Yatırımcı Rehberi (9)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 56.394,00 22,60 22,86 İş Bankası (B) 4.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|56.394,00
|22,60
|22,86
|İş Bankası (B)
|4.050,00
|46,47
|32,34
|İş Bankası (C)
|5,42
|-7,19
|19,65
|İş Bankası (Kur.)
|98.999,90
|75,22
|103,70
|İş Fin.Kir.
|6,12
|8,13
|32,18
|İş Girişim
|2,23
|-1,33
|9,31
|İş GMYO
|1,07
|0,00
|-0,93
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,68
|-0,78
|12,34
|İş Y. Men. Değ.
|2,55
|2,00
|23,79
|İş Yat. Ort.
|1,03
|6,19
|13,19
|İşbir Holding
|170,00
|3,03
|23,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|1,67
|-27,38
|İttifak Holding
|3,13
|3,64
|0,97
|İz Hayvancılık Tarım
|3,44
|11,33
|-47,80
|İzmir Demir Çelik
|1,80
|-3,23
|8,43
|İzmir Fırça
|2,15
|3,86
|3,86
|İzocam
|23,14
|1,05
|8,03
|Jantsa Jant Sanayi
|26,70
|-1,11
|-3,96
|Kafein Yazılım
|7,24
|-1,90
|4,02
|Kapital Yat. Holding
|2,53
|-2,69
|-11,85
|Kaplamin
|3,42
|-0,29
|-5,00
|Kardemir (A)
|2,05
|-5,96
|12,64
|Kardemir (B)
|2,05
|-5,96
|12,02
|Kardemir (D)
|2,30
|-9,45
|5,50
|Karel Elektronik
|5,28
|1,54
|26,62
|Karsan Otomotiv
|1,38
|-6,76
|7,81
|Karsu Tekstil
|1,32
|0,00
|5,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,48
|-1,69
|-5,95
|Kartonsan
|378,40
|5,11
|15,97
|Katmerciler Ekipman
|5,82
|-5,98
|-0,85
|Kent Gıda
|121,50
|-0,41
|2,10
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|0,57
|-2,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|-3,23
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,98
|2,59
|13,14
|Klimasan Klima
|5,04
|3,07
|27,27
|Koç Holding
|17,16
|0,94
|20,85
|Konfrut Gıda
|26,60
|0,61
|11,39
|Konya Çimento
|185,10
|-1,54
|3,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,05
|-0,55
|-7,46
|Koza Altın
|51,85
|-1,43
|1,07
|Koza Madencilik
|5,90
|-9,09
|-18,28
|Körfez GMYO
|1,28
|5,79
|4,92
|Kristal Kola
|1,03
|-0,96
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,96
|-2,82
|2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,10
|-2,90
|0,63
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,37
|6,20
|21,24
|Kütahya Porselen
|4,37
|-2,02
|-3,96
|Lider Faktoring
|2,33
|-1,69
|3,56
|Link Bilgisayar
|11,00
|-3,51
|32,21
|Logo Yazılım
|30,54
|-3,29
|12,53
|Lokman Hekim Sağlık
|4,71
|-3,29
|4,67
|Lüks Kadife
|5,30
|-2,75
|9,28
|Makina Takım
|1,45
|-2,68
|-5,84
|Mardin Çimento
|3,53
|2,02
|8,28
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|-1,47
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,60
|-0,11
|0,23
|Marshall
|24,70
|-6,44
|-2,06
|Martı GMYO
|0,67
|-1,47
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|0,00
|1,72
|Mavi Giyim
|39,44
|-4,41
|22,41
|Mazhar Zorlu Holding
|3,61
|-2,43
|-5,25
|Mega Polietilen
|2,80
|35,27
|37,25
|Menderes Tekstil
|0,72
|-5,26
|0,00
|Mensa
|0,34
|6,25
|142,86
|Merit Turizm
|6,75
|14,41
|12,69
|Merko Gıda
|0,81
|-25,00
|-19,80
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|-9,91
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|-13,04
|33,33
|Metro Holding
|0,78
|0,00
|2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,32
|7,32
|20,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,43
|-2,72
|21,19
|Migros Ticaret
|16,45
|-4,58
|10,40
|Milpa
|1,48
|-4,52
|-0,67
|Mistral GMYO
|1,48
|-0,67
|-3,27
|MLP Sağlık
|12,72
|-4,36
|18,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-2,11
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|-2,03
|3,76
|Net Holding
|1,80
|-1,10
|-8,16
|Netaş Telekom.
