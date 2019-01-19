Yatırımcı Rehberi (9)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 İş Bankası (B) 2.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|45.899,90
|
|0,00
|İş Bankası (B)
|2.950,00
|4,98
|-3,60
|İş Bankası (C)
|5,10
|19,72
|12,58
|İş Bankası (Kur.)
|51.000,00
|2,00
|4,93
|İş Fin.Kir.
|4,83
|20,45
|4,32
|İş Girişim
|1,87
|2,19
|-8,33
|İş GMYO
|1,02
|2,00
|-5,56
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|34,50
|8,08
|8,63
|İş Y. Men. Değ.
|2,37
|3,95
|15,05
|İş Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|4,40
|İşbir Holding
|146,00
|-4,89
|5,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|0,00
|-17,86
|İttifak Holding
|3,05
|0,66
|-1,61
|İz Hayvancılık Tarım
|3,08
|-14,44
|-53,26
|İzmir Demir Çelik
|1,85
|6,94
|11,45
|İzmir Fırça
|1,88
|2,17
|-9,18
|İzocam
|21,70
|2,36
|1,31
|Jantsa Jant Sanayi
|29,18
|3,84
|4,96
|Kafein Yazılım
|6,97
|6,09
|0,14
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|-3,08
|-12,20
|Kaplamin
|3,49
|5,12
|-3,06
|Kardemir (A)
|2,00
|4,71
|9,89
|Kardemir (B)
|2,01
|5,24
|9,84
|Kardemir (D)
|2,38
|7,69
|9,17
|Karel Elektronik
|4,75
|7,71
|13,91
|Karsan Otomotiv
|1,53
|9,29
|19,53
|Karsu Tekstil
|1,16
|2,65
|-7,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,43
|-2,00
|-7,30
|Kartonsan
|350,00
|3,15
|7,26
|Katmerciler Ekipman
|6,03
|7,30
|2,73
|Kent Gıda
|119,80
|-0,33
|0,67
|Kerevitaş Gıda
|1,82
|5,20
|1,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|3,23
|-8,57
|Kiler GMYO
|1,83
|6,40
|4,57
|Klimasan Klima
|4,22
|1,69
|6,57
|Koç Holding
|16,22
|8,28
|14,23
|Konfrut Gıda
|24,08
|-1,71
|0,84
|Konya Çimento
|180,20
|1,81
|1,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,95
|-1,32
|-8,49
|Koza Altın
|53,95
|-1,73
|5,17
|Koza Madencilik
|7,40
|-2,50
|2,49
|Körfez GMYO
|1,18
|0,85
|-3,28
|Kristal Kola
|1,03
|0,00
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,55
|2,76
|-1,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,60
|-0,95
|-2,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|2,44
|11,50
|Kütahya Porselen
|4,35
|0,23
|-4,40
|Lider Faktoring
|2,25
|-0,88
|0,00
|Link Bilgisayar
|8,60
|2,02
|3,37
|Logo Yazılım
|30,34
|1,40
|11,79
|Lokman Hekim Sağlık
|4,50
|0,90
|0,00
|Lüks Kadife
|5,24
|6,94
|8,04
|Makina Takım
|1,49
|0,00
|-3,25
|Mardin Çimento
|3,49
|2,65
|7,06
|Marka Yatırım Holding
|0,65
|3,17
|4,84
|Marmaris Altınyunus
|17,72
|2,25
|0,91
|Marshall
|25,28
|3,52
|0,24
|Martı GMYO
|0,64
|3,23
|-1,54
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|-1,72
|Mavi Giyim
|30,94
|-0,51
|-3,97
|Mazhar Zorlu Holding
|3,70
|-3,14
|-2,89
|Mega Polietilen
|2,16
|8,00
|5,88
|Menderes Tekstil
|0,75
|2,74
|4,17
|Mensa
|0,40
|-4,76
|185,71
|Merit Turizm
|5,91
|0,17
|-1,34
|Merko Gıda
|1,43
|30,00
|41,58
|Metal Gayrimenkul
|1,04
|14,29
|19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,04
|0,00
|-0,95
|Metro Holding
|0,76
|1,33
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,14
|1,79
|3,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|0,00
|1,69
|Migros Ticaret
|15,11
|5,59
|1,41
|Milpa
|1,65
|-0,60
|10,74
|Mistral GMYO
|1,60
|-2,44
|4,58
|MLP Sağlık
|10,35
|6,15
|-3,27
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|5,46
|3,76
|Net Holding
|1,80
|1,12
|-8,16
|Netaş Telekom.
