann
|23,06
|-11,65
|-17,05
|Borusan Yat. Paz.
|303,80
|-10,14
|-33,12
|Bosch Fren Sistemleri
|848,70
|-3,01
|-30,98
|Bossa
|26,86
|2,05
|50,48
|Brisa
|20,32
|-7,80
|4,94
|Burçelik
|19,04
|-6,21
|-9,42
|Burçelik Vana
|23,58
|-4,92
|-52,52
|Bursa Çimento
|3,56
|-9,64
|-28,48
|Carrefoursa
|38,10
|-6,98
|-46,94
|Casa Emtia Petrol
|133,00
|-11,33
|25,47
|Ceo Event Medya
|11,36
|7,17
|76,67
|Coca Cola İçecek
|79,75
|-3,16
|25,57
|Cosmos Yat. Holding
|9,47
|0,85
|17,49
|Credıtwest Faktorıng
|3,92
|9,50
|-33,22
|Çan2 Termik
|7,58
|1,74
|Çelebi
|210,80
|-8,55
|15,49
|Çelik Halat
|6,28
|-1,57
|-30,97
|Çemaş Döküm
|1,20
|-6,98
|-29,52
|Çemtaş
|12,79
|-9,16
|-18,59
|Çimbeton
|211,40
|-8,64
|-28,70
|Çimentaş
|30,88
|2,93
|-14,60
|Çimsa
|22,90
|-10,83
|28,65
|Çuhadaroğlu Metal
|7,06
|-3,68
|-7,19
|Dagi Giyim
|2,12
|-0,47
|-37,76
|Dagi Yatırım Holding
|11,74
|-1,26
|-8,99
|Dardanel
|14,63
|-11,49
|-56,33
|Datagate Bilgisayar
|12,20
|-5,79
|-24,27
|Demısaş Döküm
|5,85
|-10,00
|-9,66
|Denge Holding
|3,67
|-18,44
|-33,03
|Deniz GMYO
|1,89
|-10,43
|2,60
|Derimod
|11,55
|-0,43
|18,58
|Derlüks Yatırım Holding
|4,02
|-19,44
|-54,42
|Desa Deri
|11,82
|-3,11
|21,36
|Despec Bilgisayar
|9,34
|-8,43
|-28,48
|Deva Holding
|22,92
|-8,54
|-4,73
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,66
|-10,42
|-1,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,92
|-3,53
|31,90
|Ditaş Doğan
|14,97
|-12,30
|15,10
|DO-CO
|824,30
|1,44
|30,84
|Doğan Burda
|14,13
|-2,48
|-37,03
|Doğan Holding
|2,92
|-1,68
|-2,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|-4,61
|-11,12
|Doğusan
|5,41
|2,08
|23,52
|Doğuş GMYO
|8,89
|-0,45
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|22,38
|-11,12
|-18,09
|Döktaş Dökümcülük
|29,84
|-6,16
|-2,55
|Duran Doğan Basım
|10,74
|-4,53
|2,38
|Dyo Boya
|11,48
|-4,73
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|5,74
|-7,12
|-20,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,70
|-6,52
|43,76
|Edip Gayrimenkul
|2,28
|-3,39
|-31,33
|Ege Endüstri
|1.252,00
|-3,07
|-24,80
|Ege Gübre
|166,50
|-12,60
|16,06
|Ege Profil
|26,46
|-8,13
|-30,81
|Ege Seramik
|11,74
|-9,41
|21,50
|Egeplast
|25,68
|-9,51
|-22,88
|Ekiz Kimya
|5,97
|-4,78
|-16,27
|Emek Elektrik
|2,21
|3,76
|-22,60
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|6,53
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|-7,21
|-2,58
|Enerjisa Enerji
|10,24
|-2,38
|-11,19
|Enka İnşaat
|8,79
|-1,57
|24,83
|Erbosan
|96,55
|-0,57
|138,07
|Ereğli Demir Çelik
|17,79
|-7,34
|35,42
|Ersu Gıda
|3,86
|2,66
|-21,86
|Escort Teknoloji
|5,64
|-1,23
|-14,16
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|-8,33
|52,63
|Etiler Gıda
|6,05
|-6,20
|52,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|7,90
|34,81
|105,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|2,60
|-1,39
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|-7,86
|-14,19
|Euro Yatırım Holding
|2,99
|-2,92
|5,28
|Fade Gıda
|20,66
|-9,39
|233,76
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|-1,49
|24,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,18
|-7,63
|-26,05
|F-M İzmit Piston
|108,10
|-8,31
|-11,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,10
|-4,45
|0,54
|Ford Otosan
|170,30
|-7,65
|39,43
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,14
|-7,32
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-4,66
|-14,20
|Galata Wind Enerji
|3,76
|-2,84
|Galatasaray Sportif
|3,95
|9,72
|-2,47
|Garanti Bankası
|8,16
|-3,55
|-19,61
|Garanti Faktoring
|9,65
|-5,85
|-13,30
|Garanti Yat. Ort.
|2,31
|-2,53
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,13
|-7,76
|20,32
|Gediz Ambalaj
|40,12
|4,53
|49,70
|Gentaş
|4,08
|-9,13
|-30,39
|Gersan Elektrik
|5,37
|-3,42
|-12,54
|Global Men. Değ.
|5,59
|-5,89
|-6,99
|Global Yat. Holding
|3,09
|-6,36
|-33,97
|Good-Year
|6,75
|-5,06
|-15,29
|Göltaş Çimento
|43,64
|-7,78
|5,77
|Gözde Girişim
|5,57
|-5,75
|-30,20
|GSD Denizcilik
|6,29
|-8,44
|24,80
|GSD Holding
|1,96
|-4,39
|-21,91
|Gübre Fabrik.
|53,85
|-10,55
|-37,42
|Güler Yat. Holding
|2,29
|-0,87
|-33,87
|Halk GMYO
|2,59
|-12,50
|-15,02
|Hatay Tekstil
|17,75
|-7,60
|30,18
|Hedef Girişim
|2,54
|-9,61
|0,60
|Hektaş
|7,86
|-8,60
|47,13
|HUB Girişim
|12,29
|-2,77
|-32,47
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|-6,04
|-33,33
|ICBC Turkey Bank
|5,48
|-7,12
|-15,69
|İdealist Danışmanlık
|70,50
|2,32
|423,77
|İdealist GMYO
|6,05
|9,60
|-11,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,08
|-4,42
|-42,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|-6,45
|-7,20
|İhlas Gazetecilik
|1,01
|-3,81
|-59,00
|İhlas Holding
|0,59
|-6,35
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|2,78
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,53
|-3,26
|40,55
|Info Yatırım
|6,10
|-2,24
|-5,43
|İntema
|42,44
|-4,67
|6,37
|Inveo Yatırım Holding
|115,10
|-7,62
|160,29
|İpek Doğal Enerji
|12,34
|-8,86
|-5,66
|İskenderun Demir Çelik
|11,55
|-8,11
|27,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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