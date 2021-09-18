Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

18.09.2021 11:27
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,252,94-32,17
Acıpayam Selüloz15,95-1,60-6,33
Adel Kalemcilik28,048,51-18,09
Adese Gayrimenkul1,240,81-55,71
Afyon Çimento3,49-3,32-31,70
AGESA Hayat Emeklilik17,78-1,221,11
Ak Enerji1,75-5,41-20,81
Akbank5,55-1,60-17,87
Akçansa14,10-3,56-12,43
Akdeniz Yatırım Hold.2,7119,3812,77
Akfen GMYO3,86-7,8847,85
Akın Tekstil33,14-1,844,35
Akiş GMYO1,77-2,21-36,61
Akmerkez GMYO38,22-3,48-38,18
Aksa20,927,1751,43
Aksa Enerji14,74-1,3498,12
Aksigorta6,99-0,57-15,88
Aksu Enerji10,91-3,9644,56
Alarko Carrıer321,20-3,60-11,64
Alarko GMYO21,403,78-15,52
Alarko Holding9,166,517,49
Albaraka Türk1,520,66-21,65
Alcatel Lucent Teletaş24,70-4,49-16,72
Alkim Kağıt14,40-1,3011,25
Alkim Kimya15,05-1,636,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,881,08-14,16
Altınyunus Çeşme54,85-2,669,79
Anadolu Efes20,88-3,78-2,25
Anadolu Grubu Holding22,68-2,66-13,19
Anadolu Hayat Emek.9,490,9618,10
Anadolu Isuzu15,68-1,57-12,89
Anadolu Sigorta6,12-3,01-15,24
Anel Elektrik2,62-6,43-17,35
Arçelik31,90-0,9312,09
ARD Bilişim Teknolojileri50,40-3,264,83
Arena Bilgisayar10,01-2,34-8,18
Armada Bilgisayar52,75-4,957,48
Arsan Tekstil4,46-3,7311,89
Arzum Ev Aletleri20,161,72-16,57
Aselsan14,86-1,72-18,58
Ata GMYO4,22-4,31-23,41
Atakule GMYO3,456,8147,37
Atlantis Yatırım Holding4,452,77-19,96
Atlas Yat. Ort.1,47-1,34-16,00
ATP Bilgisayar37,4614,14

Avrasya GMYO3,04-3,8016,06
Avrasya Petrol ve Tur.2,79-7,00-12,81
Avrupa Yatırım Holding5,750,52-4,17
Aydem Enerji6,79-2,02

Ayen Enerji4,871,67-9,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,00-0,8968,44
Aygaz15,341,128,13
Bagfaş19,001,60-5,00
Bak Ambalaj20,10-1,951,64
Balatacılar Balatacılık8,60-6,524,37
Bantaş Ambalaj3,60-6,9815,14
Banvit66,50-0,8227,88
Başkent Doğalgaz GMYO25,5010,39

Baştaş Başkent Çimento9,72-2,70-44,04
Batı Çimento11,99-2,36154,56
Batısöke Çimento3,012,3823,36
Bayrak Taban Sanayi8,28-2,93-21,96
Bera Holding9,93-0,80-51,04
Berkosan Yalıtım8,75-15,05-1,91
Beşiktaş Futbol Yat.6,256,4754,70
Beyaz Filo8,70-3,23-13,68
Bilici Yatırım18,32-1,51231,08
Bim Mağazalar69,651,24-2,31
Biotrend Çevre ve Enerji35,9026,59

Birko Mensucat1,13-2,591,80
Birleşim Mühendislik9,98-1,58

Birlik Mensucat2,20-4,35-36,42
Bizim Mağazaları12,572,44-18,16
BMS Çelik Hasır9,379,85

Boğaziçi Beton Sanayi4,710,21

Borusan Mannesmann23,46-5,25-15,61
Borusan Yat. Paz.409,70-7,08-9,81
Bosch Fren Sistemleri855,10-2,27-30,46
Bossa28,40-6,5259,10
Brisa22,000,5513,62
Burçelik21,70-9,963,24
Burçelik Vana22,98-3,85-53,73
Bursa Çimento3,36-3,45-32,50
Carrefoursa44,1614,40-38,50
Casa Emtia Petrol130,50-10,1223,11
Ceo Event Medya8,20-3,0727,53
Coca Cola İçecek86,10-3,5835,57
Cosmos Yat. Holding10,57-3,9131,14
Credıtwest Faktorıng4,27-2,29-27,26
Çan2 Termik12,66-1,94

Çelebi160,00-1,84-12,34
Çelik Halat6,19-3,43-31,96
Çemaş Döküm1,19-2,46-30,11
Çemtaş13,170,77-16,17
Çimbeton212,40-3,06-28,36
Çimentaş26,901,28-25,61
Çimsa26,980,3051,57
Çuhadaroğlu Metal8,011,785,29
Dagi Giyim3,39-3,14-0,48
Dagi Yatırım Holding12,59-5,12-2,40
Dardanel2,83-2,41-46,85
Datagate Bilgisayar13,606,33-15,58
Demısaş Döküm6,80-3,135,01
Denge Holding1,56-7,69-48,64
Deniz GMYO2,10-3,2314,00
Derimod9,981,012,46
Derlüks Yatırım Holding4,62-8,33-47,62
Desa Deri9,06-7,17-6,98
Despec Bilgisayar12,129,39-7,20
Deva Holding23,20-1,02-3,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,760,869,14
Diriteks Diriliş Tekstil5,60-1,4150,13
Ditaş Doğan17,171,8432,02
DO-CO695,806,1010,44
Doğan Burda23,08-3,752,85
Doğan Holding2,52-1,95-15,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,3610,801,33
Doğusan5,23-25,5019,41
Doğuş GMYO9,06-2,6910,89
Doğuş Otomotiv35,1013,9635,40
Döktaş Dökümcülük30,90-0,710,91
Duran Doğan Basım14,28-0,7036,13
Dyo Boya10,27-0,87-8,69
Eczacıbaşı İlaç6,04-3,82-16,13
Eczacıbaşı Yatırım39,70-5,8347,48
E-Data Teknoloji11,29-3,91