|7,10
|-8,39
|9,91
|Niğbaş Niğde Beton
|4,79
|-6,08
|19,75
|Nuh Çimento
|7,14
|0,42
|-7,75
|Nurol GMYO
|2,26
|-1,31
|7,62
|Odaş Elektrik
|1,91
|-9,05
|35,65
|Olmuksan-IP
|4,13
|4,82
|22,55
|Orge Enerji Elektrik
|3,63
|6,14
|16,35
|Orma Orman Mahsulleri
|1,09
|-4,39
|-9,17
|Osmanlı Menkul
|1,57
|-2,48
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|-10,16
|6,48
|Otokar
|107,10
|-0,83
|21,36
|Oyak Yat. Ort.
|1,25
|2,46
|-23,31
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|-0,94
|2,94
|Özak GMYO
|2,29
|5,53
|8,53
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|0,00
|-6,52
|Özderici GMYO
|1,07
|20,22
|-54,47
|Özerden Plastik
|3,03
|-2,57
|21,20
|Panora GMYO
|4,42
|3,03
|5,49
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|-1,56
|4,98
|Parsan
|11,15
|6,90
|27,28
|Pegasus
|29,42
|1,03
|28,36
|Peker GMYO
|3,41
|4,28
|-58,54
|Penguen Gıda
|1,80
|16,13
|66,67
|Pera GMYO
|0,59
|-4,84
|-23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|9,23
|-0,97
|3,13
|Petkim
|5,75
|0,52
|14,09
|Petrokent Turizm
|64,55
|0,16
|-6,04
|Pınar Et ve Un
|5,61
|-1,41
|9,57
|Pınar Su
|1,28
|-0,78
|2,40
|Pınar Süt
|6,81
|-0,87
|2,87
|Plastikkart
|3,13
|5,74
|15,93
|Polisan Holding
|6,63
|1,22
|6,08
|Politeknik Metal
|35,58
|-1,71
|-1,17
|Prizma Press Matbaacılık
|1,59
|-3,64
|2,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|6,03
|3,97
|-11,32
|QNB Finansbank
|8,09
|-0,86
|-10,21
|Ral Yatırım Holding
|3,37
|17,01
|83,15
|Ray Sigorta
|1,56
|0,65
|12,23
|Reysaş GMYO
|0,77
|1,32
|11,59
|Reysaş Lojistik
|0,77
|0,00
|4,05
|Rhea Girişim
|0,63
|-1,56
|-4,55
|Rodrigo Tekstil
|2,40
|0,84
|26,32
|Royal Halı
|1,33
|4,72
|34,34
|RTA Laboratuvarları
|1,63
|-1,21
|-6,32
|Sabancı Holding
|9,17
|0,44
|21,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,41
|5,70
|22,96
|Salix Yatırım Holding
|3,28
|42,61
|-14,81
|Sanel Mühendislik
|2,41
|-6,95
|10,55
|Sanifoam Sünger
|1,54
|-2,53
|23,20
|Sanko Pazarlama
|2,26
|-2,16
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|1,09
|1,87
|9,00
|Sarkuysan
|3,47
|0,87
|1,76
|Sasa Polyester
|8,43
|-0,71
|2,93
|Say Reklamcılık
|0,96
|3,23
|2,13
|Sekuro Plastik
|3,03
|-0,98
|2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,32
|2,47
|19,00
|Selçuk Gıda
|1,15
|-3,36
|-13,53
|Senkron Güvenlik
|3,66
|18,06
|266,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,88
|1,62
|-3,59
|Servet GMYO
|4,00
|-2,91
|-14,89
|Seyitler Kimya
|3,60
|-1,64
|-6,49
|Silverline Endüstri
|1,40
|-2,10
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,37
|-2,63
|0,00
|Soda Sanayii
|7,01
|0,72
|-1,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,85
|-1,86
|8,73
|Söktaş
|1,23
|1,65
|-3,15
|Sönmez Filament
|3,36
|-1,75
|7,69
|Sönmez Pamuklu
|3,35
|-7,46
|7,37
|Sumaş Suni Tahta
|6,70
|1,67
|-4,29
|Şeker Fin. Kir.
|2,83
|4,04
|0,35
|Şekerbank
|1,23
|4,24
|11,82
|Şişe Cam
|6,35
|-6,07
|11,99
|Şok Marketler
|11,19
|1,73
|4,09
|T. Halk Bankası
|7,40
|-1,99
|5,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,40
|-5,80
|-16,43
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|9,30
|1,42
|-1,38
|Taç Tarım Ürünleri
|4,01
|4,16
|-20,75
|Tat Gıda
|4,45
|0,91
|16,49
|TAV Havalimanları
|28,44
|2,08
|18,90
|Taze Kuru Gıda
|6,24
|1,13
|-8,24
|Tek-Art Turizm
|0,80
|-1,23
|-5,88
|Tekfen Holding
|25,08
|4,50
|21,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,12
|-3,11
|5,05
|Temapol Polimer Plastik
|2,86
|-2,39
|-6,54
|TGS Dış Ticaret
|2,83
|13,20
|20,43
|Tofaş Oto. Fab.
|19,34
|-7,02
|14,44
|Torunlar GMYO
|1,72
|-1,71
|13,91
|Trabzon Liman
|8,83
|-0,90
|5,24
|Trabzonspor Sportif
|1,21
|-3,20
|-21,43
|Trakya Cam
|3,46
|-1,14
|14,19
|Trend GMYO
|1,35
|0,00
|6,30
|TSKB GMYO
|0,79
|9,72
|-3,66
|Tuğçelik
|2,28
|2,70
|7,04
|Tukaş
|3,68
|27,78
|121,69
|Turcas Petrol
|1,55
|0,65
|9,93
|Turkcell
|14,50
|-0,34
|19,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,62
|-3,14
|2,67
|Tüpraş
|141,00
|1,95
|20,82
|Türk Hava Yolları
|14,71
|-0,34
|-8,69
|Türk Prysmian Kablo
|1,89
|-0,53
|7,39
|Türk Telekom
|5,10
|2,41
|30,77
|Türk Traktör
|35,52
|-5,03
|1,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,54
|-1,44
|-1,87
|Ufuk Yatırım
|1,13
|-2,59
|-0,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,27
|6,72
|11,40
|Ulusoy Elektrik
|15,77
|0,13
|-1,19
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|0,00
|10,10
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,08
|4,85
|-2,70
|Utopya Turizm
|4,41
|0,92
|7,56
|Uzertaş Boya
|1,10
|19,57
|83,33
|Ülker Bisküvi
|19,55
|0,46
|33,27
|Ünye Çimento
|3,58
|-1,65
|3,17
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|-0,60
|-6,18
|Vakıf GMYO
|2,22
|7,77
|11,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,23
|2,50
|-19,08
|Vakıflar Bankası
|4,77
|2,14
|22,31
|Vakko Tekstil
|2,98
|1,36
|8,76
|Vanet Gıda
|1,63
|1,87
|25,38
|Verusa Holding
|18,24
|6,60
|9,88
|Verusaturk Girisim
|3,22
|-0,31
|-2,72
|Vestel
|6,42
|-4,18
|15,68
|Vestel Beyaz Eşya
|14,99
|7,92
|24,71
|Viking Kağıt
|1,12
|0,00
|1,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,63
|0,00
|-5,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|0,51
|23,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|-1,16
|-8,60
|Yataş
|4,91
|1,24
|9,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|0,00
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|8,81
|0,11
|9,71
|Yeşil GMYO
|0,29
|7,41
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|10,03
|-0,20
|4,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.194,90
|2,04
|-0,19
|Yonga Mobilya
|6,75
|3,21
|2,27
|Yünsa
|4,96
|1,64
|13,76
|Zorlu Enerji
|1,41
|-5,37
|14,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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