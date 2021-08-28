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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

28.08.2021 11:04
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,73-2,47-38,89
Acıpayam Selüloz16,480,67-3,22
Adel Kalemcilik27,54-0,94-19,56
Adese Gayrimenkul1,20-4,76-57,14
Afyon Çimento3,63-1,89-28,96
AGESA Hayat Emeklilik18,95-1,717,76
Ak Enerji1,8111,04-18,10
Akbank5,732,50-15,21
Akçansa15,333,72-4,80
Akdeniz Yatırım Hold.1,891,07-21,35
Akfen GMYO2,5116,74-3,86
Akın Tekstil33,12-4,224,28
Akiş GMYO1,800,56-35,54
Akmerkez GMYO38,42-1,99-37,85
Aksa19,70-0,5642,60
Aksa Enerji14,636,7996,64
Aksigorta7,50-0,79-13,78
Aksu Enerji10,270,6936,08
Alarko Carrıer339,0015,15-6,74
Alarko GMYO20,36-1,83-19,62
Alarko Holding8,83-2,753,62
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş24,94-1,34-15,91
Alkim Kağıt14,55-2,0212,41
Alkim Kimya14,82-1,985,20
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,805,88-17,81
Altınyunus Çeşme55,005,6710,09
Anadolu Efes21,30-1,75-0,29
Anadolu Grubu Holding23,96-3,00-8,29
Anadolu Hayat Emek.9,11-0,7613,37
Anadolu Isuzu15,70-2,85-12,78
Anadolu Sigorta6,320,32-12,47
Anel Elektrik2,57-3,02-18,93
Arçelik32,14-1,9512,94
ARD Bilişim Teknolojileri50,75-3,885,55
Arena Bilgisayar10,01-6,19-8,18
Armada Bilgisayar52,95-0,847,89
Arsan Tekstil4,874,5120,69
Arzum Ev Aletleri17,70-3,12-26,75
Aselsan15,812,80-13,37
Ata GMYO4,43-1,99-19,60
Atakule GMYO3,97-12,1769,58
Atlantis Yatırım Holding4,057,14-27,16
Atlas Yat. Ort.1,50-1,32-14,29
ATP Bilgisayar34,823,38

Avrasya GMYO3,261,5624,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,902,84-9,38
Avrupa Yatırım Holding5,095,17-15,17
Aydem Enerji7,45-0,27

Ayen Enerji5,105,81-5,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,29-4,9871,02
Aygaz14,452,851,86
Bagfaş18,202,19-9,00
Bak Ambalaj20,30-6,452,65
Balatacılar Balatacılık6,8643,22-16,75
Bantaş Ambalaj3,49-0,2911,62
Banvit66,15-0,2327,21
Başkent Doğalgaz GMYO23,203,39

Baştaş Başkent Çimento9,01-9,99-48,13
Batı Çimento12,66-3,73168,79
Batısöke Çimento2,417,11-1,23
Bayrak Taban Sanayi8,30-4,82-21,77
Bera Holding9,48-4,63-53,25
Berkosan Yalıtım9,79-0,419,75
Beşiktaş Futbol Yat.5,81-6,7443,81
Beyaz Filo8,64-2,37-14,28
Bilici Yatırım18,15-4,47228,01
Bim Mağazalar72,201,261,27
Biotrend Çevre ve Enerji29,807,19

Birko Mensucat1,01-3,81-9,01
Birleşim Mühendislik10,868,49

Birlik Mensucat2,07-7,17-40,17
Bizim Mağazaları12,44-1,97-19,01
BMS Çelik Hasır8,05-5,07

Boğaziçi Beton Sanayi4,75-1,04

Borusan Mannesmann26,02-0,61-6,40
Borusan Yat. Paz.470,0018,393,46
Bosch Fren Sistemleri860,301,45-30,04
Bossa31,683,1977,48
Brisa21,20-3,119,49
Burçelik17,99-2,65-14,41
Burçelik Vana20,80-3,97-58,12
Bursa Çimento3,36-3,72-32,50
Carrefoursa37,903,27-47,21
Casa Emtia Petrol107,00-4,890,94
Ceo Event Medya8,06-4,1625,35
Coca Cola İçecek85,95-1,4935,34
Cosmos Yat. Holding10,10-3,8125,31
Credıtwest Faktorıng4,44-5,33-24,36
Çan2 Termik13,7711,05

Çelebi177,706,53-2,64
Çelik Halat6,390,00-29,76
Çemaş Döküm1,20-0,83-29,52
Çemtaş13,40-0,52-14,71
Çimbeton213,901,42-27,86
Çimentaş26,70-6,64-26,16
Çimsa25,08-0,7940,90
Çuhadaroğlu Metal7,45-1,72-2,07
Dagi Giyim3,47-15,161,87
Dagi Yatırım Holding13,40-8,783,88
Dardanel3,1329,88-41,22
Datagate Bilgisayar12,544,76-22,16
Demısaş Döküm7,09-2,889,49
Denge Holding1,791,70-41,07
Deniz GMYO2,23-0,4521,06
Derimod9,94-1,192,05
Derlüks Yatırım Holding5,080,59-42,40
Desa Deri10,1213,453,90
Despec Bilgisayar9,70-2,81-25,73
Deva Holding23,58-3,91-1,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,590,437,56
Diriteks Diriliş Tekstil2,966,47-20,64
Ditaş Doğan15,24-2,6217,18
DO-CO672,002,566,67
Doğan Burda24,220,837,93
Doğan Holding2,57-1,15-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-3,18-8,54
Doğusan7,051,0060,96
Doğuş GMYO8,951,709,55
Doğuş Otomotiv27,10-0,444,54
Döktaş Dökümcülük31,506,132,87
Duran Doğan Basım12,607,3320,11
Dyo Boya10,40-3,79-7,53
Eczacıbaşı İlaç6,03-3,37-16,27
Eczacıbaşı Yatırım42,761,4258,85
E-Data Teknoloji12,13-34,04

Edip Gayrimenkul3,35-4,010,90
Ege Endüstri1.228,00-2,12-26,24
Ege Gübre167,00-4,5716,41
Ege Profil28,30-4,71-25,99
Ege Seramik13,400,3738,68
Egeplast22,18-5,62-33,39
Ekiz Kimya6,34-3,94-11,08
Emek Elektrik2,72-5,56-4,74
Eminiş Ambalaj20,601,58-44,08
Emlak Konut GMYO1,82-1,62-13,93
Enerjisa Enerji11,103,26-3,73
Enka İnşaat10,808,0053,37
Erbosan134,40-6,99231,40
Ereğli Demir Çelik18,710,3842,43
Ersu Gıda3,19-4,78-35,43
Escar Turizm Taşımacılık21,307,58

Escort Teknoloji5,77-1,37-12,18
Esenboğa Elektrik33,7410,0577,33
Etiler Gıda5,7911,3545,48
Euro Kapital Yat. Ort.5,82-15,7752,38
Euro Trend Yat. Ort.3,610,282,03
Euro Yat. Ort.3,54-0,28-20,30
Euro Yatırım Holding3,130,3210,21
Fade Gıda8,722,3567,64
Fenerbahçe Futbol34,26-0,6415,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,43-1,62-17,57
F-M İzmit Piston123,209,510,49
Fonet Bilgi Teknolojileri13,59-5,234,30
Ford Otosan168,80-1,1738,20
Formet Metal ve Cam1,22-1,61-50,27
Frigo Pak Gıda16,60-1,89-20,88
Galata Wind Enerji3,70-1,07

Galatasaray Sportif3,58-3,24-11,60
Garanti Bankası9,562,03-5,82
Garanti Faktoring8,00-1,60-28,12
Garanti Yat. Ort.2,23-0,45-30,66
Gedik Y. Men. Değ.7,27-1,2222,68
Gediz Ambalaj35,76-5,1533,43
Gen İlaç14,94-3,80

Gentaş3,170,63-29,76
Gersan Elektrik5,66-3,08-7,82
Girişim Elektrik Sanayi23,1812,74

Global Men. Değ.5,85-3,62-2,66
Global Yat. Holding2,21-3,07-37,09
Good-Year7,55-0,79-5,25
Göltaş Çimento40,54-5,32-1,23
Gözde Girişim5,58-0,18-30,08
GSD Denizcilik2,651,158,82
GSD Holding2,1210,42-15,54
Gübre Fabrik.50,20-5,28-41,66
Güler Yat. Holding2,34-3,70-32,42
Halk GMYO2,18-2,24-28,48
Hatay Tekstil17,607,2529,08
Hedef Girişim2,650,384,96
Hektaş8,262,9954,61
HUB Girişim10,19-1,45-44,01
Hürriyet Gzt.1,536,99-27,14
ICBC Turkey Bank4,98-2,92-23,38
İdealist Danışmanlık44,48-5,52230,46
İdealist GMYO2,69-2,5413,36
İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25
İhlas Gayrimenkul0,94-3,09-24,80
İhlas Gazetecilik1,182,61-52,10
İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,82-1,20-28,07
İndeks Bilgisayar6,311,7735,82
Info Yatırım3,724,20-20,35
İntema36,68-6,71-8,07
Inveo Yatırım Holding98,40-1,55122,52
İpek Doğal Enerji12,280,08-6,12
İskenderun Demir Çelik12,360,4136,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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