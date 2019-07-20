Yatırımcı rehberi (9)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 99.999,80 -11,48 117,86 İş Bankası (B) 18.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|99.999,80
|-11,48
|117,86
|İş Bankası (B)
|18.809,80
|1,69
|514,66
|İş Bankası (C)
|6,41
|5,25
|41,50
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|35,14
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,76
|-3,83
|-40,39
|İş Girişim
|2,66
|2,70
|30,39
|İş GMYO
|1,02
|2,00
|-5,56
|İş Y. Men. Değ.
|3,07
|5,86
|66,23
|İş Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|43,61
|İşbir Holding
|325,00
|9,87
|135,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,00
|-58,33
|İttifak Holding
|6,20
|-3,88
|100,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,99
|2,04
|-24,28
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|2,58
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,67
|5,70
|-19,32
|İzocam
|22,98
|1,23
|7,28
|Jantsa Jant Sanayi
|30,92
|3,07
|19,79
|Kafein Yazılım
|7,17
|2,28
|4,10
|Kapital Yat. Holding
|1,81
|-2,16
|-36,93
|Kaplamin
|3,42
|2,40
|-5,00
|Kardemir (A)
|2,13
|3,40
|24,44
|Kardemir (B)
|2,13
|3,90
|23,76
|Kardemir (D)
|2,26
|6,60
|9,93
|Karel Elektronik
|6,44
|6,45
|54,44
|Karsan Otomotiv
|1,20
|5,26
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,38
|8,66
|10,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,20
|-2,80
|40,54
|Kartonsan
|315,00
|3,52
|-1,25
|Katmerciler Ekipman
|2,02
|3,06
|-32,86
|Kent Gıda
|121,60
|1,00
|2,18
|Kerevitaş Gıda
|2,09
|5,03
|16,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,89
|2,72
|8,00
|Klimasan Klima
|10,65
|5,45
|174,49
|Koç Holding
|18,96
|5,45
|36,91
|Konfrut Gıda
|31,70
|2,26
|32,75
|Konya Çimento
|182,20
|4,41
|2,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|-0,75
|25,89
|Koza Altın
|56,20
|8,29
|9,55
|Koza Madencilik
|6,68
|7,40
|-7,48
|Körfez GMYO
|1,59
|0,63
|30,33
|Kristal Kola
|0,89
|4,71
|-15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,41
|3,70
|-3,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,44
|3,26
|70,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|3,57
|2,65
|Kütahya Porselen
|5,04
|2,65
|10,77
|Lider Faktoring
|2,02
|2,02
|-10,22
|Link Bilgisayar
|10,27
|2,91
|23,44
|Logo Yazılım
|43,50
|4,82
|60,28
|Lokman Hekim Sağlık
|3,84
|4,07
|-14,67
|Lüks Kadife
|4,54
|1,57
|-6,39
|Makina Takım
|1,38
|2,99
|-10,39
|Mardin Çimento
|2,82
|2,92
|1,55
|Marka Yatırım Holding
|0,64
|3,23
|3,23
|Marmaris Altınyunus
|19,21
|7,20
|9,40
|Marshall
|26,68
|7,75
|5,79
|Martı GMYO
|0,61
|0,00
|-6,15
|Martı Otel
|0,68
|1,49
|17,24
|Mavi Giyim
|42,28
|3,12
|31,22
|Mazhar Zorlu Holding
|5,05
|7,22
|32,55
|Mega Polietilen
|1,71
|3,64
|-16,18
|Menderes Tekstil
|0,68
|4,62
|-5,56
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|13,35
|-4,64
|122,87
|Merko Gıda
|0,73
|8,96
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|0,00
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,43
|-1,38
|36,19
|Metro Holding
|0,98
|3,16
|28,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|1,80
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,17
|0,86
|-0,85
|Migros Ticaret
|14,94
|9,13
|0,27
|Milpa
|1,39
|2,96
|-2,75
|Mistral GMYO
|1,13
|3,67
|-26,14
|MLP Sağlık
|11,10
|6,53
|3,74
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,07
|4,90
|-2,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|4,00
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.022,60
|
|
|Net Holding
|1,66
|3,75
|-15,31
|Netaş Telekom.
