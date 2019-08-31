Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (9)
Son Dakika Ekonomi Haber

Yatırımcı rehberi (9)

4 saat önce

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 17.500,00 -3,85 471,86
İş Bankası (C) 5,51 0,36 21,63
İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78
İş Fin.Kir. 2,17 3,33 -53,13
İş Girişim 2,62 4,38 28,43
İş GMYO 0,88 2,33 -18,52
İş Y. Men. Değ. 3,80 -2,56 105,76
İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35
İşbir Holding 335,00 -9,34 143,82
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 3,03 -59,52
İttifak Holding 6,06 1,17 95,48
İz Hayvancılık Tarım 4,53 0,22 -31,26
İzmir Demir Çelik 1,58 1,28 -4,82
İzmir Fırça 1,65 2,48 -20,29
İzocam 20,14 0,40 -5,98
Jantsa Jant Sanayi 36,98 4,76 43,27
Kafein Yazılım 6,43 0,00 -6,65
Kapital Yat. Holding 1,58 3,95 -44,95
Kaplamin 6,50 8,51 80,56
Kardemir (A) 2,03 1,00 18,60
Kardemir (B) 2,03 1,50 17,95
Kardemir (D) 2,04 0,00 -0,77
Karel Elektronik 8,48 1,07 103,36
Karsan Otomotiv 1,10 1,85 -14,06
Karsu Tekstil 1,91 -7,28 52,80
Karsusan Su Ürünleri San. 5,16 -2,64 39,46
Kartonsan 300,30 0,94 -5,86
Katmerciler Ekipman 2,66 9,02 -11,59
Kent Gıda 109,80 -1,70 -7,73
Kerevitaş Gıda 2,28 15,74 26,67
Kervansaray Yat. Holding 0,24 4,35 -31,43
Kiler GMYO 1,83 3,98 4,57
Klimasan Klima 11,38 -1,47 193,31
Koç Holding 17,49 -2,18 26,29
Konfrut Gıda 34,48 -4,22 44,39
Konya Çimento 176,00 3,10 -1,12
Kordsa Teknik Tekstil 11,74 0,86 24,09
Koza Altın 68,40 5,64 33,33
Koza Madencilik 8,18 0,62 13,30
Körfez GMYO 1,41 0,71 15,57
Kristal Kola 0,96 9,09 -8,57
Kron Telekomünikasyon 8,45 0,12 -2,87
Kuştur Kuşadası Turizm 22,24 -2,37 62,22
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 2,75 -0,88
Kütahya Porselen 4,87 -0,81 7,03
Lider Faktoring 2,24 5,66 -0,44
Link Bilgisayar 9,46 1,72 13,70
Logo Yazılım 37,00 -5,76 36,33
Lokman Hekim Sağlık 3,60 3,45 -20,00
Lüks Kadife 5,35 0,00 10,31
Makina Takım 1,42 5,19 -7,79
Mardin Çimento 2,66 -0,75 -4,21
Marka Yatırım Holding 0,67 0,00 8,06
Marmaris Altınyunus 19,31 2,49 9,97
Marshall 26,44 -0,23 4,84
Martı GMYO 0,65 1,56 0,00
Martı Otel 0,68 0,00 17,24
Mavi Giyim 36,90 -0,86 14,53
Mazhar Zorlu Holding 4,75 -2,46 24,67
Mega Polietilen 1,88 3,87 -7,84
Menderes Tekstil 0,66 1,54 -8,33
Mensa 0,17 6,25 21,43
Merit Turizm 12,19 1,67 103,51
Merko Gıda 0,71 4,41 -29,70
Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69
Metemtur Otelcilik 1,52 2,70 44,76
Metro Holding 1,30 7,44 71,05
Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 4,31 10,00
