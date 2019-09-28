Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.691,00
|-2,77
|478,10
|İş Bankası (C)
|6,35
|8,55
|40,18
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,21
|0,91
|-52,27
|İş Girişim
|2,62
|-9,03
|28,43
|İş GMYO
|0,96
|2,13
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,86
|1,05
|109,01
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|70,71
|İşbir Holding
|308,00
|-5,81
|124,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|7,89
|-51,19
|İttifak Holding
|5,25
|22,09
|154,03
|İz Hayvancılık Tarım
|6,14
|18,30
|-6,83
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|4,80
|44,58
|İzmir Fırça
|1,88
|-1,05
|-9,18
|İzocam
|20,16
|0,20
|-5,88
|Jantsa Jant Sanayi
|40,40
|-0,10
|56,52
|Kafein Yazılım
|7,14
|5,47
|3,66
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|47,62
|8,01
|Kaplamin
|4,79
|-6,63
|33,06
|Kardemir (A)
|2,16
|4,35
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|2,86
|25,51
|Kardemir (D)
|2,23
|4,69
|8,47
|Karel Elektronik
|9,00
|1,58
|115,83
|Karsan Otomotiv
|1,17
|4,46
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,91
|0,00
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,21
|-0,76
|40,81
|Kartonsan
|329,00
|1,98
|3,14
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|7,75
|1,71
|Kent Gıda
|118,90
|-0,08
|-0,08
|Kerevitaş Gıda
|2,29
|2,23
|27,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-18,18
|2,86
|Kiler GMYO
|1,95
|1,56
|11,43
|Klimasan Klima
|10,89
|0,00
|180,68
|Koç Holding
|19,14
|5,92
|38,21
|Konfrut Gıda
|38,70
|0,52
|62,06
|Konya Çimento
|212,70
|-2,43
|19,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,75
|3,91
|34,76
|Koza Altın
|65,80
|2,57
|28,27
|Koza Madencilik
|8,98
|8,59
|24,38
|Körfez GMYO
|1,51
|2,72
|23,77
|Kristal Kola
|1,06
|3,92
|0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,63
|2,12
|10,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|3,35
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|2,52
|7,96
|Kütahya Porselen
|5,37
|2,09
|18,02
|Lider Faktoring
|2,38
|0,00
|5,78
|Link Bilgisayar
|11,03
|4,95
|32,57
|Logo Yazılım
|40,10
|2,82
|47,75
|Lokman Hekim Sağlık
|3,90
|1,56
|-13,33
|Lüks Kadife
|5,91
|8,04
|21,86
|Makina Takım
|1,45
|-0,68
|-5,84
|Mardin Çimento
|3,67
|16,88
|32,16
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-2,44
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|22,02
|-0,54
|25,40
|Marshall
|31,44
|1,55
|24,66
|Martı GMYO
|0,77
|-2,53
|18,46
|Martı Otel
|0,83
|1,22
|43,10
|Mavi Giyim
|45,82
|8,68
|42,21
|Mazhar Zorlu Holding
|5,54
|-2,12
|45,41
|Mega Polietilen
|2,08
|-0,48
|1,96
|Menderes Tekstil
|0,82
|3,80
|13,89
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|12,00
|8,21
|100,33
|Merko Gıda
|0,84
|2,44
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|5,63
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,58
|7,48
|50,48
|Metro Holding
|2,00
|3,09
|163,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|3,76
|25,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|4,03
|9,32
|Migros Ticaret
|20,20
|-0,20
|35,57
|Milpa
|1,62
|9,46
|13,34
|Mistral GMYO
|1,36
|0,00
|-11,11
|MLP Sağlık
|14,92
|6,72
|39,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,00
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|0,61
|-11,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|0,07
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,60
|0,61
|Net Holding
|1,81
|1,69
|-7,65
|Netaş Telekom.
