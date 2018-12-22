Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

2 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13 İş Bankası (B) 2.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.900,00 19,16 170,13
İş Bankası (B) 2.998,00 -4,70 139,77
İş Bankası (C) 4,35 5,84 -34,88
İş Bankası (Kur.) 51.899,90 -2,67 570,91
İş Fin.Kir. 5,17 2,99 270,99
İş Girişim 2,04 4,08 17,24
İş GMYO 1,04 2,97 -15,01
İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,98 2,11 -16,11
İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39
İş Yat. Ort. 0,91 -1,09 15,33
İşbir Holding 146,00 -8,46 -20,45
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 55,10 90,00
İttifak Holding 3,22 -6,67 38,20
İz Hayvancılık Tarım 6,96 16,19 266,32
İzmir Demir Çelik 1,69 1,81 -47,84
İzmir Fırça 2,05 -2,38 -77,84
İzocam 22,00 -0,99 -16,79
Jantsa Jant Sanayi 27,26 10,36 -11,35
Kafein Yazılım 7,18 17,70
Kapital Yat. Holding 2,93 -3,93 136,29
Kaplamin 3,15 0,64 -19,64
Kardemir (A) 1,85 3,93 -37,29
Kardemir (B) 1,85 3,93 -36,86
Kardemir (D) 2,30 6,98 -28,35
Karel Elektronik 3,93 4,52 -32,36
Karsan Otomotiv 1,25 -1,57 -19,87
Karsu Tekstil 1,21 1,68 -38,89
Karsusan Su Ürünleri San. 3,90 35,42 -21,21
Kartonsan 338,50 -0,50 21,65
Katmerciler Ekipman 5,90 0,34 -50,67
Kent Gıda 117,60 1,12 -13,85
Kerevitaş Gıda 1,81 2,84 -57,62
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -5,56 -2,86
Kiler GMYO 1,87 3,31 -48,91
Klimasan Klima 3,95 3,40 -18,56
Koç Holding 14,27 -0,42 -21,11
Konfrut Gıda 23,56 2,43 64,76
Konya Çimento 179,70 3,22 -29,53
Kordsa Teknik Tekstil 9,94 1,33 35,39
Koza Altın 50,45 -4,00 32,07
Koza Madencilik 7,36 -3,03 14,29
Körfez GMYO 1,27 -1,55 -23,49
Kristal Kola 1,05 0,96 -41,67
Kron Telekomünikasyon 8,77 0,92 -52,59
Kuştur Kuşadası Turizm 16,12 0,75 69,52
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 5,41 -67,51
Kütahya Porselen 4,63 5,76 -34,06
Lider Faktoring 2,33 0,43 -14,21
Link Bilgisayar 8,20 1,11 -42,50
Logo Yazılım 26,40 -5,78 -55,06
Lokman Hekim Sağlık 4,12 -0,72 -31,66
Lüks Kadife 4,56 9,88 -3,18
Makina Takım 1,45 13,28 -27,50
Mardin Çimento 3,20 15,94 -16,88
Marka Yatırım Holding 0,70 -6,67 -58,58
Marmaris Altınyunus 17,86 2,64 -6,00
Marshall 25,50 0,00 -50,77
Martı GMYO 0,64 -8,57 -69,81
Martı Otel 0,58 0,00 -36,96
Mavi Giyim 32,42 -4,25 -43,48
Mazhar Zorlu Holding 3,87 9,94 -3,01
Mega Polietilen 2,17 3,83 90,35
Menderes Tekstil 0,73 -8,75 -12,05
Merit Turizm 6,20 -1,59 5,26
Merko Gıda 1,13 10,78 -15,04
Metal Gayrimenkul 0,75 4,17 -42,31
Metemtur Otelcilik 1,06 1,92 -28,38