Metro Yatırım Ortaklığı 1,38 1,47 16,95
Migros Ticaret 18,45 -0,86 23,83
Milpa 1,57 5,37 9,84
Mistral GMYO 1,25 -0,79 -18,30
MLP Sağlık 13,87 2,06 29,63
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,64 17,99 -11,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,46 4,19
Net Holding 1,65 7,84 -15,82
Netaş Telekom. 6,71 5,84 3,87
Niğbaş Niğde Beton 13,83 7,21 245,75
Nuh Çimento 6,31 3,10 -8,95
Nurol GMYO 2,19 3,30 4,29
Odaş Elektrik 1,54 10,00 9,37
Olmuksan-IP 3,31 2,48 -1,78
Orge Enerji Elektrik 3,33 0,60 6,73
Orma Orman Mahsulleri 1,16 5,45 -3,33
Osmanlı Menkul 1,50 2,04 -12,79
Ostim Endüstriyel Yat 0,99 5,32 -8,33
Otokar 130,50 1,95 51,94
Oyak Yat. Ort. 2,08 -2,80 31,37
Oylum Sınai Yatırımlar 1,82 1,11 78,43
Özak GMYO 1,47 0,68 1,44
Özbal Çelik Boru 1,24 0,81 -10,14
Özderici GMYO 0,80 -1,23 -65,96
Özerden Plastik 2,61 1,95 7,07
Panora GMYO 4,26 1,43 15,86
Park Elek.Madencilik 3,17 5,32 31,54
Parsan 14,33 0,35 63,58
Pegasus 70,90 2,31 209,34
Peker GMYO 3,10 -0,96 -62,31
Penguen Gıda 1,48 5,71 37,04
Pera GMYO 0,60 3,45 -22,08
Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,66 -0,94
Petkim 3,43 2,08 -12,89
Petrokent Turizm 78,50 2,01 14,26
Pınar Et ve Un 6,50 2,52 46,50
Pınar Su 1,35 1,50 8,00
Pınar Süt 6,84 6,71 10,02
Plastikkart 3,21 0,63 18,89
Polisan Holding 2,33 5,43 -22,72
Politeknik Metal 73,10 4,80 108,46
Prizma Press Matbaacılık 4,11 33,88 165,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,80 0,35
QNB Finans Fin. Kir. 3,99 -2,44 -41,32
QNB Finansbank 6,38 4,25 -29,19
Ral Yatırım Holding 4,98 0,40 170,65
Ray Sigorta 2,12 0,00 52,52
Reysaş GMYO 1,13 -0,88 63,77
Reysaş Lojistik 1,01 2,02 36,49
Rhea Girişim 0,78 9,86 18,18
Rodrigo Tekstil 4,89 0,20 157,37
Royal Halı 0,83 -3,49 -16,16
RTA Laboratuvarları 1,17 0,00 -27,93
Sabancı Holding 8,77 -0,68 21,26
Safkar Ege Soğutmacılık 1,53 -3,16 -1,30
Salix Yatırım Holding 3,77 -5,75 -2,08
Sanel Mühendislik 5,17 5,94 137,16
Sanifoam Sünger 1,89 1,07 51,20
Sanko Pazarlama 2,47 -0,40 24,49
Saray Matbaacılık 1,20 2,56 20,00
Sarkuysan 3,40 1,19 8,19
Sasa Polyester 5,81 -1,69 1,11
Say Reklamcılık 1,03 5,10 9,57
Sekuro Plastik 2,67 5,53 -9,80
Selçuk Ecza Deposu 4,89 1,03 79,88
Selçuk Gıda 1,70 0,00 27,82
Senkron Güvenlik 2,03 0,00 103,00
Serve Film Prodüksiyon 1,90 0,53 -2,56
Servet GMYO 4,20 2,44 -10,64
Seyitler Kimya 4,90 -7,55 27,27
Silverline Endüstri 1,25 6,84 -6,72
Sinpaş GMYO 0,71 -5,33 91,89
Smartiks Yazılım 2,54 3,25
Soda Sanayii 5,52 -2,13 -18,41
Sodaş Sodyum Sanayii 7,10 3,80 27,96
Söktaş 1,49 -3,25 17,32
Sönmez Filament 4,44 -1,99 42,31