|7,08
|6,47
|9,60
|Niğbaş Niğde Beton
|10,09
|4,02
|152,25
|Nuh Çimento
|6,35
|3,08
|-8,37
|Nurol GMYO
|2,35
|-0,42
|11,90
|Odaş Elektrik
|1,41
|5,22
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,37
|3,37
|0,00
|Orge Enerji Elektrik
|3,35
|3,72
|7,37
|Orma Orman Mahsulleri
|1,17
|6,36
|-2,50
|Osmanlı Menkul
|1,36
|10,57
|-20,93
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,02
|5,15
|-5,56
|Otokar
|123,00
|6,49
|43,21
|Oyak Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|-29,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,76
|-3,83
|72,55
|Özak GMYO
|1,55
|1,97
|6,96
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|3,45
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,69
|1,47
|-70,64
|Özerden Plastik
|2,98
|3,11
|22,25
|Panora GMYO
|4,17
|0,00
|13,41
|Park Elek.Madencilik
|2,76
|6,15
|14,52
|Parsan
|13,77
|-5,23
|57,19
|Pegasus
|50,40
|9,71
|119,90
|Peker GMYO
|3,95
|1,02
|-51,97
|Penguen Gıda
|1,48
|6,47
|37,04
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,64
|7,27
|8,72
|Petkim
|4,10
|6,22
|4,13
|Petrokent Turizm
|77,75
|4,57
|13,17
|Pınar Et ve Un
|6,51
|5,34
|46,73
|Pınar Su
|1,31
|3,15
|4,80
|Pınar Süt
|6,74
|-0,15
|8,41
|Plastikkart
|2,93
|3,17
|8,52
|Polisan Holding
|2,17
|2,84
|-28,02
|Politeknik Metal
|59,05
|8,25
|68,39
|Prizma Press Matbaacılık
|2,55
|12,33
|64,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.039,50
|0,31
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,35
|-0,46
|-36,03
|QNB Finansbank
|6,79
|2,57
|-24,64
|Ral Yatırım Holding
|4,63
|-1,49
|151,63
|Ray Sigorta
|2,19
|0,00
|57,55
|Reysaş GMYO
|0,80
|5,26
|15,94
|Reysaş Lojistik
|0,75
|2,74
|1,35
|Rhea Girişim
|0,84
|2,44
|27,27
|Rodrigo Tekstil
|4,19
|18,36
|120,53
|Royal Halı
|0,82
|0,00
|-17,17
|RTA Laboratuvarları
|1,30
|2,36
|-25,29
|Sabancı Holding
|9,30
|4,14
|28,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,89
|2,72
|21,92
|Salix Yatırım Holding
|3,84
|5,21
|-0,26
|Sanel Mühendislik
|3,80
|4,97
|74,31
|Sanifoam Sünger
|1,65
|2,48
|32,00
|Sanko Pazarlama
|2,13
|10,94
|7,36
|Saray Matbaacılık
|1,18
|3,51
|18,00
|Sarkuysan
|3,40
|4,62
|8,19
|Sasa Polyester
|6,27
|1,13
|9,12
|Say Reklamcılık
|0,88
|1,15
|-6,38
|Sekuro Plastik
|2,57
|4,05
|-13,18
|Selçuk Ecza Deposu
|4,57
|2,70
|68,11
|Selçuk Gıda
|1,83
|18,06
|37,59
|Senkron Güvenlik
|4,00
|1,52
|300,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,34
|-0,43
|20,00
|Servet GMYO
|4,30
|0,23
|-8,51
|Seyitler Kimya
|5,00
|-13,79
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,16
|6,42
|-13,43
|Sinpaş GMYO
|0,63
|8,62
|70,27
|Smartiks Yazılım
|2,74
|6,61
|
|Soda Sanayii
|6,44
|6,62
|-4,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,10
|3,65
|27,96
|Söktaş
|1,57
|6,80
|23,62
|Sönmez Filament
|4,55
|7,06
|45,83
|Sönmez Pamuklu
|3,40
|-0,58
|8,97
|Sumaş Suni Tahta
|6,90
|2,07
|-1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,66
|-2,14
|29,79
|Şekerbank
|0,98
|4,26
|-10,91
|Şişe Cam
|5,10
|7,59
|-6,97
|Şok Marketler
|9,65
|-0,31
|-10,23
|T. Halk Bankası
|6,31
|7,68
|-10,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,73
|1,82
|-31,00
|T.S.K.B.