Metro Holding 0,78 -3,70 -21,21
Metro Petrol ve Tesisleri 1,17 -11,36 -57,45
Metro Yatırım Ortaklığı 1,20 -7,69 -42,12
Migros Ticaret 15,21 5,33 -46,68
Milpa 1,38 -9,21 -36,11
Mistral GMYO 1,41 5,22 -31,47
MLP Sağlık 10,80 -6,41
MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 -12,73 -30,94
Mondi Tire Kutsan 1,95 2,63 7,73
Net Holding 1,98 0,51 -10,41
Netaş Telekom. 6,65 1,53 -58,02
Niğbaş Niğde Beton 2,69 9,80 186,17
Nuh Çimento 7,80 0,78 -14,35
Nurol GMYO 2,16 -3,57 -54,53
Odaş Elektrik 2,05 -0,49 -65,83
Olmuksan-IP 3,43 4,57 -25,01
Orge Enerji Elektrik 2,98 13,31 -26,31
Orma Orman Mahsulleri 1,14 21,28 0,88
Osmanlı Menkul 1,70 3,66 -45,45
Ostim Endüstriyel Yat 1,14 5,56 -30,06
Otokar 85,40 3,70 -29,25
Oyak Yat. Ort. 1,22 -18,12 23,21
Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 7,14 -38,24
Özak GMYO 2,17 2,84 -7,26
Özbal Çelik Boru 1,41 0,71 -47,61
Özderici GMYO 1,21 -58,56 66,10
Özerden Plastik 2,60 -3,35 -4,42
Panora GMYO 4,13 -0,48 -6,49
Park Elek.Madencilik 2,45 3,38 -41,25
Parsan 9,85 -1,70 -15,81
Pegasus 23,28 7,28 -31,12
Peker GMYO 19,30 0,31
Penguen Gıda 1,24 1,64 -44,39
Pera GMYO 0,64 -8,57 -27,27
Pergamon Dış Ticaret 8,88 1,25 131,86
Petkim 5,14 -0,19 -23,41
Petrokent Turizm 69,00 6,15 45,32
Pınar Et ve Un 5,22 2,96 -43,29
Pınar Su 1,24 1,64 -31,11
Pınar Süt 6,75 1,35 -44,29
Plastikkart 2,21 -1,78 -23,53
Polisan Holding 6,00 14,07 -30,56
Politeknik Metal 33,16 -3,04 -0,42
Prizma Press Matbaacılık 1,64 -1,20 1,23
QNB Finans Fin. Kir. 4,86 -6,36 24,62
QNB Finansbank 10,11 39,06 85,07
Ral Yatırım Holding 1,75 14,38 -12,58
Ray Sigorta 1,48 2,07 -18,23
Reysaş GMYO 0,71 -19,32 -44,09
Reysaş Lojistik 0,76 5,56 -40,63
Rhea Girişim 0,68 -4,23 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,99 1,53 -33,44
Royal Halı 0,85 -4,49 -6,59
RTA Laboratuvarları 1,84 -16,74 -33,33
Sabancı Holding 7,59 3,27 -29,73
Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 7,78
Salix Yatırım Holding 3,79 6,16 -51,41
Sanel Mühendislik 2,31 5,00 35,09
Sanifoam Sünger 1,26 -1,56 -25,00
Sanko Pazarlama 2,30 -1,71 -18,44
Saray Matbaacılık 1,04 8,33 -2,80
Sarkuysan 3,44 -0,58 9,75
Sasa Polyester 8,36 2,33 6,71
Say Reklamcılık 0,98 13,95 -41,32
Sekuro Plastik 3,03 5,94 -64,77
Selçuk Ecza Deposu 2,78 0,00 -20,62
Selçuk Gıda 1,23 5,13 62,97
Senkron Güvenlik 1,23 -1,60 -33,87
Serve Film Prodüksiyon 1,97 -1,50 217,74
Servet GMYO 4,23 5,22 39,14
Seyitler Kimya 4,16 8,33 -19,35
Silverline Endüstri 1,40 -4,11 -19,44
Sinpaş GMYO 0,43 34,37 -37,32
Soda Sanayii 7,14 -4,29 65,03
Sodaş Sodyum Sanayii 6,00 -2,44 76,02
Söktaş 1,31 3,97 -21,08
Sönmez Filament 3,08 1,65 -25,78
Sönmez Pamuklu 3,10 0,32 -21,72
