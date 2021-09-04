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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

04.09.2021 11:06
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,852,54-37,34
Acıpayam Selüloz16,540,36-2,87
Adel Kalemcilik26,36-4,28-23,00
Adese Gayrimenkul1,254,17-55,36
Afyon Çimento3,753,31-26,61
AGESA Hayat Emeklilik18,86-0,477,25
Ak Enerji1,78-1,66-19,46
Akbank5,892,79-12,84
Akçansa15,28-0,33-5,11
Akdeniz Yatırım Hold.2,4630,162,37
Akfen GMYO3,2529,4824,48
Akın Tekstil34,062,847,24
Akiş GMYO1,937,22-30,88
Akmerkez GMYO39,863,75-35,52
Aksa19,13-2,8938,48
Aksa Enerji14,50-0,8994,89
Aksigorta7,601,33-12,63
Aksu Enerji11,239,3548,80
Alarko Carrıer360,306,28-0,88
Alarko GMYO20,560,98-18,83
Alarko Holding9,032,275,97
Albaraka Türk1,490,00-23,20
Alcatel Lucent Teletaş25,883,77-12,74
Alkim Kağıt14,761,4414,03
Alkim Kimya15,182,437,76
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,937,22-11,87
Altınyunus Çeşme57,204,0014,49
Anadolu Efes22,525,735,42
Anadolu Grubu Holding24,100,58-7,75
Anadolu Hayat Emek.9,372,8516,61
Anadolu Isuzu16,102,55-10,56
Anadolu Sigorta6,320,00-12,47
Anel Elektrik2,8912,45-8,83
Arçelik32,02-0,3712,51
ARD Bilişim Teknolojileri51,351,186,80
Arena Bilgisayar10,403,90-4,61
Armada Bilgisayar58,3510,2018,89
Arsan Tekstil4,72-3,0816,97
Arzum Ev Aletleri17,941,36-25,76
Aselsan15,70-0,70-13,97
Ata GMYO4,40-0,68-20,15
Atakule GMYO3,44-13,3546,94
Atlantis Yatırım Holding4,306,17-22,66
Atlas Yat. Ort.1,500,00-14,29
ATP Bilgisayar34,52-0,86

Avrasya GMYO3,352,7627,89
Avrasya Petrol ve Tur.2,88-0,69-10,00
Avrupa Yatırım Holding5,130,79-14,50
Aydem Enerji7,30-2,01

Ayen Enerji4,91-3,73-9,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,79-2,5966,58
Aygaz15,356,238,20
Bagfaş19,145,16-4,30
Bak Ambalaj21,083,846,59
Balatacılar Balatacılık8,2019,53-0,49
Bantaş Ambalaj3,695,7318,02
Banvit66,250,1527,40
Başkent Doğalgaz GMYO23,742,33

Baştaş Başkent Çimento11,1423,64-35,87
Batı Çimento12,33-2,61161,78
Batısöke Çimento2,7915,7714,34
Bayrak Taban Sanayi8,927,47-15,93
Bera Holding10,8714,66-46,40
Berkosan Yalıtım9,74-0,519,19
Beşiktaş Futbol Yat.6,003,2748,51
Beyaz Filo9,034,51-10,41
Bilici Yatırım18,11-0,22227,29
Bim Mağazalar71,10-1,52-0,27
Biotrend Çevre ve Enerji30,000,67

Birko Mensucat1,00-0,99-9,91
Birleşim Mühendislik10,70-1,47

Birlik Mensucat2,101,45-39,31
Bizim Mağazaları12,24-1,61-20,31
BMS Çelik Hasır8,373,98

Boğaziçi Beton Sanayi4,61-2,95

Borusan Mannesmann25,90-0,46-6,83
Borusan Yat. Paz.450,40-4,17-0,85
Bosch Fren Sistemleri905,005,20-26,41
Bossa30,82-2,7172,66
Brisa22,686,9817,13
Burçelik20,4013,40-2,95
Burçelik Vana22,467,98-54,77
Bursa Çimento3,627,74-27,27
Carrefoursa40,747,49-43,26
Casa Emtia Petrol129,8021,3122,45
Ceo Event Medya8,090,3725,82
Coca Cola İçecek86,901,1136,83
Cosmos Yat. Holding11,5013,8642,68
Credıtwest Faktorıng4,501,35-23,34
Çan2 Termik13,800,22