|7,07
|6,64
|9,44
|Niğbaş Niğde Beton
|6,70
|47,25
|67,50
|Nuh Çimento
|7,49
|-1,19
|-3,23
|Nurol GMYO
|2,19
|5,29
|4,29
|Odaş Elektrik
|1,81
|23,13
|28,55
|Olmuksan-IP
|3,46
|0,00
|2,67
|Orge Enerji Elektrik
|3,28
|2,18
|5,13
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|12,75
|-4,17
|Osmanlı Menkul
|1,57
|6,80
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|0,00
|-0,93
|Otokar
|102,10
|4,45
|15,69
|Oyak Yat. Ort.
|1,21
|-10,37
|-25,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,02
|-1,92
|0,00
|Özak GMYO
|2,11
|2,93
|0,00
|Özbal Çelik Boru
|1,10
|-6,78
|-20,29
|Özderici GMYO
|0,94
|-21,01
|-60,00
|Özerden Plastik
|2,81
|12,40
|12,40
|Panora GMYO
|4,18
|0,24
|-0,24
|Park Elek.Madencilik
|2,52
|4,56
|4,56
|Parsan
|8,18
|-2,50
|-6,62
|Pegasus
|24,44
|9,79
|6,63
|Peker GMYO
|3,02
|-8,48
|-63,28
|Penguen Gıda
|1,40
|4,48
|29,63
|Pera GMYO
|0,64
|-3,03
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|8,95
|-0,44
|0,00
|Petkim
|5,32
|5,77
|5,56
|Petrokent Turizm
|66,00
|0,76
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|5,25
|6,28
|2,54
|Pınar Su
|1,26
|1,61
|0,80
|Pınar Süt
|6,13
|0,82
|-7,40
|Plastikkart
|3,07
|15,41
|13,70
|Polisan Holding
|7,30
|6,26
|16,80
|Politeknik Metal
|35,28
|0,80
|-2,00
|Prizma Press Matbaacılık
|1,58
|0,64
|1,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,50
|25,73
|-4,41
|QNB Finansbank
|9,04
|-0,11
|0,33
|Ral Yatırım Holding
|1,85
|1,65
|0,54
|Ray Sigorta
|1,49
|12,03
|7,19
|Reysaş GMYO
|0,76
|13,43
|10,14
|Reysaş Lojistik
|0,85
|19,72
|14,86
|Rhea Girişim
|0,61
|1,67
|-7,58
|Rodrigo Tekstil
|2,18
|9,55
|14,74
|Royal Halı
|1,40
|34,62
|41,41
|RTA Laboratuvarları
|1,68
|-6,67
|-3,45
|Sabancı Holding
|8,45
|16,39
|12,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|5,63
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|3,57
|-2,72
|-7,27
|Sanel Mühendislik
|2,46
|4,24
|12,84
|Sanifoam Sünger
|1,34
|-4,29
|7,20
|Sanko Pazarlama
|2,28
|1,79
|-1,30
|Saray Matbaacılık
|1,00
|2,04
|0,00
|Sarkuysan
|3,41
|2,10
|0,00
|Sasa Polyester
|8,28
|0,85
|1,10
|Say Reklamcılık
|0,94
|4,44
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,00
|4,17
|1,35
|Selçuk Ecza Deposu
|3,17
|-2,46
|13,62
|Selçuk Gıda
|1,23
|-4,65
|-7,52
|Senkron Güvenlik
|3,36
|39,42
|236,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,96
|2,08
|0,51
|Servet GMYO
|3,58
|-12,04
|-23,83
|Seyitler Kimya
|3,60
|-0,55
|-6,49
|Silverline Endüstri
|1,38
|2,22
|2,99
|Sinpaş GMYO
|0,36
|0,00
|-2,70
|Soda Sanayii
|7,25
|-4,48
|2,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,49
|3,84
|3,02
|Söktaş
|1,21
|-1,63
|-4,72
|Sönmez Filament
|3,27
|10,10
|4,81
|Sönmez Pamuklu
|3,22
|9,52
|3,21
|Sumaş Suni Tahta
|6,80
|-1,31
|-2,86
|Şeker Fin. Kir.
