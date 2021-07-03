Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,78
|-7,90
|-38,24
|Acıpayam Selüloz
|16,62
|-3,26
|-2,92
|Adel Kalemcilik
|25,52
|-5,48
|-25,46
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-4,76
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,74
|-5,08
|-26,81
|Ak Enerji
|1,31
|-2,96
|-40,72
|Akbank
|5,33
|-0,19
|-21,13
|Akçansa
|14,98
|-12,35
|-6,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|-7,41
|-27,18
|Akfen GMYO
|3,90
|-6,02
|-19,75
|Akın Tekstil
|34,60
|2,67
|8,94
|Akiş GMYO
|1,79
|-7,73
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|41,60
|-3,26
|-33,39
|Aksa
|15,30
|-0,07
|10,75
|Aksa Enerji
|11,27
|-5,13
|51,48
|Aksigorta
|7,86
|1,42
|-9,64
|Aksu Enerji
|7,31
|10,26
|-3,14
|Alarko Carrıer
|264,60
|-2,65
|-27,21
|Alarko GMYO
|20,50
|-2,01
|-19,07
|Alarko Holding
|9,28
|9,82
|8,90
|Albaraka Türk
|1,49
|-3,25
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,30
|-2,75
|-21,44
|Alkim Kağıt
|15,70
|-4,85
|21,29
|Alkim Kimya
|15,40
|-3,45
|9,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,64
|-6,82
|-25,11
|Altınyunus Çeşme
|66,55
|-1,04
|33,21
|Anadolu Efes
|22,26
|-0,62
|4,21
|Anadolu Grubu Holding
|21,90
|-0,73
|-16,17
|Anadolu Hayat Emek.
|8,84
|-1,45
|10,01
|Anadolu Isuzu
|15,89
|-2,40
|-11,72
|Anadolu Sigorta
|6,27
|1,95
|-13,16
|Anel Elektrik
|2,78
|-3,14
|-12,30
|Arçelik
|32,38
|9,61
|13,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,60
|-6,49
|9,40
|Arena Bilgisayar
|11,92
|-6,88
|9,33
|Armada Bilgisayar
|46,18
|11,17
|-5,91
|Arsan Tekstil
|4,24
|-5,99
|5,07
|Arzum Ev Aletleri
|17,14
|-5,51
|-29,07
|Aselsan
|14,73
|-2,00
|-19,29
|Ata GMYO
|3,46
|-6,49
|-37,21
|Atakule GMYO
|2,05
|-3,76
|-12,43
|Atlantis Yatırım Holding
|3,84
|-3,03
|-30,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|-2,76
|0,57
|ATP Ticari Bilgisayar
|24,44
|1,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,26
|-1,03
|3,84
|Avrasya GMYO
|2,71
|18,34
|3,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,45
|9,52
|7,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,76
|-0,69
|-4,00
|Aydem Enerji
|6,04
|-10,25
|Ayen Enerji
|4,52
|1,35
|-16,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|17,00
|-15,00
|50,71
|Aygaz
|13,38
|0,90
|-5,68
|Bagfaş
|17,37
|-9,67
|-13,15
|Bak Ambalaj
|19,30
|-0,21
|-4,46
|Balatacılar Balatacılık
|5,27
|-5,39
|-36,04
|Bantaş Ambalaj
|5,29
|-6,37
|12,79
|Banvit
|55,00
|-2,74
|5,77
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|11,95
|13,81
|Baştaş Başkent Çimento
|11,54
|-9,77
|-33,56
|Batı Çimento
|11,97
|-0,33
|154,14
|Batısöke Çimento
|2,15
|-5,70
|-11,89
|Bayrak Taban Sanayi
|9,81
|-5,85
|-7,54
|Bera Holding
|12,95
|2,05
|-36,14
|Berkosan Yalıtım
|9,42
|-0,42
|5,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,93
|-5,27
|46,78
|Beyaz Filo
|9,13
|-4,30
|-10,31
|Bilici Yatırım
|16,61
|17,04
|200,18
|Bim Mağazalar
|62,45
|0,64
|-12,41
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,50
|12,90
|Birko Mensucat
|1,08
|-0,92
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,00
|-4,76
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|11,67
|-4,03
|-24,02
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|5,47
|-1,97
|Boğaziçi Beton
|5,38
|-0,37
|Borusan Mannesmann
|23,88
|2,93
|-14,10
|Borusan Yat. Paz.
