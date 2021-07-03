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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

03.07.2021 11:02
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,78-7,90-38,24
Acıpayam Selüloz16,62-3,26-2,92
Adel Kalemcilik25,52-5,48-25,46
Adese Gayrimenkul1,20-4,76-57,14
Afyon Çimento3,74-5,08-26,81
Ak Enerji1,31-2,96-40,72
Akbank5,33-0,19-21,13
Akçansa14,98-12,35-6,97
Akdeniz Yatırım Hold.1,75-7,41-27,18
Akfen GMYO3,90-6,02-19,75
Akın Tekstil34,602,678,94
Akiş GMYO1,79-7,73-35,89
Akmerkez GMYO41,60-3,26-33,39
Aksa15,30-0,0710,75
Aksa Enerji11,27-5,1351,48
Aksigorta7,861,42-9,64
Aksu Enerji7,3110,26-3,14
Alarko Carrıer264,60-2,65-27,21
Alarko GMYO20,50-2,01-19,07
Alarko Holding9,289,828,90
Albaraka Türk1,49-3,25-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,30-2,75-21,44
Alkim Kağıt15,70-4,8521,29
Alkim Kimya15,40-3,459,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,64-6,82-25,11
Altınyunus Çeşme66,55-1,0433,21
Anadolu Efes22,26-0,624,21
Anadolu Grubu Holding21,90-0,73-16,17
Anadolu Hayat Emek.8,84-1,4510,01
Anadolu Isuzu15,89-2,40-11,72
Anadolu Sigorta6,271,95-13,16
Anel Elektrik2,78-3,14-12,30
Arçelik32,389,6113,78
ARD Bilişim Teknolojileri52,60-6,499,40
Arena Bilgisayar11,92-6,889,33
Armada Bilgisayar46,1811,17-5,91
Arsan Tekstil4,24-5,995,07
Arzum Ev Aletleri17,14-5,51-29,07
Aselsan14,73-2,00-19,29
Ata GMYO3,46-6,49-37,21
Atakule GMYO2,05-3,76-12,43
Atlantis Yatırım Holding3,84-3,03-30,94
Atlas Yat. Ort.1,76-2,760,57
ATP Ticari Bilgisayar24,441,83

AvivaSA Emeklilik Hayat18,26-1,033,84
Avrasya GMYO2,7118,343,46
Avrasya Petrol ve Tur.3,459,527,81
Avrupa Yatırım Holding5,76-0,69-4,00
Aydem Enerji6,04-10,25

Ayen Enerji4,521,35-16,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit17,00-15,0050,71
Aygaz13,380,90-5,68
Bagfaş17,37-9,67-13,15
Bak Ambalaj19,30-0,21-4,46
Balatacılar Balatacılık5,27-5,39-36,04
Bantaş Ambalaj5,29-6,3712,79
Banvit55,00-2,745,77
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO11,9513,81

Baştaş Başkent Çimento11,54-9,77-33,56
Batı Çimento11,97-0,33154,14
Batısöke Çimento2,15-5,70-11,89
Bayrak Taban Sanayi9,81-5,85-7,54
Bera Holding12,952,05-36,14
Berkosan Yalıtım9,42-0,425,61
Beşiktaş Futbol Yat.5,93-5,2746,78
Beyaz Filo9,13-4,30-10,31
Bilici Yatırım16,6117,04200,18
Bim Mağazalar62,450,64-12,41
Biotrend Çevre ve Enerji22,5012,90

Birko Mensucat1,08-0,92-2,70
Birlik Mensucat2,00-4,76-42,20
Bizim Mağazaları11,67-4,03-24,02
BMS Çelik Hasır Sanayi5,47-1,97

Boğaziçi Beton5,38-0,37

Borusan Mannesmann23,882,93-14,10
Borusan Yat. Paz.293,001,38-35,50
Bosch Fren Sistemleri831,70-0,86-32,37
Bossa26,944,8250,92
Brisa21,141,639,18
Burçelik18,34-0,86-12,75
Burçelik Vana22,50-0,09-54,69
Bursa Çimento3,39-6,35-31,89
Carrefoursa39,40-7,29-45,13
Casa Emtia Petrol134,00-4,1526,42
Ceo Event Medya8,84-27,2437,48
Coca Cola İçecek78,10-2,3822,98
Cosmos Yat. Holding9,40-3,1916,63
Credıtwest Faktorıng4,291,18-26,92
Çan2 Termik9,5516,75

Çelebi204,30-4,3111,93
Çelik Halat6,200,49-31,85
Çemaş Döküm1,17-4,10-31,28
Çemtaş13,02-2,03-17,13
Çimbeton214,70-10,65-27,59
Çimentaş28,96-6,76-19,91
Çimsa21,50-1,6520,79
Çuhadaroğlu Metal7,03-2,36-7,59
Dagi Giyim2,15-3,59-36,88
Dagi Yatırım Holding14,75-0,2714,34
Dardanel14,604,29-56,42
Datagate Bilgisayar12,13-3,73-24,71
Demısaş Döküm7,56-1,4316,75
Denge Holding2,36-37,07-56,93
Deniz GMYO1,88-1,572,06
Derimod11,83-0,2521,46
Derlüks Yatırım Holding4,041,25-54,20
Desa Deri11,85-6,9921,66
Despec Bilgisayar9,42-0,11-27,87
Deva Holding24,48-3,161,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,10-1,683,02
Diriteks Diriliş Tekstil3,98-14,416,70
Ditaş Doğan14,46-0,0711,18
DO-CO795,00-4,2326,19
Doğan Burda15,4011,35-31,37
Doğan Holding2,84-1,73-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,07-4,61-11,12
Doğusan6,226,6942,01
Doğuş GMYO7,82-9,49-4,28
Doğuş Otomotiv25,049,25-8,35
Döktaş Dökümcülük29,400,96-3,98
Duran Doğan Basım10,15-0,98-3,24
Dyo Boya11,542,122,60
Eczacıbaşı İlaç5,88-0,51-18,36
Eczacıbaşı Yatırım38,800,1544,14
Edip Gayrimenkul2,6413,79-20,48
Ege Endüstri1.265,001,56-24,02
Ege Gübre172,00-3,9619,90
Ege Profil27,321,49-28,56
Ege Seramik11,99-6,7724,09
Egeplast24,56-4,95-26,25
Ekiz Kimya6,9514,12-2,52
Emek Elektrik2,505,93-12,44
Eminiş Ambalaj21,96-5,18-40,39
Emlak Konut GMYO1,89-7,80-10,62
Enerjisa Enerji10,51-1,13-8,85
Enka İnşaat9,222,3330,93
Erbosan136,7030,81237,07
Ereğli Demir Çelik18,170,1738,32
Ersu Gıda3,701,37-25,10
Escort Teknoloji5,39-5,11-17,96
Esenboğa Elektrik28,900,0051,90
Etiler Gıda5,991,5350,50
Euro Kapital Yat. Ort.6,60-24,1471,43
Euro Trend Yat. Ort.3,49-3,59-3,06
Euro Yat. Ort.4,14-5,91-8,20
Euro Yatırım Holding3,17-2,4611,62
Fade Gıda23,5213,19279,97
Fenerbahçe Futbol37,76-3,1827,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,42-5,10-17,91
F-M İzmit Piston100,60-6,94-17,94
Fonet Bilgi Teknolojileri13,23-0,901,53
Ford Otosan174,204,1242,62
Formet Celik Kapi Sanayi1,222,52-50,27
Frigo Pak Gıda17,86-1,76-14,87
Galata Wind Enerji3,33-8,77

Galatasaray Sportif3,56-5,32-12,10
Garanti Bankası8,402,44-17,25
Garanti Faktoring9,70-3,00-12,85
Garanti Yat. Ort.2,25-3,85-30,34
Gedik Y. Men. Değ.8,015,6735,16
Gediz Ambalaj43,144,3560,97
Gentaş4,00-5,44-31,76
Gersan Elektrik5,952,06-3,09
Global Men. Değ.6,3510,635,66
Global Yat. Holding3,295,79-29,70
Good-Year6,770,15-15,04
Göltaş Çimento39,12-7,74-5,19
Gözde Girişim5,43-5,40-31,95
GSD Denizcilik6,23-0,8023,61
GSD Holding1,82-4,71-27,49
Gübre Fabrik.52,25-3,86-39,28
Güler Yat. Holding2,35-4,08-32,13
Halk GMYO2,44-4,69-19,95
Hatay Tekstil17,10-3,9325,41
Hedef Girişim2,989,1618,03
Hektaş7,78-2,7545,63
HUB Girişim11,49-4,09-36,87
Hürriyet Gzt.1,31-2,96-37,62
ICBC Turkey Bank5,29-5,54-18,62
İdealist Danışmanlık62,85-3,38366,94
İdealist GMYO1,77-8,28-25,41
İhlas Ev Aletleri1,02-2,86-45,25
İhlas Gayrimenkul1,04-7,96-16,80
İhlas Gazetecilik1,116,73-54,94
İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,68-4,23-40,35
İndeks Bilgisayar6,11-3,0231,51
Info Yatırım4,01-3,61-14,14
İntema39,56-5,09-0,85
Inveo Yatırım Holding121,208,02174,08
İpek Doğal Enerji11,70-5,80-10,55
İskenderun Demir Çelik11,28-2,0024,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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