Sumaş Suni Tahta 7,00 -2,78
Şeker Fin. Kir. 2,65 3,52 9,42
Şekerbank 1,13 4,63 -38,25
Şişe Cam 5,23 -2,43 14,96
Şok Marketler 11,05 0,73
T. Halk Bankası 7,09 6,46 -32,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,50 28,95 504,89
T.S.K.B. 0,75 5,63 -37,67
T.Tuborg 9,54 -2,15 -3,74
Taç Tarım Ürünleri 5,49 64,86 125,93
Tat Gıda 3,75 -1,32 -26,98
TAV Havalimanları 23,04 5,11 7,36
Taze Kuru Gıda 6,64 -1,04 -18,53
Tek-Art Turizm 0,92 2,22 22,24
Tekfen Holding 22,14 2,69 35,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 2,06 -42,33
Temapol Polimer Plastik 2,86 1,42 -40,04
TGS Dış Ticaret 5,00 5,93 38,43
Tofaş Oto. Fab. 16,42 -0,48 -47,28
Torunlar GMYO 1,54 0,65 -52,91
Trabzon Liman 8,40 1,45
Trabzonspor Sportif 1,64 17,99 -25,45
Trakya Cam 3,01 0,33 -25,23
Trend GMYO 1,25 -1,57
TSKB GMYO 0,78 4,00 6,85
Tuğçelik 2,14 3,88 -32,70
Tukaş 1,67 10,60 -25,11
Turcas Petrol 1,46 0,69 -41,93
Turkcell 11,94 -0,93 -16,88
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 0,90 -40,71
Tüpraş 119,30 -3,56 10,61
Türk Hava Yolları 16,33 9,16 4,08
Türk Prysmian Kablo 1,76 3,53 -29,69
Türk Telekom 3,96 6,74 -38,51
Türk Traktör 33,24 -2,12 -52,84
Türker Proje Gayrimenkul 28,54 3,78 -24,01
Ufuk Yatırım 1,14 0,00 -62,87
Ulaşlar Turizm Yat. 1,11 -1,77 -35,09
Ulusoy Elektrik 15,57 0,13 71,82
Ulusoy Un Sanayi 2,15 -2,71 -22,66
Umpaş Holding 0,53 -3,64 -15,87
Uşak Seramik 1,20 -2,67 -39,61
Utopya Turizm 4,00 2,56 -10,91
Uzertaş Boya 0,59 -6,35 -48,25
Ülker Bisküvi 14,77 -1,80 -23,61
Ünye Çimento 3,46 -0,29 -6,07
Vakıf Fin. Kir. 1,62 -0,61 0,04
Vakıf GMYO 1,95 -2,99 -22,41
Vakıf Yat. Ort. 1,68 -38,24 18,31
Vakıflar Bankası 3,91 2,62 -41,42
Vakko Tekstil 2,91 0,00 -1,19
Vanet Gıda 3,33 -4,86 4,06
Verusa Holding 17,40 12,69 -24,04
Verusaturk Girisim 3,38 4,00 43,22
Vestel 5,65 2,73 -25,36
Vestel Beyaz Eşya 12,05 2,47 42,10
Viking Kağıt 1,11 0,00 -7,50
Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -8,11 -26,72
Yapı ve Kredi Bank. 1,62 2,53 -42,07
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,75 10,00 12,41
Yataş 4,44 6,22 -45,09
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,05 -11,76 0,52
Yeni Gimat GMYO 8,13 0,00 -2,46
Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -60,32
Yeşil Yapı 0,25 -7,41 -75,49
Yeşil Yatırım Holding 9,69 -3,96 -39,44
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.011,50 -12,54 11,48
Yonga Mobilya 7,20 0,00 141,11
Yünsa 4,27 1,67 -5,11
Zorlu Enerji 1,26 1,61 -20,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:49 Kaynak: AA

İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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