|293,00
|1,38
|-35,50
|Bosch Fren Sistemleri
|831,70
|-0,86
|-32,37
|Bossa
|26,94
|4,82
|50,92
|Brisa
|21,14
|1,63
|9,18
|Burçelik
|18,34
|-0,86
|-12,75
|Burçelik Vana
|22,50
|-0,09
|-54,69
|Bursa Çimento
|3,39
|-6,35
|-31,89
|Carrefoursa
|39,40
|-7,29
|-45,13
|Casa Emtia Petrol
|134,00
|-4,15
|26,42
|Ceo Event Medya
|8,84
|-27,24
|37,48
|Coca Cola İçecek
|78,10
|-2,38
|22,98
|Cosmos Yat. Holding
|9,40
|-3,19
|16,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,29
|1,18
|-26,92
|Çan2 Termik
|9,55
|16,75
|Çelebi
|204,30
|-4,31
|11,93
|Çelik Halat
|6,20
|0,49
|-31,85
|Çemaş Döküm
|1,17
|-4,10
|-31,28
|Çemtaş
|13,02
|-2,03
|-17,13
|Çimbeton
|214,70
|-10,65
|-27,59
|Çimentaş
|28,96
|-6,76
|-19,91
|Çimsa
|21,50
|-1,65
|20,79
|Çuhadaroğlu Metal
|7,03
|-2,36
|-7,59
|Dagi Giyim
|2,15
|-3,59
|-36,88
|Dagi Yatırım Holding
|14,75
|-0,27
|14,34
|Dardanel
|14,60
|4,29
|-56,42
|Datagate Bilgisayar
|12,13
|-3,73
|-24,71
|Demısaş Döküm
|7,56
|-1,43
|16,75
|Denge Holding
|2,36
|-37,07
|-56,93
|Deniz GMYO
|1,88
|-1,57
|2,06
|Derimod
|11,83
|-0,25
|21,46
|Derlüks Yatırım Holding
|4,04
|1,25
|-54,20
|Desa Deri
|11,85
|-6,99
|21,66
|Despec Bilgisayar
|9,42
|-0,11
|-27,87
|Deva Holding
|24,48
|-3,16
|1,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,10
|-1,68
|3,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,98
|-14,41
|6,70
|Ditaş Doğan
|14,46
|-0,07
|11,18
|DO-CO
|795,00
|-4,23
|26,19
|Doğan Burda
|15,40
|11,35
|-31,37
|Doğan Holding
|2,84
|-1,73
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|-4,61
|-11,12
|Doğusan
|6,22
|6,69
|42,01
|Doğuş GMYO
|7,82
|-9,49
|-4,28
|Doğuş Otomotiv
|25,04
|9,25
|-8,35
|Döktaş Dökümcülük
|29,40
|0,96
|-3,98
|Duran Doğan Basım
|10,15
|-0,98
|-3,24
|Dyo Boya
|11,54
|2,12
|2,60
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|-0,51
|-18,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,80
|0,15
|44,14
|Edip Gayrimenkul
|2,64
|13,79
|-20,48
|Ege Endüstri
|1.265,00
|1,56
|-24,02
|Ege Gübre
|172,00
|-3,96
|19,90
|Ege Profil
|27,32
|1,49
|-28,56
|Ege Seramik
|11,99
|-6,77
|24,09
|Egeplast
|24,56
|-4,95
|-26,25
|Ekiz Kimya
|6,95
|14,12
|-2,52
|Emek Elektrik
|2,50
|5,93
|-12,44
|Eminiş Ambalaj
|21,96
|-5,18
|-40,39
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-7,80
|-10,62
|Enerjisa Enerji
|10,51
|-1,13
|-8,85
|Enka İnşaat
|9,22
|2,33
|30,93
|Erbosan
|136,70
|30,81
|237,07
|Ereğli Demir Çelik
|18,17
|0,17
|38,32
|Ersu Gıda
|3,70
|1,37
|-25,10
|Escort Teknoloji
|5,39
|-5,11
|-17,96
|Esenboğa Elektrik
|28,90
|0,00
|51,90
|Etiler Gıda
|5,99
|1,53
|50,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,60
|-24,14
|71,43
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-3,59
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,14
|-5,91
|-8,20
|Euro Yatırım Holding
|3,17
|-2,46
|11,62
|Fade Gıda
|23,52
|13,19
|279,97
|Fenerbahçe Futbol
|37,76
|-3,18
|27,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|-5,10
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|100,60
|-6,94
|-17,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,23
|-0,90
|1,53
|Ford Otosan
|174,20
|4,12
|42,62
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,22
|2,52
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|17,86
|-1,76
|-14,87
|Galata Wind Enerji
|3,33
|-8,77
|Galatasaray Sportif
|3,56
|-5,32
|-12,10
|Garanti Bankası
|8,40
|2,44
|-17,25
|Garanti Faktoring
|9,70
|-3,00
|-12,85
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|-3,85
|-30,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,01
|5,67
|35,16
|Gediz Ambalaj
|43,14
|4,35
|60,97
|Gentaş
|4,00
|-5,44
|-31,76
|Gersan Elektrik
|5,95
|2,06
|-3,09
|Global Men. Değ.
|6,35
|10,63
|5,66
|Global Yat. Holding
|3,29
|5,79
|-29,70
|Good-Year
|6,77
|0,15
|-15,04
|Göltaş Çimento
|39,12
|-7,74
|-5,19
|Gözde Girişim
|5,43
|-5,40
|-31,95
|GSD Denizcilik
|6,23
|-0,80
|23,61
|GSD Holding
|1,82
|-4,71
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|52,25
|-3,86
|-39,28
|Güler Yat. Holding
|2,35
|-4,08
|-32,13
|Halk GMYO
|2,44
|-4,69
|-19,95
|Hatay Tekstil
|17,10
|-3,93
|25,41
|Hedef Girişim
|2,98
|9,16
|18,03
|Hektaş
|7,78
|-2,75
|45,63
|HUB Girişim
|11,49
|-4,09
|-36,87
|Hürriyet Gzt.
|1,31
|-2,96
|-37,62
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-5,54
|-18,62
|İdealist Danışmanlık
|62,85
|-3,38
|366,94
|İdealist GMYO
|1,77
|-8,28
|-25,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-2,86
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-7,96
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|1,11
|6,73
|-54,94
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-4,23
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,11
|-3,02
|31,51
|Info Yatırım
|4,01
|-3,61
|-14,14
|İntema
|39,56
|-5,09
|-0,85
|Inveo Yatırım Holding
|121,20
|8,02
|174,08
|İpek Doğal Enerji
|11,70
|-5,80
|-10,55
|İskenderun Demir Çelik
|11,28
|-2,00
|24,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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