Edip Gayrimenkul3,42-0,583,01
Ege Endüstri1.181,80-2,01-29,02
Ege Gübre156,10-6,368,81
Ege Profil27,68-4,68-27,62
Ege Seramik12,88-6,1233,30
Egeplast26,104,48-21,62
Ekiz Kimya6,33-4,09-11,22
Emek Elektrik2,56-4,48-10,34
Eminiş Ambalaj19,78-2,66-46,31
Emlak Konut GMYO1,82-2,15-13,93
Enerjisa Enerji10,56-4,69-8,42
Enka İnşaat10,18-2,7744,57
Erbosan112,50-12,45177,40
Ereğli Demir Çelik17,04-4,9629,72
Ersu Gıda3,53-0,28-28,54
Escar Turizm Taşımacılık19,63-6,52

Escort Teknoloji5,70-4,52-13,24
Esenboğa Elektrik33,80-0,9477,65
Etiler Gıda5,35-4,2934,42
Euro Kapital Yat. Ort.6,685,7074,89
Euro Trend Yat. Ort.3,45-2,27-2,50
Euro Yat. Ort.3,30-4,62-25,70
Euro Yatırım Holding2,32-21,89-18,31
Europap Tezol Kağıt18,44

Fade Gıda8,320,2459,95
Fenerbahçe Futbol32,42-5,819,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,48-2,75-15,87
F-M İzmit Piston107,80-6,42-12,07
Fonet Bilgi Teknolojileri12,30-1,52-5,60
Ford Otosan166,10-2,9835,99
Formet Metal ve Cam1,231,65-49,86
Frigo Pak Gıda18,975,68-9,58
Galata Wind Enerji3,63-1,36

Galatasaray Sportif3,612,56-10,86
Garanti Bankası9,39-1,05-7,50
Garanti Faktoring10,2814,35-7,64
Garanti Yat. Ort.2,305,02-28,48
Gedik Y. Men. Değ.7,02-4,4918,46
Gediz Ambalaj16,67-5,4524,40
Gen İlaç13,89-4,93

Gentaş3,07-3,76-31,98
Gersan Elektrik5,51-2,48-10,26
Girişim Elektrik Sanayi23,488,60

Global Men. Değ.6,151,992,33
Global Yat. Holding2,08-6,31-40,79
Good-Year7,680,39-3,62
Göltaş Çimento38,04-4,28-7,32
Gözde Girişim5,68-6,43-28,82
GSD Denizcilik2,92-6,7119,91
GSD Holding2,322,65-7,57
Gübre Fabrik.48,56-5,16-43,57
Güler Yat. Holding2,629,62-24,34
Halk GMYO2,467,89-19,29
Hatay Tekstil16,58-1,6021,59
Hedef Girişim2,77-3,159,71
Hektaş8,09-6,4751,43
HUB Girişim10,562,62-41,98
Hürriyet Gzt.2,295,059,05
ICBC Turkey Bank5,7012,43-12,31
İdeal Finansal Teknolojiler49,500,08267,76
İdealist GMYO2,46-12,143,66
İhlas Ev Aletleri0,98-2,97-47,40
İhlas Gayrimenkul0,90-5,26-28,00
İhlas Gazetecilik1,05-22,22-57,38
İhlas Holding0,57-5,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,77-7,23-32,46
İndeks Bilgisayar6,17-2,0632,80
Info Yatırım3,85-1,03-17,57
İntema35,16-4,30-11,88
Inveo Yatırım Holding98,45-3,76122,64
İpek Doğal Enerji11,71-4,41-10,47
İskenderun Demir Çelik11,68-7,6729,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi 12:20 Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti 11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar 11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi 11:23 Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi 11:15 Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar 10:53 Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 10:40 Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı 10:35 "Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
12:20 Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi
12:08 İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş
11:55 Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti
11:39 Eğikliğinden dolayı İtalya'nın ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Aksaray'daki eğik minarenin sırrını çözmek için çalışmalara başlandı
11:32 ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı
11:30 Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar
11:26 Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek
11:17 Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım
11:08 Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti
10:45 Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi
2 kilo 700 gram altınla kaplanan 1 milyon 100 bin liralık minare göz kamaştırdı 2 kilo 700 gram altınla kaplanan 1 milyon 100 bin liralık minare göz kamaştırdı         
12:22
İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş İzmir'e tatile gelen Ermeni kadın, hafızasını kaybettikten sonra ortadan kayboldu! En son İstanbul'da görülmüş         
12:09
ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı öğrenildi! Bayilerin sıfır araç hilesi ortaya çıktı         
11:32
Prof. Dr. Faruk Aydın Prof. Dr. Faruk Aydın "Vaka sayıları düşmezse kapanma kaçınılmaz" sözlerinden sonra tekrar konuştu: Kış ayları oldukça zor geçecek         
11:26
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti Konserini kaçıran Yaşar İpek, THY'ye isyan etti         
11:09
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ahmet Kaya'nın "Şafak Türküsü" sürprizi         
10:45
Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Antalya'da ormanı yakmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı         
10:38
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! 'Maske cezası" mesajı sonrası linke tıklayanın şifrelerini ele geçiriyorlar         
10:22
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk Atina Zirvesi'ndeki ortak bildiriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk         
09:06
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar         
08:09
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 12:32:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement