Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.200,10 0,00 494,74 İş Bankası (C) 5,49 2,62 21,19 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 0,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,10 -3,67 -54,64 İş Girişim 2,51 -1,18 23,04 İş GMYO 0,86 -2,27 -20,37 İş Y. Men. Değ. 3,90 10,80 111,17 İş Yat. Ort. 1,25 6,84 69,35 İşbir Holding 369,50 9,16 168,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71 İttifak Holding 5,99 1,70 93,23 İz Hayvancılık Tarım 4,52 -4,44 -31,41 İzmir Demir Çelik 1,56 1,96 -6,02 İzmir Fırça 1,61 1,26 -22,22 İzocam 20,06 -0,59 -6,35 Jantsa Jant Sanayi 35,30 -1,23 36,76 Kafein Yazılım 6,43 -1,68 -6,65 Kapital Yat. Holding 1,52 -10,59 -47,04 Kaplamin 5,99 -0,66 66,39 Kardemir (A) 2,01 4,69 17,43 Kardemir (B) 2,00 3,09 16,21 Kardemir (D) 2,04 2,51 -0,77 Karel Elektronik 8,39 1,70 101,20 Karsan Otomotiv 1,08 -0,92 -15,62 Karsu Tekstil 2,06 13,81 64,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -0,93 43,24 Kartonsan 297,50 -0,40 -6,73 Katmerciler Ekipman 2,44 -1,21 -18,90 Kent Gıda 111,70 -2,70 -6,13 Kerevitaş Gıda 1,97 -7,08 9,44 Kervansaray Yat. Holding 0,23 0,00 -34,29 Kiler GMYO 1,76 1,73 0,57 Klimasan Klima 11,55 -3,91 197,69 Koç Holding 17,88 -0,72 29,11 Konfrut Gıda 36,00 2,16 50,75 Konya Çimento 170,70 -1,73 -4,10 Kordsa Teknik Tekstil 11,64 4,86 23,03 Koza Altın 64,75 0,08 26,22 Koza Madencilik 8,13 -8,86 12,60 Körfez GMYO 1,40 -1,41 14,75 Kristal Kola 0,88 1,15 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,44 0,60 -2,99 Kuştur Kuşadası Turizm 22,78 -7,02 66,16 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 -2,68 -3,54 Kütahya Porselen 4,91 2,51 7,91 Lider Faktoring 2,12 3,41 -5,78 Link Bilgisayar 9,30 -3,63 11,78 Logo Yazılım 39,26 -3,30 44,66 Lokman Hekim Sağlık 3,48 -2,25 -22,67 Lüks Kadife 5,35 5,52 10,31 Makina Takım 1,35 1,50 -12,34 Mardin Çimento 2,68 -2,90 -3,49 Marka Yatırım Holding 0,67 4,69 8,06 Marmaris Altınyunus 18,84 1,18 7,29 Marshall 26,50 -0,45 5,08 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,68 -2,86 17,24 Mavi Giyim 37,22 4,32 15,52 Mazhar Zorlu Holding 4,87 -9,81 27,82 Mega Polietilen 1,81 -2,16 -11,27 Menderes Tekstil 0,65 -2,99 -9,72 Mensa 0,16 0,00 14,29 Merit Turizm 11,99 -1,96 100,17 Merko Gıda 0,68 -1,45 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,48 6,47 40,95 Metro Holding 1,21 1,68 59,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -0,85 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -1,45 15,25 Migros Ticaret 18,61 0,76 24,90 Milpa 1,49 2,76 4,24 Mistral GMYO 1,26 5,00 -17,65 MLP Sağlık 13,59 14,88 27,01 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 6,06 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,39 0,00 -25,27 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 0,25 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,20 5,62 Net Holding 1,53 4,79 -21,94 Netaş Telekom. 6,34 -3,06 -1,86 Niğbaş Niğde Beton 12,90 13,36 222,50 Nuh Çimento 6,12 -1,77 -11,69 Nurol GMYO 2,12 -3,64 0,95 Odaş Elektrik 1,40 -15,15 -0,57 Olmuksan-IP 3,23 0,62 -4,15 Orge Enerji Elektrik 3,31 -2,93 6,09 Orma Orman Mahsulleri 1,10 -5,17 -8,33 Osmanlı Menkul 1,47 -8,70 -14,53 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -2,08 -12,96 Otokar 128,00 -1,39 49,03 Oyak Yat. Ort. 2,14 -9,70 35,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 -5,76 76,47 Özak GMYO 1,46 3,55 0,75 Özbal Çelik Boru 1,23 1,65 -10,87 Özderici GMYO 0,81 -1,22 -65,53 Özerden Plastik 2,56 -5,19 5,02 Panora GMYO 4,20 -1,87 14,23 Park Elek.Madencilik 3,01 6,74 24,90 Parsan 14,28 -3,84 63,01 Pegasus 69,30 14,64 202,36 Peker GMYO 3,13 -8,21 -61,94 Penguen Gıda 1,40 -2,78 29,63 Pera GMYO 0,58 -1,69 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 6,09 -0,65 -0,29 Petkim 3,36 -2,04 -14,67 Petrokent Turizm 76,95 1,92 12,01 Pınar Et ve Un 6,34 -0,94 42,89 Pınar Su 1,33 1,53 