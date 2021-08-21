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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

21.08.2021 11:14
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,85-1,42-37,34
Acıpayam Selüloz16,371,43-3,86
Adel Kalemcilik27,807,25-18,80
Adese Gayrimenkul1,268,62-55,00
Afyon Çimento3,70-0,80-27,59
AGESA Hayat Emeklilik19,282,999,64
Ak Enerji1,63-0,61-26,24
Akbank5,592,01-17,28
Akçansa14,78-1,47-8,21
Akdeniz Yatırım Hold.1,870,00-22,19
Akfen GMYO2,153,86-17,65
Akın Tekstil34,58-1,878,88
Akiş GMYO1,79-1,65-35,89
Akmerkez GMYO39,600,05-36,59
Aksa19,8110,0643,40
Aksa Enerji13,704,1884,14
Aksigorta7,56-0,53-13,09
Aksu Enerji10,20-5,2935,15
Alarko Carrıer294,40-2,13-19,01
Alarko GMYO20,741,07-18,12
Alarko Holding9,08-7,356,55
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş25,284,29-14,77
Alkim Kağıt14,85-1,6614,73
Alkim Kimya15,12-3,887,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,704,29-22,37
Altınyunus Çeşme52,05-0,864,18
Anadolu Efes21,68-2,251,49
Anadolu Grubu Holding24,703,43-5,45
Anadolu Hayat Emek.9,181,4414,24
Anadolu Isuzu16,16-0,62-10,22
Anadolu Sigorta6,300,00-12,75
Anel Elektrik2,65-1,12-16,40
Arçelik32,78-0,9715,18
ARD Bilişim Teknolojileri52,80-5,719,82
Arena Bilgisayar10,671,04-2,13
Armada Bilgisayar53,400,478,80
Arsan Tekstil4,669,3915,48
Arzum Ev Aletleri18,2713,20-24,39
Aselsan15,38-0,45-15,73
Ata GMYO4,521,12-17,97
Atakule GMYO4,5243,0493,07
Atlantis Yatırım Holding3,783,56-32,01
Atlas Yat. Ort.1,520,66-13,14
ATP Bilgisayar33,680,54

Avrasya GMYO3,21-0,9322,55
Avrasya Petrol ve Tur.2,820,71-11,88
Avrupa Yatırım Holding4,84-6,92-19,33
Aydem Enerji7,47-8,34

Ayen Enerji4,82-1,03-10,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,30-2,4079,97
Aygaz14,05-3,17-0,96
Bagfaş17,81-1,33-10,95
Bak Ambalaj21,70-11,079,73
Balatacılar Balatacılık4,795,51-41,87
Bantaş Ambalaj3,50-1,9611,94
Banvit66,300,6827,50
Başkent Doğalgaz GMYO22,4422,22

Baştaş Başkent Çimento10,01-8,17-42,37
Batı Çimento13,154,03179,19
Batısöke Çimento2,253,69-7,79
Bayrak Taban Sanayi8,721,16-17,81
Bera Holding9,94-0,50-50,99
Berkosan Yalıtım9,83-1,0110,20
Beşiktaş Futbol Yat.6,231,1454,21
Beyaz Filo8,850,34-12,20
Bilici Yatırım19,00-2,41243,37
Bim Mağazalar71,302,660,01
Biotrend Çevre ve Enerji27,80-3,81

Birko Mensucat1,05-2,78-5,41
Birleşim Mühendislik10,01

Birlik Mensucat2,235,19-35,55
Bizim Mağazaları12,69-1,86-17,38
BMS Çelik Hasır8,487,48

Boğaziçi Beton Sanayi4,8010,09

Borusan Mannesmann26,18-1,65-5,83
Borusan Yat. Paz.397,0010,03-12,61
Bosch Fren Sistemleri848,00-2,75-31,04
Bossa30,700,7971,99
Brisa21,88-3,1913,00
Burçelik18,480,16-12,08
Burçelik Vana21,66-0,46-56,38
Bursa Çimento3,493,87-29,89
Carrefoursa36,70-3,12-48,89
Casa Emtia Petrol112,500,006,13
Ceo Event Medya8,413,1930,79
Coca Cola İçecek87,251,8737,38
Cosmos Yat. Holding10,506,8230,27
Credıtwest Faktorıng4,69-2,09-20,10
Çan2 Termik12,403,85

