Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 79.198,70 72,55 İş Bankası (B) 3.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:


Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 79.198,70 72,55
İş Bankası (B) 3.750,00 -8,83 22,54
İş Bankası (C) 5,96 3,29 31,57
İş Bankası (Kur.) 67.500,00 -15,63 38,88
İş Fin.Kir. 8,21 5,66 77,32
İş Girişim 2,87 23,18 40,69
İş GMYO 0,99 -3,88 -8,33
İş Portföy BIST 30 HY BYF 35,18 -2,11 10,77
İş Y. Men. Değ. 2,42 -1,22 17,48
İş Yat. Ort. 1,02 0,00 12,09
İşbir Holding 178,50 3,30 29,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -36,07 -53,57
İttifak Holding 3,62 -2,43 16,77
İz Hayvancılık Tarım 3,68 -0,81 -44,16
İzmir Demir Çelik 1,76 -4,35 6,02
İzmir Fırça 1,91 -4,98 -7,73
İzocam 21,46 -4,37 0,19
Jantsa Jant Sanayi 28,50 0,35 2,52
Kafein Yazılım 7,19 -8,99 3,30
Kapital Yat. Holding 2,45 5,60 -14,63
Kaplamin 3,41 -3,94 -5,28
Kardemir (A) 2,30 -4,17 26,37
Kardemir (B) 2,26 -4,24 23,50
Kardemir (D) 2,33 -7,17 6,88
Karel Elektronik 6,26 -5,72 50,12
Karsan Otomotiv 1,43 -12,27 11,72
Karsu Tekstil 1,28 -3,76 2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,38 -3,43 -8,65
Kartonsan 366,10 -1,32 12,20
Katmerciler Ekipman 6,09 -2,56 3,75
Kent Gıda 126,00 -4,18 5,88
Kerevitaş Gıda 1,72 -1,15 -4,44
Kervansaray Yat. Holding 0,28 -3,45 -20,00
Kiler GMYO 2,18 11,79 24,57
Klimasan Klima 5,98 0,34 51,01
Koç Holding 18,05 -1,90 27,11
Konfrut Gıda 24,44 -8,60 2,35
Konya Çimento 216,70 14,29 21,74
Kordsa Teknik Tekstil 10,65 -5,59 8,90
Koza Altın 44,68 -10,53 -12,90
Koza Madencilik 5,59 -9,11 -22,58
Körfez GMYO 1,20 -0,83 -1,64
Kristal Kola 1,00 0,00 -4,76
Kron Telekomünikasyon 9,86 -6,98 13,33
Kuştur Kuşadası Turizm 17,00 11,48 6,25
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 4,03 37,17
Kütahya Porselen 4,55 -0,44 0,00
Lider Faktoring 2,33 0,00 3,56
Link Bilgisayar 10,92 1,02 31,25
Logo Yazılım 40,20 -1,95 48,12
Lokman Hekim Sağlık 5,00 -10,87 11,11
Lüks Kadife 5,08 7,63 4,74
Makina Takım 1,41 -0,70 -8,44
Mardin Çimento 3,41 -2,01 4,60
Marka Yatırım Holding 0,66 -1,49 6,45
Marmaris Altınyunus 17,00 -2,30 -3,19
Marshall 24,66 -1,12 -2,22
Martı GMYO 0,70 2,94 7,69
Martı Otel 0,61 -1,61 5,17
Mavi Giyim 40,50 -1,27 25,70
Mazhar Zorlu Holding 3,79 5,57 -0,52
Mega Polietilen 2,63 -6,07 28,92
Menderes Tekstil 0,77 -1,28 6,94
Mensa 0,27 3,85 92,86
Merit Turizm 7,10 5,03 18,53
Merko Gıda 0,68 1,49 -32,67
Metal Gayrimenkul 0,96 -5,88 10,34
Metemtur Otelcilik 1,06 -6,19 0,95
Metro Holding 0,88 18,92 15,79
Metro Petrol ve Tesisleri 1,29 0,78 17,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,42 -2,74 20,34
Migros Ticaret 15,82 2,33 6,17
Milpa 1,43 1,42 0,05
Mistral GMYO 1,28 -5,19 -16,34
MLP Sağlık 13,75 -6,27 28,50
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -18,18
Mondi Tire Kutsan 2,12 -4,50 13,98
Net Holding 2,00 7,53 2,04
Netaş Telekom. 7,67 -5,66 18,73
Niğbaş Niğde Beton 4,94 3,35 23,50
Nuh Çimento 7,23 -1,77 -6,59
Nurol GMYO 2,14 -4,46 1,90
Odaş Elektrik 1,63 -12,83 15,76
Olmuksan-IP 4,07 -5,35 20,77
Orge Enerji Elektrik 3,72 -6,06 19,23
Orma Orman Mahsulleri 0,99 -3,88 -17,50
Osmanlı Menkul 1,60 -0,62 -6,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,28 12,28 18,52
Otokar 118,20 -0,42 33,94
Oyak Yat. Ort. 1,22 -0,81 -25,15
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 -0,96 0,98
Özak GMYO 2,26 -0,44 7,11
Özbal Çelik Boru 1,20 -4,76 -13,04
Özderici GMYO 0,92 -5,15 -60,85
Özerden Plastik 2,86 -1,04 14,40
Panora GMYO 4,58 -0,87 9,31
Park Elek.Madencilik 2,68 0,75 11,20
Parsan 10,38 -2,26 18,49
Pegasus 30,04 3,59 31,06
Peker GMYO 5,00 36,61 -39,20
Penguen Gıda 2,35 38,24 117,59
Pera GMYO 0,53 -5,36 -31,17
Pergamon Dış Ticaret 10,40 -1,14 16,20
Petkim 4,90 -11,55 -2,78
Petrokent Turizm 68,00 3,82 -1,02
Pınar Et ve Un 6,26 3,13 22,27
Pınar Su 1,32 -1,49 5,60
Pınar Süt 7,18 -3,23 8,46
Plastikkart 2,92 2,10 8,15
Polisan Holding 7,07 5,84 13,12
Politeknik Metal 35,26 -0,06 -2,06
Prizma Press Matbaacılık 1,57 -2,48 1,29
QNB Finans Fin. Kir. 5,25 -9,95 -22,79
QNB Finansbank 7,35 -5,89 -18,42
Ral Yatırım Holding 3,35 -2,33 82,07
Ray Sigorta 2,11 -21,85 51,80
Reysaş GMYO 0,96 12,94 39,13
Reysaş Lojistik 0,76 -3,80 2,70
Rhea Girişim 0,65 0,00 -1,52
Rodrigo Tekstil 1,95 -6,25 2,63
Royal Halı 1,49 12,88 50,51
RTA Laboratuvarları 1,53 -3,16 -12,07
Sabancı Holding 8,77 -2,88 16,62
Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 0,88 17,35
Salix Yatırım Holding 2,25 -16,04 -41,56
Sanel Mühendislik 2,23 0,45 2,29
Sanifoam Sünger 1,68 9,80 34,40
Sanko Pazarlama 2,20 -1,79 -4,76
Saray Matbaacılık 0,98 -2,97 -2,00
Sarkuysan 3,88 5,43 13,78
Sasa Polyester 8,36 -2,45 2,08
Say Reklamcılık 0,89 -3,26 -5,32
Sekuro Plastik 3,07 -8,90 3,72
Selçuk Ecza Deposu 3,94 3,41 41,22
Selçuk Gıda 1,22 3,39 -8,27
Senkron Güvenlik 3,13 24,21 213,00
Serve Film Prodüksiyon 2,59 12,61 32,82
Servet GMYO 5,08 -1,17 8,09
Seyitler Kimya 3,67 2,51 -4,68
Silverline Endüstri 1,32 1,54 -1,49
Sinpaş GMYO 0,40 2,56 8,11
Soda Sanayii 7,66 -0,91 7,89
Sodaş Sodyum Sanayii 6,70 -0,89 6,35
Söktaş 1,83 56,41 44,09
Sönmez Filament 3,25 -2,69 4,17
Sönmez Pamuklu 3,26 -2,40 4,49
Sumaş Suni Tahta 7,35 -5,53 5,00
Şeker Fin. Kir. 3,11 -2,20 10,28
Şekerbank 1,18 -0,84 7,27
Şişe Cam 6,35 -2,76 11,99
Şok Marketler 9,46 -9,73 -12,00
T. Halk Bankası 7,14 -4,55 1,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 -2,68 -19,50
T.S.K.B. 0,87 2,35 7,41
T.Tuborg 10,06 -0,69 6,68
Taç Tarım Ürünleri 3,77 -1,31 -25,49
Tat Gıda 4,34 -0,23 13,61
TAV Havalimanları 24,44 -10,67 2,17
Taze Kuru Gıda 6,18 -0,32 -9,12
Tek-Art Turizm 0,76 -1,30 -10,59
Tekfen Holding 26,16 1,00 26,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,97 -5,11 0,00
Temapol Polimer Plastik 2,96 -4,82 -3,27
TGS Dış Ticaret 2,62 2,34 11,49
Tofaş Oto. Fab. 20,76 -2,17 22,84
Torunlar GMYO 1,87 -3,11 23,84
Trabzon Liman 9,50 -4,52 13,23
Trabzonspor Sportif 0,95 -5,00 -30,96
Trakya Cam 3,83 -1,54 26,40
Trend GMYO 1,38 -1,43 8,66
TSKB GMYO 0,78 -4,88 -4,88
Tuğçelik 2,45 0,82 15,02
Tukaş 3,85 -14,44 131,93
Turcas Petrol 1,48 -5,13 4,96
Turkcell 14,13 1,36 16,11
Tümosan Motor ve Traktör 4,70 -4,08 4,44
Tüpraş 142,90 0,56 22,45
Türk Hava Yolları 13,21 -5,44 -18,00
Türk Prysmian Kablo 2,03 -5,14 15,34
Türk Telekom 5,21 0,19 33,59
Türk Traktör 35,16 2,21 0,74
Türker Proje Gayrimenkul 27,70 -7,17 -13,81
Ufuk Yatırım 1,07 -5,31 -6,14
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -22,02 14,91
Ulusoy Elektrik 17,01 0,06 6,58
Ulusoy Un Sanayi 3,02 11,03 45,19
Umpaş Holding 0,43 0,00 -21,82
Uşak Seramik 1,08 -7,69 -2,70
Utopya Turizm 5,96 1,02 45,37
Uzertaş Boya 1,07 4,90 78,33
Ülker Bisküvi 20,28 6,35 38,24
Ünye Çimento 3,35 -6,16 -3,46
Vakıf Fin. Kir. 1,56 -4,88 -12,36
Vakıf GMYO 2,01 -4,74 1,01
Vakıf Yat. Ort. 1,13 -3,42 -25,66
Vakıflar Bankası 5,18 2,98 32,82
Vakko Tekstil 3,02 -6,21 10,22
Vanet Gıda 1,51 -0,66 16,15
Verusa Holding 19,34 4,82 16,51
Verusaturk Girisim 3,19 -4,78 -3,63
Vestel 11,33 8,94 104,14
Vestel Beyaz Eşya 20,50 6,16 70,55
Viking Kağıt 1,07 -1,83 -2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,71 8,92 -0,58
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,40 33,12
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,78 -6,81
Yataş 5,51 -3,50 23,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -3,26 -5,32
Yeni Gimat GMYO 8,85 0,91 10,21
Yeşil GMYO 0,29 0,00 7,41
Yeşil Yapı 0,27 -6,90 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,88 -1,50 2,60
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.179,90 -0,91 -0,87
Yonga Mobilya 6,50 -2,84 -1,52
Yünsa 5,09 -9,59 16,74
Zorlu Enerji 1,45 -3,33 17,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:09 Kaynak: AA

İş Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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