Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 56.394,00 22,60 22,86 İş Bankası (B) 4.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:


Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 56.394,00 22,60 22,86
İş Bankası (B) 4.050,00 46,47 32,34
İş Bankası (C) 5,42 -7,19 19,65
İş Bankası (Kur.) 98.999,90 75,22 103,70
İş Fin.Kir. 6,12 8,13 32,18
İş Girişim 2,23 -1,33 9,31
İş GMYO 1,07 0,00 -0,93
İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,68 -0,78 12,34
İş Y. Men. Değ. 2,55 2,00 23,79
İş Yat. Ort. 1,03 6,19 13,19
İşbir Holding 170,00 3,03 23,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 1,67 -27,38
İttifak Holding 3,13 3,64 0,97
İz Hayvancılık Tarım 3,44 11,33 -47,80
İzmir Demir Çelik 1,80 -3,23 8,43
İzmir Fırça 2,15 3,86 3,86
İzocam 23,14 1,05 8,03
Jantsa Jant Sanayi 26,70 -1,11 -3,96
Kafein Yazılım 7,24 -1,90 4,02
Kapital Yat. Holding 2,53 -2,69 -11,85
Kaplamin 3,42 -0,29 -5,00
Kardemir (A) 2,05 -5,96 12,64
Kardemir (B) 2,05 -5,96 12,02
Kardemir (D) 2,30 -9,45 5,50
Karel Elektronik 5,28 1,54 26,62
Karsan Otomotiv 1,38 -6,76 7,81
Karsu Tekstil 1,32 0,00 5,60
Karsusan Su Ürünleri San. 3,48 -1,69 -5,95
Kartonsan 378,40 5,11 15,97
Katmerciler Ekipman 5,82 -5,98 -0,85
Kent Gıda 121,50 -0,41 2,10
Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78
Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29
Kiler GMYO 1,98 2,59 13,14
Klimasan Klima 5,04 3,07 27,27
Koç Holding 17,16 0,94 20,85
Konfrut Gıda 26,60 0,61 11,39
Konya Çimento 185,10 -1,54 3,99
Kordsa Teknik Tekstil 9,05 -0,55 -7,46
Koza Altın 51,85 -1,43 1,07
Koza Madencilik 5,90 -9,09 -18,28
Körfez GMYO 1,28 5,79 4,92
Kristal Kola 1,03 -0,96 -1,90
Kron Telekomünikasyon 8,96 -2,82 2,99
Kuştur Kuşadası Turizm 16,10 -2,90 0,63
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 6,20 21,24
Kütahya Porselen 4,37 -2,02 -3,96
Lider Faktoring 2,33 -1,69 3,56
Link Bilgisayar 11,00 -3,51 32,21
Logo Yazılım 30,54 -3,29 12,53
Lokman Hekim Sağlık 4,71 -3,29 4,67
Lüks Kadife 5,30 -2,75 9,28
Makina Takım 1,45 -2,68 -5,84
Mardin Çimento 3,53 2,02 8,28
Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06
Marmaris Altınyunus 17,60 -0,11 0,23
Marshall 24,70 -6,44 -2,06
Martı GMYO 0,67 -1,47 3,08
Martı Otel 0,59 0,00 1,72
Mavi Giyim 39,44 -4,41 22,41
Mazhar Zorlu Holding 3,61 -2,43 -5,25
Mega Polietilen 2,80 35,27 37,25
Menderes Tekstil 0,72 -5,26 0,00
Mensa 0,34 6,25 142,86
Merit Turizm 6,75 14,41 12,69
Merko Gıda 0,81 -25,00 -19,80
Metal Gayrimenkul 1,00 -9,91 14,94
Metemtur Otelcilik 1,40 -13,04 33,33
Metro Holding 0,78 0,00 2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,32 7,32 20,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,43 -2,72 21,19
Migros Ticaret 16,45 -4,58 10,40
Milpa 1,48 -4,52 -0,67
Mistral GMYO 1,48 -0,67 -3,27
MLP Sağlık 12,72 -4,36 18,88
MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 -2,11 -15,45
Mondi Tire Kutsan 1,93 -2,03 3,76
Net Holding 1,80 -1,10 -8,16
Netaş Telekom. 7,10 -8,39 9,91
Niğbaş Niğde Beton 4,79 -6,08 19,75
Nuh Çimento 7,14 0,42 -7,75
Nurol GMYO 2,26 -1,31 7,62
Odaş Elektrik 1,91 -9,05 35,65
Olmuksan-IP 4,13 4,82 22,55
Orge Enerji Elektrik 3,63 6,14 16,35
Orma Orman Mahsulleri 1,09 -4,39 -9,17
Osmanlı Menkul 1,57 -2,48 -8,72
Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -10,16 6,48
Otokar 107,10 -0,83 21,36
Oyak Yat. Ort. 1,25 2,46 -23,31
Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -0,94 2,94
Özak GMYO 2,29 5,53 8,53
Özbal Çelik Boru 1,29 0,00 -6,52
Özderici GMYO 1,07 20,22 -54,47
Özerden Plastik 3,03 -2,57 21,20
Panora GMYO 4,42 3,03 5,49
Park Elek.Madencilik 2,53 -1,56 4,98
Parsan 11,15 6,90 27,28
Pegasus 29,42 1,03 28,36
Peker GMYO 3,41 4,28 -58,54
Penguen Gıda 1,80 16,13 66,67
Pera GMYO 0,59 -4,84 -23,38
Pergamon Dış Ticaret 9,23 -0,97 3,13
Petkim 5,75 0,52 14,09
Petrokent Turizm 64,55 0,16 -6,04
Pınar Et ve Un 5,61 -1,41 9,57
Pınar Su 1,28 -0,78 2,40
Pınar Süt 6,81 -0,87 2,87
Plastikkart 3,13 5,74 15,93
Polisan Holding 6,63 1,22 6,08
Politeknik Metal 35,58 -1,71 -1,17
Prizma Press Matbaacılık 1,59 -3,64 2,58
QNB Finans Fin. Kir. 6,03 3,97 -11,32
QNB Finansbank 8,09 -0,86 -10,21
Ral Yatırım Holding 3,37 17,01 83,15
Ray Sigorta 1,56 0,65 12,23
Reysaş GMYO 0,77 1,32 11,59
Reysaş Lojistik 0,77 0,00 4,05
Rhea Girişim 0,63 -1,56 -4,55
Rodrigo Tekstil 2,40 0,84 26,32
Royal Halı 1,33 4,72 34,34
RTA Laboratuvarları 1,63 -1,21 -6,32
Sabancı Holding 9,17 0,44 21,94
Safkar Ege Soğutmacılık 2,41 5,70 22,96
Salix Yatırım Holding 3,28 42,61 -14,81
Sanel Mühendislik 2,41 -6,95 10,55
Sanifoam Sünger 1,54 -2,53 23,20
Sanko Pazarlama 2,26 -2,16 -2,16
Saray Matbaacılık 1,09 1,87 9,00
Sarkuysan 3,47 0,87 1,76
Sasa Polyester 8,43 -0,71 2,93
Say Reklamcılık 0,96 3,23 2,13
Sekuro Plastik 3,03 -0,98 2,36
Selçuk Ecza Deposu 3,32 2,47 19,00
Selçuk Gıda 1,15 -3,36 -13,53
Senkron Güvenlik 3,66 18,06 266,00
Serve Film Prodüksiyon 1,88 1,62 -3,59
Servet GMYO 4,00 -2,91 -14,89
Seyitler Kimya 3,60 -1,64 -6,49
Silverline Endüstri 1,40 -2,10 4,48
Sinpaş GMYO 0,37 -2,63 0,00
Soda Sanayii 7,01 0,72 -1,27
Sodaş Sodyum Sanayii 6,85 -1,86 8,73
Söktaş 1,23 1,65 -3,15
Sönmez Filament 3,36 -1,75 7,69
Sönmez Pamuklu 3,35 -7,46 7,37
Sumaş Suni Tahta 6,70 1,67 -4,29
Şeker Fin. Kir. 2,83 4,04 0,35
Şekerbank 1,23 4,24 11,82
Şişe Cam 6,35 -6,07 11,99
Şok Marketler 11,19 1,73 4,09
T. Halk Bankası 7,40 -1,99 5,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,40 -5,80 -16,43
T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70
T.Tuborg 9,30 1,42 -1,38
Taç Tarım Ürünleri 4,01 4,16 -20,75
Tat Gıda 4,45 0,91 16,49
TAV Havalimanları 28,44 2,08 18,90
Taze Kuru Gıda 6,24 1,13 -8,24
Tek-Art Turizm 0,80 -1,23 -5,88
Tekfen Holding 25,08 4,50 21,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,12 -3,11 5,05
Temapol Polimer Plastik 2,86 -2,39 -6,54
TGS Dış Ticaret 2,83 13,20 20,43
Tofaş Oto. Fab. 19,34 -7,02 14,44
Torunlar GMYO 1,72 -1,71 13,91
Trabzon Liman 8,83 -0,90 5,24
Trabzonspor Sportif 1,21 -3,20 -21,43
Trakya Cam 3,46 -1,14 14,19
Trend GMYO 1,35 0,00 6,30
TSKB GMYO 0,79 9,72 -3,66
Tuğçelik 2,28 2,70 7,04
Tukaş 3,68 27,78 121,69
Turcas Petrol 1,55 0,65 9,93
Turkcell 14,50 -0,34 19,15
Tümosan Motor ve Traktör 4,62 -3,14 2,67
Tüpraş 141,00 1,95 20,82
Türk Hava Yolları 14,71 -0,34 -8,69
Türk Prysmian Kablo 1,89 -0,53 7,39
Türk Telekom 5,10 2,41 30,77
Türk Traktör 35,52 -5,03 1,78
Türker Proje Gayrimenkul 31,54 -1,44 -1,87
Ufuk Yatırım 1,13 -2,59 -0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 6,72 11,40
Ulusoy Elektrik 15,77 0,13 -1,19
Ulusoy Un Sanayi 2,29 0,00 10,10
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,08 4,85 -2,70
Utopya Turizm 4,41 0,92 7,56
Uzertaş Boya 1,10 19,57 83,33
Ülker Bisküvi 19,55 0,46 33,27
Ünye Çimento 3,58 -1,65 3,17
Vakıf Fin. Kir. 1,67 -0,60 -6,18
Vakıf GMYO 2,22 7,77 11,56
Vakıf Yat. Ort. 1,23 2,50 -19,08
Vakıflar Bankası 4,77 2,14 22,31
Vakko Tekstil 2,98 1,36 8,76
Vanet Gıda 1,63 1,87 25,38
Verusa Holding 18,24 6,60 9,88
Verusaturk Girisim 3,22 -0,31 -2,72
Vestel 6,42 -4,18 15,68
Vestel Beyaz Eşya 14,99 7,92 24,71
Viking Kağıt 1,12 0,00 1,82
Yapı Kredi Koray GMYO 1,63 0,00 -5,23
Yapı ve Kredi Bank. 1,97 0,51 23,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,16 -8,60
Yataş 4,91 1,24 9,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 0,00 -3,19
Yeni Gimat GMYO 8,81 0,11 9,71
Yeşil GMYO 0,29 7,41 7,41
Yeşil Yapı 0,28 0,00 7,69
Yeşil Yatırım Holding 10,03 -0,20 4,15
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.194,90 2,04 -0,19
Yonga Mobilya 6,75 3,21 2,27
Yünsa 4,96 1,64 13,76
Zorlu Enerji 1,41 -5,37 14,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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