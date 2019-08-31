Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.500,00
|-3,85
|471,86
|İş Bankası (C)
|5,51
|0,36
|21,63
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,17
|3,33
|-53,13
|İş Girişim
|2,62
|4,38
|28,43
|İş GMYO
|0,88
|2,33
|-18,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,80
|-2,56
|105,76
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|69,35
|İşbir Holding
|335,00
|-9,34
|143,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|3,03
|-59,52
|İttifak Holding
|6,06
|1,17
|95,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,53
|0,22
|-31,26
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|1,28
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,65
|2,48
|-20,29
|İzocam
|20,14
|0,40
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|36,98
|4,76
|43,27
|Kafein Yazılım
|6,43
|0,00
|-6,65
|Kapital Yat. Holding
|1,58
|3,95
|-44,95
|Kaplamin
|6,50
|8,51
|80,56
|Kardemir (A)
|2,03
|1,00
|18,60
|Kardemir (B)
|2,03
|1,50
|17,95
|Kardemir (D)
|2,04
|0,00
|-0,77
|Karel Elektronik
|8,48
|1,07
|103,36
|Karsan Otomotiv
|1,10
|1,85
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,91
|-7,28
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,16
|-2,64
|39,46
|Kartonsan
|300,30
|0,94
|-5,86
|Katmerciler Ekipman
|2,66
|9,02
|-11,59
|Kent Gıda
|109,80
|-1,70
|-7,73
|Kerevitaş Gıda
|2,28
|15,74
|26,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|4,35
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,83
|3,98
|4,57
|Klimasan Klima
|11,38
|-1,47
|193,31
|Koç Holding
|17,49
|-2,18
|26,29
|Konfrut Gıda
|34,48
|-4,22
|44,39
|Konya Çimento
|176,00
|3,10
|-1,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|0,86
|24,09
|Koza Altın
|68,40
|5,64
|33,33
|Koza Madencilik
|8,18
|0,62
|13,30
|Körfez GMYO
|1,41
|0,71
|15,57
|Kristal Kola
|0,96
|9,09
|-8,57
|Kron Telekomünikasyon
|8,45
|0,12
|-2,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,24
|-2,37
|62,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|2,75
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,87
|-0,81
|7,03
|Lider Faktoring
|2,24
|5,66
|-0,44
|Link Bilgisayar
|9,46
|1,72
|13,70
|Logo Yazılım
|37,00
|-5,76
|36,33
|Lokman Hekim Sağlık
|3,60
|3,45
|-20,00
|Lüks Kadife
|5,35
|0,00
|10,31
|Makina Takım
|1,42
|5,19
|-7,79
|Mardin Çimento
|2,66
|-0,75
|-4,21
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|19,31
|2,49
|9,97
|Marshall
|26,44
|-0,23
|4,84
|Martı GMYO
|0,65
|1,56
|0,00
|Martı Otel
|0,68
|0,00
|17,24
|Mavi Giyim
|36,90
|-0,86
|14,53
|Mazhar Zorlu Holding
|4,75
|-2,46
|24,67
|Mega Polietilen
|1,88
|3,87
|-7,84
|Menderes Tekstil
|0,66
|1,54
|-8,33
|Mensa
|0,17
|6,25
|21,43
|Merit Turizm
|12,19
|1,67
|103,51
|Merko Gıda
|0,71
|4,41
|-29,70
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|2,70
|44,76
|Metro Holding
|1,30
|7,44
|71,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,21
|4,31
|10,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|1,47
|16,95
|Migros Ticaret
|18,45
|-0,86
|23,83
|Milpa
|1,57
|5,37
|9,84
|Mistral GMYO
|1,25
|-0,79
|-18,30
|MLP Sağlık
|13,87
|2,06
|29,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-4,76
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|17,99
|-11,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,46
|4,19
|Net Holding
|1,65
|7,84
|-15,82
|Netaş Telekom.
