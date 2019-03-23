Yatırımcı Rehberi (9)

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1 saat önce
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 51.000,00 -19,51 11,11 İş Bankası (B) 4.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|51.000,00
|-19,51
|11,11
|İş Bankası (B)
|4.050,00
|-1,22
|32,34
|İş Bankası (C)
|5,93
|-5,42
|30,91
|İş Bankası (Kur.)
|81.000,10
|2,92
|66,66
|İş Fin.Kir.
|6,57
|-27,00
|41,90
|İş Girişim
|2,79
|-12,54
|36,76
|İş GMYO
|0,98
|-1,01
|-9,26
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|34,85
|-3,01
|9,73
|İş Y. Men. Değ.
|2,44
|-0,81
|18,45
|İş Yat. Ort.
|0,99
|-1,98
|8,79
|İşbir Holding
|181,10
|-5,87
|31,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-16,67
|-58,33
|İttifak Holding
|3,85
|8,45
|24,19
|İz Hayvancılık Tarım
|3,49
|-8,88
|-47,04
|İzmir Demir Çelik
|1,70
|-4,49
|2,41
|İzmir Fırça
|1,81
|-4,74
|-12,56
|İzocam
|20,80
|-4,50
|-2,89
|Jantsa Jant Sanayi
|26,84
|-2,19
|-3,45
|Kafein Yazılım
|7,51
|-1,96
|7,90
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|0,00
|-16,38
|Kaplamin
|3,39
|-3,69
|-5,83
|Kardemir (A)
|2,39
|-0,83
|31,32
|Kardemir (B)
|2,37
|-1,66
|29,51
|Kardemir (D)
|2,49
|-2,73
|14,22
|Karel Elektronik
|7,54
|-7,48
|80,82
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-1,94
|18,75
|Karsu Tekstil
|1,22
|0,00
|-2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,36
|-4,82
|-9,19
|Kartonsan
|362,00
|-2,14
|10,94
|Katmerciler Ekipman
|6,01
|-5,95
|2,39
|Kent Gıda
|121,00
|-2,42
|1,68
|Kerevitaş Gıda
|1,61
|-4,73
|-10,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-6,67
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,25
|-12,11
|28,57
|Klimasan Klima
|6,56
|-2,81
|65,66
|Koç Holding
|17,84
|-2,94
|25,63
|Konfrut Gıda
|23,06
|-4,00
|-3,43
|Konya Çimento
|201,00
|-4,60
|12,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,73
|0,47
|9,71
|Koza Altın
|42,90
|-4,24
|-16,37
|Koza Madencilik
|5,68
|0,53
|-21,33
|Körfez GMYO
|1,25
|-1,57
|2,46
|Kristal Kola
|0,88
|-7,37
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,40
|-7,69
|-3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|10,79
|18,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,09
|20,11
|84,96
|Kütahya Porselen
|4,58
|-0,65
|0,66
|Lider Faktoring
|2,42
|0,83
|7,56
|Link Bilgisayar
|10,80
|-1,37
|29,81
|Logo Yazılım
|42,04
|-3,53
|54,90
|Lokman Hekim Sağlık
|4,62
|-7,60
|2,67
|Lüks Kadife
|4,79
|-5,89
|-1,24
|Makina Takım
|1,36
|-5,56
|-11,69
|Mardin Çimento
|3,44
|-1,43
|5,52
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|-4,62
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|17,00
|-1,96
|-3,19
|Marshall
|23,94
|-0,58
|-5,08
|Martı GMYO
|0,67
|-4,29
|3,08
|Martı Otel
|0,59
|-3,28
|1,72
|Mavi Giyim
|38,90
|-7,34
|20,73
|Mazhar Zorlu Holding
|3,82
|8,83
|0,26
|Mega Polietilen
|2,46
|0,82
|20,59
|Menderes Tekstil
|0,73
|-3,95
|1,39
|Mensa
|0,26
|-7,14
|85,71
|Merit Turizm
|7,01
|-6,78
|17,03
|Merko Gıda
|0,68
|1,49
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|-3,06
|9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-3,64
|0,95
|Metro Holding
|0,74
|-24,49
|-2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,19
|-6,30
|8,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,64
|17,14
|38,98
|Migros Ticaret
|14,25
|-6,98
|-4,36
|Milpa
|1,40
|-4,76
|-2,05
|Mistral GMYO
|1,24
|0,00
|-18,95
|MLP Sağlık
|13,22
|-2,51
|23,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|10,20
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,03
|-7,73
|9,14
|Net Holding
|1,84
|-2,13
|-6,12
|Netaş Telekom.
|8,19
|6,50
|26,78
|Niğbaş Niğde Beton
|6,31
|8,98
|57,75
|Nuh Çimento
|7,05
|-0,70
|-8,91
|Nurol GMYO
|2,12
|-2,30
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,52
|-8,98
|7,95
|Olmuksan-IP
|4,03
|2,03
|19,58
|Orge Enerji Elektrik
|3,41
|-7,59
|9,29
|Orma Orman Mahsulleri
|0,99
|0,00
|-17,50
|Osmanlı Menkul
|1,52
|-5,00
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-1,72
|5,56
|Otokar
|112,10
|-7,74
|27,03
|Oyak Yat. Ort.
|1,19
|-2,46
|-26,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,19
|14,42
|16,67
|Özak GMYO
|2,28
|-2,56
|8,06
|Özbal Çelik Boru
|1,16
|-6,45
|-15,94
|Özderici GMYO
|0,88
|-3,30
|-62,55
|Özerden Plastik
|2,83
|-2,41
|13,20
|Panora GMYO
|4,17
|-2,27
|10,32
|Park Elek.Madencilik
|2,43
|-6,90
|0,83
|Parsan
|9,80
|-4,85
|11,87
|Pegasus
|27,70
|-8,28
|20,86
|Peker GMYO
|3,83
|-17,99
|-53,43
|Penguen Gıda
|2,20
|-1,79
|103,70
|Pera GMYO
|0,54
|-6,90
|-29,87
|Pergamon Dış Ticaret
|9,36
|-6,12
|4,58
|Petkim
|4,62
|-6,67
|-8,33
|Petrokent Turizm
|66,00
|-2,51
|-3,93
|Pınar Et ve Un
|7,00
|-2,51
|36,72
|Pınar Su
|1,32
|-2,22
|5,60
|Pınar Süt
|6,91
|-6,62
|4,38
|Plastikkart
|2,78
|-11,18
|2,96
|Polisan Holding
|3,42
|-4,48
|12,18
|Politeknik Metal
|36,50
|6,76
|4,09
|Prizma Press Matbaacılık
|1,61
|0,63
|3,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,05
|-0,98
|-25,74
|QNB Finansbank
|7,24
|0,98
|-19,64
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|4,04
|82,07
|Ray Sigorta
|2,30
|4,07
|65,47
|Reysaş GMYO
|0,91
|-8,08
|31,88
|Reysaş Lojistik
|0,73
|-6,41
|-1,35
|Rhea Girişim
|0,72
|7,46
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|20,66
|35,26
|Royal Halı
|1,31
|-9,66
|32,32
|RTA Laboratuvarları
|1,54
|-0,65
|-11,49
|Sabancı Holding
|8,45
|-1,63
|12,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,25
|-3,43
|14,80
|Salix Yatırım Holding
|1,92
|-3,52
|-50,13
|Sanel Mühendislik
|2,21
|-1,34
|1,38
|Sanifoam Sünger
|1,96
|13,95
|56,80
|Sanko Pazarlama
|2,15
|-1,83
|-6,93
|Saray Matbaacılık
|1,04
|0,00
|4,00
|Sarkuysan
|3,29
|-4,91
|-3,52
|Sasa Polyester
|8,25
|-5,17
|0,73
|Say Reklamcılık
|0,87
|-3,33
|-7,45
|Sekuro Plastik
|3,03
|-3,19
|2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3,87
|-2,27
|38,71
|Selçuk Gıda
|1,30
|1,56
|-2,26
|Senkron Güvenlik
|2,99
|-5,97
|199,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,50
|-1,96
|28,21
|Servet GMYO
|4,53
|-7,55
|-3,62
|Seyitler Kimya
|3,96
|2,86
|2,86
|Silverline Endüstri
|1,25
|-3,10
|-6,72
|Sinpaş GMYO
|0,39
|-2,50
|5,41
|Soda Sanayii
|7,80
|-1,52
|9,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,38
|-1,20
|17,14
|Söktaş
|1,56
|-5,45
|22,83
|Sönmez Filament
|3,33
|-1,19
|6,73
|Sönmez Pamuklu
|3,17
|-3,06
|1,60
|Sumaş Suni Tahta
|7,60
|2,70
|8,57
|Şeker Fin. Kir.
|2,93
|-5,18
|3,90
|Şekerbank
|1,16
|-4,92
|5,45
|Şişe Cam
|6,07
|-5,60
|7,05
|Şok Marketler
|8,89
|-3,05
|-17,30
|T. Halk Bankası
|6,99
|-4,25
|-0,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,02
|-5,09
|-21,36
|T.S.K.B.
|0,83
|-4,60
|2,47
|T.Tuborg
|10,14
|0,00
|7,53
|Taç Tarım Ürünleri
|3,43
|-8,78
|-32,21
|Tat Gıda
|4,46
|-1,55
|16,75
|TAV Havalimanları
|23,74
|0,79
|7,95
|Taze Kuru Gıda
|6,11
|-1,77
|-10,15
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-5,13
|-12,94
|Tekfen Holding
|25,94
|6,75
|25,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,88
|-0,69
|-3,03
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|-2,33
|-3,92
|TGS Dış Ticaret
|2,66
|-1,85
|13,19
|Tofaş Oto. Fab.
|17,98
|-6,89
|15,91
|Torunlar GMYO
|2,40
|12,68
|58,94
|Trabzon Liman
|9,35
|-2,50
|11,44
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|-5,10
|-32,42
|Trakya Cam
|3,51
|-9,07
|15,84
|Trend GMYO
|1,34
|-1,47
|5,51
|TSKB GMYO
|0,79
|-1,25
|-3,66
|Tuğçelik
|2,30
|-5,74
|7,98
|Tukaş
|4,40
|4,76
|165,06
|Turcas Petrol
|1,47
|-3,29
|4,26
|Turkcell
|13,16
|-3,94
|8,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,53
|-6,79
|0,67
|Tüpraş
|148,20
|-0,74
|26,99
|Türk Hava Yolları
|13,49
|3,93
|-16,26
|Türk Prysmian Kablo
|1,99
|-5,69
|13,07
|Türk Telekom
|4,79
|-9,96
|22,82
|Türk Traktör
|31,24
|-3,88
|-10,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,58
|-5,07
|-17,30
|Ufuk Yatırım
|1,10
|1,85
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,55
|9,15
|35,96
|Ulusoy Elektrik
|17,70
|2,37
|10,90
|Ulusoy Un Sanayi
|2,29
|-9,13
|10,10
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,10
|-2,65
|-0,90
|Utopya Turizm
|5,89
|-4,07
|43,66
|Uzertaş Boya
|1,07
|-10,83
|78,33
|Ülker Bisküvi
|17,95
|-8,88
|22,36
|Ünye Çimento
|3,22
|-0,92
|-7,20
|Vakıf Fin. Kir.
|1,52
|-5,59
|-14,61
|Vakıf GMYO
|1,99
|-4,78
|0,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,11
|-1,77
|-26,97
|Vakıflar Bankası
|5,16
|-5,32
|32,31
|Vakko Tekstil
|3,04
|1,33
|10,95
|Vanet Gıda
|1,46
|-2,67
|12,31
|Verusa Holding
|21,02
|5,00
|26,63
|Verusaturk Girisim
|3,12
|-2,80
|-5,74
|Vestel
|13,69
|12,21
|146,67
|Vestel Beyaz Eşya
|17,82
|-8,80
|48,25
|Viking Kağıt
|1,07
|-2,73
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,58
|-4,24
|-8,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|-1,35
|37,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,48
|-4,62
|-11,11
|Yataş
|5,35
|-2,73
|19,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,87
|-4,40
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|9,00
|0,22
|12,08
|Yeşil GMYO
|0,28
|0,00
|3,70
|Yeşil Yapı
|0,27
|-3,57
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,16
|0,11
|-4,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.098,90
|-2,42
|-4,55
|Yonga Mobilya
|6,26
|0,16
|-5,15
|Yünsa
|4,96
|-4,62
|13,76
|Zorlu Enerji
|1,32
|-6,38
|7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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