Yatırımcı Rehberi (9)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 56.394,00 20,00 22,86 İş Bankası (B) 4.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|56.394,00
|20,00
|22,86
|İş Bankası (B)
|4.039,10
|-0,27
|31,99
|İş Bankası (C)
|5,79
|6,83
|27,81
|İş Bankası (Kur.)
|89.500,00
|-9,60
|84,15
|İş Fin.Kir.
|6,66
|8,82
|43,84
|İş Girişim
|2,12
|-4,93
|3,92
|İş GMYO
|1,08
|0,93
|0,00
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,92
|0,67
|13,10
|İş Y. Men. Değ.
|2,54
|-0,39
|23,30
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|13,19
|İşbir Holding
|171,10
|0,65
|23,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|-4,92
|-30,95
|İttifak Holding
|3,08
|-1,60
|-0,65
|İz Hayvancılık Tarım
|3,67
|6,69
|-44,31
|İzmir Demir Çelik
|1,78
|-1,11
|7,23
|İzmir Fırça
|2,06
|-4,19
|-0,48
|İzocam
|24,00
|3,72
|12,04
|Jantsa Jant Sanayi
|26,48
|-0,82
|-4,75
|Kafein Yazılım
|7,17
|-0,97
|3,02
|Kapital Yat. Holding
|2,51
|-0,79
|-12,54
|Kaplamin
|3,45
|0,88
|-4,17
|Kardemir (A)
|2,14
|4,39
|17,58
|Kardemir (B)
|2,14
|4,39
|16,94
|Kardemir (D)
|2,34
|1,74
|7,34
|Karel Elektronik
|5,80
|9,85
|39,09
|Karsan Otomotiv
|1,40
|1,45
|9,37
|Karsu Tekstil
|1,46
|10,61
|16,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|0,57
|-5,41
|Kartonsan
|381,70
|0,87
|16,98
|Katmerciler Ekipman
|6,12
|5,15
|4,26
|Kent Gıda
|121,00
|-0,41
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|-1,14
|-3,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-14,29
|Kiler GMYO
|1,92
|-3,03
|9,71
|Klimasan Klima
|5,60
|11,11
|41,41
|Koç Holding
|17,65
|2,86
|24,30
|Konfrut Gıda
|25,10
|-5,64
|5,11
|Konya Çimento
|186,50
|0,76
|4,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,57
|5,75
|-2,15
|Koza Altın
|50,95
|-1,74
|-0,68
|Koza Madencilik
|5,84
|-1,02
|-19,11
|Körfez GMYO
|1,22
|-4,69
|0,00
|Kristal Kola
|1,01
|-1,94
|-3,81
|Kron Telekomünikasyon
|9,00
|0,45
|3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|16,11
|0,06
|0,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,34
|-2,19
|18,58
|Kütahya Porselen
|4,36
|-0,23
|-4,18
|Lider Faktoring
|2,27
|-2,58
|0,89
|Link Bilgisayar
|10,71
|-2,64
|28,73
|Logo Yazılım
|34,16
|11,85
|25,87
|Lokman Hekim Sağlık
|4,93
|4,67
|9,56
|Lüks Kadife
|5,40
|1,89
|11,34
|Makina Takım
|1,42
|-2,07
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,53
|0,00
|8,28
|Marka Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|9,68
|Marmaris Altınyunus
|17,08
|-2,95
|-2,73
|Marshall
|24,34
|-1,46
|-3,49
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,60
|1,69
|3,45
|Mavi Giyim
|39,60
|0,41
|22,91
|Mazhar Zorlu Holding
|3,59
|-0,55
|-5,77
|Mega Polietilen
|2,61
|-6,79
|27,94
|Menderes Tekstil
|0,86
|19,44
|19,44
|Mensa
|0,30
|-11,76
|114,29
|Merit Turizm
|6,69
|-0,89
|11,69
|Merko Gıda
|0,75
|-7,41
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|1,20
|20,00
|37,93
|Metemtur Otelcilik
|1,34
|-4,29
|27,62
|Metro Holding
|0,76
|-2,56
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|-3,03
|16,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,46
|2,10
|23,73
|Migros Ticaret
|15,68
|-4,68
|5,23
|Milpa
|1,38
|-2,80
|-3,45
|Mistral GMYO
|1,44
|-2,70
|-5,88
|MLP Sağlık
|12,60
|-0,94
|17,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|2,15
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|2,14
|10,88
|15,05
|Net Holding
|1,78
|-1,11
|-9,18
|Netaş Telekom.
|7,24
|1,97
|12,07
|Niğbaş Niğde Beton
|4,73
|-1,25
|18,25
|Nuh Çimento
|7,12
|-0,28
|-8,01
|Nurol GMYO
|2,30
|1,77
|9,52
|Odaş Elektrik
|1,84
|-3,66
|30,68
|Olmuksan-IP
|4,65
|12,59
|37,98
|Orge Enerji Elektrik
|3,78
|4,13
|21,15
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|-2,75
|-11,67
|Osmanlı Menkul
|1,57
|0,00
|-8,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|2,61
|9,26
|Otokar
|112,00
|4,58
|26,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|-2,40
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,05
|0,00
|2,94
|Özak GMYO
|2,27
|-0,87
|7,58
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-2,33
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,03
|-3,74
|-56,17
|Özerden Plastik
|3,04
|0,33
|21,60
|Panora GMYO
|4,38
|-0,90
|4,53
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|0,00
|4,98
|Parsan
|11,08
|-0,63
|26,48
|Pegasus
|28,72
|-2,38
|25,31
|Peker GMYO
|3,52
|3,23
|-57,20
|Penguen Gıda
|1,73
|-3,89
|60,19
|Pera GMYO
|0,60
|1,69
|-22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|10,52
|13,98
|17,54
|Petkim
|5,53
|-3,83
|9,72
|Petrokent Turizm
|66,65
|3,25
|-2,98
|Pınar Et ve Un
|5,83
|3,92
|13,87
|Pınar Su
|1,32
|3,13
|5,60
|Pınar Süt
|6,77
|-0,59
|2,27
|Plastikkart
|2,89
|-7,67
|7,04
|Polisan Holding
|6,31
|-4,83
|0,96
|Politeknik Metal
|35,20
|-1,07
|-2,22
|Prizma Press Matbaacılık
|1,64
|3,14
|5,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,50
|-8,79
|-19,12
|QNB Finansbank
|7,64
|-5,56
|-15,21
|Ral Yatırım Holding
|3,24
|-3,86
|76,09
|Ray Sigorta
|1,72
|10,26
|23,74
|Reysaş GMYO
|0,85
|10,39
|23,19
|Reysaş Lojistik
|0,79
|2,60
|6,76
|Rhea Girişim
|0,64
|1,59
|-3,03
|Rodrigo Tekstil
|2,75
|14,58
|44,74
|Royal Halı
|1,31
|-1,50
|32,32
|RTA Laboratuvarları
|1,59
|-2,45
|-8,62
|Sabancı Holding
|9,19
|0,22
|22,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,27
|-5,81
|15,82
|Salix Yatırım Holding
|2,80
|-14,63
|-27,27
|Sanel Mühendislik
|2,37
|-1,66
|8,72
|Sanifoam Sünger
|1,57
|1,95
|25,60
|Sanko Pazarlama
|2,26
|0,00
|-2,16
|Saray Matbaacılık
|1,06
|-2,75
|6,00
|Sarkuysan
|3,41
|-1,73
|0,00
|Sasa Polyester
|8,33
|-1,19
|1,71
|Say Reklamcılık
|0,94
|-2,08
|0,00
|Sekuro Plastik
|3,15
|3,96
|6,42
|Selçuk Ecza Deposu
|3,42
|3,01
|22,58
|Selçuk Gıda
|1,18
|2,61
|-11,28
|Senkron Güvenlik
|3,98
|8,74
|298,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,79
|-4,79
|-8,21
|Servet GMYO
|4,19
|4,75
|-10,85
|Seyitler Kimya
|3,60
|0,00
|-6,49
|Silverline Endüstri
|1,33
|-5,00
|-0,75
|Sinpaş GMYO
|0,39
|5,41
|5,41
|Soda Sanayii
|6,92
|-1,28
|-2,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|-0,73
|7,94
|Söktaş
|1,18
|-4,07
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,23
|-3,87
|3,53
|Sönmez Pamuklu
|3,27
|-2,39
|4,81
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|4,48
|0,00
|Şeker Fin. Kir.
|2,78
|-1,77
|-1,42
|Şekerbank
|1,21
|-1,63
|10,00
|Şişe Cam
|6,69
|5,35
|17,99
|Şok Marketler
|10,57
|-5,54
|-1,67
|T. Halk Bankası
|7,21
|-2,57
|2,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,18
|-0,94
|-17,21
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|9,45
|1,61
|0,21
|Taç Tarım Ürünleri
|3,90
|-2,74
|-22,92
|Tat Gıda
|3,98
|-10,56
|4,19
|TAV Havalimanları
|27,30
|-4,01
|14,13
|Taze Kuru Gıda
|6,13
|-1,76
|-9,85
|Tek-Art Turizm
|0,79
|-1,25
|-7,06
|Tekfen Holding
|23,70
|-5,50
|14,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,06
|-1,92
|3,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,91
|1,75
|-4,90
|TGS Dış Ticaret
|2,65
|-6,36
|12,77
|Tofaş Oto. Fab.
|19,02
|-1,65
|12,54
|Torunlar GMYO
|1,77
|2,91
|17,22
|Trabzon Liman
|9,23
|4,53
|10,01
|Trabzonspor Sportif
|1,19
|-1,65
|-22,73
|Trakya Cam
|3,71
|7,23
|22,44
|Trend GMYO
|1,40
|3,70
|10,24
|TSKB GMYO
|0,80
|1,27
|-2,44
|Tuğçelik
|2,30
|0,88
|7,98
|Tukaş
|3,65
|-0,82
|119,88
|Turcas Petrol
|1,48
|-4,52
|4,96
|Turkcell
|14,92
|2,90
|22,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,55
|-1,52
|1,11
|Tüpraş
|146,00
|3,55
|25,11
|Türk Hava Yolları
|13,69
|-6,93
|-15,02
|Türk Prysmian Kablo
|1,91
|1,06
|8,52
|Türk Telekom
|5,28
|3,53
|35,38
|Türk Traktör
|33,82
|-4,79
|-3,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,98
|-1,78
|-3,61
|Ufuk Yatırım
|1,16
|2,65
|1,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,23
|-3,15
|7,89
|Ulusoy Elektrik
|16,00
|1,46
|0,25
|Ulusoy Un Sanayi
|2,34
|2,18
|12,50
|Umpaş Holding
|0,44
|2,33
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,11
|2,78
|0,00
|Utopya Turizm
|4,82
|9,30
|17,56
|Uzertaş Boya
|1,10
|0,00
|83,33
|Ülker Bisküvi
|18,75
|-4,09
|27,81
|Ünye Çimento
|3,53
|-1,40
|1,73
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|-0,60
|-6,74
|Vakıf GMYO
|2,10
|-5,41
|5,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,19
|-3,25
|-21,71
|Vakıflar Bankası
|4,86
|1,89
|24,62
|Vakko Tekstil
|2,93
|-1,68
|6,93
|Vanet Gıda
|1,58
|-3,07
|21,54
|Verusa Holding
|17,67
|-3,12
|6,45
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-2,17
|-4,83
|Vestel
|6,35
|-1,09
|14,41
|Vestel Beyaz Eşya
|15,54
|3,67
|29,28
|Viking Kağıt
|1,13
|0,89
|2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,54
|-5,52
|-10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|2,54
|26,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|1,96
|-6,81
|Yataş
|5,29
|7,74
|18,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,94
|3,30
|0,00
|Yeni Gimat GMYO
|8,52
|-3,29
|6,10
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,28
|0,00
|7,69
|Yeşil Yatırım Holding
|9,95
|-0,80
|3,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,00
|-2,05
|-2,23
|Yonga Mobilya
|6,45
|-4,44
|-2,27
|Yünsa
|4,94
|-0,40
|13,30
|Zorlu Enerji
|1,47
|4,26
|19,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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