|6,71
|5,84
|3,87
|Niğbaş Niğde Beton
|13,83
|7,21
|245,75
|Nuh Çimento
|6,31
|3,10
|-8,95
|Nurol GMYO
|2,19
|3,30
|4,29
|Odaş Elektrik
|1,54
|10,00
|9,37
|Olmuksan-IP
|3,31
|2,48
|-1,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,33
|0,60
|6,73
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|5,45
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,50
|2,04
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,99
|5,32
|-8,33
|Otokar
|130,50
|1,95
|51,94
|Oyak Yat. Ort.
|2,08
|-2,80
|31,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,82
|1,11
|78,43
|Özak GMYO
|1,47
|0,68
|1,44
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|0,81
|-10,14
|Özderici GMYO
|0,80
|-1,23
|-65,96
|Özerden Plastik
|2,61
|1,95
|7,07
|Panora GMYO
|4,26
|1,43
|15,86
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|5,32
|31,54
|Parsan
|14,33
|0,35
|63,58
|Pegasus
|70,90
|2,31
|209,34
|Peker GMYO
|3,10
|-0,96
|-62,31
|Penguen Gıda
|1,48
|5,71
|37,04
|Pera GMYO
|0,60
|3,45
|-22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|6,05
|-0,66
|-0,94
|Petkim
|3,43
|2,08
|-12,89
|Petrokent Turizm
|78,50
|2,01
|14,26
|Pınar Et ve Un
|6,50
|2,52
|46,50
|Pınar Su
|1,35
|1,50
|8,00
|Pınar Süt
|6,84
|6,71
|10,02
|Plastikkart
|3,21
|0,63
|18,89
|Polisan Holding
|2,33
|5,43
|-22,72
|Politeknik Metal
|73,10
|4,80
|108,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|33,88
|165,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.098,80
|0,35
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,99
|-2,44
|-41,32
|QNB Finansbank
|6,38
|4,25
|-29,19
|Ral Yatırım Holding
|4,98
|0,40
|170,65
|Ray Sigorta
|2,12
|0,00
|52,52
|Reysaş GMYO
|1,13
|-0,88
|63,77
|Reysaş Lojistik
|1,01
|2,02
|36,49
|Rhea Girişim
|0,78
|9,86
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|4,89
|0,20
|157,37
|Royal Halı
|0,83
|-3,49
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,17
|0,00
|-27,93
|Sabancı Holding
|8,77
|-0,68
|21,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,53
|-3,16
|-1,30
|Salix Yatırım Holding
|3,77
|-5,75
|-2,08
|Sanel Mühendislik
|5,17
|5,94
|137,16
|Sanifoam Sünger
|1,89
|1,07
|51,20
|Sanko Pazarlama
|2,47
|-0,40
|24,49
|Saray Matbaacılık
|1,20
|2,56
|20,00
|Sarkuysan
|3,40
|1,19
|8,19
|Sasa Polyester
|5,81
|-1,69
|1,11
|Say Reklamcılık
|1,03
|5,10
|9,57
|Sekuro Plastik
|2,67
|5,53
|-9,80
|Selçuk Ecza Deposu
|4,89
|1,03
|79,88
|Selçuk Gıda
|1,70
|0,00
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,03
|0,00
|103,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|0,53
|-2,56
|Servet GMYO
|4,20
|2,44
|-10,64
|Seyitler Kimya
|4,90
|-7,55
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,25
|6,84
|-6,72
|Sinpaş GMYO
|0,71
|-5,33
|91,89
|Smartiks Yazılım
|2,54
|3,25
|Soda Sanayii
|5,52
|-2,13
|-18,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,10
|3,80
|27,96
|Söktaş
|1,49
|-3,25
|17,32
|Sönmez Filament
|4,44
|-1,99
|42,31
|Sönmez Pamuklu
|3,52
|-3,03
|12,82
|Sumaş Suni Tahta
|5,90
|-1,67
|-11,88
|Şeker Fin. Kir.