6,40 Pınar Süt 6,41 0,16 3,11 Plastikkart 3,19 -10,89 18,15 Polisan Holding 2,21 -1,78 -26,70 Politeknik Metal 69,75 12,50 98,91 Prizma Press Matbaacılık 3,07 -4,36 98,06 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.095,00 0,89 QNB Finans Fin. Kir. 4,09 -0,97 -39,85 QNB Finansbank 6,12 -1,45 -32,08 Ral Yatırım Holding 4,96 -1,39 169,57 Ray Sigorta 2,12 -0,93 52,52 Reysaş GMYO 1,14 11,76 65,22 Reysaş Lojistik 0,99 6,45 33,78 Rhea Girişim 0,71 1,43 7,58 Rodrigo Tekstil 4,88 -2,40 156,84 Royal Halı 0,86 -1,15 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,17 0,00 -27,93 Sabancı Holding 8,83 2,79 22,09 Safkar Ege Soğutmacılık 1,58 0,64 1,92 Salix Yatırım Holding 4,00 -4,76 3,90 Sanel Mühendislik 4,88 1,04 123,85 Sanifoam Sünger 1,87 1,63 49,60 Sanko Pazarlama 2,48 6,44 25,00 Saray Matbaacılık 1,17 0,00 17,00 Sarkuysan 3,36 0,30 6,91 Sasa Polyester 5,91 -1,50 2,85 Say Reklamcılık 0,98 13,95 4,26 Sekuro Plastik 2,53 2,43 -14,53 Selçuk Ecza Deposu 4,84 9,75 78,04 Selçuk Gıda 1,70 -5,03 27,82 Senkron Güvenlik 2,03 -9,38 103,00 Serve Film Prodüksiyon 1,89 -10,00 -3,08 Servet GMYO 4,10 -5,53 -12,77 Seyitler Kimya 5,30 -5,36 37,66 Silverline Endüstri 1,17 4,46 -12,69 Sinpaş GMYO 0,75 -3,85 102,70 Smartiks Yazılım 2,46 -1,20 Soda Sanayii 5,64 7,22 -16,63 Sodaş Sodyum Sanayii 6,84 -1,72 23,28 Söktaş 1,54 -19,79 21,26 Sönmez Filament 4,53 -24,88 45,19 Sönmez Pamuklu 3,63 -11,68 16,35 Sumaş Suni Tahta 6,00 -4,15 -10,39 Şeker Fin. Kir. 3,65 3,99 29,43 Şekerbank 0,90 1,12 -18,18 Şişe Cam 4,27 3,39 -22,11 Şok Marketler 10,75 -5,54 0,00 T. Halk Bankası 5,65 7,41 -19,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,60 9,02 -31,76 T.S.K.B. 0,85 3,66 4,94 T.Tuborg 7,81 -7,68 -1,56 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,72 -4,26 23,56 TAV Havalimanları 23,06 -1,28 4,86 Taze Kuru Gıda 5,42 1,50 -20,29 Tek-Art Turizm 0,69 -4,17 -18,82 Tekfen Holding 21,68 3,24 10,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 0,00 -31,65 Temapol Polimer Plastik 3,12 4,35 1,96 TGS Dış Ticaret 3,52 -4,61 49,79 Tofaş Oto. Fab. 17,80 -5,57 14,75 Torunlar GMYO 1,84 -3,16 21,85 Trabzon Liman 6,83 -1,87 -0,71 Trabzonspor Sportif 1,10 2,80 -20,06 Trakya Cam 2,54 8,09 -12,08 Trend GMYO 1,37 13,22 7,87 TSKB GMYO 0,78 1,30 -4,88 Tuğçelik 2,34 -0,43 9,86 Tukaş 4,37 -6,22 163,25 Turcas Petrol 1,58 11,27 12,06 Turkcell 12,58 1,04 3,37 Tümosan Motor ve Traktör 3,83 -1,03 -14,89 Tüpraş 132,00 4,93 26,51 Türk Hava Yolları 11,19 -1,84 -30,54 Türk Prysmian Kablo 1,95 0,00 13,07 Türk Telekom 5,41 4,84 38,72 Türk Traktör 37,00 -5,37 6,02 Türker Proje Gayrimenkul 24,00 2,13 -25,33 Ufuk Yatırım 1,93 24,52 69,30 Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 1,32 35,09 Ulusoy Elektrik 26,08 2,76 63,41 Ulusoy Un Sanayi 2,50 -3,47 20,19 Umpaş Holding 0,38 -7,32 -30,91 Uşak Seramik 1,13 3,67 1,80 Utopya Turizm 3,30 5,43 -19,51 Uzertaş Boya 1,15 -3,36 91,67 Ülker Bisküvi 17,47 2,04 19,09 Ünye Çimento 2,59 0,39 -22,58 Vakıf Fin. Kir. 1,56 5,41 -12,36 Vakıf GMYO 1,75 -1,69 -10,11 Vakıf Yat. Ort. 1,74 -7,45 14,47 Vakıflar Bankası 4,54 3,89 16,41 Vakko Tekstil 3,40 -0,29 30,35 Vanet Gıda 1,58 0,00 21,54 Verusa Holding 14,84 1,57 -10,60 Verusaturk Girisim 3,17 -0,63 -4,23 Vestel 10,63 7,16 91,53 Vestel Beyaz Eşya 15,10 0,53 54,59 Viking Kağıt 0,95 -1,04 -13,64 Yapı Kredi Koray GMYO 2,07 41,78 20,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,51 0,40 56,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,78 -3,81 -0,36 Yataş 5,29 -5,70 18,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,80 1,27 -14,89 Yeni Gimat GMYO 8,70 0,35 21,16 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,48 0,85 -1,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.250,00 -4,66 2,32 Yonga Mobilya 6,73 -10,27 3,69 Yünsa 4,04 5,21 -3,23 Zorlu Enerji 1,16 1,75 -5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)