Çelebi172,60-2,87-5,44
Çelik Halat6,420,47-29,43
Çemaş Döküm1,297,50-24,23
Çemtaş13,581,34-13,56
Çimbeton225,405,38-23,98
Çimentaş28,105,24-22,29
Çimsa27,148,2152,47
Çuhadaroğlu Metal7,561,48-0,62
Dagi Giyim3,9914,9917,13
Dagi Yatırım Holding13,873,517,52
Dardanel3,130,00-41,22
Datagate Bilgisayar12,650,88-21,48
Demısaş Döküm7,130,5610,11
Denge Holding1,78-0,56-41,40
Deniz GMYO2,5213,0036,80
Derimod9,950,102,16
Derlüks Yatırım Holding5,283,94-40,14
Desa Deri9,15-9,58-6,06
Despec Bilgisayar9,730,31-25,50
Deva Holding23,780,85-1,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,862,3310,07
Diriteks Diriliş Tekstil4,3145,6115,55
Ditaş Doğan15,421,1818,56
DO-CO669,90-0,316,33
Doğan Burda23,34-3,634,01
Doğan Holding2,684,28-10,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,161,41-7,25
Doğusan7,110,8562,33
Doğuş GMYO8,79-1,797,59
Doğuş Otomotiv29,167,6012,48
Döktaş Dökümcülük30,92-1,840,98
Duran Doğan Basım14,1412,2234,80
Dyo Boya10,601,92-5,75
Eczacıbaşı İlaç6,548,46-9,19
Eczacıbaşı Yatırım43,802,4362,71
E-Data Teknoloji13,4911,21

Edip Gayrimenkul3,8615,2216,27
Ege Endüstri1.230,000,16-26,12
Ege Gübre170,001,8018,50
Ege Profil29,865,51-21,91
Ege Seramik13,883,5843,65
Egeplast23,827,39-28,47
Ekiz Kimya6,451,74-9,54
Emek Elektrik2,69-1,10-5,79
Eminiş Ambalaj20,50-0,49-44,35
Emlak Konut GMYO1,862,20-12,04
Enerjisa Enerji11,160,54-3,21
Enka İnşaat10,46-3,1548,54
Erbosan130,90-2,60222,77
Ereğli Demir Çelik18,11-3,2137,86
Ersu Gıda3,385,96-31,58
Escar Turizm Taşımacılık22,103,76

Escort Teknoloji5,993,81-8,83
Esenboğa Elektrik35,866,2888,48
Etiler Gıda5,50-5,0138,19
Euro Kapital Yat. Ort.5,06-13,0632,48
Euro Trend Yat. Ort.3,630,552,59
Euro Yat. Ort.3,51-0,85-20,97
Euro Yatırım Holding3,222,8813,38
Fade Gıda8,55-1,9564,37
Fenerbahçe Futbol35,704,2020,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,523,70-14,52
F-M İzmit Piston120,30-2,35-1,87
Fonet Bilgi Teknolojileri13,710,885,22
Ford Otosan170,100,7739,27
Formet Metal ve Cam1,241,64-49,45
Frigo Pak Gıda19,0014,46-9,44
Galata Wind Enerji3,68-0,54

Galatasaray Sportif3,600,56-11,11
Garanti Bankası9,822,72-3,26
Garanti Faktoring8,232,88-26,06
Garanti Yat. Ort.2,250,90-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,472,7526,05
Gediz Ambalaj17,86-50,0633,28
Gen İlaç15,181,61

Gentaş3,273,15-27,55
Gersan Elektrik5,782,12-5,86
Girişim Elektrik Sanayi22,50-2,93

Global Men. Değ.6,185,642,83
Global Yat. Holding2,314,52-34,25
Good-Year7,772,91-2,49
Göltaş Çimento41,402,120,87
Gözde Girişim5,803,94-27,32
GSD Denizcilik2,9511,3221,14
GSD Holding2,3711,79-5,58
Gübre Fabrik.53,907,37-37,36
Güler Yat. Holding2,444,27-29,53
Halk GMYO2,242,75-26,51
Hatay Tekstil17,55-0,2828,71
Hedef Girişim2,9410,9416,44
Hektaş8,715,4563,04
HUB Girişim10,371,77-43,02
Hürriyet Gzt.1,9628,10-6,67
ICBC Turkey Bank5,051,41-22,31
İdealist Danışmanlık50,3513,20274,07
İdealist GMYO2,60-3,359,56
İhlas Ev Aletleri1,01-0,98-45,79
İhlas Gayrimenkul0,962,13-23,20
İhlas Gazetecilik1,3816,95-43,98
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,853,66-25,44
İndeks Bilgisayar6,482,6939,47
Info Yatırım4,007,53-14,36
İntema37,101,15-7,02
Inveo Yatırım Holding98,600,20122,98
İpek Doğal Enerji12,733,66-2,68
İskenderun Demir Çelik12,24-0,9735,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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