|2,72
|-1,81
|-3,55
|Şekerbank
|1,15
|7,48
|4,55
|Şişe Cam
|5,75
|5,31
|1,41
|Şok Marketler
|10,27
|-6,64
|-4,47
|T. Halk Bankası
|7,88
|14,70
|12,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,28
|1,04
|-2,57
|T.S.K.B.
|0,79
|8,22
|-2,47
|T.Tuborg
|9,25
|-2,01
|-1,91
|Taç Tarım Ürünleri
|3,81
|-15,14
|-24,70
|Tat Gıda
|4,25
|6,78
|11,26
|TAV Havalimanları
|24,84
|3,24
|3,85
|Taze Kuru Gıda
|6,67
|-1,48
|-1,91
|Tek-Art Turizm
|0,81
|6,58
|-4,71
|Tekfen Holding
|22,88
|10,21
|10,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,17
|2,92
|6,73
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|0,00
|-5,23
|TGS Dış Ticaret
|2,25
|0,00
|-4,26
|Tofaş Oto. Fab.
|18,03
|2,44
|6,69
|Torunlar GMYO
|1,72
|10,97
|13,91
|Trabzon Liman
|8,81
|3,89
|5,01
|Trabzonspor Sportif
|1,59
|3,92
|3,25
|Trakya Cam
|3,24
|5,54
|6,93
|Trend GMYO
|1,29
|-0,77
|1,57
|TSKB GMYO
|0,73
|0,00
|-10,98
|Tuğçelik
|2,20
|3,29
|3,29
|Tukaş
|2,20
|9,45
|32,53
|Turcas Petrol
|1,44
|2,86
|2,13
|Turkcell
|14,24
|11,60
|17,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|3,27
|5,33
|Tüpraş
|130,00
|6,04
|11,40
|Türk Hava Yolları
|14,44
|-4,24
|-10,37
|Türk Prysmian Kablo
|1,89
|4,42
|7,39
|Türk Telekom
|4,05
|8,58
|3,85
|Türk Traktör
|36,26
|7,72
|3,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,34
|-2,51
|3,73
|Ufuk Yatırım
|1,19
|2,59
|4,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,17
|0,00
|2,63
|Ulusoy Elektrik
|16,84
|3,00
|5,51
|Ulusoy Un Sanayi
|2,19
|4,78
|5,29
|Umpaş Holding
|0,42
|-10,64
|-23,64
|Uşak Seramik
|0,96
|2,13
|-13,51
|Utopya Turizm
|5,10
|22,60
|24,39
|Uzertaş Boya
|0,76
|33,33
|26,67
|Ülker Bisküvi
|16,30
|7,24
|11,11
|Ünye Çimento
|3,45
|0,29
|-0,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,68
|2,44
|-5,62
|Vakıf GMYO
|2,18
|12,95
|9,55
|Vakıf Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|-18,42
|Vakıflar Bankası
|4,31
|14,93
|10,51
|Vakko Tekstil
|2,83
|4,43
|3,28
|Vanet Gıda
|1,49
|-1,97
|14,62
|Verusa Holding
|15,92
|-3,22
|-4,10
|Verusaturk Girisim
|3,11
|-1,58
|-6,04
|Vestel
|5,91
|2,07
|6,49
|Vestel Beyaz Eşya
|11,77
|4,53
|-2,08
|Viking Kağıt
|1,09
|-2,68
|-0,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,59
|4,61
|-7,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,80
|16,13
|12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,78
|-0,36
|-0,36
|Yataş
|4,56
|4,11
|2,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|3,41
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,25
|2,61
|2,74
|Yeşil GMYO
|0,27
|-3,57
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,29
|7,41
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|9,89
|0,82
|2,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.248,00
|-6,25
|2,23
|Yonga Mobilya
|6,70
|-13,66
|1,52
|Yünsa
|4,76
|6,73
|9,17
|Zorlu Enerji
|1,27
|4,10
|3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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