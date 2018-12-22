Yatırımcı Rehberi (9)

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13 İş Bankası (B) 2.998,00 -4,70 139,77 İş Bankası (C) 4,35 5,84 -34,88 İş Bankası (Kur.) 51.899,90 -2,67 570,91 İş Fin.Kir. 5,17 2,99 270,99 İş Girişim 2,04 4,08 17,24 İş GMYO 1,04 2,97 -15,01 İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,98 2,11 -16,11 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39 İş Yat. Ort. 0,91 -1,09 15,33 İşbir Holding 146,00 -8,46 -20,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 55,10 90,00 İttifak Holding 3,22 -6,67 38,20 İz Hayvancılık Tarım 6,96 16,19 266,32 İzmir Demir Çelik 1,69 1,81 -47,84 İzmir Fırça 2,05 -2,38 -77,84 İzocam 22,00 -0,99 -16,79 Jantsa Jant Sanayi 27,26 10,36 -11,35 Kafein Yazılım 7,18 17,70 Kapital Yat. Holding 2,93 -3,93 136,29 Kaplamin 3,15 0,64 -19,64 Kardemir (A) 1,85 3,93 -37,29 Kardemir (B) 1,85 3,93 -36,86 Kardemir (D) 2,30 6,98 -28,35 Karel Elektronik 3,93 4,52 -32,36 Karsan Otomotiv 1,25 -1,57 -19,87 Karsu Tekstil 1,21 1,68 -38,89 Karsusan Su Ürünleri San. 3,90 35,42 -21,21 Kartonsan 338,50 -0,50 21,65 Katmerciler Ekipman 5,90 0,34 -50,67 Kent Gıda 117,60 1,12 -13,85 Kerevitaş Gıda 1,81 2,84 -57,62 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -5,56 -2,86 Kiler GMYO 1,87 3,31 -48,91 Klimasan Klima 3,95 3,40 -18,56 Koç Holding 14,27 -0,42 -21,11 Konfrut Gıda 23,56 2,43 64,76 Konya Çimento 179,70 3,22 -29,53 Kordsa Teknik Tekstil 9,94 1,33 35,39 Koza Altın 50,45 -4,00 32,07 Koza Madencilik 7,36 -3,03 14,29 Körfez GMYO 1,27 -1,55 -23,49 Kristal Kola 1,05 0,96 -41,67 Kron Telekomünikasyon 8,77 0,92 -52,59 Kuştur Kuşadası Turizm 16,12 0,75 69,52 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 5,41 -67,51 Kütahya Porselen 4,63 5,76 -34,06 Lider Faktoring 2,33 0,43 -14,21 Link Bilgisayar 8,20 1,11 -42,50 Logo Yazılım 26,40 -5,78 -55,06 Lokman Hekim Sağlık 4,12 -0,72 -31,66 Lüks Kadife 4,56 9,88 -3,18 Makina Takım 1,45 13,28 -27,50 Mardin Çimento 3,20 15,94 -16,88 Marka Yatırım Holding 0,70 -6,67 -58,58 Marmaris Altınyunus 17,86 2,64 -6,00 Marshall 25,50 0,00 -50,77 Martı GMYO 0,64 -8,57 -69,81 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 32,42 -4,25 -43,48 Mazhar Zorlu Holding 3,87 9,94 -3,01 Mega Polietilen 2,17 3,83 90,35 Menderes Tekstil 0,73 -8,75 -12,05 Merit Turizm 6,20 -1,59 5,26 Merko Gıda 1,13 10,78 -15,04 Metal Gayrimenkul 0,75 4,17 -42,31 Metemtur Otelcilik 1,06 1,92 -28,38 Metro Holding 0,78 -3,70 -21,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 -11,36 -57,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -7,69 -42,12 Migros Ticaret 15,21 5,33 -46,68 Milpa 1,38 -9,21 -36,11 Mistral GMYO 1,41 5,22 -31,47 MLP Sağlık 10,80 -6,41 MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 -12,73 -30,94 Mondi Tire Kutsan 1,95 2,63 7,73 Net Holding 1,98 0,51 -10,41 Netaş Telekom. 6,65 1,53 -58,02 Niğbaş Niğde Beton 2,69 9,80 186,17 Nuh Çimento 7,80 0,78 -14,35 Nurol GMYO 2,16 -3,57 -54,53 Odaş Elektrik 2,05 -0,49 -65,83 Olmuksan-IP 3,43 4,57 -25,01 Orge Enerji Elektrik 2,98 13,31 -26,31 Orma Orman Mahsulleri 1,14 21,28 0,88 Osmanlı Menkul 1,70 3,66 -45,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 5,56 -30,06 Otokar 85,40 3,70 -29,25 Oyak Yat. Ort. 1,22 -18,12 23,21 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 7,14 -38,24 Özak GMYO 2,17 2,84 -7,26 Özbal Çelik Boru 1,41 0,71 -47,61 Özderici GMYO 1,21 -58,56 66,10 Özerden Plastik 2,60 -3,35 -4,42 Panora GMYO 4,13 -0,48 -6,49 Park Elek.Madencilik 2,45 3,38 -41,25 Parsan 9,85 -1,70 -15,81 Pegasus 23,28 7,28 -31,12 Peker GMYO 19,30 0,31 Penguen Gıda 1,24 1,64 -44,39 Pera GMYO 0,64 -8,57 -27,27 Pergamon Dış Ticaret 8,88 1,25 131,86 Petkim 5,14 -0,19 -23,41 Petrokent Turizm 69,00 6,15 45,32 Pınar Et ve Un 5,22 2,96 -43,29 Pınar Su 1,24 1,64 -31,11 Pınar Süt 6,75 1,35 -44,29 Plastikkart 2,21 -1,78 -23,53 Polisan Holding 6,00 14,07 -30,56 Politeknik Metal 33,16 -3,04 -0,42 Prizma Press Matbaacılık 1,64 -1,20 1,23 QNB Finans Fin. Kir. 4,86 -6,36 24,62 QNB Finansbank 10,11 39,06 85,07 Ral Yatırım Holding 1,75 14,38 -12,58 Ray Sigorta 1,48 2,07 -18,23 Reysaş GMYO 0,71 -19,32 -44,09 Reysaş Lojistik 0,76 5,56 -40,63 Rhea Girişim 0,68 -4,23 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,99 1,53 -33,44 Royal Halı 0,85 -4,49 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,84 -16,74 -33,33 Sabancı Holding 7,59 3,27 -29,73 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 7,78 Salix Yatırım Holding 3,79 6,16 -51,41 Sanel Mühendislik 2,31 5,00 35,09 Sanifoam Sünger 1,26 -1,56 -25,00 Sanko Pazarlama 2,30 -1,71 -18,44 Saray Matbaacılık 1,04 8,33 -2,80 Sarkuysan 3,44 -0,58 9,75 Sasa Polyester 8,36 2,33 6,71 Say Reklamcılık 0,98 13,95 -41,32 Sekuro Plastik 3,03 5,94 -64,77 Selçuk Ecza Deposu 2,78 0,00 -20,62 Selçuk Gıda 1,23 5,13 62,97 Senkron Güvenlik 1,23 -1,60 -33,87 Serve Film Prodüksiyon 1,97 -1,50 217,74 Servet GMYO 4,23 5,22 39,14 Seyitler Kimya 4,16 8,33 -19,35 Silverline Endüstri 1,40 -4,11 -19,44 Sinpaş GMYO 0,43 34,37 -37,32 Soda Sanayii 7,14 -4,29 65,03 Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 -2,44 76,02 Söktaş 1,31 3,97 -21,08 Sönmez Filament 3,08 1,65 -25,78 Sönmez Pamuklu 3,10 0,32 -21,72 Sumaş Suni Tahta 7,00 -2,78 Şeker Fin. Kir. 2,65 3,52 9,42 Şekerbank 1,13 4,63 -38,25 Şişe Cam 5,23 -2,43 14,96 Şok Marketler 11,05 0,73 T. Halk Bankası 7,09 6,46 -32,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,50 28,95 504,89 T.S.K.B. 0,75 5,63 -37,67 T.Tuborg 9,54 -2,15 -3,74 Taç Tarım Ürünleri 5,49 64,86 125,93 Tat Gıda 3,75 -1,32 -26,98 TAV Havalimanları 23,04 5,11 7,36 Taze Kuru Gıda 6,64 -1,04 -18,53 Tek-Art Turizm 0,92 2,22 22,24 Tekfen Holding 22,14 2,69 35,17 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 2,06 -42,33 Temapol Polimer Plastik 2,86 1,42 -40,04 TGS Dış Ticaret 5,00 5,93 38,43 Tofaş Oto. Fab. 16,42 -0,48 -47,28 Torunlar GMYO 1,54 0,65 -52,91 Trabzon Liman 8,40 1,45 Trabzonspor Sportif 1,64 17,99 -25,45 Trakya Cam 3,01 0,33 -25,23 Trend GMYO 1,25 -1,57 TSKB GMYO 0,78 4,00 6,85 Tuğçelik 2,14 3,88 -32,70 Tukaş 1,67 10,60 -25,11 Turcas Petrol 1,46 0,69 -41,93 Turkcell 11,94 -0,93 -16,88 Tümosan Motor ve Traktör 4,50 0,90 -40,71 Tüpraş 119,30 -3,56 10,61 Türk Hava Yolları 16,33 9,16 4,08 Türk Prysmian Kablo 1,76 3,53 -29,69 Türk Telekom 3,96 6,74 -38,51 Türk Traktör 33,24 -2,12 -52,84 Türker Proje Gayrimenkul 28,54 3,78 -24,01 Ufuk Yatırım 1,14 0,00 -62,87 Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 -1,77 -35,09 Ulusoy Elektrik 15,57 0,13 71,82 Ulusoy Un Sanayi 2,15 -2,71 -22,66 Umpaş Holding 0,53 -3,64 -15,87 Uşak Seramik 1,20 -2,67 -39,61 Utopya Turizm 4,00 2,56 -10,91 Uzertaş Boya 0,59 -6,35 -48,25 Ülker Bisküvi 14,77 -1,80 -23,61 Ünye Çimento 3,46 -0,29 -6,07 Vakıf Fin. Kir. 1,62 -0,61 0,04 Vakıf GMYO 1,95 -2,99 -22,41 Vakıf Yat. Ort. 1,68 -38,24 18,31 Vakıflar Bankası 3,91 2,62 -41,42 Vakko Tekstil 2,91 0,00 -1,19 Vanet Gıda 3,33 -4,86 4,06 Verusa Holding 17,40 12,69 -24,04 Verusaturk Girisim 3,38 4,00 43,22 Vestel 5,65 2,73 -25,36 Vestel Beyaz Eşya 12,05 2,47 42,10 Viking Kağıt 1,11 0,00 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -8,11 -26,72 Yapı ve Kredi Bank. 1,62 2,53 -42,07 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 10,00 12,41 Yataş 4,44 6,22 -45,09 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,05 -11,76 0,52 Yeni Gimat GMYO 8,13 0,00 -2,46 Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -60,32 Yeşil Yapı 0,25 -7,41 -75,49 Yeşil Yatırım Holding 9,69 -3,96 -39,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.011,50 -12,54 11,48 Yonga Mobilya 7,20 0,00 141,11 Yünsa 4,27 1,67 -5,11 Zorlu Enerji 1,26 1,61 -20,25

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)