|0,83
|5,06
|2,47
|T.Tuborg
|7,84
|1,29
|-1,19
|Taç Tarım Ürünleri
|3,98
|1,79
|-21,34
|Tat Gıda
|4,70
|8,55
|23,04
|TAV Havalimanları
|25,76
|6,01
|17,14
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|0,56
|-21,18
|Tek-Art Turizm
|0,77
|6,94
|-9,41
|Tekfen Holding
|26,32
|10,87
|34,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,31
|4,52
|-22,22
|Temapol Polimer Plastik
|2,88
|1,77
|-5,88
|TGS Dış Ticaret
|3,73
|1,08
|58,72
|Tofaş Oto. Fab.
|20,10
|9,54
|29,58
|Torunlar GMYO
|1,87
|0,54
|23,84
|Trabzon Liman
|7,17
|2,72
|4,23
|Trabzonspor Sportif
|1,06
|6,00
|-22,97
|Trakya Cam
|2,91
|6,59
|0,73
|Trend GMYO
|1,21
|7,08
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,71
|1,43
|-13,41
|Tuğçelik
|2,09
|3,98
|-1,88
|Tukaş
|4,40
|6,80
|165,06
|Turcas Petrol
|1,42
|3,65
|0,71
|Turkcell
|13,25
|-0,38
|8,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,08
|4,88
|-9,33
|Tüpraş
|131,60
|6,13
|26,13
|Türk Hava Yolları
|12,95
|8,37
|-19,62
|Türk Prysmian Kablo
|1,92
|2,67
|11,33
|Türk Telekom
|5,61
|5,85
|43,85
|Türk Traktör
|31,30
|1,95
|-10,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,82
|0,25
|-25,89
|Ufuk Yatırım
|1,20
|6,19
|5,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,38
|2,22
|21,05
|Ulusoy Elektrik
|21,70
|-5,32
|35,96
|Ulusoy Un Sanayi
|2,43
|3,85
|16,83
|Umpaş Holding
|0,42
|5,00
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,04
|2,97
|-6,31
|Utopya Turizm
|3,20
|1,59
|-21,95
|Uzertaş Boya
|1,05
|0,00
|75,00
|Ülker Bisküvi
|18,57
|5,21
|26,58
|Ünye Çimento
|2,74
|8,30
|-21,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|5,15
|-19,66
|Vakıf GMYO
|1,74
|6,10
|-12,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,25
|-3,10
|-17,76
|Vakıflar Bankası
|4,81
|2,12
|23,33
|Vakko Tekstil
|2,96
|4,59
|13,48
|Vanet Gıda
|1,72
|1,18
|32,31
|Verusa Holding
|15,15
|2,23
|-8,73
|Verusaturk Girisim
|3,39
|6,27
|2,42
|Vestel
|9,89
|1,02
|78,20
|Vestel Beyaz Eşya
|15,27
|-1,55
|56,33
|Viking Kağıt
|0,98
|2,08
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,45
|5,07
|-15,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,71
|10,16
|69,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,55
|3,66
|-8,60
|Yataş
|5,42
|14,83
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|-2,22
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,16
|0,37
|13,64
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,15
|14,04
|5,40
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.580,00
|2,18
|17,33
|Yonga Mobilya
|7,79
|8,19
|18,03
|Yünsa
|4,26
|1,43
|2,04
|Zorlu Enerji
|1,20
|4,35
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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