Çelebi166,80-1,77-8,62
Çelik Halat6,39-0,93-29,76
Çemaş Döküm1,21-3,97-28,93
Çemtaş13,47-1,61-14,26
Çimbeton210,90-0,85-28,87
Çimentaş28,600,63-20,91
Çimsa25,28-0,2442,02
Çuhadaroğlu Metal7,582,43-0,36
Dagi Giyim4,09-3,7620,07
Dagi Yatırım Holding14,69-2,3913,88
Dardanel2,41-5,86-54,74
Datagate Bilgisayar11,974,00-25,70
Demısaş Döküm7,30-1,4812,73
Denge Holding1,7612,10-42,06
Deniz GMYO2,240,0021,60
Derimod10,06-1,763,29
Derlüks Yatırım Holding5,056,77-42,74
Desa Deri8,92-3,15-8,42
Despec Bilgisayar9,980,91-23,58
Deva Holding24,54-2,082,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,54-2,377,10
Diriteks Diriliş Tekstil2,78-7,33-25,47
Ditaş Doğan15,65-6,5720,33
DO-CO655,20-5,024,00
Doğan Burda24,0214,497,04
Doğan Holding2,60-4,41-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,20-1,79-5,54
Doğusan6,988,3959,36
Doğuş GMYO8,801,387,71
Doğuş Otomotiv27,224,935,00
Döktaş Dökümcülük29,685,55-3,07
Duran Doğan Basım11,747,1211,92
Dyo Boya10,81-0,46-3,89
Eczacıbaşı İlaç6,243,48-13,36
Eczacıbaşı Yatırım42,162,2856,62
E-Data Teknoloji18,3918,19

Edip Gayrimenkul3,49-6,935,12
Ege Endüstri1.254,60-4,92-24,64
Ege Gübre175,00-1,0721,99
Ege Profil29,705,62-22,33
Ege Seramik13,35-4,7838,16
Egeplast23,502,26-29,43
Ekiz Kimya6,600,76-7,43
Emek Elektrik2,884,350,87
Eminiş Ambalaj20,28-0,98-44,95
Emlak Konut GMYO1,850,54-12,51
Enerjisa Enerji10,751,13-6,77
Enka İnşaat10,003,0942,01
Erbosan144,500,35256,31
Ereğli Demir Çelik18,64-5,5741,90
Ersu Gıda3,35-1,47-32,19
Escar Turizm Taşımacılık19,8012,05

Escort Teknoloji5,851,21-10,96
Esenboğa Elektrik30,662,3461,15
Etiler Gıda5,200,0030,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,910,7380,91
Euro Trend Yat. Ort.3,60-1,101,74
Euro Yat. Ort.3,55-0,84-20,07
Euro Yatırım Holding3,12-2,509,86
Fade Gıda8,52-3,2963,79
Fenerbahçe Futbol34,48-3,1516,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,47-2,76-16,21
F-M İzmit Piston112,501,53-8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri14,34-0,1410,05
Ford Otosan170,80-5,7939,84
Formet Metal ve Cam1,24-2,36-49,45
Frigo Pak Gıda16,92-1,74-19,35
Galata Wind Enerji3,74-5,08

Galatasaray Sportif3,70-1,60-8,64
Garanti Bankası9,371,08-7,69
Garanti Faktoring8,13-2,40-26,95
Garanti Yat. Ort.2,24-2,18-30,35
Gedik Y. Men. Değ.7,36-1,6024,20
Gediz Ambalaj37,70-8,2740,67
Gen İlaç15,535,43

Gentaş3,15-0,94-30,21
Gersan Elektrik5,84-0,68-4,89
Girişim Elektrik Sanayi20,56

Global Men. Değ.6,07-1,781,00
Global Yat. Holding2,282,24-35,10
Good-Year7,61-4,04-4,50
Göltaş Çimento42,823,884,33
Gözde Girişim5,590,72-29,95
GSD Denizcilik2,626,507,59
GSD Holding1,922,13-23,51
Gübre Fabrik.53,00-0,93-38,41
Güler Yat. Holding2,433,40-29,82
Halk GMYO2,23-0,45-26,84
Hatay Tekstil16,41-1,0320,35
Hedef Girişim2,640,764,56
Hektaş8,021,9150,12
HUB Girişim10,34-1,80-43,19
Hürriyet Gzt.1,431,42-31,90
ICBC Turkey Bank5,13-3,21-21,08
İdealist Danışmanlık47,08-7,69249,78
İdealist GMYO2,76-6,4416,31
İhlas Ev Aletleri1,03-5,50-44,71
İhlas Gayrimenkul0,97-1,02-22,40
İhlas Gazetecilik1,153,60-53,32
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,835,06-27,19
İndeks Bilgisayar6,203,3333,45
Info Yatırım3,571,42-23,56
İntema39,322,66-1,45
Inveo Yatırım Holding99,95-4,45126,03
İpek Doğal Enerji12,276,33-6,19
İskenderun Demir Çelik12,31-4,9436,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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