|9,40
|-1,05
|45,51
|Niğbaş Niğde Beton
|8,15
|-7,07
|103,75
|Nuh Çimento
|7,14
|3,48
|3,03
|Nurol GMYO
|2,61
|3,57
|24,29
|Odaş Elektrik
|1,69
|-2,31
|20,02
|Olmuksan-IP
|4,08
|2,77
|21,07
|Orge Enerji Elektrik
|3,80
|6,15
|21,79
|Orma Orman Mahsulleri
|3,10
|64,89
|158,33
|Osmanlı Menkul
|1,52
|4,11
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|0,89
|4,63
|Otokar
|131,40
|-0,45
|52,99
|Oyak Yat. Ort.
|1,65
|5,10
|4,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,15
|9,69
|110,78
|Özak GMYO
|1,68
|5,66
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|0,80
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,17
|2,63
|-50,21
|Özerden Plastik
|2,33
|1,74
|16,03
|Panora GMYO
|4,60
|0,22
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|4,09
|5,68
|69,71
|Parsan
|12,36
|0,41
|41,10
|Pegasus
|62,15
|1,30
|171,16
|Peker GMYO
|3,09
|0,00
|-62,43
|Penguen Gıda
|1,58
|-2,47
|46,30
|Pera GMYO
|0,79
|27,42
|2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,34
|2,59
|3,81
|Petkim
|3,56
|4,40
|-9,59
|Petrokent Turizm
|82,40
|1,23
|19,94
|Pınar Et ve Un
|6,80
|1,19
|53,26
|Pınar Su
|1,49
|2,76
|19,20
|Pınar Süt
|8,94
|6,18
|43,80
|Plastikkart
|3,80
|2,15
|40,74
|Polisan Holding
|2,70
|10,20
|-10,44
|Politeknik Metal
|81,50
|3,23
|132,41
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|4,62
|177,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.100,20
|0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|18,14
|110,69
|166,76
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|545,20
|-1,48
|6,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,40
|-2,01
|24,05
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|38,15
|5,68
|19,55
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,55
|-0,28
|24,28
|QNB Finansbank
|21,18
|70,12
|135,07
|Ral Yatırım Holding
|9,02
|12,47
|390,22
|Ray Sigorta
|2,40
|9,09
|72,66
|Reysaş GMYO
|1,27
|5,83
|84,06
|Reysaş Lojistik
|1,03
|4,04
|39,19
|Rhea Girişim
|0,77
|2,67
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|-40,71
|31,05
|Royal Halı
|1,02
|-5,56
|3,03
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|5,30
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,62
|8,33
|33,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,82
|5,20
|17,40
|Salix Yatırım Holding
|3,85
|10,63
|0,00
|Sanel Mühendislik
|5,61
|4,08
|157,34
|Sanifoam Sünger
|2,15
|0,47
|72,00
|Sanko Pazarlama
|2,65
|0,38
|33,56
|Saray Matbaacılık
|1,11
|-0,89
|11,00
|Sarkuysan
|3,59
|0,56
|14,23
|Sasa Polyester
|6,34
|4,45
|10,34
|Say Reklamcılık
|1,19
|0,85
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,02
|-2,58
|2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|5,06
|-0,98
|86,13
|Selçuk Gıda
|1,63
|-0,61
|22,56
|Senkron Güvenlik
|3,00
|-2,91
|200,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,79
|-2,72
|-8,21
|Servet GMYO
|5,09
|5,17
|8,30
|Seyitler Kimya
|5,00
|9,89
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,35
|0,75
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,88
|2,33
|137,84
|Smartiks Yazılım
|2,60
|-0,38
|Soda Sanayii
|5,87
|2,09
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,40
|-0,54
|33,37
|Söktaş
|1,67
|6,37
|31,50
|Sönmez Filament
|4,24
|-9,79
|35,90
|Sönmez Pamuklu
|3,67
|-2,91
|17,63
|Sumaş Suni Tahta
|6,91
|14,40
|3,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,10
|9,92
|45,39
|Şekerbank
|1,10
|7,84
|0,00
|Şişe Cam
|4,62
|1,99
|-15,73
|Şok Marketler
|11,20
|-0,71
|4,19
|T. Halk Bankası
|6,62
|3,76
|-5,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,11
|16,39
|0,65
|T.S.K.B.
|0,95
|4,40
|17,28
|T.Tuborg
|8,47
|3,29
|6,75
|Taç Tarım Ürünleri
|3,95
|7,92
|-21,94
|Tat Gıda
|5,16
|6,39
|35,08
|TAV Havalimanları
|22,86
|-2,22
|3,95
|Taze Kuru Gıda
|5,43
|-0,73
|-20,15
|Tek-Art Turizm
|0,79
|2,60
|-7,06
|Tekfen Holding
|19,41
|3,19
|-1,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,83
|0,00
|-4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,63
|-2,42
|18,63
|TGS Dış Ticaret
|3,38
|0,60
|43,83
|Tofaş Oto. Fab.
|19,69
|6,15
|26,94
|Torunlar GMYO
|1,86
|2,20
|23,18
|Trabzon Liman
|8,53
|-4,80
|24,01
|Trabzonspor Sportif
|1,34
|-4,96
|-2,62
|Trakya Cam
|2,93
|3,53
|1,42
|Trend GMYO
|1,62
|1,25
|27,56
|TSKB GMYO
|0,90
|2,27
|9,76
|Tuğçelik
|2,79
|8,98
|30,99
|Tukaş
|5,78
|8,24
|248,19
|Turcas Petrol
|1,90
|1,06
|34,75
|Turkcell
|13,01
|2,28
|6,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,42
|3,27
|-1,78
|Tüpraş
|141,90
|4,72
|36,00
|Türk Hava Yolları
|12,10
|6,23
|-24,89
|Türk Prysmian Kablo
|2,24
|-0,88
|29,88
|Türk Telekom
|5,82
|1,39
|49,23
|Türk Traktör
|42,70
|7,45
|22,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,78
|3,66
|-13,57
|Ufuk Yatırım
|1,94
|-4,90
|70,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|3,68
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|25,90
|-1,45
|62,28
|Ulusoy Un Sanayi
|2,76
|6,98
|32,69
|Umpaş Holding
|0,45
|4,65
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,34
|1,52
|20,72
|Utopya Turizm
|3,49
|1,45
|-14,88
|Uzertaş Boya
|1,10
|-12,00
|83,33
|Ülker Bisküvi
|20,04
|-0,40
|36,61
|Ünye Çimento
|2,94
|2,08
|-12,12
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|1,47
|-3,09
|Vakıf GMYO
|1,91
|3,80
|-1,89
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|3,76
|26,97
|Vakıflar Bankası
|5,33
|4,72
|36,67
|Vakko Tekstil
|3,98
|3,38
|52,59
|Vanet Gıda
|1,79
|3,47
|37,69
|Verusa Holding
|15,81
|0,59
|-4,56
|Verusaturk Girisim
|3,28
|1,55
|6,41
|Vestel
|10,06
|0,40
|81,26
|Vestel Beyaz Eşya
|15,06
|-0,53
|54,18
|Viking Kağıt
|0,96
|0,00
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,94
|6,59
|12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|3,86
|51,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,02
|4,50
|8,24
|Yataş
|6,31
|4,64
|41,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|0,00
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,24
|1,79
|42,61
|Yeşil GMYO
|0,32
|3,23
|18,52
|Yeşil Yapı
|0,32
|3,23
|23,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,22
|2,20
|6,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.380,00
|2,58
|8,23
|Yonga Mobilya
|6,91
|0,88
|6,46
|Yünsa
|5,16
|1,38
|23,60
|Zorlu Enerji
|1,22
|3,39
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)