|3,77
|3,29
|33,69
|Şekerbank
|0,92
|2,22
|-16,36
|Şişe Cam
|4,33
|1,41
|-21,02
|Şok Marketler
|10,54
|-1,95
|-1,95
|T. Halk Bankası
|5,68
|0,53
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,11
|-4,22
|-34,64
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|7,98
|2,18
|0,58
|Taç Tarım Ürünleri
|3,49
|-3,86
|-31,03
|Tat Gıda
|4,67
|-1,06
|22,25
|TAV Havalimanları
|23,60
|2,34
|7,32
|Taze Kuru Gıda
|5,53
|2,03
|-18,68
|Tek-Art Turizm
|0,71
|2,90
|-16,47
|Tekfen Holding
|20,72
|-4,43
|5,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,15
|5,91
|-27,61
|Temapol Polimer Plastik
|3,10
|-0,64
|1,31
|TGS Dış Ticaret
|3,52
|0,00
|49,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,67
|-0,73
|13,92
|Torunlar GMYO
|1,79
|-2,72
|18,54
|Trabzon Liman
|6,95
|1,76
|1,04
|Trabzonspor Sportif
|1,25
|13,64
|-9,16
|Trakya Cam
|2,55
|0,39
|-11,73
|Trend GMYO
|1,33
|-2,92
|4,72
|TSKB GMYO
|0,80
|2,56
|-2,44
|Tuğçelik
|2,37
|1,28
|11,27
|Tukaş
|4,13
|-5,49
|148,80
|Turcas Petrol
|1,72
|8,86
|21,99
|Turkcell
|12,93
|2,78
|6,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,91
|2,09
|-13,11
|Tüpraş
|126,00
|-4,55
|20,76
|Türk Hava Yolları
|11,30
|0,98
|-29,86
|Türk Prysmian Kablo
|1,98
|1,54
|14,81
|Türk Telekom
|5,30
|-2,03
|35,90
|Türk Traktör
|34,76
|-6,05
|-0,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,20
|0,83
|-24,70
|Ufuk Yatırım
|2,07
|7,25
|81,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|3,25
|39,47
|Ulusoy Elektrik
|27,20
|4,29
|70,43
|Ulusoy Un Sanayi
|2,62
|4,80
|25,96
|Umpaş Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,21
|7,08
|9,01
|Utopya Turizm
|3,26
|-1,21
|-20,49
|Uzertaş Boya
|1,14
|-0,87
|90,00
|Ülker Bisküvi
|17,92
|2,58
|22,15
|Ünye Çimento
|2,64
|1,93
|-21,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|2,56
|-10,11
|Vakıf GMYO
|1,86
|6,29
|-4,46
|Vakıf Yat. Ort.
|1,71
|-1,72
|12,50
|Vakıflar Bankası
|4,64
|2,20
|18,97
|Vakko Tekstil
|3,61
|6,18
|38,40
|Vanet Gıda
|1,62
|2,53
|24,62
|Verusa Holding
|14,98
|0,94
|-9,76
|Verusaturk Girisim
|3,35
|5,68
|1,21
|Vestel
|11,01
|3,57
|98,38
|Vestel Beyaz Eşya
|15,12
|0,13
|54,80
|Viking Kağıt
|0,95
|0,00
|-13,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|-8,70
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|-8,76
|43,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,72
|0,36
|Yataş
|5,47
|3,40
|22,37
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,81
|1,25
|-13,83
|Yeni Gimat GMYO
|9,08
|4,37
|26,45
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|-3,85
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,51
|0,32
|-1,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.150,10
|-4,44
|-2,22
|Yonga Mobilya
|6,60
|-1,93
|1,68
|Yünsa
|4,20
|3,96
|0,60
|Zorlu Enerji
|1,17
|0,86
|-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)