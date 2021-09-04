Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,85
|2,54
|-37,34
|Acıpayam Selüloz
|16,54
|0,36
|-2,87
|Adel Kalemcilik
|26,36
|-4,28
|-23,00
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|4,17
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,75
|3,31
|-26,61
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,86
|-0,47
|7,25
|Ak Enerji
|1,78
|-1,66
|-19,46
|Akbank
|5,89
|2,79
|-12,84
|Akçansa
|15,28
|-0,33
|-5,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,46
|30,16
|2,37
|Akfen GMYO
|3,25
|29,48
|24,48
|Akın Tekstil
|34,06
|2,84
|7,24
|Akiş GMYO
|1,93
|7,22
|-30,88
|Akmerkez GMYO
|39,86
|3,75
|-35,52
|Aksa
|19,13
|-2,89
|38,48
|Aksa Enerji
|14,50
|-0,89
|94,89
|Aksigorta
|7,60
|1,33
|-12,63
|Aksu Enerji
|11,23
|9,35
|48,80
|Alarko Carrıer
|360,30
|6,28
|-0,88
|Alarko GMYO
|20,56
|0,98
|-18,83
|Alarko Holding
|9,03
|2,27
|5,97
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,88
|3,77
|-12,74
|Alkim Kağıt
|14,76
|1,44
|14,03
|Alkim Kimya
|15,18
|2,43
|7,76
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,93
|7,22
|-11,87
|Altınyunus Çeşme
|57,20
|4,00
|14,49
|Anadolu Efes
|22,52
|5,73
|5,42
|Anadolu Grubu Holding
|24,10
|0,58
|-7,75
|Anadolu Hayat Emek.
|9,37
|2,85
|16,61
|Anadolu Isuzu
|16,10
|2,55
|-10,56
|Anadolu Sigorta
|6,32
|0,00
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,89
|12,45
|-8,83
|Arçelik
|32,02
|-0,37
|12,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,35
|1,18
|6,80
|Arena Bilgisayar
|10,40
|3,90
|-4,61
|Armada Bilgisayar
|58,35
|10,20
|18,89
|Arsan Tekstil
|4,72
|-3,08
|16,97
|Arzum Ev Aletleri
|17,94
|1,36
|-25,76
|Aselsan
|15,70
|-0,70
|-13,97
|Ata GMYO
|4,40
|-0,68
|-20,15
|Atakule GMYO
|3,44
|-13,35
|46,94
|Atlantis Yatırım Holding
|4,30
|6,17
|-22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|0,00
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|34,52
|-0,86
|Avrasya GMYO
|3,35
|2,76
|27,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|-0,69
|-10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,13
|0,79
|-14,50
|Aydem Enerji
|7,30
|-2,01
|Ayen Enerji
|4,91
|-3,73
|-9,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,79
|-2,59
|66,58
|Aygaz
|15,35
|6,23
|8,20
|Bagfaş
|19,14
|5,16
|-4,30
|Bak Ambalaj
|21,08
|3,84
|6,59
|Balatacılar Balatacılık
|8,20
|19,53
|-0,49
|Bantaş Ambalaj
|3,69
|5,73
|18,02
|Banvit
|66,25
|0,15
|27,40
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,74
|2,33
|Baştaş Başkent Çimento
|11,14
|23,64
|-35,87
|Batı Çimento
|12,33
|-2,61
|161,78
|Batısöke Çimento
|2,79
|15,77
|14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|8,92
|7,47
|-15,93
|Bera Holding
|10,87
|14,66
|-46,40
|Berkosan Yalıtım
|9,74
|-0,51
|9,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,00
|3,27
|48,51
|Beyaz Filo
|9,03
|4,51
|-10,41
|Bilici Yatırım
|18,11
|-0,22
|227,29
|Bim Mağazalar
|71,10
|-1,52
|-0,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,00
|0,67
|Birko Mensucat
|1,00
|-0,99
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,70
|-1,47
|Birlik Mensucat
|2,10
|1,45
|-39,31
|Bizim Mağazaları
|12,24
|-1,61
|-20,31
|BMS Çelik Hasır
|8,37
|3,98
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,61
|-2,95
|Borusan Mannesmann
|25,90
|-0,46
|-6,83
|Borusan Yat. Paz.