Sönmez Pamuklu 3,52 -3,03 12,82
Sumaş Suni Tahta 5,90 -1,67 -11,88
Şeker Fin. Kir. 3,77 3,29 33,69
Şekerbank 0,92 2,22 -16,36
Şişe Cam 4,33 1,41 -21,02
Şok Marketler 10,54 -1,95 -1,95
T. Halk Bankası 5,68 0,53 -19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,11 -4,22 -34,64
T.S.K.B. 0,84 -1,18 3,70
T.Tuborg 7,98 2,18 0,58
Taç Tarım Ürünleri 3,49 -3,86 -31,03
Tat Gıda 4,67 -1,06 22,25
TAV Havalimanları 23,60 2,34 7,32
Taze Kuru Gıda 5,53 2,03 -18,68
Tek-Art Turizm 0,71 2,90 -16,47
Tekfen Holding 20,72 -4,43 5,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,15 5,91 -27,61
Temapol Polimer Plastik 3,10 -0,64 1,31
TGS Dış Ticaret 3,52 0,00 49,79
Tofaş Oto. Fab. 17,67 -0,73 13,92
Torunlar GMYO 1,79 -2,72 18,54
Trabzon Liman 6,95 1,76 1,04
Trabzonspor Sportif 1,25 13,64 -9,16
Trakya Cam 2,55 0,39 -11,73
Trend GMYO 1,33 -2,92 4,72
TSKB GMYO 0,80 2,56 -2,44
Tuğçelik 2,37 1,28 11,27
Tukaş 4,13 -5,49 148,80
Turcas Petrol 1,72 8,86 21,99
Turkcell 12,93 2,78 6,24
Tümosan Motor ve Traktör 3,91 2,09 -13,11
Tüpraş 126,00 -4,55 20,76
Türk Hava Yolları 11,30 0,98 -29,86
Türk Prysmian Kablo 1,98 1,54 14,81
Türk Telekom 5,30 -2,03 35,90
Türk Traktör 34,76 -6,05 -0,40
Türker Proje Gayrimenkul 24,20 0,83 -24,70
Ufuk Yatırım 2,07 7,25 81,58
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 3,25 39,47
Ulusoy Elektrik 27,20 4,29 70,43
Ulusoy Un Sanayi 2,62 4,80 25,96
Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91
Uşak Seramik 1,21 7,08 9,01
Utopya Turizm 3,26 -1,21 -20,49
Uzertaş Boya 1,14 -0,87 90,00
Ülker Bisküvi 17,92 2,58 22,15
Ünye Çimento 2,64 1,93 -21,09
Vakıf Fin. Kir. 1,60 2,56 -10,11
Vakıf GMYO 1,86 6,29 -4,46
Vakıf Yat. Ort. 1,71 -1,72 12,50
Vakıflar Bankası 4,64 2,20 18,97
Vakko Tekstil 3,61 6,18 38,40
Vanet Gıda 1,62 2,53 24,62
Verusa Holding 14,98 0,94 -9,76
Verusaturk Girisim 3,35 5,68 1,21
Vestel 11,01 3,57 98,38
Vestel Beyaz Eşya 15,12 0,13 54,80
Viking Kağıt 0,95 0,00 -13,64
Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 -8,70 9,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,29 -8,76 43,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,80 0,72 0,36
Yataş 5,47 3,40 22,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,81 1,25 -13,83
Yeni Gimat GMYO 9,08 4,37 26,45
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,51 0,32 -1,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,10 -4,44 -2,22
Yonga Mobilya 6,60 -1,93 1,68
Yünsa 4,20 3,96 0,60
Zorlu Enerji 1,17 0,86 -4,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:06 Kaynak: AA
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