|450,40
|-4,17
|-0,85
|Bosch Fren Sistemleri
|905,00
|5,20
|-26,41
|Bossa
|30,82
|-2,71
|72,66
|Brisa
|22,68
|6,98
|17,13
|Burçelik
|20,40
|13,40
|-2,95
|Burçelik Vana
|22,46
|7,98
|-54,77
|Bursa Çimento
|3,62
|7,74
|-27,27
|Carrefoursa
|40,74
|7,49
|-43,26
|Casa Emtia Petrol
|129,80
|21,31
|22,45
|Ceo Event Medya
|8,09
|0,37
|25,82
|Coca Cola İçecek
|86,90
|1,11
|36,83
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|13,86
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|1,35
|-23,34
|Çan2 Termik
|13,80
|0,22
|Çelebi
|172,60
|-2,87
|-5,44
|Çelik Halat
|6,42
|0,47
|-29,43
|Çemaş Döküm
|1,29
|7,50
|-24,23
|Çemtaş
|13,58
|1,34
|-13,56
|Çimbeton
|225,40
|5,38
|-23,98
|Çimentaş
|28,10
|5,24
|-22,29
|Çimsa
|27,14
|8,21
|52,47
|Çuhadaroğlu Metal
|7,56
|1,48
|-0,62
|Dagi Giyim
|3,99
|14,99
|17,13
|Dagi Yatırım Holding
|13,87
|3,51
|7,52
|Dardanel
|3,13
|0,00
|-41,22
|Datagate Bilgisayar
|12,65
|0,88
|-21,48
|Demısaş Döküm
|7,13
|0,56
|10,11
|Denge Holding
|1,78
|-0,56
|-41,40
|Deniz GMYO
|2,52
|13,00
|36,80
|Derimod
|9,95
|0,10
|2,16
|Derlüks Yatırım Holding
|5,28
|3,94
|-40,14
|Desa Deri
|9,15
|-9,58
|-6,06
|Despec Bilgisayar
|9,73
|0,31
|-25,50
|Deva Holding
|23,78
|0,85
|-1,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,86
|2,33
|10,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,31
|45,61
|15,55
|Ditaş Doğan
|15,42
|1,18
|18,56
|DO-CO
|669,90
|-0,31
|6,33
|Doğan Burda
|23,34
|-3,63
|4,01
|Doğan Holding
|2,68
|4,28
|-10,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,16
|1,41
|-7,25
|Doğusan
|7,11
|0,85
|62,33
|Doğuş GMYO
|8,79
|-1,79
|7,59
|Doğuş Otomotiv
|29,16
|7,60
|12,48
|Döktaş Dökümcülük
|30,92
|-1,84
|0,98
|Duran Doğan Basım
|14,14
|12,22
|34,80
|Dyo Boya
|10,60
|1,92
|-5,75
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|8,46
|-9,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,80
|2,43
|62,71
|E-Data Teknoloji
|13,49
|11,21
|Edip Gayrimenkul
|3,86
|15,22
|16,27
|Ege Endüstri
|1.230,00
|0,16
|-26,12
|Ege Gübre
|170,00
|1,80
|18,50
|Ege Profil
|29,86
|5,51
|-21,91
|Ege Seramik
|13,88
|3,58
|43,65
|Egeplast
|23,82
|7,39
|-28,47
|Ekiz Kimya
|6,45
|1,74
|-9,54
|Emek Elektrik
|2,69
|-1,10
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|-0,49
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|2,20
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|11,16
|0,54
|-3,21
|Enka İnşaat
|10,46
|-3,15
|48,54
|Erbosan
|130,90
|-2,60
|222,77
|Ereğli Demir Çelik
|18,11
|-3,21
|37,86
|Ersu Gıda
|3,38
|5,96
|-31,58
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,10
|3,76
|Escort Teknoloji
|5,99
|3,81
|-8,83
|Esenboğa Elektrik
|35,86
|6,28
|88,48
|Etiler Gıda
|5,50
|-5,01
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,06
|-13,06
|32,48
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|0,55
|2,59
|Euro Yat. Ort.
|3,51
|-0,85
|-20,97
|Euro Yatırım Holding
|3,22
|2,88
|13,38
|Fade Gıda
|8,55
|-1,95
|64,37
|Fenerbahçe Futbol
|35,70
|4,20
|20,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,52
|3,70
|-14,52
|F-M İzmit Piston
|120,30
|-2,35
|-1,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,71
|0,88
|5,22
|Ford Otosan
|170,10
|0,77
|39,27
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|1,64
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|19,00
|14,46
|-9,44
|Galata Wind Enerji
|3,68
|-0,54
|Galatasaray Sportif
|3,60
|0,56
|-11,11
|Garanti Bankası
|9,82
|2,72
|-3,26
|Garanti Faktoring
|8,23
|2,88
|-26,06
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,90
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,47
|2,75
|26,05
|Gediz Ambalaj
|17,86
|-50,06
|33,28
|Gen İlaç
|15,18
|1,61
|Gentaş
|3,27
|3,15
|-27,55
|Gersan Elektrik
|5,78
|2,12
|-5,86
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,50
|-2,93
|Global Men. Değ.
|6,18
|5,64
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,31
|4,52
|-34,25
|Good-Year
|7,77
|2,91
|-2,49
|Göltaş Çimento
|41,40
|2,12
|0,87
|Gözde Girişim
|5,80
|3,94
|-27,32
|GSD Denizcilik
|2,95
|11,32
|21,14
|GSD Holding
|2,37
|11,79
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|53,90
|7,37
|-37,36
|Güler Yat. Holding
|2,44
|4,27
|-29,53
|Halk GMYO
|2,24
|2,75
|-26,51
|Hatay Tekstil
|17,55
|-0,28
|28,71
|Hedef Girişim
|2,94
|10,94
|16,44
|Hektaş
|8,71
|5,45
|63,04
|HUB Girişim
|10,37
|1,77
|-43,02
|Hürriyet Gzt.
|1,96
|28,10
|-6,67
|ICBC Turkey Bank
|5,05
|1,41
|-22,31
|İdealist Danışmanlık
|50,35
|13,20
|274,07
|İdealist GMYO
|2,60
|-3,35
|9,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,01
|-0,98
|-45,79
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|2,13
|-23,20
|İhlas Gazetecilik
|1,38
|16,95
|-43,98
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|3,66
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|6,48
|2,69
|39,47
|Info Yatırım
|4,00
|7,53
|-14,36
|İntema
|37,10
|1,15
|-7,02
|Inveo Yatırım Holding
|98,60
|0,20
|122,98
|İpek Doğal Enerji
|12,73
|3,66
|-2,68
|İskenderun Demir Çelik
|12,24
|-0,97
|35,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi